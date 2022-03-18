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Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox

18.03.2022 12:31

Компания Mozilla начала применять новый метод идентификации установок браузера. В распространяемые с официального сайта сборки, поставляемые в форме exe-файлов для платформы Windows, подставляются идентификаторы dltoken, уникальные для каждой загрузки. Соответственно, совершенные последовательно несколько загрузок установочного архива для одной и той же платформы приводит к загрузке файлов с разными контрольными суммами, так как идентификаторы добавляются непосредственно в загружаемый файл.

Эффект проявляется только при загрузке exe-файлов из окружения Windows. При попытке загрузки из браузера или из командной строки в Linux exe-файлы отдаются всегда одинаковые. Архивы не в исполняемых форматах также не изменяются. Утверждается, что отключить учёт dltoken можно через выключение телеметрии в браузере, но непонятно как управление телеметрией в Firefox поможет при первой установке и сможет повлиять на подстановку данных на сервере, осуществляемую во время загрузки файлов с сайта (проблема проявляется в том числе при загрузке из Google Chrome). В качестве обходного пути для получения установочных файлов Firefox без идентификаторов можно инициировать загрузку напрямую с сайта ftp.mozilla.org.

В качестве причины встраивания идентификатора dltoken называется желание связать первые установки, имеющуюся телеметрию и идентификаторы Google Analytics с фактическими загрузками браузера. В частности, можно оценить причины отклонений в числе загрузок и установок, и понять, какие установки вызваны теми или иными загрузками (например, можно выяснить что один загруженный файл был использован для установки нескольких экземпляров браузера, что объясняет почему за день было зафиксировано слишком много установок, не соответствующих числу загрузок).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2022/03...)
  2. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
  3. OpenNews: Mozilla прекратит передачу телеметрии сервису Leanplum в Firefox для Android и iOS
  4. OpenNews: Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям, обеспечивающий конфиденциальность
  5. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  6. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56871-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox, telemetry
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Обсуждение (97) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Гога (?), 12:42, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    Мутят черти...
     
     
  • 2.11, А где же каменты (?), 13:00, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше рекламы богу рекламы!
     
     
  • 3.54, X86 (ok), 14:35, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не факт, что рекламы. Может чтобы российских пользователей блокировать, соблюдать так сказать санкционный режим.
     
     
  • 4.99, Huy21sm (?), 15:55, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно
     
  • 2.18, КО (?), 13:21, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда валить?
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 14:49, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Яндекс.Браузер.
     
     
  • 4.101, Huy21sm (?), 15:56, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считай, спамодонос написал
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:44, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +31 +/
    что-то фокс скатился в какое-то лютое дно. недолго жить осталось с такими выкрутасами.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:48, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    с добрым утром, он скатился туда уже лет 10-15 как. Этот браузер был и остается "альтернативой IE 6". Со смертью IE 6 он потерял свой всяческий смысл.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:20, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уже лет 10-15

    как раз примерно тогда начали переписывать его на <sensored>.

     
  • 2.25, Аноним (25), 13:29, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он в дно скатился ровно в день анонса языка раст.
     
     
  • 3.83, . (?), 15:03, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупости, он к тому моменту на дне лежал уже.
     

  • 1.3, keydon (ok), 12:46, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На мыло мозиловцев!
     
  • 1.4, Штунц (?), 12:48, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> В качестве обходного пути для получения установочных файлов Firefox без идентификторов можно инициировать загрузку напрямую с сайта ftp.mozilla.org

    Проверил только что, загрузил FF через FF и MS Edge с этого адреса https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/98.0/win64/de и сравнил, файлы абсолютно одинаковые. Ууфф, выдохнули

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:47, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пакетные менеджеры типа Chocolatey сломались бы
     

  • 1.6, beduin747 (ok), 12:49, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мда... Видать не все ещё ноги Мозилла себе прострелила, не все... Но активно над этим работает.
     
     
  • 2.20, VZ (??), 13:23, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вот, Яндекс убрали, с чего бы последнему продолжать оплачивать?

    Ещё миллионами зеленых меньше в фонде. Пусть пишут браузер за еду.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:51, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда на движок хромого перейдут ? =)
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:54, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они совсем долбанулись!?
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:56, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и как? Определили причину почему я скачал ФФ, но не стал устанавливать, а положил в папочку?
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 13:30, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причина в том что ты робот.
     
     
  • 3.86, Аноним (86), 15:11, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не факт, а может он браузерный филателист ?
     
  • 2.88, Аноним (88), 15:20, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > положил в папочку

    Причина: оффтопщик

     

  • 1.10, pashev.ru (?), 12:58, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Империя лжи
     
     
  • 2.89, Аноним (89), 15:22, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А говорили, что советские только приписками занимаются..
    https://i.imgur.com/YVjKUaU.png
     

  • 1.12, DildoZilla (?), 13:06, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отрабатывают внедрение на лету в загружаемый ехе-файл самоудаляющихся пакостей? Будут выборочно проводить ковровые инсталляторометания и потом вопить "проблема на вашей стороне"?
     
