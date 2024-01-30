Уязвимости в реализации JPEG XL из состава FFmpeg

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|2.3, Аноним (3), 14:54, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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FFmpeg днище, это ни для кого не секрет. У него все собственные парсеры и муксеры/демуксеры максимально кривые. Недавно вон вообще учудили и сломали поддержку вполне валидных mp4 в очередной раз, на этот раз во всех ветках сразу.
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|3.12, Аноним (12), 15:17, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Днище не днище, а у многих пакетов в зависимостях. Без него многое не соберется.
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|4.15, Аноним (3), 15:30, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это самое страшное. И популярная альтернатива в лице VLC ещё хуже. Ну, есть полноценная альтернатива в виде gstreamer в некотором роде, но у него свои проблемы, хотя ничего ужасного кроме багов с vaapi не припомню. Разве что, в wine он почему-то не может прочитать mp4 файлы с avc+aac (судя по логам), но тут уже вопросы к wine, сам gstreamer такие файлы воспроизводит.
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|6.28, Аноним (3), 16:02, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В отличие от тебя VLC и FFmpeg
Они что? Не заботятся о работе или хотя бы соответствии спецификациям, положили на пользователей? Да, всё так. Я понимаю, что авторы сами не рады популярности, но другого опенсорса у нас нет, могли бы уже не действовать "на отвали". Какой-никакой опыт можно было уже приобрести за это время. Вместо этого тратят ресурсы на срачи и драмы.
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|2.13, Аноним (13), 15:21, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот тебе и JPEG XL!
При чем здесь JPEG XL? Сишочники где угодно int переполнят и за буфер вылезут.
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|3.41, Аноним (41), 16:43, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дак а нафига ты юзаешь этот дырявый ffmpeg? Напиши свой на безопасном языке или юзай готовый, если не способен написать свой ffmpeg без единой ошибки
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|4.53, Аноним (13), 17:35, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дак а нафига ты юзаешь этот дырявый ffmpeg? Напиши свой на безопасном языке или юзай готовый, если не способен написать свой ffmpeg без единой ошибки
Каким образом твои умничния относятся к моему вопросу?
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|5.54, Аноним (41), 17:40, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таким образом, что ffmpeg и jpegXL - это чистое байтодрочерство, где Си - идеальный выбор. Со своими борроу чекерами и прочей чепухой иди в... в веб разработку.
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|6.60, Аноним (-), 18:11, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Си - идеальный выбор.
Ахаха! И как два байта отослать они вышли за пределы массива и выполнили чужой код)))
Сишники даже байтодрочерство не могут сделать нормально!
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|7.62, Аноним (41), 18:29, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фигня это все. Несмотря на эту ошибку, они смогли написать целый ffmpeg. А растаманы даже компилятор свой не написали и собирают весь свой код компилятором написанном на С++.
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|8.65, Аноним (65), 19:20, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот опять - тебе пишут про си, а ты на раст съезжаешь Зачем так Так на прекрас... текст свёрнут, показать
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|3.59, Бывалый смузихлёб (?), 18:06, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> при обработке в FFmpeg специально оформленных изображений
> возникшем из-за отсутствия проверки превышения размера типа int
Это на чём угодно может произойти
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|1.8, Аноним (-), 15:06, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> использованием знакового типа int64_t вместо беззнакового uint64_t
Но зачем?
Что они хотели выиграть таким образом?
Или опять в дыряшечном стиле через отрицательные значения прокидывают ошибки?
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|2.14, Аноним (3), 15:24, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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После недавней истории с mp4 я окончательно убеждён, что ffmpeg занимаются совершенно неадекватные люди. Могут ли абсолютно невменяемые сумасшедшие (почитайте комментарии на багтрекере) писать качественный код?
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|5.66, Аноним (66), 20:08, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ffmpeg это не про качественный код, это про код, который умеет кучу всего [но с багами]. Прошу отнестись с пониманием, философски.
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|2.30, Bottle (?), 16:10, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По факту, на уязвимость обратили внимание. Не обратили бы - её эксплуатировали бы по полной. Уж лучше уязвимость видеть в новостях опеннета, чем на практике.
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|2.31, Аноним (31), 16:14, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так NSA нужно же как-то продвигать использование безопастных языков со строго контролируемым централизованным репозиторием.
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|3.45, Аноним (-), 16:50, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, новые теории заговора от поехавших!
В безопастных языках, легко и непренужденно, разворачивается локальная репа.
