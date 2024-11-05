Использование в FFmpeg инструкций AVX-512 позволило в 94 раза ускорить некоторые операции

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|1.1, Мохнонос (?), 11:03, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Молодцы! Вот есть же разработчики, которые кроме обвеса плюшками и раскабанивания ПО ведут его непосредственную тщательную полировку
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|2.16, КО (?), 12:09, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осталось только найти что конкретно сломали, лол
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|2.19, Ник (??), 12:18, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно было писать на Java, там же волшебный jit который сам весь код оптимизирует!
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|1.4, Аноним (4), 11:06, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Avx всё так же режет частоту процессора? Кто-нибудь уже составил сравнительную табличку того, чем придётся жертвовать при задействовании?
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|2.7, dalco (ok), 11:13, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде как, урезание частот при включенном AVX относилось только к ранним моделям "синих".
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|2.11, Cykooz (ok), 11:25, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В моих реализациях для AVX2, с использованием fixed-point арифметики, какой либо выигрыш перед наивной реализацией на float-ах, без AVX-а, полностью исчезает при выполнении задачи уже в 7-8 параллельных потоках.
Так что если нужна именно однопоточная скорость, то SIMD дают заметный выигрыш. А в многопоточке, чем больше потоков, тем меньше выигрыш. Я полагаю, что это из-за снижения частоты ядер процессора при использовании SIMD.
PS: У меня AMD Ryzen 9 5950X, в нём нет AVX-512.
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|4.27, Аноним (27), 12:42, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть, он даже не ошибся. Называют же, например, реализацию преобразования Фурье в лоб, как по формуле, наивной.
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|2.22, Аноним (22), 12:33, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На нормальных материнских платах можно регулировать оффсет частоты при выполнении AVX-инструкций, в т.ч. и ставить его в 0.
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|1.8, _kp (ok), 11:14, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Время перекодирования или только "некоторые операции"? ;)
Ps: и сравнение не с предудущим вариантом, а
"по сравнению с кодом на языке Си", то есть вообще без avx/sse.
Если б сравнили с i386, то прирост был бы еще больше.
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|2.12, Андрей (??), 11:32, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по скрину - некоторые операции... которые являются по сути базовыми для операций кодирования. Цельный результат оценить сложнее и скорее всего совокупный прирост небольшой, т.к. медленные операции того же чтения с диска быстрее не стали, да и в случае векторных расширений интересно на самом деле то, что там вообще кроме непосредственно одновременных вычислений есть куча расширений чисто для улучшения работы с кэшем, те же базовые load/store и вот тут предположу большую часть вклада внесли именно оптимизации работы кэша, а вычисления скорее довеском стали ибо будучи казалось бы более быстрыми они имеют высокие задержки и длятся дольше, ввиду чего задерживают конвеер не давая линейного прироста скорости.
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|2.14, Аноним (14), 11:54, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Время перекодирования или только "некоторые операции"? ;)
Отдельные функции.
> Если б сравнили с i386, то прирост был бы еще больше.
Сравнили с тем, что использовалось до этого.
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|1.13, Big Robert TheTables (?), 11:50, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде бы удаляли эти инструкции, но вообще интересно, для каких именно разработчиков эти наборы инструкций добавляли. Ибо авторы ффмпег сейчас совсем как мы, сторонние программисты - мы зашли в магазин автозапчастей и увидели, что на прилавке есть двигатель, который подойдет на замену нашему. Но ведь изначально-то движок был для какой-то другой ракеты, был разработан, сбалансирован, проверен для иного использования.
В идеале авторы кодеков должны делать брейншторм с авторами CPU. Если этого не делается, значит, с чипмейкерами брейнштормит кто-то другой.
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|2.20, Аноним (20), 12:22, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мы зашли в магазин автозапчастей и увидели, что на прилавке есть двигатель, который...
Нет, мы взяли котёнка по кличке "ядро", у которого есть дверцы разного размера (от 64 до 512) и попробовали самую большую. Получилось хорошо.
> Но ведь изначально-то движок был для какой-то другой ракеты
Нет, это универсальные дверцы для любых законных целей.
> должны делать брейншторм с авторами CPU
Тебе должны? Откуда уверенность, что им не хватает новой специальной дверцы?
> Вроде бы удаляли эти инструкции
Только в интелах с E-котятами, потому у этих малых котят нет 512-дверцы. Дверцы малым и большим котятам положено иметь одинаковые.
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|1.17, Аноним (17), 12:10, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чует моё сердце, что тут 100 пудово есть какой-нить "нюанс", типа всё делаем в однопотоке или ещё чего-нить подобное.
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|1.18, Аноним (18), 12:18, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лишь бы не сломали сборку на простых процах. Новый проц в Зимбабве 2.0 не каждому будет по карману.
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