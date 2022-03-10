В РФ началось продвижение собственного корневого TLS-сертификата

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|2.22, Dzen Python (ok), 09:12, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Скорее кванмен.ру.
Причем делаеют его сейчас не говорящие головы из тель-а-визера, а наши "свободолюбивые" демократичные друзиа, админресурсом рубя (ой, простите, неполиткорректно высказался, компании-магистральные провайдеры сами и с песней в поддержку абсолютно фиолетовых им украинцев, которых по методичке бла-бла-бла Путин, отключают) магистрали.
ЕМНИП, уже джва провайдера так поломали. Культура отмены это вам не шутки.
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|2.32, КО12345 (ok), 10:02, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Двач закрывают, на опеннете комментить не дают, скоро заблочат и лису с хромом.
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|1.7, robux (ok), 08:24, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ну ничо, веб-макаки же любят централизованные технологии:
1) УЦ
2) DNS
3) стандарты от корпораций (HTML/CSS/HTTP)
4) веб-серверы: крупные поисковики, соц. сети, мессенджеры
Баранов всегда кто-то пасёт: или сэр майор или тов. майор.
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|2.13, timur.davletshin (ok), 08:49, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Когда уже для работы в интернете нужно будет устанавливать государственный кейлоггер?)
Зачем государственный? Лучше корпоративный. У иностранной корпорации, в отличие от гос-ва, перед большинством пользователей даже минимальных юридических обязательств нет. Погодите, о чём это я? Оно же уже в каждом смартфоне и добром кол-ве проприетарных осей уже есть в дефолтных настройках )))
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|3.15, SilverCutePony (ok), 08:51, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что данные гугловской и майкрософтской телеметрии получают американцы, а наше государство тоже хочет следить потщательнее
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|4.26, Dzen Python (ok), 09:31, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Наша телеметрия показала, что вы очень часто ходите на pornhub.com. Честно, нам бы было по-барабану, но в вашингтоновке требуют, поэтому мы сводку телеметрии передали им. Нам лишаться лицензий и в принципе портить отношения с крышей из-за тебя, Ванька?"
<через час>
"Пресс-релиз pornhub.com: порнхаб приостанавливает работу на территории РФ и РБ. В связи с событиями на уркаине и общей орковостью контингента оттуда. Мы поддерживаем... сочувствуем... соболезнуем..., а еще наши украинские работницы ("Хелло, ай эм рашан!") чувствуют себя ответственными за противодействие проникновению Путина. Поэтом вот вам заглушка, у нас - совершенно политкорректный пресс-релиз и респектос от нашей власти".
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|1.10, timur.davletshin (ok), 08:39, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Шаг номер два: Постеби любого знакомого айтишника вопросом о сценарии предполагаемой атаки MITM с использованием контролируемого гос-вом (да и любым другим предполагаемым злоумышленником) CA. Прям тест-детектор 😄
P.S. Я не говорю, что это не создаёт вектор для потенциальной атаки. Я лишь говорю о том, что подавляющее большинство околоайтишников из моего круга общения понятия не имеют в такие казалось бы несложные вещи. Подчеркну, что из моего круга общения. Возможно, вокруг вас собрались более компетентные и менее заангажированные люди.
P.S. #2: https://sslmate.com/resources/certificate_authority_failures и это не все. Ещё французское правительство при помощи промежуточного сертификата подписывалось некоторыми крупными корпорациями - https://www.theregister.com/2013/12/10/french_gov_dodgy_ssl_cert_reprimand/
И это только то, что я навскидку вспомнил. Их было больше.
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|2.12, TheCat (ok), 08:46, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это пусть у безопасников голова болит. Итишникам главное что бы работало.
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|3.23, timur.davletshin (ok), 09:15, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это пусть у безопасников голова болит. Итишникам главное что бы работало.
Это характеризует общий уровень компетенции коллег. Абсолютно у всех есть мнение на этот счёт, но описать вектор атаки могут единицы. Случаев атак на коммерческие CA у меня не вспомнил ни один.
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|2.14, Neandertalets (ok), 08:51, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Т.е. вариант, что MITM ранее был возможен со стороны УЦ - не смущал раньше, а тут - стал смущать? Или "это другое!"?
