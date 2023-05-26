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Mozilla внедрила в Firefox показ навязчивой всплывающей рекламы VPN

26.05.2023 22:22

Компания Mozilla встроила в Firefox показ рекламы платного сервиса Mozilla VPN, реализованной в форме всплывающего окна, перекрывающего содержимое произвольных открытых вкладок и до закрытия рекламного блока блокирующего работу с текущей страницей. Кроме того, в реализации показа рекламы была выявлена ошибка, из-за которой рекламный блок всплывал во время работы, а не после 20 минут неактивности пользователя, как было изначально задумано. После волны недовольства пользователей показ рекламы Mozilla VPN в браузере был отключён (browser.vpn_promo.enabled=false в about:config).

В отправленных жалобах пользователи подчеркнули недопустимость реализованного Mozilla навязчивого метода продвижения своих сервисов, мешающего работе в браузере. Примечательно, что в рекламном окне была почти незаметна кнопка закрытия (сливающийся с фоном крестик, который сразу не бросается в глаза) и не была предоставлена возможность отказа от дальнейшего показа рекламы (для закрытия блокирующего работу рекламного окна предлагалась ссылка "Не сейчас", без возможности окончательного отказа).

Некоторые пользователи отмечали зависание браузера во время показа рекламного блока, которое длилось около 30 секунд. Своё возмущение также выразили владельцы сайтов, так как у неискушённых пользователей создавалось впечатление, что это сайт выводит навязчивую рекламу, а не браузер подставляет её.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Mozilla воспользовалась push-уведомлениями для распространения политической рекламы в Firefox
  3. OpenNews: Firefox возвращается к эксперименту с показом рекламы на новых вкладках
  4. OpenNews: Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям, обеспечивающий конфиденциальность
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox добавлена стартовая страница с рекламой
  6. OpenNews: Mozilla планирует начать показ рекламы в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59203-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Golangdev (?), 22:32, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Вот и всё.

    Есть какой-нибуть unmozilled Firefox ?

    Только нормальный, не кастрированный как PaleMoon

     
     
  • 2.3, Boko (?), 22:38, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Librewolf
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 23:51, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установщик Firefox весит 56МБ, а LibreWolf - 126МБ. Чего там понапихано, что размер вырос в 2.25 раза?
     
  • 2.4, Beta Version (ok), 22:40, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Что "всё"? Получили нагоняй от пользователей и всё убрали. Так и работают открытые пользователеориентированные компании. Я даже увидеть эту рекламу не успел.
     
     
  • 3.10, 4325345435 (?), 22:46, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть еще настройка browser.vpn_promo.disallowed_regions
    точно не скажу, но мне кажется из-за нее я не видел этой рекламы

    browser.vpn_promo.enabled у меня была true

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 23:09, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нафиг оно надо — как в uTorrent, с каждым обновлением новые настройки для отключения рекламы искать.
     
  • 3.25, Аноним (21), 23:14, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что из крана вместо воды г-но всего полчаса лилось, не отменяет того факта, что оно оттуда таки лилось.
     
  • 3.39, Аноним (39), 00:34, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, так как раз неклиентоориентированные работают.
    Клиентоориентированные просто такого бы никогда не делали.
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:40, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LibreWolf
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:54, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Librewolf. Сурцы открыты, так что делай, что хочешь. Уже давно сижу на нем. Вообще пора уже закон принимать, запрещающий это делать. Пора прекращать использовать подобные манипуляции. Важные опции не должны заталкиваться подальше, чтобы их нельзя было найти, а потом вообще удаляться, т.к. "никто не пользуется, а индусу надо платить за поддержку". От навязчивой рекламы должен быть явный способ отказаться. Но что уж делать, если навязчивую рекламу можно увидеть сегодня даже в платном софте.
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:13, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Только нормальный, не кастрированный как PaleMoon

    Pale Moon как раз нормальный.

     
     
  • 3.26, Аноним (21), 23:15, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пол-интернета в нём не работает, а так да, нормальный.
     
  • 3.45, Аноним (45), 01:54, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там разработчики ненормальные.
     
  • 2.37, Аноним (37), 00:08, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Waterfox
     
  • 2.40, GG (ok), 01:09, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперемент был признан неудачным и эта реклама была удалена в течение суток.  
    Так что пока всё-таки не всё.
     
  • 2.42, Аноним (42), 01:25, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть какой-нибуть unmozilled Firefox ?

