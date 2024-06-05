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Проект FFMpeg представил собственную реализацию декодировщика xHE-AAC

05.06.2024 23:49

Разработчики мультимедийного пакета FFMpeg объявили о создании собственной реализации декодировщика для формата кодирования звука xHE-AAC (Extended High-Efficiency AAC), определённого в стандарте ISO/IEC 23003-3. Декодировщик xHE-AAC уже принят в основную кодовую базу FFMpeg и войдёт в состав следующего выпуска. Реализация может использоваться для большинства стерео-потоков xHE-AAC. Потоки SBR, USAC и MPEG-H с объёмным звуком, а также кодировние речи пока не поддерживается. Поддержку USAC и SBR обещают добавить в ближайшее время.

xHE-AAC используется в потоковом вещании Netflix и задействован в технологиях цифрового радиовещания Digital Radio Mondiale. Кодек примечателен поддержкой широкого диапазона битрейта (от 12 до 300 kbit/s), высокой степенью сжатия, средствами воспроизведения с постоянной громкостью, обеспечением высокой чёткости при любых уровнях громкости, дополнительными профилями управления динамическим диапазоном при прослушивании в шумных местах и добавлением метаданных, позволяющих восстанавливать потери на принимающей стороне.

  1. Главная ссылка к новости (https://ffmpeg.org/index.html#...)
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  4. OpenNews: Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  5. OpenNews: Звуковому кодеку FLAC присвоен статус предложенного стандарта
  6. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61321-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg, audio
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Слава Линуксу (?), 00:28, 06/06/2024 [ответить]  
    		• –3 +/
    А где минусы в комментариях?
     
     
  • 2, Аноним (2), 00:51, 06/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас их поставим тебе.
     

  • 3, Аноним (3), 01:02, 06/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    HE-MAN
    A d the masters of the universe!
     
  • 4, Аноним (4), 01:18, 06/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    HE-AAC всегда был ужасен своими искажениями, только AAC-LC. Сабж видимо больше из оперы HE-AAC всё же? AAC-LC до сих пор нечем заменить.
     
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