Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox

2.28 , Аноним ( 19 ), 13:34, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – За что платят - тем и занимается. Сколько ты ей заплатил именно за разработку браузера?

3.32 , VZ ( ?? ), 14:03, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он оплатил уже своими персональными данными и деаноном, как и Вы.

3.33 , Аноним ( 25 ), 14:04, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так чем больше пользователей тем больше заплатит «рекламодатель» ты можешь даже сам поделить деньги на пользователей и узнать сколько платят за пользователя. Я точно знаю что ты на такое не способ поэтому посчитал все за тебя. В 2020 года гугл платил Мозилле 450 млн долларов в год. Активных пользователей Мозиллы были в среднем 200 млн клиентов (хотябы один запуск в течении 28 дней и так в течении всего года). Итого Мозилле платят 2.25 за пользователя в год. Значит юзер выше заплатил за пользование Фаерфоксом в среднем 2.25 доллара в год при условии что это основной браузер в течении года. Таким образом просто пользуюсь ФФ ты платишь за его использование.

4.43 , Аноним ( 19 ), 14:18, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отсюда следует, что если бы была платная опен-сорс версия Firefox (которую собирать из исходников всё равно никто, кроме Мозиллы, не потянет) по 3 доллара в год, то Mozilla гарантированно имела бы возможность перестать заниматься хренью. Не так уж наконец это и много за то, чтобы Mozilla перестала заниматься хренью и занялась улучшением браузера, не находите?

5.47 , Аноним ( 47 ), 14:29, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То 200 млн человек ФФ бы не купило! А платить разработкой надо именно массовым использованием. Вспомните ту же Оперу, которая была платная. И куда она потом подевалась (в попу)

5.50 , VZ ( ?? ), 14:32, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Заработок уменьшится, только если в какую-то подписку добавят с другими сервисами, тогда купят, а это самая настоящая цель:

Объём x Подписка = Выгода, и главное, прогнозируемая прибыль.

5.53 , Аноним ( 53 ), 14:33, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – как показывает практика, пока пользователи платят деньги, то можно гарантировано заниматься любой хренью.

Даже за 3 бакса я если и получу желанные улучшения, то не скоро.

6.59 , VZ ( ?? ), 14:41, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И отказать в покупке могут по дурным причинам, не вернув деньги.

4.51 , Аноним ( 27 ), 14:33, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так чем больше пользователей тем больше заплатит «рекламодатель» ты можешь даже сам поделить деньги на пользователей и узнать сколько платят за пользователя.

>Таким образом просто пользуюсь ФФ ты платишь за его использование. Так кто платит? Так ты платишь или нет, известному поисковику за его использование?

5.55 , Аноним ( 53 ), 14:36, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мне еще и платить известному поисковику, за то, что он продает данные обо мне?

6.63 , VZ ( ?? ), 14:44, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Поисковик должен оплачивать персональные данные на госуслугах каждому гражданину :)

- 300

- 330,

- каждому

:))

6.66 , Аноним ( 27 ), 14:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По твоим выводам тот аноним платит за исп. фф. а ты что, избегаешь исп. этого поисковика? Каким же тогда ты пользуешься? Или ты... вообще не пользуешься поисковиками?

7.90 , Аноним ( 53 ), 15:23, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как в вопросе можно усмотреть выводы?

твой вопрос:

>Так ты платишь или нет, известному поисковику за его использование? мой ответный вопрос можно интерпретировать так: я не вижу смысла платить известному поисковику, т.к. он и так на мне зарабатывает.

Если брать фф, то да, по факту мы все платим за него опосредовано. > Каким же тогда ты пользуешься? любым, начиная с грепа. А вот тем самым известным уже стараюсь не пользоваться — он теперь думает, что если собрал статистику по моим запросам, то теперь лучше знает, что мне нужно. Ну или просто намекает на необходимость покликать ссылки с правильных ресурсов.

8.97 , Аноним ( 27 ), 15:43, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это у тебя вопрос Таким образом просто пользуюсь ФФ ты платишь за его использо... 3.40 , Аноним ( 40 ), 14:12, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – За браузер готов платить тогда, когда они впиндюрят высокопроизводительный плеер на равне с MPV, и перестанут греть процессор в пустую. А запускаться будет быстро на любой машине с одинаковым КПД.

Но.. последний поступок Mozilla с поисковиками показал направление, куда идёт Firefox.

4.44 , Аноним ( 19 ), 14:20, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – mpv отвратен, не все файлы запускает. А передавать закодированный поток аппаратным деодерам и драйверам рисковано. Уязвимость в stagefright все помнят.

4.62 , Аноним ( 62 ), 14:43, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – На Винде все отлично: и быстро, и память не жрет, и проц не грузит. Линуксопроблемы-линуксопроблемушки. 🤣

5.64 , VZ ( ?? ), 14:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Щас Вам активацию и Windows Update отключат, по другому запоёте.

4.69 , Аноним ( 27 ), 14:49, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >За браузер готов платить тогда, когда они впиндюрят высокопроизводительный плеер на равне с MPV, и перестанут греть процессор в пустую. Тогда в него нужно засунуть не плеер MPV а охладитель процессора.

