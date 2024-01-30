Уязвимости в реализации JPEG XL из состава FFmpeg

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:54, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – FFmpeg днище, это ни для кого не секрет. У него все собственные парсеры и муксеры/демуксеры максимально кривые. Недавно вон вообще учудили и сломали поддержку вполне валидных mp4 в очередной раз, на этот раз во всех ветках сразу.

3.12 , Аноним ( 12 ), 15:17, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Днище не днище, а у многих пакетов в зависимостях. Без него многое не соберется.

4.15 , Аноним ( 3 ), 15:30, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это самое страшное. И популярная альтернатива в лице VLC ещё хуже. Ну, есть полноценная альтернатива в виде gstreamer в некотором роде, но у него свои проблемы, хотя ничего ужасного кроме багов с vaapi не припомню. Разве что, в wine он почему-то не может прочитать mp4 файлы с avc+aac (судя по логам), но тут уже вопросы к wine, сам gstreamer такие файлы воспроизводит.

5.24 , Аноним ( 24 ), 15:50, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В отличие от тебя VLC и FFmpeg

6.28 , Аноним ( 3 ), 16:02, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В отличие от тебя VLC и FFmpeg Они что? Не заботятся о работе или хотя бы соответствии спецификациям, положили на пользователей? Да, всё так. Я понимаю, что авторы сами не рады популярности, но другого опенсорса у нас нет, могли бы уже не действовать "на отвали". Какой-никакой опыт можно было уже приобрести за это время. Вместо этого тратят ресурсы на срачи и драмы.

2.13 , Аноним ( 13 ), 15:21, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот тебе и JPEG XL! При чем здесь JPEG XL? Сишочники где угодно int переполнят и за буфер вылезут.

3.41 , Аноним ( 41 ), 16:43, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дак а нафига ты юзаешь этот дырявый ffmpeg? Напиши свой на безопасном языке или юзай готовый, если не способен написать свой ffmpeg без единой ошибки

4.53 , Аноним ( 13 ), 17:35, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дак а нафига ты юзаешь этот дырявый ffmpeg? Напиши свой на безопасном языке или юзай готовый, если не способен написать свой ffmpeg без единой ошибки Каким образом твои умничния относятся к моему вопросу?

5.54 , Аноним ( 41 ), 17:40, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таким образом, что ffmpeg и jpegXL - это чистое байтодрочерство, где Си - идеальный выбор. Со своими борроу чекерами и прочей чепухой иди в... в веб разработку.

6.60 , Аноним ( - ), 18:11, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Си - идеальный выбор. Ахаха! И как два байта отослать они вышли за пределы массива и выполнили чужой код)))

Сишники даже байтодрочерство не могут сделать нормально!

7.62 , Аноним ( 41 ), 18:29, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фигня это все. Несмотря на эту ошибку, они смогли написать целый ffmpeg. А растаманы даже компилятор свой не написали и собирают весь свой код компилятором написанном на С++.

8.65 , Аноним ( 65 ), 19:20, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот опять - тебе пишут про си, а ты на раст съезжаешь Зачем так Так на прекрас... 3.59 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 18:06, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > при обработке в FFmpeg специально оформленных изображений

> возникшем из-за отсутствия проверки превышения размера типа int Это на чём угодно может произойти