  • 1.13, ryoken (ok), 13:13, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда. Переходите на LibreWolf, кто ещё не.. :)
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:19, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за люди его ведут?
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:30, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да сколько можно???

    LibreWolf > Docs:
    "Using LibreWolf or any other browser would make you stand out."

     
     
  • 3.38, Аноним (27), 14:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переведите срочно

    кто нибудь... что тут написано... бежать обратно на firefox?

     
  • 2.36, Xo (?), 14:08, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А waterfox норм? У меня g3 работает тихо, на g4 будто vaapi сломан, на librewolf не смог найти ru языковой пакет. Как-то так
     
     
  • 3.85, ryoken (ok), 15:09, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А waterfox норм? У меня g3 работает тихо, на g4 будто vaapi
    > сломан, на librewolf не смог найти ru языковой пакет. Как-то так

    А зачем языковой пакет в браузере-то? :)
    Он же для меню только.

     

  • 1.14, Аноним (14), 13:18, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Яндекс Браузер непременно присоединится к этой инициативе.
     
     
  • 2.21, КО (?), 13:23, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хрояндекс уже давно изощрен в узнавании пользователя и навязывании сервисов, мозилле до него расти и расти. Хотя яндексу до гугла как до китая раком.
     
     
  • 3.91, Аноним (89), 15:24, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и Гуглу до Китая?
     

  • 1.17, VZ (??), 13:20, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Переживёт ли Firefox 2022-2024 период, скорее нет, чем да.

     
  • 1.19, Аноним (19), 13:22, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >идентификаторы Google Analytics

    Так они ещё и это используют!

    Как после такого им можно доверять?

     
  • 1.22, Аноним (19), 13:24, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >например, можно выяснить что один загруженный файл был использован для установки нескольких экземпляров браузера, что объясняет почему за день было зафиксировано слишком много установок, не соответствующих числу загрузок

    И таким образом связать все эти компьютеры с одним оператором и продать эту инфу дэйта-брокерам. Которые потом продадут её ФБР, АНБ и ЦРУ.

     
  • 1.23, Аноним (27), 13:25, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Эффект проявляется только при загрузке exe-файлов из окружения Windows. При попытке загрузки из браузера или из командной строки в Linux exe-файлы отдаются всегда одинаковые.

    WSL поможет?

    >новый метод идентификации установок браузера

    чтобы узнать кто из какой страны?

     
     
  • 2.35, Аноним (27), 14:07, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >WSL поможет?

    75.0 версия лисы. Оно вам надо? Не 98, а 75!!

     

  • 1.24, Gedweb (ok), 13:29, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla занимается какой-то мутной историей последнее время, вместо реальной разработки браузера.
     
     
  • 2.28, Аноним (19), 13:34, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За что платят - тем и занимается. Сколько ты ей заплатил именно за разработку браузера?
     
     
  • 3.32, VZ (??), 14:03, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он оплатил уже своими персональными данными и деаноном, как и Вы.
     
  • 3.33, Аноним (25), 14:04, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так чем больше пользователей тем больше заплатит «рекламодатель» ты можешь даже сам поделить деньги на пользователей и узнать сколько платят за пользователя. Я точно знаю что ты на такое не способ поэтому посчитал все за тебя.

    В 2020 года гугл платил Мозилле 450 млн долларов в год. Активных пользователей Мозиллы были в среднем 200 млн клиентов (хотябы один запуск в течении 28 дней и так в течении всего года). Итого Мозилле платят 2.25 за пользователя в год.

    Значит юзер выше заплатил за пользование Фаерфоксом в среднем 2.25 доллара в год при условии что это основной браузер в течении года. Таким образом просто пользуюсь ФФ ты платишь за его использование.  

     
     
  • 4.43, Аноним (19), 14:18, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсюда следует, что если бы была платная опен-сорс версия Firefox (которую собирать из исходников всё равно никто, кроме Мозиллы, не потянет) по 3 доллара в год, то Mozilla гарантированно имела бы возможность перестать заниматься хренью. Не так уж наконец это и много за то, чтобы Mozilla перестала заниматься хренью и занялась улучшением браузера, не находите?
     
     
  • 5.47, Аноним (47), 14:29, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То 200 млн человек ФФ бы не купило! А платить разработкой надо именно массовым использованием.

    Вспомните ту же Оперу, которая была платная. И куда она потом подевалась (в попу)

     
  • 5.50, VZ (??), 14:32, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заработок уменьшится, только если в какую-то подписку добавят с другими сервисами, тогда купят, а это самая настоящая цель:
    Объём x Подписка = Выгода, и главное, прогнозируемая прибыль.
     
