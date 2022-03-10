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В РФ началось продвижение собственного корневого TLS-сертификата

10.03.2022 06:37

Пользователи портала государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) получили уведомление о создании государственного удостоверяющего центра со своим корневым TLS-сертификатом, не включённым в хранилища корневых сертификатов операционных систем и основных браузеров. Cертификаты выдаются на добровольной основе юридическим лицам и нацелены на использование в ситуации отзыва или прекращения продления TLS-сертификатов в результате санкций. Например, удостоверяющие центры, находящиеся в юрисдикции США, такие как DigiCert, прекратили предоставление сертификатов для сайтов организаций, входящих в санкционный список.

В настоящее время государственный корневой сертификат интегрирован только в продукты Яндекс.Браузер и Атом. Для обеспечения доверия к сайтам, использующим сертификаты от государственного удостоверяющего центра, в других браузерах, требуется ручное добавление корневого сертификата в системное или браузерное хранилище сертификатов.

Среди сайтов, которые уже получили государственные TLS-сертификаты, различные банки (Сбер, ВТБ, ЦБ) и аффилированные с госструктурами организации и проекты. При этом на момент написания новости на основных сайтах Сбер и ВТБ продолжают использоваться традиционные TLS-сертификаты, поддерживаемые во всех браузерах, но отдельные поддомены (например, online-alpha.vtb.ru) уже переведены на новый сертификат.

В случае начала навязывания нового удостоверяющегося центра или выявления фактов злоупотреблений, таких как совершение MITM-атак, вероятно, что производители браузеров Firefox, Chrome, Edge и Safari предпримут действия по добавлению проблемного корневого сертификата в списки отозванных сертификатов, как это уже было сделано с сертификатом, внедрённым для перехвата HTTPS-трафика в Казахстане.



  1. Главная ссылка к новости (https://bugzilla.mozilla.org/s...)
  2. OpenNews: В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане
  3. OpenNews: Казахстан возобновил попытки перехвата HTTPS-трафика
  4. OpenNews: В Firefox, Chrome и Safari заблокирован внедряемый в Казахстане "национальный сертификат"
  5. OpenNews: В Казахстане ряд крупных провайдеров внедрил перехват HTTPS-трафика
  6. OpenNews: Китай начал блокировать HTTPS-соединения, устанавливаемые с TLS 1.3 и ESNI
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56830-tls
Ключевые слова: tls, ssk, crypt, mitm
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, тигар (ok), 08:07, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    а чебурнет-то все ближе..
     
     
  • 2.22, Dzen Python (ok), 09:12, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Скорее кванмен.ру.

    Причем делаеют его сейчас не говорящие головы из тель-а-визера, а наши "свободолюбивые" демократичные друзиа, админресурсом рубя (ой, простите, неполиткорректно высказался, компании-магистральные провайдеры сами и с песней в поддержку абсолютно фиолетовых им украинцев, которых по методичке бла-бла-бла Путин, отключают) магистрали.

    ЕМНИП, уже джва провайдера так поломали. Культура отмены это вам не шутки.

     
  • 2.32, КО12345 (ok), 10:02, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двач закрывают, на опеннете комментить не дают, скоро заблочат и лису с хромом.
     

  • 1.4, istepan (ok), 08:15, 10/03/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +22 +/
     
     
  • 2.5, тигар (ok), 08:18, 10/03/2022 Скрыто модератором
    		• –13 +/
     
     
  • 3.11, odyn (ok), 08:42, 10/03/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.17, X86 (ok), 08:56, 10/03/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.7, robux (ok), 08:24, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ну ничо, веб-макаки же любят централизованные технологии:
    1) УЦ
    2) DNS
    3) стандарты от корпораций (HTML/CSS/HTTP)
    4) веб-серверы: крупные поисковики, соц. сети, мессенджеры

    Баранов всегда кто-то пасёт: или сэр майор или тов. майор.

     
     
  • 2.48, Срака шигорина (ok), 11:42, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты проецируешь свою любовь к сильной руке на всех.
     

  • 1.9, SilverCutePony (ok), 08:33, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Когда уже для работы в интернете нужно будет устанавливать государственный кейлоггер?)
     
