Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 8.0

22.08.2025 23:00

После почти года разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 8.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет написан на языке Си и распространяется под лицензиями LGPL и GPL.

Среди изменений в FFmpeg 8.0:

  • На базе графического API Vulkan 1.3 реализованы кодеки FFV1 (кодирование и декодирование) и ProRes RAW (только декодирование), примечательные значительным повышением производительности из-за распараллеливания операций. На стадии тестирования находятся кодировщики и декодировщики на базе API Vulkan для форматов ProRes и VC-2. В кодеках на базе API Vulkan задействованы вычислительные шейдеры и обеспечено аппаратное ускорение.
  • Задействованы расширения графического API Vulkan для аппаратного ускорения декодирования видео VP9, VVC (на базе VAAPI) и H.264 (на базе OpenHarmony).
  • Задействованы расширения графического API Vulkan для аппаратного ускорения кодирования видео AV1 и H.264 (на базе OpenHarmony).
  • Добавлены декодировщики для форматов кодирования видео APV (Advanced Professional Video), ProRes RAW и RealVideo 6.0.
  • Добавлены декодировщики для форматов кодирования звука Sanyo LD-ADPCM, Xbox ADPCM IMA и G.728.
  • Реализован кодировщик формата APV (Advanced Professional Video), построенный на базе библиотеки libopenapv.
  • В декодировщике формата видео VVC (Versatile Video Coding, H.266) реализована поддержка расширений IBC (Inter Block Copy), SSC (Screen Content Coding) и ACT (Adaptive Color Transform), а также режима палитры. Добавлен вариант декодировщика формата видео VVC, использующий VAAPI. Реализована возможность использования формата VVC в медиаконтейнере Matroska.
  • В библиотеку libx265 добавлена поддержка кодирования альфа-канала (прозрачность).
  • Добавлена обвязка для использования аппаратно ускоренных кодировщиков и декодировщиков от проекта OpenHarmony.
  • Добавлена поддержка кодирования анимированных изображений в формате JPEG XL, используя библиотеку libjxl.
  • Улучшена поддержка многотрековых аудио и видео в формате FLV v2.
  • В упаковщик медиконтейнеров MP4 добавлена поддержка форматов AV1 и APV.
  • Убрано отключение автовекторизации при сборке в GCC на системах x86, ARM и AArch64.
  • Реализованы ассемблерные оптимизации на базе инструкций AVX-512, позволившие значительно ускорить некоторые операции, применяемые при декодировании видео.
  • Новые фильтры:
    • whisper для автоматического распознания речи при помощи AI-модели Whisper.
    • colordetect для определения эффективного диапазона значений и режима альфа-канала.
    • pad_cuda для добавления полей к входному видеопотоку с использованием CUDA.
    • scale_d3d11 для изменения размера видео, используя графический API Direct3D 11.
  • Прекращена поддержка версий библиотеки OpenSSL старше 1.1.0.
  • Прекращена поддержка ассемблера yasm (оставлена только поддержка nasm).
  • Объявлены устаревшими кодировщики на базе API OpenMAX (Open Media Acceleration).
  • По умолчанию включена верификация TLS-сертификатов (из-за изменения поведения при обработке TLS значительно изменён номер версии FFmpeg).


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63762-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:11, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вещь хорошая, но апи ужасен. Кто использовал ее как сишную либу -- тот поймет.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:25, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у кого по вашему мнению лучше из комбайнов? Не уж то у какого-нибудь GStreamer?
     
  • 2.10, Bottle (?), 01:05, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотелось бы конкретики, а то читать чужой код - это всегда "весело".
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:25, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а патч с v4l2-request они просто проигнорировали.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 00:34, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О каком патче речь? Единственный за полгода, который нашел - это https://ffmpeg.org//pipermail/ffmpeg-devel/2025-February/339920.html
     

  • 1.3, АнонимЪ (?), 00:14, 23/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > при помощи AI-модели

    Да какая это ещё AI-модель? Она самостоятельно мыслит? Это нейросеть.

     
     
  • 2.7, anonymous (??), 00:37, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ох уж эти АИ пуристы.

    Почему-то когда ботов в Warcraft III называли искусственным интеллектом двадцать лет назад, никого это не смущало. А теперь вдруг активизировались.

    но возможно просто нынешние АИ пуристы тогда ещё не родились.

     
  • 2.8, Аноним (1), 00:39, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тоже нейросеть, просто тебя как бы постоянно держат запущенной, а не время от времени.
     

  • 1.4, Аноним (-), 00:19, 23/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, ptr (ok), 00:49, 23/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Задействованы расширения графического API Vulkan для аппаратного
    > ускорения кодирования видео H.264 (на базе OpenHarmony).

    Это быстрее или чем-то лучше, чем h264_vaapi или нет?

     
     
  • 2.11, Аноним (5), 02:08, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понимаю оно не лучше или хуже, а просто другое. Это поддержка ускорения в HarmonyOS, в котором вроде как нет vaapi.
     