  • 5.53, Аноним (53), 14:33, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как показывает практика, пока пользователи платят деньги, то можно гарантировано заниматься любой хренью.
    Даже за 3 бакса я если и получу желанные улучшения, то не скоро.
     
     
  • 6.59, VZ (??), 14:41, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И отказать в покупке могут по дурным причинам, не вернув деньги.
     
  • 4.51, Аноним (27), 14:33, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так чем больше пользователей тем больше заплатит «рекламодатель» ты можешь даже сам поделить деньги на пользователей и узнать сколько платят за пользователя.
    >Таким образом просто пользуюсь ФФ ты платишь за его использование.

    Так кто платит?

    Так ты платишь или нет, известному поисковику за его использование?

     
     
  • 5.55, Аноним (53), 14:36, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне еще и платить известному поисковику, за то, что он продает данные обо мне?
     
     
  • 6.63, VZ (??), 14:44, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поисковик должен оплачивать персональные данные на госуслугах каждому гражданину :)
    - 300
    - 330,
    - каждому
    :))
     
  • 6.66, Аноним (27), 14:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По твоим выводам тот аноним платит за исп. фф. а ты что, избегаешь исп. этого поисковика? Каким же тогда ты пользуешься? Или ты... вообще не пользуешься поисковиками?
     
     
  • 7.90, Аноним (53), 15:23, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как в вопросе можно усмотреть выводы?
    твой вопрос:
    >Так ты платишь или нет, известному поисковику за его использование?

    мой ответный вопрос можно интерпретировать так: я не вижу смысла платить известному поисковику, т.к. он и так на мне зарабатывает.
    Если брать фф, то да, по факту мы все платим за него опосредовано.

    > Каким же тогда ты пользуешься?

    любым, начиная с грепа. А вот тем самым известным уже стараюсь не пользоваться — он теперь думает, что если собрал статистику по моим запросам, то теперь лучше знает, что мне нужно. Ну или просто намекает на необходимость покликать ссылки с правильных ресурсов.

     
     
  • 8.97, Аноним (27), 15:43, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у тебя вопрос Таким образом просто пользуюсь ФФ ты платишь за его использо... текст свёрнут, показать
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:12, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За браузер готов платить тогда, когда они впиндюрят высокопроизводительный плеер на равне с MPV, и перестанут греть процессор в пустую. А запускаться будет быстро на любой машине с одинаковым КПД.
    Но.. последний поступок Mozilla с поисковиками показал направление, куда идёт Firefox.
     
     
  • 4.44, Аноним (19), 14:20, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    mpv отвратен, не все файлы запускает.

    А передавать закодированный поток аппаратным деодерам и драйверам рисковано. Уязвимость в stagefright все помнят.

     
  • 4.62, Аноним (62), 14:43, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На Винде все отлично: и быстро, и память не жрет, и проц не грузит. Линуксопроблемы-линуксопроблемушки. 🤣
     
     
  • 5.64, VZ (??), 14:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас Вам активацию и Windows Update отключат, по другому запоёте.
     
  • 4.69, Аноним (27), 14:49, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >За браузер готов платить тогда, когда они впиндюрят высокопроизводительный плеер на равне с MPV, и перестанут греть процессор в пустую.

    Тогда в него нужно засунуть не плеер MPV а охладитель процессора.

     

  • 1.37, Корец (?), 14:09, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё один способ слежки.
     
  • 1.39, Аноним12345 (?), 14:10, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О дивный новый мир
     
  • 1.42, test (??), 14:18, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если на gentoo ставить из сырцов тоже будет каждый раз разный ;)
     
     
  • 2.45, Аноним (88), 14:25, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помогаю в обучении чтению дальше первого абзаца:

    > Эффект проявляется только при загрузке exe-файлов из окружения Windows.

     
     
  • 3.48, Аноним (47), 14:31, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это ж гентушник откуда у него навыки к чтению тем более двух абзацев?
     
     
  • 4.52, Аноним (88), 14:33, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже гентушник.
     
  • 4.56, Аноним (27), 14:38, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это ж гентушник откуда у него навыки к чтению тем более двух абзацев?

    У него вопрос намного глубже чем кажется на первый взгляд. Перечитайте внимательно.

     
     
  • 5.65, Аноним (88), 14:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индентификаторы?
     
  • 3.72, test (??), 14:53, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм

    >  Эффект проявляется только при загрузке exe-файлов из окружения Windows.

    А если exe из под линукс ?

     
     
  • 4.81, Аноним (88), 15:02, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помогаю обучению читать дальше первого предложения непервого абзаца

    > При попытке загрузки из браузера или из командной строки в Linux exe-файлы отдаются всегда одинаковые.