Зато типичных ошибок дырявых нету - на то язык и безопастный))
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|1.17, Аноним (-), 15:36, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, зашибись! Открыл картинку и твой комп похачили...
Fixes: out of array access
- if (size <= head_size + 4)
+ if (size <= head_size + 4 || size > INT_MAX - ctx->skip)
Классический out-of-bounds...
Никогда не научатся *facepalm*
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|2.22, Аноним (22), 15:48, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем, эту картинку надо открыть самим ффмпегом или софтом который его оборачивает.
Может кто то и открывает картинки с VLC/mpv, но это не так чтобы гулял по интернетам а тут на тебе сюрприз.
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|3.26, Аноним (-), 15:57, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема что in general ты не знаешь кто юзает FFmpeg. Потому что его юзает куча софта((
Т.е. можно заморочиться и вывести все зависимости, но кто-то может тащить свою версию с собой... и вообще оно не стоит траты времени.
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|2.36, Аноним (36), 16:23, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спорим ты бы никогда не нашёл и не пофиксил? А так то легко быть умным, когда за тебя уже все нашли и патч написали.
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|1.27, Аноним (27), 15:59, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В Firefox уже завезли, найс, Mozilla не может без дыр, так ещё с Осла поведено и пороблено.
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|2.35, Аноним (3), 16:23, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В firefox бандлится проблемная 6 версия ffmpeg кстати. Но, как показали авторы ffmpeg, нумерация не значит ничего и все ветки можно сломать одинаково и одновременно. Возникает вопрос, зачем им вообще несколько веток в таком случае?
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|1.29, Аноним (-), 16:10, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ошибки прям типи-кал СИ.
Тут и int overflow, и out of array access, и как вишенка на т̶о̶р̶т̶е̶ куче - code execution.
Впрочем, ничего нового, ничего удивительного. Всё также, как и 30 лет назад))
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|2.43, Аноним (-), 16:47, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Есть чистый раст github com/tirr-c/jxl-oxide
Есть тоже чистый раст, но уже комбайн github com/etemesi254/zune-image, нужен zune-jpegxl
Есть обертка либой docs rs/jpegxl-rs/latest/jpegxl_rs/ - на С++, но зато не дыряшка
Достаточно?
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|3.58, Другой Аноним (?), 18:04, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но зато не дыряшка
докажи
И вообще вопрос таков, более конкретно: подскажите аналог *ffmpeg* на Rust.
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|1.34, Аноним (3), 16:19, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Битые mp4 это вообще ни в какие ворота. Я откатился с 6 (баг появился в версиях новее 6.0.1) из-за лишних проблем с fps_mode и слишком долгого процессинга (раз в 50 дольше и жрёт процессор) на 5.1.3, нужна именно версия 5.1.3 и её ещё отдельно патчить, чтобы вообще скомпилировалось.
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|1.37, Аноним (37), 16:28, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Вторая уязвимость (CVE-2024-22862) возникла из-за целочисленного переполнения в функции jpegxl_anim_read_packet, используемой для декодирования анимации, и связана с использованием знакового типа int64_t вместо беззнакового uint64_t.
Но чтобы буффер переполнить, нужна картинка на 8388608 тибибайт. Боюсь, что это больше, чем компьютер за всё свгё существование из пнета выкачивает. И больше, чем доступная оператива где-либо.
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|2.42, Аноним (-), 16:44, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обязательно.
Может там есть еще одна узявимость, которая позволяет хакнуть размер.
А может все проще (если читать статю)) и достаточно "специально оформленных изображений".
Просто созддаешь картинку которая думает что она 100500 тибибиайт в квадрате и все.
Помнишь раньше было такое развлечение zip-бомбы?
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|2.48, Аноним (41), 17:02, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Не смей его критиковать! Да он делает овно, но зато какое! И мы будем противиться внедрению инструментов не позволяющих делать овно!!!"
Как-будто речь об умственно отсталых, нельзя коворить что они делают плохо, они ведь так стараются!
Хотя... речь же о сишниках? А тогда все норм.
Я не понимаю, вас сишники силой заставляют юзать их софт чтоли? Ну напиши на расте (или правильнее сказать перепиши) и будет все в безопасносте. Зачем вы, болезные, мучаетесь и страдаете?
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|3.57, Аноним (57), 18:04, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внимание! Все видите? Вот вам живой пример, как растоманы заставляют юзать их софт.
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