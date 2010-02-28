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Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 7.0

05.04.2024 09:26

После пяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 7.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 7.0, можно выделить:

  • В утилите командной строки ffmpeg обеспечено параллельное выполнение операций распаковки/упаковки медиаконтейнеров, декодирования, кодирования и применения фильтров.
  • Реализована поддержка кодирования и декодирования видео в формате MPEG-5 (EVC - Essential Video Coding), используя внешнюю библиотеку libxevd.
  • Добавлены распаковщики и упаковщики медиаконтейнеров (demuxer/muxer) для формата QOA (Quite OK Audio), применяемого для передачи звука без потери качества. Утверждается, что декодирование QOA осуществляется быстрее Ogg-Vorbis в три раза при достижении в QOA более высокого качества и уровня сжатия по сравнению с ADPCM.
  • Добавлены распаковщики и упаковщики медиаконтейнеров (demuxer/muxer) для формата IAMF (Immersive Audio Model and Format), определяющего контейнер для распространения объёмного звука. Формат предусматривает передачу дополнительной информации, необходимой для работы алгоритмов воссоздания звуковой сцены и микширования звука, а также учитывает распространение звуковых сигналов в трехмерном пространстве для воссоздания звучания, максимально близкого к естественному. Обеспечена поддержка метаданных IAMF для форматов MP4 и ISOBMFF.
  • Добавлен экспериментальный декодировщик для формата VVC (Versatile Video Coding), известного также как стандарт сжатия видео H.266, разработанный совместно рабочими группами MPEG (ISO/IEC JTC 1) и VCEG (ITU-T), при участии таких компаний, как Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm и Sony. H.266 идёт на смену H.265 (HEVC) и обеспечивает высокую эффективность передачи и хранения всех экранных разрешений (от SD и HD до 4K и 8K), поддерживает видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR, High Dynamic Range) и панорамное видео в режиме 360 градусов.
  • Реализована возможность использования API D3D12VA (Direct 3D 12 Video Encoding) для аппаратного ускорения декодирования форматов H264, HEVC, VP9, AV1, MPEG-2 и VC1.
  • В утилиту ffplay добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования, используя API Vulkan и libplacebo.
  • Добавлена поддержка протокола Content URI, используемого в платформе Android.
  • Повышены требования к окружению для сборки - для компиляции FFmpeg теперь необходим компилятор с поддержкой стандарта C11. В одном из следующих выпусков в качестве минимально поддерживаемой версии планируют использовать C17.
  • Для кодировщиков на базе QSV (Intel Quick Sync Video) метод управления битретом по умолчанию изменён с VBR (переменный битрейт) на CQP (постоянный битрейт).
  • Добавлен новый распаковщик медиаконтейнеров DVD-Video, основанный на использовании библиотек libdvdnav и libdvdread от проекта VideoLAN.
  • В реализацию формата flv добавлена возможность передачи метаданных в пакетах (PacketTypeMetadata).
  • Добавлен кодировщик DXV DXT1.
  • Добавлен декодировщик LEAD MCMP.
  • Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer) RCWT (Raw Captions with Time) и AEA.
  • Для форматов MP4 и ISOBMFF реализована возможность включения метаданных AVE (Ambient Viewing Environment).
  • Реализована поддержка технологии AFGS1 (AOMedia Film Grain Synthesis 1), используемой в спецификации AV1 Film Grain и предназначенной для повышения эффективности зернистых изображений.
  • Добавлена поддержка статичных (still) изображений в форматах HEIF и AVIF, а также мозаичных статичных изображений.
  • Для формата AV1 реализован профиль Dolby Vision.
  • Обеспечена поддержка проброса метаданных HDR10 при кодировании через библиотеки libx264, libx265 и libsvtav1.
  • Добавлены оптимизации для ускорения работы с форматом HEVC на архитектурах AArch64 и Loongarch. Внесены оптимизации производительности для ускорения кодирования и декодирования форматов AAC, FLAC, JPEG-2000, LPC, RV4.0, SVQ, VC1 и VP8 на системах с архитектурой RISC-V.
  • Новые фильтры:
    • tiltandshift - преобразование видео в стиле Tilt-Shift, при котором внимание фокусируется на определённой части изображения, а остальное содержимое размывается для создания впечатления игрушечности.
    • quirc - определение и декодирование QR-кодов при помощи библиотеки libquirc.
    • fsync - синхронизация кадров видео на основе информации из внешнего файла.
    • aap - использует алгоритм Affine Projection для определения схожести звуковых фрагментов.
  • Добавлен бэкенд dnn для создания фильтров, использующих модели машинного обучения, загружаемые при помощи libtorch.
  • Добавлен bitstream-фильтр showinfo для отладочного вывода информации о пакетах.
  • Добавлен обработчик qrencodesrc для вставки QR-кодов.
  • В утилите ffmpeg реализована поддержка loopback-декодировщиков, разрешено использование опции "-bsf" для входных и выходных потоков, удалены устаревшие опции "-psnr" и "-map_channel".
  • В утилите ffprobe реализована опция "-show_stream_groups option" и обеспечен вывод метаданных при использовании опции "-export_side_data film_grain".


  1. Главная ссылка к новости (https://ffmpeg.org/index.html#...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.1
  3. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.0
  4. OpenNews: Уязвимости в реализации JPEG XL из состава FFmpeg
  5. OpenNews: Уязвимость в FFmpeg, позволяющая выполнить код при обработке mp4-файлов
  6. OpenNews: Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60929-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:07, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самая лучша тулза,но у кодеров другое мнение и ябраузер без Gstreamer теперь не полноценно работает.Такая печалька.
     
     
  • 2.3, leap42 (ok), 10:15, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в том, что "лучше", а в том, что Gstreamer проще и приятнее поддерживать. У него API более высокоуровневый, и он кучу времени разработчкам экономит.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:22, 05/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 2.6, КО (?), 11:09, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пфф, откопал ведь где-то альтернативу
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в 24.04 будет или уже поздно?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:43, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё круто и красиво! Только не понял, почему мажорная версия.
     
     
  • 2.7, YetAnotherOnanym (ok), 11:13, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное из перечисленного в новости, что может поломать какую-то совместимость - это требование C11. М.б., поэтому.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:24, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них версии ничего не значат, ломают все ветки в минорном патче и забивают, аргументируя "валите на гит-версию из мастера". А то что новые версии идут с новыми багами, удалёнными/модифицированными опциями и медленнее работают, так страдайте, сами выбрали эту поделку.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:29, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в какой формат нужно кодировать видео, чтобы смотреть на всяких Пентиумах 3? И какой видеоформат меньше всего нагружает процессор/видеокарту?
     
     
  • 2.10, Слава Линуксу (?), 11:32, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    JPEG
     

  • 1.11, Zenitur (ok), 11:44, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована поддержка кодирования и декодирования видео в формате MPEG-5

    Дождались! С 1999 года ждали!

     

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