     

  • 1.46, Аноним (27), 14:28, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox

    Помогите пожалуйста понять суть этой новости очень подробно.

     
     
  • 2.49, Аноним (88), 14:32, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Этого когда md5sum одного и того же скачанного из интернет файла не совпадают. Обычно этим промышляют mitm.
     
     
  • 3.57, Аноним (27), 14:39, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расшифруйте пожалуйста, что значит "md5sun" и "mitm".
     
     
  • 4.74, псевдонимус (?), 14:55, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Митм--атака типа "человек по середине", перехват трафика. Ты думаешь, что все зашифровано, а оно вона как.. хотя ты не думаешь, ты жырный тролль. Пишу не для тебя.
     
  • 4.78, Аноним (88), 14:59, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Расшифруйте пожалуйста, что значит

    Сперва сам расшифруй, что значит "расшифровать" и "значить".

     
  • 4.79, Аноним (88), 15:01, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помогаю обучению читать дальше первого предложения непервого абзаца

    > При попытке загрузки из браузера или из командной строки в Linux exe-файлы отдаются всегда одинаковые.

     
     
  • 5.82, Аноним (88), 15:03, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, промазал.
     
  • 3.58, test (??), 14:40, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть погоняте memtest что ли ...
     
  • 2.61, _hide_ (ok), 14:42, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они модифицируют исполняемый файл перед отдачей. В зависимости от желания левой пятки очередного джуна, Вы можете получить что угодно, в т.ч. и шифровальщик в подарок.
    А они будут знать, когда и откуда (время, браузер, ОС, IP и тд) Вы скачали версию браузера.
     
  • 2.73, Аноним (8), 14:54, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox
    > Помогите пожалуйста понять суть этой новости очень подробно.

    Идентификатор помогает отслеживать цепочки распространения ПО.
    На очень скользкий путь встала мозила.

     
     
  • 3.84, Аноним (27), 15:04, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Идентификатор помогает отслеживать цепочки распространения ПО.

    Спасибо! Это самое понятное объяснение для меня.

     
  • 3.87, Аноним (88), 15:12, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про это _подробно_ рассказано в третьем абзаце
     
     
  • 4.92, Аноним (8), 15:26, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, ИМХО, в третьем абзаце написана мура для запудривания мозгов и отвлечения внимания от реальных целей.
     
     
  • 5.93, Аноним (88), 15:31, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > связать первые установки, имеющуюся телеметрию и идентификаторы Google Analytics

    Вроде упомянуты все триггерные слова.

     

  • 1.60, Аноним (60), 14:42, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Читаю эту новость из яндекс-браузера
     
     
  • 2.67, Аноним (88), 14:48, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты забыл указать свой идентификатор
     
  • 2.71, Аноним (68), 14:52, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аналогично
     
  • 2.75, псевдонимус (?), 14:57, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >я гомосек и копрофаг

    Это не место для таких как ты. Тут хорошие адекватные люди собрались.

     

  • 1.70, псевдонимус (?), 14:52, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Казалось куда падать ниже, как ещё опомоться, сидя по макушку в нечистотах? Выход есть! Нужно взять трубочку от подводного пловца и нырнуть с головой.
     
  • 1.76, Аноним (27), 14:57, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А если и другие это введут, то что, будет всплеск загрузок старых дистров?

    А что если... Пожалуй вернусь на Ubuntu 18.10 LTS

     
  • 1.77, InuYasha (??), 14:58, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что за хрень..? Он шлёт что-то на сервер или там уже firecocks.exe внутри с изменениями? Пробойник дна включен на полную мощность...
     
     
  • 2.80, Аноним (27), 15:02, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты уйдешь с лисы или нет?
     
     
  • 3.95, Аноним (95), 15:36, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пики точеные … ну ты понял как там дальше.  
     
  • 3.100, Бывалый смузихлёб (?), 15:55, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нынешних условиях разве что на блокнот переходить и читать хтмл код страницы
    ибо, чёт альтернативы одна хуже другой
     
  • 2.94, Аноним (95), 15:35, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если долго пробивать дно можно найти нефть.
     

  • 1.96, Аноним (8), 15:38, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проприетарщики часто использую такой или похожие приёмы для идентификации пиратов.
    Казалось бы открытое ПО и пираты - как они могут быть связаны?
    Но если подумать, то могут быть случаи когда открытое ПО не такое уж открытое.
    Оно может быть открыто, но не для всех.
     
     
  • 2.98, Аноним (98), 15:51, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > открытое ПО может быть открыто, но не для всех.

    Казалось бы, при чём тут Украина, ведь мозилла это аполитичная организация, которая про стандарты и опенсорс... А, ну да.

     

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