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|3.18, тоже Аноним (ok), 09:03, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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УЦ имел сдерживающий фактор - устроив MItM, он опозорится на весь мир.
В данном же случае мы имеем дело с организацией, не имеющей такого сдерживающего фактора.
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|4.20, timur.davletshin (ok), 09:07, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> УЦ имел сдерживающий фактор - устроив MItM, он опозорится на весь мир.
> В данном же случае мы имеем дело с организацией, не имеющей такого
> сдерживающего фактора.
Comodo, DigiNotar до сих пор на рынке? А у них были наиэпичнейшие просёры всех полимеров уровня "подписали кучу сертификатов типа «я - Google»".
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|5.37, тоже Аноним (ok), 11:05, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А у них были наиэпичнейшие просёры всех полимеров
Давайте не делать вид, что вы не понимаете разницы между факапом и "ради нее все и писалось".
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|6.43, llolik (ok), 11:25, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А у них были наиэпичнейшие просёры всех полимеров
> Давайте не делать вид, что вы не понимаете разницы между факапом и "ради нее все и писалось".
Ну и, справедливости ради, давайте не делать вид, что принципиально это выглядит, как что-то другое. Вся инфраструктура корневых сертификатов построена исключительно на доверии к CA. К этому самому доверию, как вот сейчас видим, возникают вопросы.
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|7.45, тоже Аноним (ok), 11:30, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> принципиально это выглядит
На шкаф будем залезать?
> возникают вопросы.
У кого? Вы правда верите, что последние события подорвали доверие к американским УЦ в Штатах и Европе? Да ни одна собака не почесалась. Им-то такой сценарий не грозит.
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|8.55, llolik (ok), 11:51, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не буду Система, где тебе отзывают сертификат не по компрометации, а по желанию... текст свёрнут, показать
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|7.52, timur.davletshin (ok), 11:49, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> А у них были наиэпичнейшие просёры всех полимеров
>> Давайте не делать вид, что вы не понимаете разницы между факапом и "ради нее все и писалось".
> Ну и, справедливости ради, давайте не делать вид, что принципиально это выглядит,
> как что-то другое. Вся инфраструктура корневых сертификатов построена исключительно на
> доверии к CA. К этому самому доверию, как вот сейчас видим,
> возникают вопросы.
Скорее даже не к ЦА, а к компаниям, проводящим аудиты этих ЦА, т.е. к Mozilla Corp., Microsoft Corp., Google Corp.
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|4.25, Neandertalets (ok), 09:28, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> УЦ имел сдерживающий фактор - устроив MItM, он опозорится на весь мир.
> В данном же случае мы имеем дело с организацией, не имеющей такого сдерживающего фактора.
Глупости что первая часть предложения, что вторая.
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|3.50, Срака шигорина (ok), 11:47, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не понимаешь это другое. Тем более имея записанный трафик по закону яровой. Расшифровать его все равно не будет никакой возможности. Я гарантирую это.
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|1.19, Dzen Python (ok), 09:04, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Когда говорящие головы говорили про резервирование корневых DNS у нас в стране и технические решения, не позволяющие уронить всю сеть кому-то "там" - "прогрессивные" анонимы кричали про чебурнет и бида-бида.
Когда говорящие головы говорили про стресс-тесты общей локалко-глобалки, в том числе и магистралей у нас в стране - "прогрессивные" анонимы кричали про чебурнет и бида-бида.
Когда умные анонимы говорили про опасность централизации и самого механизма сертификации "где-то там" в принципе - "прогрессивные" анонимы кричали про "ой, да пришла эра глобализма, когда УЦ как копрорации уже выше политики" и Казахстан.
Когда "прогрессивному" анониму приспичило зайти госуслуги, у которого ну совершенно внезапно отозвали сертификат за непослушание вашингтонскому обкому, внезапно оказалось "ОЙ!".
Что, сынку, помогли тебе твои добрые американцы? Им похер, у них сеть и так работать будет. А вот ты для них враг, которого до поры трогать было чревато, а сейчас даже бонус за травлю дадут: какие-то дикари посмели себя обезопасить от накачанных идеологией и оружием зигующих фриков, причем вразрез с речами хозяев мира!
