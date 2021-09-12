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Сервер проекта MidnightBSD подвергся взлому

12.09.2021 20:46

Разработчики проекта MidnightBSD, развивающего десктоп-ориентированную операционную систему на основе FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD, предупредили пользователей о выявлении следов взлома одного из серверов. Взлом был совершён через эксплуатацию обнаруженной в конце августа уязвимости CVE-2021-26084 в проприетарном движке для организации совместной работы Confluence (компания Atlassian предоставляла возможность бесплатного использования данного продукта для некоммерческих и открытых проектов).

На сервере также выполнялась СУБД проекта и размещалось хранилище файлов, используемое в том числе для промежуточного хранения новых версий пакетов перед публикацией на первичном FTP-сервере. По предварительным данным основной репозиторий пакетов и доступные для загрузки iso-образы не скомпрометированы.

Судя по всему, атака не была целевой и проект MidnightBSD стал одной из жертв массовых взломов серверов с уязвимыми версиями Confluence, после атаки на которые устанавливалось вредоносное ПО, нацеленное на майнинг криптовалюты. В настоящее время программная начинка взломанного сервера переустановлена с нуля и 90% отключённых после взлома сервисов возвращены в строй. Готовящейся к выпуску релиз MidnightBSD 2.1 решено отложить.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/midnightbs...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.0
  3. OpenNews: Взлом серверов компании Cisco, обслуживающих инфраструктуру VIRL-PE
  4. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
  5. OpenNews: Взлом форума проекта OpenWRT
  6. OpenNews: Сайт Blender отключён из-за попытки взлома
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55789-midnightbsd
Ключевые слова: midnightbsd, hack
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ferris (?), 20:52, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жалко ребят, будем надеятся, что их не сильно потрепало...
     
     
  • 2.25, Христоебатель (?), 23:27, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да было бы, чего трепать. Дырки-то уже закрыли.
     
  • 2.27, жорик (?), 00:22, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там эту ось человека три в мире использует, из них два разработчика))
     

  • 1.2, Аноним (-), 21:21, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот что с проприетарью бывает. Сплошной чёрный ящик, в котором что-то исправить под силу единственной компании-разработчику.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:15, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с тем же Минт тоже был взлом серверов и форума ну и в образы засунули троян весело было ведь проприетарный дистр
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:32, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Все два пользователя этой системы сильно напряглись из-за этой новости.
     
     
  • 2.6, Аноним (19), 21:43, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно ещё есть аналоги NomadBSD и GhostBSD
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 22:33, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> на основе FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD
    > Ладно ещё есть аналоги NomadBSD и GhostBSD

    Аналоги - только если там портировали лишь "нескучные обои".

    Это конечно грубо и упрощенно (т.е. в лучших традициях опеннета) т.к. и под номад и под гост все же, емнип, пишут свои дополнения к пользовательскому окружению.


     

  • 1.5, Аноним (19), 21:41, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такое же было когда-то и с Linux Mint взломали
     
  • 1.9, _ (??), 22:06, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Печально, когда свободный софт полагается на проприетарь.

    (Историческая справка. Ядро линукс тоже когда-то полагалось на проприетарный VCS, но потом они подарили нам git)

     
  • 1.14, Аноним (14), 22:33, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >(компания Atlassian предоставляла возможность бесплатного использования данного продукта для некоммерческих и открытых проектов)

    Удивляться нечему... Контора насобирала халявных подопытных кроликов и отлаживает на них свой продукт.

     
     
  • 2.17, Аноним (-), 22:59, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Контора насобирала халявных подопытных кроликов и отлаживает на них свой продукт.

    зато бесплатно - это ли не счастье.?

     

  • 1.20, Аноним (20), 23:15, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> перед публикацией на первичном FTP-сервере

    FTP всё, говорили они.

     
     
  • 2.24, Аноним (19), 23:18, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже да и даже новые браузеры дропнули фтп
     

  • 1.26, Аноним (26), 23:32, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Судя по всему, атака не была целевой и проект MidnightBSD стал одной из жертв массовых взломов серверов с уязвимыми версиями Confluence, после атаки на которые устанавливалось вредоносное ПО, нацеленное на майнинг криптовалюты. В настоящее время программная начинка взломанного сервера переустановлена с нуля

    1. Взломать сервера через уязвимости и бэкдоры
    2. Перешить прошивки (bios, hdd, nic, флешки) всех устройств на вредоносные (https://www.kaspersky.ru/blog/equation-hdd-malware/6984/).
    3. Повесить майнер для отвода глаз
    4. PROFIT.

     

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