     
  • 2.13, timur.davletshin (ok), 08:49, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Когда уже для работы в интернете нужно будет устанавливать государственный кейлоггер?)

    Зачем государственный? Лучше корпоративный. У иностранной корпорации, в отличие от гос-ва, перед большинством пользователей даже минимальных юридических обязательств нет. Погодите, о чём это я? Оно же уже в каждом смартфоне и добром кол-ве проприетарных осей уже есть в дефолтных настройках )))

     
     
  • 3.15, SilverCutePony (ok), 08:51, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что данные гугловской и майкрософтской телеметрии получают американцы, а наше государство тоже хочет следить потщательнее
     
     
  • 4.26, Dzen Python (ok), 09:31, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Наша телеметрия показала, что вы очень часто ходите на pornhub.com. Честно, нам бы было по-барабану, но в вашингтоновке требуют, поэтому мы сводку телеметрии передали им. Нам лишаться лицензий и в принципе портить отношения с крышей из-за тебя, Ванька?"

    <через час>

    "Пресс-релиз pornhub.com: порнхаб приостанавливает работу на территории РФ и РБ. В связи с событиями на уркаине и общей орковостью контингента оттуда. Мы поддерживаем... сочувствуем... соболезнуем..., а еще наши украинские работницы ("Хелло, ай эм рашан!") чувствуют себя ответственными за противодействие проникновению Путина. Поэтом вот вам заглушка, у нас - совершенно политкорректный пресс-релиз и респектос от нашей власти".

     

  • 1.10, timur.davletshin (ok), 08:39, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шаг номер два: Постеби любого знакомого айтишника вопросом о сценарии предполагаемой атаки MITM с использованием контролируемого гос-вом (да и любым другим предполагаемым злоумышленником) CA. Прям тест-детектор 😄

    P.S. Я не говорю, что это не создаёт вектор для потенциальной атаки. Я лишь говорю о том, что подавляющее большинство околоайтишников из моего круга общения понятия не имеют в такие казалось бы несложные вещи. Подчеркну, что из моего круга общения. Возможно, вокруг вас собрались более компетентные и менее заангажированные люди.

    P.S. #2: https://sslmate.com/resources/certificate_authority_failures и это не все. Ещё французское правительство при помощи промежуточного сертификата подписывалось некоторыми крупными корпорациями - https://www.theregister.com/2013/12/10/french_gov_dodgy_ssl_cert_reprimand/

    И это только то, что я навскидку вспомнил. Их было больше.

     
     
  • 2.12, TheCat (ok), 08:46, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это пусть у безопасников голова болит. Итишникам главное что бы работало.
     
     
  • 3.23, timur.davletshin (ok), 09:15, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это пусть у безопасников голова болит. Итишникам главное что бы работало.

    Это характеризует общий уровень компетенции коллег. Абсолютно у всех есть мнение на этот счёт, но описать вектор атаки могут единицы. Случаев атак на коммерческие CA у меня не вспомнил ни один.

     
  • 2.14, Neandertalets (ok), 08:51, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Т.е. вариант, что MITM ранее был возможен со стороны УЦ - не смущал раньше, а тут - стал смущать? Или "это другое!"?
     
     
  • 3.18, тоже Аноним (ok), 09:03, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УЦ имел сдерживающий фактор - устроив MItM, он опозорится на весь мир.
    В данном же случае мы имеем дело с организацией, не имеющей такого сдерживающего фактора.
     
     
  • 4.20, timur.davletshin (ok), 09:07, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > УЦ имел сдерживающий фактор - устроив MItM, он опозорится на весь мир.
    > В данном же случае мы имеем дело с организацией, не имеющей такого
    > сдерживающего фактора.

    Comodo, DigiNotar до сих пор на рынке? А у них были наиэпичнейшие просёры всех полимеров уровня "подписали кучу сертификатов типа «я - Google»".

     
     
  • 5.37, тоже Аноним (ok), 11:05, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А у них были наиэпичнейшие просёры всех полимеров

    Давайте не делать вид, что вы не понимаете разницы между факапом и "ради нее все и писалось".

     
     
  • 6.43, llolik (ok), 11:25, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А у них были наиэпичнейшие просёры всех полимеров
    > Давайте не делать вид, что вы не понимаете разницы между факапом и "ради нее все и писалось".

