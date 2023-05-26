Mozilla внедрила в Firefox показ навязчивой всплывающей рекламы VPN

|
|1.1, Golangdev (?), 22:32, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
|
Вот и всё.
Есть какой-нибуть unmozilled Firefox ?
Только нормальный, не кастрированный как PaleMoon
|
|
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 23:51, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Установщик Firefox весит 56МБ, а LibreWolf - 126МБ. Чего там понапихано, что размер вырос в 2.25 раза?
|
|2.4, Beta Version (ok), 22:40, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Что "всё"? Получили нагоняй от пользователей и всё убрали. Так и работают открытые пользователеориентированные компании. Я даже увидеть эту рекламу не успел.
|
|
|
|3.10, 4325345435 (?), 22:46, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
есть еще настройка browser.vpn_promo.disallowed_regions
точно не скажу, но мне кажется из-за нее я не видел этой рекламы
browser.vpn_promo.enabled у меня была true
|
|
|
|4.21, Аноним (21), 23:09, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да нафиг оно надо — как в uTorrent, с каждым обновлением новые настройки для отключения рекламы искать.
|
|3.25, Аноним (21), 23:14, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То, что из крана вместо воды г-но всего полчаса лилось, не отменяет того факта, что оно оттуда таки лилось.
|
|3.39, Аноним (39), 00:34, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, так как раз неклиентоориентированные работают.
Клиентоориентированные просто такого бы никогда не делали.
|
|2.13, Аноним (13), 22:54, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Librewolf. Сурцы открыты, так что делай, что хочешь. Уже давно сижу на нем. Вообще пора уже закон принимать, запрещающий это делать. Пора прекращать использовать подобные манипуляции. Важные опции не должны заталкиваться подальше, чтобы их нельзя было найти, а потом вообще удаляться, т.к. "никто не пользуется, а индусу надо платить за поддержку". От навязчивой рекламы должен быть явный способ отказаться. Но что уж делать, если навязчивую рекламу можно увидеть сегодня даже в платном софте.
|
|2.23, Аноним (23), 23:13, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Только нормальный, не кастрированный как PaleMoon
Pale Moon как раз нормальный.
|
|2.40, GG (ok), 01:09, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эксперемент был признан неудачным и эта реклама была удалена в течение суток.
Так что пока всё-таки не всё.
|
|2.46, Аноним (46), 01:57, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
WaterFox ещё не плох был.
Уже лет 6 наверно не использовал, но в своё время это был практически "чистый" Firefox, минус телеметрия, плюс дополнительные оптимизации на производительность.
Как сейчас дела обстоят - надо смотреть.
https://en.wikipedia.org/wiki/Waterfox
|
|
|
|2.8, Аноним (5), 22:44, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Телеметричит сильно, Но зато одобреный самим Столманом, ибо в названии есть GNU
|
|1.7, Аноним (7), 22:42, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Опера тож в прошлом апдейте начала активно свой протрояненый прокси продвигать, прикол в том, что в РФ его отключили ещё несколько лет назад, а всё пихают рекламу. Что до мозиллы, уроды они и есть уроды, что тут скажешь.
|
|
|
|2.11, Аноним (5), 22:47, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Когда я жил в Украшке, то этот самый прокси меня очень хорошо спасал. Без него там половина интернета не работает. Также пользовался https://github.com/Snawoot/opera-proxy , как вариант избежать трояна и самой оперы вообще. Но теперь наконец-то этот ад для меня закончился.
|
|1.9, Аноним (9), 22:46, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Следующий шаг мозиле надо сделать, убрать пользователям возможность доступа к about:config
|
|
|
|
|
|3.16, филателист (?), 23:02, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Чё так мелко? Правка каждого параметра - реклама. Нажал кнопку в обычном режиме настройки - реклама. Так победим!
|
|1.15, Аноним (15), 22:56, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Это они зря. Бесить людей не следует, ибо мурзилла это совсем не безальтернативный майкрософт который может себе позволить кнопку старт отменить или еще какую бяку учинить.
|
|1.19, Шарп (ok), 23:07, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да что же они себя так закапывают. Гугл тайком купил СЕО мозилы?
|
|
|
|2.28, Владимир (??), 23:18, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Закапывать они себя начали раньше: когда по политическим мотивам стали у пользователей поисковики из из настроек удалять.
|
|1.24, мимо (?), 23:13, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Версия FF - 103.0.2
Как воспроизвести? М.б. у меня Ublock это дело режет?
|
|
|
|2.43, Аноним (43), 01:30, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во-первых, если хочешь актуальности, то регулярно обновляй софт.
Во-вторых, если ты живешь где-то в ae,by,cn,cu,iq,ir,kp,om,ru,sd,sy,tm,tr,ua - то новость тебя не касается, browser.vpn_promo.disallowed_regions
|
|1.27, Аноним (30), 23:16, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> (browser.vpn_promo.enabled=false в about:config)
Спасибо! Вырубил. Эх, мозилла..
|
|1.31, Аноним (31), 23:31, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>была выявлена ошибка, из-за которой рекламный блок всплывал во время работы
ну да, ну-да. конечно баг) тут либо они признаются что не тестируют совсем, либо это задуманная фича. хотя не удивлюсь если и одновременно и то и другое
|
|
|
|
|
|3.36, Аноним (32), 00:02, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как клещ - может сидеть без денег очень долго, но вцепится при первой же возможности.
|
|1.34, Аноним (34), 23:53, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если бы деньги с подобной рекламы действительно вкладывались в разработку и улучшение браузера, то было бы намного меньше вопросов. А когда все изменения это перекраска кнопок и добавление одной буквы, чтобы получилось "Скопировать", а не "Копировать", то появляются вопросы. Скидываться на премии дефективным и инклюзивным чернокожим трансменеджерам не очень хочется.
|
|1.38, Skullnet (ok), 00:25, 27/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это какое-то соревнование между Google Chrome и Mozilla Firefox. Кто быстрее себя закопает.
|