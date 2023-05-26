Mozilla внедрила в Firefox показ навязчивой всплывающей рекламы VPN

Компания Mozilla встроила в Firefox показ рекламы платного сервиса Mozilla VPN, реализованной в форме всплывающего окна, перекрывающего содержимое произвольных открытых вкладок и до закрытия рекламного блока блокирующего работу с текущей страницей. Кроме того, в реализации показа рекламы была выявлена ошибка, из-за которой рекламный блок всплывал во время работы, а не после 20 минут неактивности пользователя, как было изначально задумано. После волны недовольства пользователей показ рекламы Mozilla VPN в браузере был отключён (browser.vpn_promo.enabled=false в about:config).

В отправленных жалобах пользователи подчеркнули недопустимость реализованного Mozilla навязчивого метода продвижения своих сервисов, мешающего работе в браузере. Примечательно, что в рекламном окне была почти незаметна кнопка закрытия (сливающийся с фоном крестик, который сразу не бросается в глаза) и не была предоставлена возможность отказа от дальнейшего показа рекламы (для закрытия блокирующего работу рекламного окна предлагалась ссылка "Не сейчас", без возможности окончательного отказа).

Некоторые пользователи отмечали зависание браузера во время показа рекламного блока, которое длилось около 30 секунд. Своё возмущение также выразили владельцы сайтов, так как у неискушённых пользователей создавалось впечатление, что это сайт выводит навязчивую рекламу, а не браузер подставляет её.