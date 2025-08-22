Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 8.0

После почти года разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 8.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет написан на языке Си и распространяется под лицензиями LGPL и GPL. Среди изменений в FFmpeg 8.0: На базе графического API Vulkan 1.3 реализованы кодеки FFV1 (кодирование и декодирование) и ProRes RAW (только декодирование), примечательные значительным повышением производительности из-за распараллеливания операций. На стадии тестирования находятся кодировщики и декодировщики на базе API Vulkan для форматов ProRes и VC-2. В кодеках на базе API Vulkan задействованы вычислительные шейдеры и обеспечено аппаратное ускорение.

Задействованы расширения графического API Vulkan для аппаратного ускорения декодирования видео VP9, VVC (на базе VAAPI) и H.264 (на базе OpenHarmony).

Задействованы расширения графического API Vulkan для аппаратного ускорения кодирования видео AV1 и H.264 (на базе OpenHarmony).

Добавлены декодировщики для форматов кодирования видео APV (Advanced Professional Video), ProRes RAW и RealVideo 6.0.

Добавлены декодировщики для форматов кодирования звука Sanyo LD-ADPCM, Xbox ADPCM IMA и G.728.

Реализован кодировщик формата APV (Advanced Professional Video), построенный на базе библиотеки libopenapv.

В декодировщике формата видео VVC (Versatile Video Coding, H.266) реализована поддержка расширений IBC (Inter Block Copy), SSC (Screen Content Coding) и ACT (Adaptive Color Transform), а также режима палитры. Добавлен вариант декодировщика формата видео VVC, использующий VAAPI. Реализована возможность использования формата VVC в медиаконтейнере Matroska.

В библиотеку libx265 добавлена поддержка кодирования альфа-канала (прозрачность).

Добавлена обвязка для использования аппаратно ускоренных кодировщиков и декодировщиков от проекта OpenHarmony.

Добавлена поддержка кодирования анимированных изображений в формате JPEG XL, используя библиотеку libjxl.

Улучшена поддержка многотрековых аудио и видео в формате FLV v2.

В упаковщик медиконтейнеров MP4 добавлена поддержка форматов AV1 и APV.

Убрано отключение автовекторизации при сборке в GCC на системах x86, ARM и AArch64.

Реализованы ассемблерные оптимизации на базе инструкций AVX-512, позволившие значительно ускорить некоторые операции, применяемые при декодировании видео.

Новые фильтры: whisper для автоматического распознания речи при помощи AI-модели Whisper. colordetect для определения эффективного диапазона значений и режима альфа-канала. pad_cuda для добавления полей к входному видеопотоку с использованием CUDA. scale_d3d11 для изменения размера видео, используя графический API Direct3D 11.

Прекращена поддержка версий библиотеки OpenSSL старше 1.1.0.

Прекращена поддержка ассемблера yasm (оставлена только поддержка nasm).

Объявлены устаревшими кодировщики на базе API OpenMAX (Open Media Acceleration).

По умолчанию включена верификация TLS-сертификатов (из-за изменения поведения при обработке TLS значительно изменён номер версии FFmpeg).



