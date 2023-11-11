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Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.1

11.11.2023 11:34

После десяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 6.1, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 6.1, можно выделить:

  • Реализована возможность задействования API Vulkan для аппаратного ускорения декодирования видео в форматах H264, HEVC и AV1.
  • Добавлена кодировщик формата видео AV1, реализованный на основе VAAPI.
  • Добавлена поддержка использования кодеков HEVC, VP9 и AV1 в потоках на базе протокола rtmp и в файлах в формате flv.
  • Добавлен парсер, кодировщик и декодировщик медиаконтейнеров в формате EVC (Essential Video Coding), развиваемом рабочей группой MPEG в качестве стандарта MPEG-5.
  • Расширена поддержка VAAPI на системах Windows с библиотекой libva-win32.
  • Реализована возможность использования параметров P_SKIP для ускорения кодирования видео при помощи библиотеки libx264.
  • Добавлен кодировщик для видео в формате Microsoft RLE.
  • Добавлены новые декодировщики Playdate, RivaTuner, vMix и OSQ.
  • На базе библиотеки libaribcaption реализован декодировщик субтитров ARIB STD-B24.
  • Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer): Raw VVC (Versatile Video Coding, новый стандарт H.266/MPEG-I Part 3), Playdate, Raw AC-4, OSQ, CRI USM.
  • Добавлены упаковщики медиаконтейнеров (muxer): Raw AC-4 и Raw VVC.
  • Новые фильтры для видео:
    • color_vulkan - создаёт кадр заданного цвета через обращение к API Vulkan.
    • bwdif_vulkan - выполняет деинтерлейсинг при помощи алгоритма BWDIF (Bob Weaver Deinterlacing Filter), реализованного при помощи API Vulkan.
    • bwdif_cuda - деинтерлейсинг при помощи алгоритма BWDIF, реализованного на базе API CUDA.
    • nlmeans_vulkan - устранение шума, используя алгоритм Non-local means, реализованный при помощи API Vulkan.
    • xfade_vulkan - реализация эффекта затухания при помощи API Vulkan.
    • zoneplate - генерирует проверочную видеотаблицу на основе зонной пластинки Френеля.
    • scale_vt и transpose_vt фильтры масштабирования и преобразования, реализованные с использованием API VideoToolBox (macOS).
    • В фильтрах setpts и asetpts добавлена поддержка команд.
  • Новые фильтры для звука:
  • Новые bitstream-фильтры:
    • Редактирование метаданных в потоках VVC (Versatile Video Coding, H.266).
    • Преобразование потоков VVC из MP4 в "Annex B".
  • В утилиту ffmpeg добавлена опция "-readrate_initial_burst" для задания времени начальной буферизации чтения, после которого начинает действовать ограничение "-readrate". Объявлена устаревшей опций '-top', вместо которой следует использовать фильтр setfield.
  • В утилиту ffprobe добавлена опция "-output_format", которая аналогична опции "-of" и может использоваться для определения формата вывода (например, можно использовать формат json). Схема вывода XML изменена для поддержки нескольких элементов, привязанных к одному родительскому элементу.


  1. Главная ссылка к новости (https://ffmpeg.org/index.html#...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.0
  3. OpenNews: Уязвимость в FFmpeg, позволяющая выполнить код при обработке mp4-файлов
  4. OpenNews: Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  5. OpenNews: Проекту FFmpeg исполнилось 20 лет
  6. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.22.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60093-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:39, 11/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Libvvenc так и не завезли, хотя патчи уже несколько месяцев весят.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 12:40, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точнее, висят :)
     

  • 1.2, adolfus (ok), 12:39, 11/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Однажды понадобилось замедлить воспроизведение и внезапно обнаружился лютый ПЦ -- у mplayer при этом соответственно меняется и высота звука.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:08, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классическая проблема ускорения/замедления видео
     
     
  • 3.7, FF (?), 13:19, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько здесь тех, кто слушал кассеты?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:31, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут в основном любители бобин, кассеты всё больше смузиподелки низкого качества.
     
  • 2.5, Третий П (?), 13:12, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же весело.
     
  • 2.6, FF (?), 13:18, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может не меняется высота, а не сделано ее удержание. Ускорение != Растяжение.
     

  • 1.8, anonymous (??), 13:26, 11/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    напомню что nlmeans офигенный шумодав, наверно самый продвинутый из опенсорсных. Ранние версии умели даже в соседние кадры заглядывать но в текущем почему то этого нет. Медленный конечно но вот теперь вулканом ускоряется.
     
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