    Seamonkey

     
  • 2.46, Аноним (46), 01:57, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WaterFox ещё не плох был.
    Уже лет 6 наверно не использовал, но в своё время это был практически "чистый" Firefox, минус телеметрия, плюс дополнительные оптимизации на производительность.
    Как сейчас дела обстоят - надо смотреть.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Waterfox
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:36, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IceCat
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 22:44, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Телеметричит сильно, Но зато одобреный самим Столманом, ибо в названии есть GNU
     
  • 2.30, Аноним (30), 23:22, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > IceCat

    Он разве жив? Вроде заброшен был.

     

  • 1.7, Аноним (7), 22:42, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опера тож в прошлом апдейте начала активно свой протрояненый прокси продвигать, прикол в том, что в РФ его отключили ещё несколько лет назад, а всё пихают рекламу. Что до мозиллы, уроды они и есть уроды, что тут скажешь.
     
     
  • 2.11, Аноним (5), 22:47, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Когда я жил в Украшке, то этот самый прокси меня очень хорошо спасал. Без него там половина интернета не работает. Также пользовался https://github.com/Snawoot/opera-proxy , как вариант избежать трояна и самой оперы вообще. Но теперь наконец-то этот ад для меня закончился.
     
     
  • 3.14, Самый умный из вас (?), 22:56, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Ведь теперь ты в днр и интернет по белым спискам
     
     
  • 4.18, неаноним (?), 23:06, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Брысь на униан
     
  • 4.44, anon123456 (?), 01:32, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой днр? он даже на картинках не видел.
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:46, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Следующий шаг мозиле надо сделать, убрать пользователям возможность доступа к about:config
     
     
  • 2.12, dullish (ok), 22:53, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зачем убрать? Пускать, но только после просмотра рекламы.
     
     
  • 3.16, филателист (?), 23:02, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чё так мелко? Правка каждого параметра - реклама. Нажал кнопку в обычном режиме настройки - реклама. Так победим!
     
     
  • 4.17, Аноним (9), 23:04, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень хорошая идея, мозиле взять на заметку
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:56, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это они зря. Бесить людей не следует, ибо мурзилла это совсем не безальтернативный майкрософт который может себе позволить кнопку старт отменить или еще какую бяку учинить.
     
  • 1.19, Шарп (ok), 23:07, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да что же они себя так закапывают. Гугл тайком купил СЕО мозилы?
     
     
  • 2.28, Владимир (??), 23:18, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Закапывать они себя начали раньше: когда по политическим мотивам стали у пользователей поисковики из из настроек удалять.
     

  • 1.20, name (??), 23:09, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все на mullvad browser!
     
  • 1.24, мимо (?), 23:13, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Версия FF - 103.0.2
    Как воспроизвести? М.б. у меня Ublock это дело режет?
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 01:30, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, если хочешь актуальности, то регулярно обновляй софт.
    Во-вторых, если ты живешь где-то в ae,by,cn,cu,iq,ir,kp,om,ru,sd,sy,tm,tr,ua - то новость тебя не касается, browser.vpn_promo.disallowed_regions
     

  • 1.27, Аноним (30), 23:16, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > (browser.vpn_promo.enabled=false в about:config)

    Спасибо! Вырубил. Эх, мозилла..

     
  • 1.29, Аноним (29), 23:18, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    хах, хром себе такого не позволял. Мозилла вперде! 👍
     
  • 1.31, Аноним (31), 23:31, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >была выявлена ошибка, из-за которой рекламный блок всплывал во время работы

    ну да, ну-да. конечно баг) тут либо они признаются что не тестируют совсем, либо это задуманная фича. хотя не удивлюсь если и одновременно и то и другое

     
  • 1.32, Аноним (32), 23:44, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мозилла пусть маленькая и хилая, но корпорация.
     
     
  • 2.35, Аноним (9), 23:54, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа клопа? "мал да вонючь"
     
     
  • 3.36, Аноним (32), 00:02, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как клещ - может сидеть без денег очень долго, но вцепится при первой же возможности.
     

  • 1.34, Аноним (34), 23:53, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если бы деньги с подобной рекламы действительно вкладывались в разработку и улучшение браузера, то было бы намного меньше вопросов. А когда все изменения это перекраска кнопок и добавление одной буквы, чтобы получилось "Скопировать", а не "Копировать", то появляются вопросы. Скидываться на премии дефективным и инклюзивным чернокожим трансменеджерам не очень хочется.
     
  • 1.38, Skullnet (ok), 00:25, 27/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это какое-то соревнование между Google Chrome и Mozilla Firefox. Кто быстрее себя закопает.
     
  • 1.41, Аноним (41), 01:18, 27/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, даёшь больше рекламы!
     

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