    Ну и, справедливости ради, давайте не делать вид, что принципиально это выглядит, как что-то другое. Вся инфраструктура корневых сертификатов построена исключительно на доверии к CA. К этому самому доверию, как вот сейчас видим, возникают вопросы.

     
     
  • 7.45, тоже Аноним (ok), 11:30, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > принципиально это выглядит

    На шкаф будем залезать?

    > возникают вопросы.

    У кого? Вы правда верите, что последние события подорвали доверие к американским УЦ в Штатах и Европе? Да ни одна собака не почесалась. Им-то такой сценарий не грозит.

     
     
  • 8.51, timur.davletshin (ok), 11:47, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте будем честными, выбор регистратора и CA у подавляющего большинства админ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.55, llolik (ok), 11:51, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не буду Система, где тебе отзывают сертификат не по компрометации, а по желанию... текст свёрнут, показать
     
  • 7.52, timur.davletshin (ok), 11:49, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> А у них были наиэпичнейшие просёры всех полимеров
    >> Давайте не делать вид, что вы не понимаете разницы между факапом и "ради нее все и писалось".
    > Ну и, справедливости ради, давайте не делать вид, что принципиально это выглядит,
    > как что-то другое. Вся инфраструктура корневых сертификатов построена исключительно на
    > доверии к CA. К этому самому доверию, как вот сейчас видим,
    > возникают вопросы.

    Скорее даже не к ЦА, а к компаниям, проводящим аудиты этих ЦА, т.е. к Mozilla Corp., Microsoft Corp., Google Corp.

     
  • 4.25, Neandertalets (ok), 09:28, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > УЦ имел сдерживающий фактор - устроив MItM, он опозорится на весь мир.
    > В данном же случае мы имеем дело с организацией, не имеющей такого сдерживающего фактора.

       Глупости что первая часть предложения, что вторая.

     
  • 3.50, Срака шигорина (ok), 11:47, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понимаешь это другое.  Тем более имея записанный трафик по закону яровой. Расшифровать его все равно не будет никакой возможности. Я гарантирую это.  
     

  • 1.19, Dzen Python (ok), 09:04, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Когда говорящие головы говорили про резервирование корневых DNS у нас в стране и технические решения, не позволяющие уронить всю сеть кому-то "там" - "прогрессивные" анонимы кричали про чебурнет и бида-бида.
    Когда говорящие головы говорили про стресс-тесты общей локалко-глобалки, в том числе и магистралей у нас в стране - "прогрессивные" анонимы кричали про чебурнет и бида-бида.
    Когда умные анонимы говорили про опасность централизации и самого механизма сертификации "где-то там" в принципе - "прогрессивные" анонимы кричали про "ой, да пришла эра глобализма, когда УЦ как копрорации уже выше политики" и Казахстан.

    Когда "прогрессивному" анониму приспичило зайти госуслуги, у которого ну совершенно внезапно отозвали сертификат за непослушание вашингтонскому обкому, внезапно оказалось "ОЙ!".

    Что, сынку, помогли тебе твои добрые американцы? Им похер, у них сеть и так работать будет. А вот ты для них враг, которого до поры трогать было чревато, а сейчас даже бонус за травлю дадут: какие-то дикари посмели себя обезопасить от накачанных идеологией и оружием зигующих фриков, причем вразрез с речами хозяев мира!

     
     
  • 2.21, istepan (ok), 09:08, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    >  А вот ты для них враг

    Причем враг вне зависимости от политических взглядов.
    Блокировка Визы и Мастеркард за рубежом больше сказалась на оппозиционно настроенных гражданах.

     
     
  • 3.24, Dzen Python (ok), 09:17, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я о том же.
    Понимаю вой про чебурнеты; принимаю аргументы противников; знаю, что будет делаться в огороженном загончике - а оно почти всегда вырождается в тотальное сраколизательство админов-модераторов, особенно если слабо развито голосование ногами, но вот факты.
     

  • 1.27, uis (ok), 09:37, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://theins.ru/politika/248511
    Всё по этому плану. Давно пора mesh сети в массы.
     
