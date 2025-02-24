Релиз медиацентра MythTV 35

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После года разработки состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 35, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv2.
Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.) и фронтэнда для формирования интерфейса (web-интерфейс и GUI на базе Qt). Фронтэнд способен работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Расширенная функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами - от интеграции с различными online-сервисами до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.
В новой версии:
- В настройки добавлена опция выбора языка для звуковых сообщений, которая дополнила настройку для выбора языка для элементов интерфейса.
- Добавлена поддержка разбора информации о каналах IPTV в формате EXTINF ("EXTINF:0,Channel_Title").
- В настройки сканирования спутниковых каналов добавлены сведения о новых спутниках.
- Добавлена поддержка каналов IPTV HLS (HTTP Live Streaming), зашифрованных с использованием алгоритма AES-128
- Добавлена поддержка библиотеки Qt 6.6.
- Значительно расширены возможности встроенного web-интерфейса (Web App, http://хост:6544/).
- Прекращено сопровождение отдельного web-интерфейса MythWeb.
- Мастер начальной настройки mythtv-setup, ранее объявленный устаревшим, заменён на встроенный web-интерфейс (http://хост:6544/setupwizard).