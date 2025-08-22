Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 8.0

|
|1.1, Аноним (1), 23:11, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вещь хорошая, но апи ужасен. Кто использовал ее как сишную либу -- тот поймет.
|2.5, Аноним (5), 00:25, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А у кого по вашему мнению лучше из комбайнов? Не уж то у какого-нибудь GStreamer?
|2.10, Bottle (?), 01:05, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хотелось бы конкретики, а то читать чужой код - это всегда "весело".
|1.3, АнонимЪ (?), 00:14, 23/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> при помощи AI-модели
Да какая это ещё AI-модель? Она самостоятельно мыслит? Это нейросеть.
|2.7, anonymous (??), 00:37, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ох уж эти АИ пуристы.
Почему-то когда ботов в Warcraft III называли искусственным интеллектом двадцать лет назад, никого это не смущало. А теперь вдруг активизировались.
но возможно просто нынешние АИ пуристы тогда ещё не родились.
|2.8, Аноним (1), 00:39, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты тоже нейросеть, просто тебя как бы постоянно держат запущенной, а не время от времени.
|1.9, ptr (ok), 00:49, 23/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Задействованы расширения графического API Vulkan для аппаратного
> ускорения кодирования видео H.264 (на базе OpenHarmony).
Это быстрее или чем-то лучше, чем h264_vaapi или нет?
|2.11, Аноним (5), 02:08, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Насколько я понимаю оно не лучше или хуже, а просто другое. Это поддержка ускорения в HarmonyOS, в котором вроде как нет vaapi.