     
  • 2.35, mos87 (ok), 10:44, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    символично что серваки НР
     
  • 2.38, rvs2016 (ok), 11:14, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://theins.ru/politika/248511
    > Всё по этому плану
    > а также кабельная инфраструктура, включающая все кабели,
    > приходящие из-за рубежа.
    > Вот именно это и планируется взять под контроль.
    > если взять под контроль эту инфраструктуру, то, ...
    > можно достичь тотального контроля над сетью.

    А как они достигнут тотального контроля над сетью со спутников Старлинка?
    Убирать вражеские спутники технически уже возможно, но политически до этого требуется ещё немного дорасти. Да и мусор на орбите самим же помешает.
    Или в сегменете спутникового интернета пока это будут достигать запретом на установку спутниковых антенн у пользователей?

     
  • 2.40, rvs2016 (ok), 11:19, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://theins.ru/politika/248511
    > Всё по этому плану
    > Существует проект РАРН который по сути является
    > полной копией европейского реестра IP адресов

    Как это копией?
    Т.е. в России будут точно такие же адреса, как и за её пределами? 😲

     

  • 1.28, Шарп (ok), 09:40, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >online-alpha.vtb.ru

    Не получилось зайти через яндекс браузер. КриптоПро установил. А так хотелось зайти через российский сертификат. У меня в этот момент в голове играла музыка из read alert.

     
     
  • 2.29, llolik (ok), 09:50, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю про ЯБраузер, через FF нормально заходит, после того как серт в хранилище добавишь.
     
     
  • 3.30, Шарп (ok), 09:55, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю про ЯБраузер, через FF нормально заходит, после того как серт
    > в хранилище добавишь.

    Ну так яшке уже должен быть встроен. Где взять сертификат?

     
     
  • 4.33, llolik (ok), 10:15, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так яшке уже должен быть встроен.

    С обновлением ЯБр-а, наверно, прилетит.
    > Где взять сертификат?

    https://www.gosuslugi.ru/tls?_=1646892923023

     
  • 3.39, тоже Аноним (ok), 11:18, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю про ЯБраузер, через FF нормально заходит, после того как серт в хранилище добавишь.

    Или просто скажешь "да, я в курсе, что у них гранаты не той системы".

     
     
  • 4.44, llolik (ok), 11:27, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Не знаю про ЯБраузер, через FF нормально заходит, после того как серт в хранилище добавишь.
    > Или просто скажешь "да, я в курсе, что у них гранаты не той системы".

    Ну тоже вариант. На оффтопе FF умеет работать с системным хранилищем и можно просто в системные добавить и всё работает. На Линуксах, насколько я помню, не умеет и нужно добавлять в собственное хранилище.

     
     
  • 5.46, тоже Аноним (ok), 11:31, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно добавлять в собственное хранилище.

    Кому - нужно? Мне лично - в хрен не уперлось.

     
     
  • 6.49, llolik (ok), 11:44, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> нужно добавлять в собственное хранилище.
    > Кому - нужно? Мне лично - в хрен не уперлось.

    Ну не добавляй. Я какбы не настаиваю.

     

  • 1.31, Fracta1L (ok), 09:55, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Прогрессивная тусовочка всю жизнь боялась Чебурнета изнутри, а он пришёл снаружи от их же кумиров-светочей свободы, бгг
     
     
  • 2.36, Admino (ok), 11:01, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ладно, справедливости ради надо всё-таки отметить, что чебурнет идёт с обоих сторон.
     
  • 2.41, тоже Аноним (ok), 11:21, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а он пришёл снаружи

    Это где он пришел? Американская фирма отказала в услуге нескольким банкам, они тут же купили ту же услугу у бельгийской. Где тут Чебурнет?

     
     
  • 3.47, Celcion (ok), 11:40, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это где он пришел?

    В гугль умеешь? Тогда погугли такие названия как Cogent и Lumen.

     
     
  • 4.53, тоже Аноним (ok), 11:49, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > погугли такие названия как Cogent и Lumen.

    Этого еще не видел. Но это тоже не блокировка и изоляция (в которой смысл Чебурнета), а отказ в услуге. Предпочитаете дружить с Азией - вот через нее и ходите.

     

  • 1.34, mos87 (ok), 10:43, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    TLS - Тов. Лейтенант Старший
     
  • 1.54, ip1982 (ok), 11:50, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и правильно.
     



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