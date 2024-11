Использование в FFmpeg инструкций AVX-512 позволило в 94 раза ускорить некоторые операции

2.7 , dalco ( ok ), 11:13, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде как, урезание частот при включенном AVX относилось только к ранним моделям "синих".

3.10 , Аноним ( 4 ), 11:17, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они там повторяли с каждым новым avx.

2.11 , Cykooz ( ok ), 11:25, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В моих реализациях для AVX2, с использованием fixed-point арифметики, какой либо выигрыш перед наивной реализацией на float-ах, без AVX-а, полностью исчезает при выполнении задачи уже в 7-8 параллельных потоках.

Так что если нужна именно однопоточная скорость, то SIMD дают заметный выигрыш. А в многопоточке, чем больше потоков, тем меньше выигрыш. Я полагаю, что это из-за снижения частоты ядер процессора при использовании SIMD. PS: У меня AMD Ryzen 9 5950X, в нём нет AVX-512.

3.21 , ryoken ( ok ), 12:31, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>наивной реализацией 4.27 , Аноним ( 27 ), 12:42, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может быть, он даже не ошибся. Называют же, например, реализацию преобразования Фурье в лоб, как по формуле, наивной.

2.22 , Аноним ( 22 ), 12:33, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На нормальных материнских платах можно регулировать оффсет частоты при выполнении AVX-инструкций, в т.ч. и ставить его в 0.