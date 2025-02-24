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Релиз медиацентра MythTV 35

24.02.2025 21:42

После года разработки состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 35, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.) и фронтэнда для формирования интерфейса (web-интерфейс и GUI на базе Qt). Фронтэнд способен работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Расширенная функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами - от интеграции с различными online-сервисами до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

В новой версии:

  • В настройки добавлена опция выбора языка для звуковых сообщений, которая дополнила настройку для выбора языка для элементов интерфейса.
  • Добавлена поддержка разбора информации о каналах IPTV в формате EXTINF ("EXTINF:0,Channel_Title").
  • В настройки сканирования спутниковых каналов добавлены сведения о новых спутниках.
  • Добавлена поддержка каналов IPTV HLS (HTTP Live Streaming), зашифрованных с использованием алгоритма AES-128
  • Добавлена поддержка библиотеки Qt 6.6.
  • Значительно расширены возможности встроенного web-интерфейса (Web App, http://хост:6544/).
  • Прекращено сопровождение отдельного web-интерфейса MythWeb.
  • Мастер начальной настройки mythtv-setup, ранее объявленный устаревшим, заменён на встроенный web-интерфейс (http://хост:6544/setupwizard).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mythtv.org/news/17...)
  2. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 34
  3. OpenNews: Выпуск LinHES 8.4, дистрибутива для создания медиацентров
  4. OpenNews: Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi
  5. OpenNews: Выпуск OSMC 2024.08-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
  6. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 21.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62791-mythtv
Ключевые слова: mythtv
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