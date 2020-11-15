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Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.0

15.11.2020 16:08

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 2.0, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 1 ГБ (x86, amd64).

В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности FreeBSD 9-STABLE и FreeBSD 10-STABLE, теперь и из FreeBSD 11-STABLE. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и мета-данных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport.

Новый выпуск примечателен переносом из ветки FreeBSD 11.x многих возможностей, в том числе:

  • Обновлены многие утилиты (ipfw, fdisk, newfs, traceroute, dd, last, ln, crontab, diskinfo, top, ps и т.п.).
  • Перенесена поддержка параллельного монтирования ZFS.
  • LLVM обновлён до ветки 8.0, а Perl до версии 5.32.0.
  • Обновлён инструментарий для формата исполняемых файлов ELF (r3614).
  • Задействован новый выпуск OpenSSL 1.0.2u.
  • Обновлены прошивки для сетевых устройств.
  • При завершении процессов обеспечено отражение в логе идентификаторов Jail-окружений.
  • В cpuset, sockstat, ipfw и ugidfw добавлена поддержка имён Jail.
  • Обновлены драйверы устройств и графическая подсистема.
  • В гипервизоре bhyve реализована поддержка расширений виртуализации AMD (SVM и AMD-V).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.midnightbsd.org/not...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.2
  3. OpenNews: Выпуск GhostBSD 20.08
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.97
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3.2
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54092-midnightbsd
Ключевые слова: midnightbsd
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, dwm (?), 16:12, 15/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    А что KDE не установить?
     
     
  • 2, Anonim (??), 16:32, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Без патча нельзя
     
  • 3, Аноним (3), 16:32, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Патчить нужно. Никто не хочет.
     
  • 4, Аноним (4), 16:41, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю. Спроси в сообществе аниме - упоротые гики, как правило, там тусуются. Обычно они рады на минуту отвлечься от непрерывного просмотра аниме, чтобы стать отаку, и проконсультировать очередного нуба тонкостям настройки QNX на айфоне, Asterisk на кластере из Raspberry Pi, бортовых компьютеров самолётов или патчингу малопопулярных DE под малопопулярные ОС.
     
     
  • 5, Аноним (5), 17:24, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жжоте!)
     
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