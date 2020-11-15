Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.0

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 2.0, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 1 ГБ (x86, amd64).

В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности FreeBSD 9-STABLE и FreeBSD 10-STABLE, теперь и из FreeBSD 11-STABLE. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и мета-данных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport.

Новый выпуск примечателен переносом из ветки FreeBSD 11.x многих возможностей, в том числе: