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Уязвимости в реализации JPEG XL из состава FFmpeg

30.01.2024 14:35

Раскрыты сведения о двух уязвимостях в поставляемом в пакете FFmpeg декодировщике формата JPEG XL, которые могут привести к выполнению кода злоумышленника при обработке в FFmpeg специально оформленных изображений. Проблемы были устранены в выпуске FFmpeg 6.1, но так как поддержка JPEG XL включена начиная с ветки 6.1, уязвимость затрагивает только системы, использующие экспериментальные сборки FFmpeg 6.1 или переносящие из них изменения.

Первая уязвимость (CVE-2024-22860) вызвана целочисленным переполнением в парсере формата JPEG XL, возникшем из-за отсутствия проверки превышения размера типа int. Вторая уязвимость (CVE-2024-22862) возникла из-за целочисленного переполнения в функции jpegxl_anim_read_packet, используемой для декодирования анимации, и связана с использованием знакового типа int64_t вместо беззнакового uint64_t. Проблемы специфичны для FFmpeg и не проявляются в эталонной реализации libjxl.

  1. Главная ссылка к новости (https://nvd.nist.gov/vuln/deta...)
  2. OpenNews: Уязвимость в FFmpeg, позволяющая выполнить код при обработке mp4-файлов
  3. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
  4. OpenNews: Samsung обеспечил поддержку формата изображений JPEG XL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60521-jpegxl
Ключевые слова: jpegxl, ffmpeg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 14:44, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот тебе и JPEG XL!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:54, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    FFmpeg днище, это ни для кого не секрет. У него все собственные парсеры и муксеры/демуксеры максимально кривые. Недавно вон вообще учудили и сломали поддержку вполне валидных mp4 в очередной раз, на этот раз во всех ветках сразу.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:17, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Днище не днище, а у многих пакетов в зависимостях. Без него многое не соберется.
     
     
  • 4.15, Аноним (3), 15:30, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это самое страшное. И популярная альтернатива в лице VLC ещё хуже. Ну, есть полноценная альтернатива в виде gstreamer в некотором роде, но у него свои проблемы, хотя ничего ужасного кроме багов с vaapi не припомню. Разве что, в wine он почему-то не может прочитать mp4 файлы с avc+aac (судя по логам), но тут уже вопросы к wine, сам gstreamer такие файлы воспроизводит.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 15:50, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В отличие от тебя VLC и FFmpeg
     
     
  • 6.28, Аноним (3), 16:02, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В отличие от тебя VLC и FFmpeg

    Они что? Не заботятся о работе или хотя бы соответствии спецификациям, положили на пользователей? Да, всё так. Я понимаю, что авторы сами не рады популярности, но другого опенсорса у нас нет, могли бы уже не действовать "на отвали". Какой-никакой опыт можно было уже приобрести за это время. Вместо этого тратят ресурсы на срачи и драмы.

     
  • 2.13, Аноним (13), 15:21, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот тебе и JPEG XL!

    При чем здесь JPEG XL? Сишочники где угодно int переполнят и за буфер вылезут.

     
     
  • 3.41, Аноним (41), 16:43, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дак а нафига ты юзаешь этот дырявый ffmpeg? Напиши свой на безопасном языке или юзай готовый, если не способен написать свой ffmpeg без единой ошибки
     
     
  • 4.53, Аноним (13), 17:35, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дак а нафига ты юзаешь этот дырявый ffmpeg? Напиши свой на безопасном языке или юзай готовый, если не способен написать свой ffmpeg без единой ошибки

    Каким образом твои умничния относятся к моему вопросу?

     
     
  • 5.54, Аноним (41), 17:40, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таким образом, что ffmpeg и jpegXL - это чистое байтодрочерство, где Си - идеальный выбор. Со своими борроу чекерами и прочей чепухой иди в... в веб разработку.
     
     
  • 6.60, Аноним (-), 18:11, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Си - идеальный выбор.

    Ахаха! И как два байта отослать они вышли за пределы массива и выполнили чужой код)))
    Сишники даже байтодрочерство не могут сделать нормально!

     
     
  • 7.62, Аноним (41), 18:29, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня это все. Несмотря на эту ошибку, они смогли написать целый ffmpeg. А растаманы даже компилятор свой не написали и собирают весь свой код компилятором написанном на С++.
     
     
  • 8.65, Аноним (65), 19:20, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот опять - тебе пишут про си, а ты на раст съезжаешь Зачем так Так на прекрас... текст свёрнут, показать
     
  • 3.59, Бывалый смузихлёб (?), 18:06, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при обработке в FFmpeg специально оформленных изображений
    > возникшем из-за отсутствия проверки превышения размера типа int

    Это на чём угодно может произойти

     

  • 1.8, Аноним (-), 15:06, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > использованием знакового типа int64_t вместо беззнакового uint64_t

    Но зачем?
    Что они хотели выиграть таким образом?
    Или опять в дыряшечном стиле через отрицательные значения прокидывают ошибки?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:16, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тяжело без математики?! :-D
     
  • 2.14, Аноним (3), 15:24, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    После недавней истории с mp4 я окончательно убеждён, что ffmpeg занимаются совершенно неадекватные люди. Могут ли абсолютно невменяемые сумасшедшие (почитайте комментарии на багтрекере) писать качественный код?
     
     
  • 3.21, poop (?), 15:45, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ссылку
     
     
  • 4.25, Аноним (3), 15:51, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/issues/8641

    но насколько я понял всё серьёзнее и все ветки сломаны минорным обновлением, файлы битые и gpac не помог.