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|2.21, istepan (ok), 09:08, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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> А вот ты для них враг
Причем враг вне зависимости от политических взглядов.
Блокировка Визы и Мастеркард за рубежом больше сказалась на оппозиционно настроенных гражданах.
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|3.24, Dzen Python (ok), 09:17, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я о том же.
Понимаю вой про чебурнеты; принимаю аргументы противников; знаю, что будет делаться в огороженном загончике - а оно почти всегда вырождается в тотальное сраколизательство админов-модераторов, особенно если слабо развито голосование ногами, но вот факты.
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|2.38, rvs2016 (ok), 11:14, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> https://theins.ru/politika/248511
> Всё по этому плану
> а также кабельная инфраструктура, включающая все кабели,
> приходящие из-за рубежа.
> Вот именно это и планируется взять под контроль.
> если взять под контроль эту инфраструктуру, то, ...
> можно достичь тотального контроля над сетью.
А как они достигнут тотального контроля над сетью со спутников Старлинка?
Убирать вражеские спутники технически уже возможно, но политически до этого требуется ещё немного дорасти. Да и мусор на орбите самим же помешает.
Или в сегменете спутникового интернета пока это будут достигать запретом на установку спутниковых антенн у пользователей?
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|2.40, rvs2016 (ok), 11:19, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> https://theins.ru/politika/248511
> Всё по этому плану
> Существует проект РАРН который по сути является
> полной копией европейского реестра IP адресов
Как это копией?
Т.е. в России будут точно такие же адреса, как и за её пределами? 😲
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|1.28, Шарп (ok), 09:40, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>online-alpha.vtb.ru
Не получилось зайти через яндекс браузер. КриптоПро установил. А так хотелось зайти через российский сертификат. У меня в этот момент в голове играла музыка из read alert.
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|2.29, llolik (ok), 09:50, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю про ЯБраузер, через FF нормально заходит, после того как серт в хранилище добавишь.
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|3.30, Шарп (ok), 09:55, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю про ЯБраузер, через FF нормально заходит, после того как серт
> в хранилище добавишь.
Ну так яшке уже должен быть встроен. Где взять сертификат?
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|3.39, тоже Аноним (ok), 11:18, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не знаю про ЯБраузер, через FF нормально заходит, после того как серт в хранилище добавишь.
Или просто скажешь "да, я в курсе, что у них гранаты не той системы".
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|4.44, llolik (ok), 11:27, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Не знаю про ЯБраузер, через FF нормально заходит, после того как серт в хранилище добавишь.
> Или просто скажешь "да, я в курсе, что у них гранаты не той системы".
Ну тоже вариант. На оффтопе FF умеет работать с системным хранилищем и можно просто в системные добавить и всё работает. На Линуксах, насколько я помню, не умеет и нужно добавлять в собственное хранилище.
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|5.46, тоже Аноним (ok), 11:31, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нужно добавлять в собственное хранилище.
Кому - нужно? Мне лично - в хрен не уперлось.
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|6.49, llolik (ok), 11:44, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> нужно добавлять в собственное хранилище.
> Кому - нужно? Мне лично - в хрен не уперлось.
Ну не добавляй. Я какбы не настаиваю.
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|1.31, Fracta1L (ok), 09:55, 10/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Прогрессивная тусовочка всю жизнь боялась Чебурнета изнутри, а он пришёл снаружи от их же кумиров-светочей свободы, бгг
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|2.36, Admino (ok), 11:01, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ладно, справедливости ради надо всё-таки отметить, что чебурнет идёт с обоих сторон.
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|2.41, тоже Аноним (ok), 11:21, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а он пришёл снаружи
Это где он пришел? Американская фирма отказала в услуге нескольким банкам, они тут же купили ту же услугу у бельгийской. Где тут Чебурнет?
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|3.47, Celcion (ok), 11:40, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это где он пришел?
В гугль умеешь? Тогда погугли такие названия как Cogent и Lumen.
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|4.53, тоже Аноним (ok), 11:49, 10/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> погугли такие названия как Cogent и Lumen.
Этого еще не видел. Но это тоже не блокировка и изоляция (в которой смысл Чебурнета), а отказ в услуге. Предпочитаете дружить с Азией - вот через нее и ходите.
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