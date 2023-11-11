Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.1

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После десяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 6.1, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.
Из изменений, добавленных в FFmpeg 6.1, можно выделить:
- Реализована возможность задействования API Vulkan для аппаратного ускорения декодирования видео в форматах H264, HEVC и AV1.
- Добавлена кодировщик формата видео AV1, реализованный на основе VAAPI.
- Добавлена поддержка использования кодеков HEVC, VP9 и AV1 в потоках на базе протокола rtmp и в файлах в формате flv.
- Добавлен парсер, кодировщик и декодировщик медиаконтейнеров в формате EVC (Essential Video Coding), развиваемом рабочей группой MPEG в качестве стандарта MPEG-5.
- Расширена поддержка VAAPI на системах Windows с библиотекой libva-win32.
- Реализована возможность использования параметров P_SKIP для ускорения кодирования видео при помощи библиотеки libx264.
- Добавлен кодировщик для видео в формате Microsoft RLE.
- Добавлены новые декодировщики Playdate, RivaTuner, vMix и OSQ.
- На базе библиотеки libaribcaption реализован декодировщик субтитров ARIB STD-B24.
- Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): Raw VVC (Versatile Video Coding, новый стандарт H.266/MPEG-I Part 3), Playdate, Raw AC-4, OSQ, CRI USM.
- Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): Raw AC-4 и Raw VVC.
- Новые фильтры для видео:
- Новые фильтры для звука:
- Новые bitstream-фильтры:
- Редактирование метаданных в потоках VVC (Versatile Video Coding, H.266).
- Преобразование потоков VVC из MP4 в "Annex B".
- В утилиту ffmpeg добавлена опция "-readrate_initial_burst" для задания времени начальной буферизации чтения, после которого начинает действовать ограничение "-readrate". Объявлена устаревшей опций '-top', вместо которой следует использовать фильтр setfield.
- В утилиту ffprobe добавлена опция "-output_format", которая аналогична опции "-of" и может использоваться для определения формата вывода (например, можно использовать формат json). Схема вывода XML изменена для поддержки нескольких элементов, привязанных к одному родительскому элементу.