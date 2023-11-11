Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.1

После десяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 6.1, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Из изменений, добавленных в FFmpeg 6.1, можно выделить: Реализована возможность задействования API Vulkan для аппаратного ускорения декодирования видео в форматах H264, HEVC и AV1.

Добавлена кодировщик формата видео AV1, реализованный на основе VAAPI.

Добавлена поддержка использования кодеков HEVC, VP9 и AV1 в потоках на базе протокола rtmp и в файлах в формате flv.

Добавлен парсер, кодировщик и декодировщик медиаконтейнеров в формате EVC (Essential Video Coding), развиваемом рабочей группой MPEG в качестве стандарта MPEG-5.

Расширена поддержка VAAPI на системах Windows с библиотекой libva-win32.

Реализована возможность использования параметров P_SKIP для ускорения кодирования видео при помощи библиотеки libx264.

Добавлен кодировщик для видео в формате Microsoft RLE.

Добавлены новые декодировщики Playdate, RivaTuner, vMix и OSQ.

На базе библиотеки libaribcaption реализован декодировщик субтитров ARIB STD-B24.

Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): Raw VVC (Versatile Video Coding, новый стандарт H.266/MPEG-I Part 3), Playdate, Raw AC-4, OSQ, CRI USM.

Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): Raw AC-4 и Raw VVC.

Новые фильтры для видео: color_vulkan - создаёт кадр заданного цвета через обращение к API Vulkan. bwdif_vulkan - выполняет деинтерлейсинг при помощи алгоритма BWDIF (Bob Weaver Deinterlacing Filter), реализованного при помощи API Vulkan. bwdif_cuda - деинтерлейсинг при помощи алгоритма BWDIF, реализованного на базе API CUDA. nlmeans_vulkan - устранение шума, используя алгоритм Non-local means, реализованный при помощи API Vulkan. xfade_vulkan - реализация эффекта затухания при помощи API Vulkan. zoneplate - генерирует проверочную видеотаблицу на основе зонной пластинки Френеля. scale_vt и transpose_vt фильтры масштабирования и преобразования, реализованные с использованием API VideoToolBox (macOS). В фильтрах setpts и asetpts добавлена поддержка команд.

Новые фильтры для звука: arls - применяет рекуррентный метод наименьших квадратов для приближения параметров одного звукового потока к другому. afireqsrc - генерирует FIR-эквалайзер (фильтр с конечной импульсной характеристикой). apsnr - измеряет уровень сигнал-шум. asisdr - измеряет уровень сигнал-искажение.

Новые bitstream-фильтры: Редактирование метаданных в потоках VVC (Versatile Video Coding, H.266). Преобразование потоков VVC из MP4 в "Annex B".

В утилиту ffmpeg добавлена опция "-readrate_initial_burst" для задания времени начальной буферизации чтения, после которого начинает действовать ограничение "-readrate". Объявлена устаревшей опций '-top', вместо которой следует использовать фильтр setfield.

В утилиту ffprobe добавлена опция "-output_format", которая аналогична опции "-of" и может использоваться для определения формата вывода (например, можно использовать формат json). Схема вывода XML изменена для поддержки нескольких элементов, привязанных к одному родительскому элементу.