     
     
  • 5.66, Аноним (66), 20:08, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ffmpeg это не про качественный код, это про код, который умеет кучу всего [но с багами]. Прошу отнестись с пониманием, философски.
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:31, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Это теперь в новости попадают баги из нерелизных версий? Дожились.
     
     
  • 2.30, Bottle (?), 16:10, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По факту, на уязвимость обратили внимание. Не обратили бы - её эксплуатировали бы по полной. Уж лучше уязвимость видеть в новостях опеннета, чем на практике.
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:14, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так NSA нужно же как-то продвигать использование безопастных языков со строго контролируемым централизованным репозиторием.
     
     
  • 3.45, Аноним (-), 16:50, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, новые теории заговора от поехавших!
    В безопастных языках, легко и непренужденно, разворачивается локальная репа.
    Зато типичных ошибок дырявых нету - на то язык и безопастный))
     

  • 1.17, Аноним (-), 15:36, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, зашибись! Открыл картинку и твой комп похачили...

    Fixes: out of array access
    - if (size <= head_size + 4)
    + if (size <= head_size + 4 || size > INT_MAX - ctx->skip)

    Классический out-of-bounds...
    Никогда не научатся *facepalm*

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:48, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем, эту картинку надо открыть самим ффмпегом или софтом который его оборачивает.
    Может кто то и открывает картинки с VLC/mpv, но это не так чтобы гулял по интернетам а тут на тебе сюрприз.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 15:57, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема что in general ты не знаешь кто юзает FFmpeg. Потому что его юзает куча софта((
    Т.е. можно заморочиться и вывести все зависимости, но кто-то может тащить свою версию с собой... и вообще оно не стоит траты времени.
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:23, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спорим ты бы никогда не нашёл и не пофиксил? А так то легко быть умным, когда за тебя уже все нашли и патч написали.
     

  • 1.27, Аноним (27), 15:59, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В Firefox уже завезли, найс, Mozilla не может без дыр, так ещё с Осла поведено и пороблено.
     
     
  • 2.35, Аноним (3), 16:23, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В firefox бандлится проблемная 6 версия ffmpeg кстати. Но, как показали авторы ffmpeg, нумерация не значит ничего и все ветки можно сломать одинаково и одновременно. Возникает вопрос, зачем им вообще несколько веток в таком случае?
     

  • 1.29, Аноним (-), 16:10, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ошибки прям типи-кал СИ.
    Тут и int overflow, и out of array access, и как вишенка на т̶о̶р̶т̶е̶  куче - code execution.
    Впрочем, ничего нового, ничего удивительного. Всё также, как и 30 лет назад))
     
  • 1.32, Аноним (31), 16:16, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Подскажите аналог на Rust.
     
     
  • 2.39, Аноним (41), 16:38, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его нету
     
  • 2.43, Аноним (-), 16:47, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Есть чистый раст github com/tirr-c/jxl-oxide
    Есть тоже чистый раст, но уже комбайн github com/etemesi254/zune-image, нужен zune-jpegxl
    Есть обертка либой docs rs/jpegxl-rs/latest/jpegxl_rs/ - на С++, но зато не дыряшка
    Достаточно?
     
     
  • 3.58, Другой Аноним (?), 18:04, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но зато не дыряшка

    докажи

    И вообще вопрос таков, более конкретно: подскажите аналог *ffmpeg* на Rust.

     

  • 1.33, Аноним (33), 16:17, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.34, Аноним (3), 16:19, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Битые mp4 это вообще ни в какие ворота. Я откатился с 6 (баг появился в версиях новее 6.0.1) из-за лишних проблем с fps_mode и слишком долгого процессинга (раз в 50 дольше и жрёт процессор) на 5.1.3, нужна именно версия 5.1.3 и её ещё отдельно патчить, чтобы вообще скомпилировалось.
     
  • 1.37, Аноним (37), 16:28, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Вторая уязвимость (CVE-2024-22862) возникла из-за целочисленного переполнения в функции jpegxl_anim_read_packet, используемой для декодирования анимации, и связана с использованием знакового типа int64_t вместо беззнакового uint64_t.

    Но чтобы буффер переполнить, нужна картинка на 8388608 тибибайт. Боюсь, что это больше, чем компьютер за всё свгё существование из пнета выкачивает. И больше, чем доступная оператива где-либо.

     
     
  • 2.40, Аноним (3), 16:38, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sparse файл + ksm какой-нибудь, вполне осуществимо.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 17:04, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KSM - это известная дыра. См. dedup est machina.
     
  • 2.42, Аноним (-), 16:44, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно.
    Может там есть еще одна узявимость, которая позволяет хакнуть размер.

    А может все проще (если читать статю)) и достаточно "специально оформленных изображений".
    Просто созддаешь картинку которая думает что она 100500 тибибиайт в квадрате и все.
    Помнишь раньше было такое развлечение zip-бомбы?

     
  • 2.46, Аноним (-), 16:53, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.48, Аноним (41), 17:02, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Не смей его критиковать! Да он делает овно, но зато какое! И мы будем противиться внедрению инструментов не позволяющих делать овно!!!"
    Как-будто речь об умственно отсталых, нельзя коворить что они делают плохо, они ведь так стараются!
    Хотя... речь же о сишниках? А тогда все норм.


    Я не понимаю, вас сишники силой заставляют юзать их софт чтоли? Ну напиши на расте (или правильнее сказать перепиши) и будет все в безопасносте. Зачем вы, болезные, мучаетесь и страдаете?

     
     
  • 3.51, Аноним (51), 17:16, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда не будет повода поныть на форуме и придётся работать
     
  • 3.57, Аноним (57), 18:04, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внимание! Все видите? Вот вам живой пример, как растоманы заставляют юзать их софт.
     

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