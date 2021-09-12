Сервер проекта MidnightBSD подвергся взлому

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|2.27, жорик (?), 00:22, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там эту ось человека три в мире использует, из них два разработчика))
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|1.2, Аноним (-), 21:21, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот что с проприетарью бывает. Сплошной чёрный ящик, в котором что-то исправить под силу единственной компании-разработчику.
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|2.19, Аноним (19), 23:15, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с тем же Минт тоже был взлом серверов и форума ну и в образы засунули троян весело было ведь проприетарный дистр
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|1.3, Аноним (3), 21:32, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Все два пользователя этой системы сильно напряглись из-за этой новости.
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|3.15, Аноним (-), 22:33, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> на основе FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD
> Ладно ещё есть аналоги NomadBSD и GhostBSD
Аналоги - только если там портировали лишь "нескучные обои".
Это конечно грубо и упрощенно (т.е. в лучших традициях опеннета) т.к. и под номад и под гост все же, емнип, пишут свои дополнения к пользовательскому окружению.
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|1.9, _ (??), 22:06, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Печально, когда свободный софт полагается на проприетарь.
(Историческая справка. Ядро линукс тоже когда-то полагалось на проприетарный VCS, но потом они подарили нам git)
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|1.14, Аноним (14), 22:33, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>(компания Atlassian предоставляла возможность бесплатного использования данного продукта для некоммерческих и открытых проектов)
Удивляться нечему... Контора насобирала халявных подопытных кроликов и отлаживает на них свой продукт.
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|2.17, Аноним (-), 22:59, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Контора насобирала халявных подопытных кроликов и отлаживает на них свой продукт.
зато бесплатно - это ли не счастье.?
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|1.26, Аноним (26), 23:32, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Судя по всему, атака не была целевой и проект MidnightBSD стал одной из жертв массовых взломов серверов с уязвимыми версиями Confluence, после атаки на которые устанавливалось вредоносное ПО, нацеленное на майнинг криптовалюты. В настоящее время программная начинка взломанного сервера переустановлена с нуля
1. Взломать сервера через уязвимости и бэкдоры
2. Перешить прошивки (bios, hdd, nic, флешки) всех устройств на вредоносные (https://www.kaspersky.ru/blog/equation-hdd-malware/6984/).
3. Повесить майнер для отвода глаз
4. PROFIT.
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