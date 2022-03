В РФ началось продвижение собственного корневого TLS-сертификата

4.20 , timur.davletshin ( ok ), 09:07, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > УЦ имел сдерживающий фактор - устроив MItM, он опозорится на весь мир.

5.37 , тоже Аноним ( ok ), 11:05, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А у них были наиэпичнейшие просёры всех полимеров Давайте не делать вид, что вы не понимаете разницы между факапом и "ради нее все и писалось". 6.43 , llolik ( ok ), 11:25, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А у них были наиэпичнейшие просёры всех полимеров

> Давайте не делать вид, что вы не понимаете разницы между факапом и "ради нее все и писалось".

Ну и, справедливости ради, давайте не делать вид, что принципиально это выглядит, как что-то другое. Вся инфраструктура корневых сертификатов построена исключительно на доверии к CA. К этому самому доверию, как вот сейчас видим, возникают вопросы.

7.45 , тоже Аноним ( ok ), 11:30, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > принципиально это выглядит На шкаф будем залезать?



> возникают вопросы.

У кого? Вы правда верите, что последние события подорвали доверие к американским УЦ в Штатах и Европе? Да ни одна собака не почесалась. Им-то такой сценарий не грозит.

8.51 , timur.davletshin ( ok ), 11:47, 10/03/2022

Давайте будем честными, выбор регистратора и CA у подавляющего большинства админ...

8.55 , llolik ( ok ), 11:51, 10/03/2022

Не буду Система, где тебе отзывают сертификат не по компрометации, а по желанию...

7.52 , timur.davletshin ( ok ), 11:49, 10/03/2022

> возникают вопросы.

Скорее даже не к ЦА, а к компаниям, проводящим аудиты этих ЦА, т.е. к Mozilla Corp., Microsoft Corp., Google Corp.

4.25 , Neandertalets ( ok ), 09:28, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > УЦ имел сдерживающий фактор - устроив MItM, он опозорится на весь мир.

> В данном же случае мы имеем дело с организацией, не имеющей такого сдерживающего фактора. Глупости что первая часть предложения, что вторая.