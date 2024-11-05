> мы зашли в магазин автозапчастей и увидели, что на прилавке есть двигатель, который...

Нет, мы взяли котёнка по кличке "ядро", у которого есть дверцы разного размера (от 64 до 512) и попробовали самую большую. Получилось хорошо.

> Но ведь изначально-то движок был для какой-то другой ракеты

Нет, это универсальные дверцы для любых законных целей.

> должны делать брейншторм с авторами CPU

Тебе должны? Откуда уверенность, что им не хватает новой специальной дверцы?

> Вроде бы удаляли эти инструкции

Только в интелах с E-котятами, потому у этих малых котят нет 512-дверцы. Дверцы малым и большим котятам положено иметь одинаковые.

