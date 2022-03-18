Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox

|
|
|
|
|
|3.54, X86 (ok), 14:35, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не факт, что рекламы. Может чтобы российских пользователей блокировать, соблюдать так сказать санкционный режим.
|
|1.2, Аноним (2), 12:44, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+31 +/–
|
что-то фокс скатился в какое-то лютое дно. недолго жить осталось с такими выкрутасами.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 12:48, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
с добрым утром, он скатился туда уже лет 10-15 как. Этот браузер был и остается "альтернативой IE 6". Со смертью IE 6 он потерял свой всяческий смысл.
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 13:20, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> уже лет 10-15
как раз примерно тогда начали переписывать его на <sensored>.
|
|
|
|3.83, . (?), 15:03, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Глупости, он к тому моменту на дне лежал уже.
|
|1.6, beduin747 (ok), 12:49, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Мда... Видать не все ещё ноги Мозилла себе прострелила, не все... Но активно над этим работает.
|
|
|
|2.20, VZ (??), 13:23, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну вот, Яндекс убрали, с чего бы последнему продолжать оплачивать?
Ещё миллионами зеленых меньше в фонде. Пусть пишут браузер за еду.
|
|1.9, Аноним (9), 12:56, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну и как? Определили причину почему я скачал ФФ, но не стал устанавливать, а положил в папочку?
|
|1.12, DildoZilla (?), 13:06, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отрабатывают внедрение на лету в загружаемый ехе-файл самоудаляющихся пакостей? Будут выборочно проводить ковровые инсталляторометания и потом вопить "проблема на вашей стороне"?
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 13:30, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да сколько можно???
LibreWolf > Docs:
"Using LibreWolf or any other browser would make you stand out."
|
|
|
|3.38, Аноним (27), 14:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Переведите срочно
кто нибудь... что тут написано... бежать обратно на firefox?
|
|2.36, Xo (?), 14:08, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А waterfox норм? У меня g3 работает тихо, на g4 будто vaapi сломан, на librewolf не смог найти ru языковой пакет. Как-то так
|
|
|
|3.85, ryoken (ok), 15:09, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А waterfox норм? У меня g3 работает тихо, на g4 будто vaapi
> сломан, на librewolf не смог найти ru языковой пакет. Как-то так
А зачем языковой пакет в браузере-то? :)
Он же для меню только.
|
|
|
|2.21, КО (?), 13:23, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Хрояндекс уже давно изощрен в узнавании пользователя и навязывании сервисов, мозилле до него расти и расти. Хотя яндексу до гугла как до китая раком.
|
|1.17, VZ (??), 13:20, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Переживёт ли Firefox 2022-2024 период, скорее нет, чем да.
|
|1.19, Аноним (19), 13:22, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>идентификаторы Google Analytics
Так они ещё и это используют!
Как после такого им можно доверять?
|
|1.22, Аноним (19), 13:24, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>например, можно выяснить что один загруженный файл был использован для установки нескольких экземпляров браузера, что объясняет почему за день было зафиксировано слишком много установок, не соответствующих числу загрузок
И таким образом связать все эти компьютеры с одним оператором и продать эту инфу дэйта-брокерам. Которые потом продадут её ФБР, АНБ и ЦРУ.
|
|1.23, Аноним (27), 13:25, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Эффект проявляется только при загрузке exe-файлов из окружения Windows. При попытке загрузки из браузера или из командной строки в Linux exe-файлы отдаются всегда одинаковые.
WSL поможет?
>новый метод идентификации установок браузера
чтобы узнать кто из какой страны?
|
|1.24, Gedweb (ok), 13:29, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Mozilla занимается какой-то мутной историей последнее время, вместо реальной разработки браузера.
|
|
|
|2.28, Аноним (19), 13:34, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
За что платят - тем и занимается. Сколько ты ей заплатил именно за разработку браузера?
|
|
|
|3.32, VZ (??), 14:03, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он оплатил уже своими персональными данными и деаноном, как и Вы.
|
|3.33, Аноним (25), 14:04, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так чем больше пользователей тем больше заплатит «рекламодатель» ты можешь даже сам поделить деньги на пользователей и узнать сколько платят за пользователя. Я точно знаю что ты на такое не способ поэтому посчитал все за тебя.
В 2020 года гугл платил Мозилле 450 млн долларов в год. Активных пользователей Мозиллы были в среднем 200 млн клиентов (хотябы один запуск в течении 28 дней и так в течении всего года). Итого Мозилле платят 2.25 за пользователя в год.
Значит юзер выше заплатил за пользование Фаерфоксом в среднем 2.25 доллара в год при условии что это основной браузер в течении года. Таким образом просто пользуюсь ФФ ты платишь за его использование.
|
|
|
|4.43, Аноним (19), 14:18, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Отсюда следует, что если бы была платная опен-сорс версия Firefox (которую собирать из исходников всё равно никто, кроме Мозиллы, не потянет) по 3 доллара в год, то Mozilla гарантированно имела бы возможность перестать заниматься хренью. Не так уж наконец это и много за то, чтобы Mozilla перестала заниматься хренью и занялась улучшением браузера, не находите?
|
|
|
|5.47, Аноним (47), 14:29, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То 200 млн человек ФФ бы не купило! А платить разработкой надо именно массовым использованием.
Вспомните ту же Оперу, которая была платная. И куда она потом подевалась (в попу)
|
|5.50, VZ (??), 14:32, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Заработок уменьшится, только если в какую-то подписку добавят с другими сервисами, тогда купят, а это самая настоящая цель:
Объём x Подписка = Выгода, и главное, прогнозируемая прибыль.
|
|5.53, Аноним (53), 14:33, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
как показывает практика, пока пользователи платят деньги, то можно гарантировано заниматься любой хренью.
Даже за 3 бакса я если и получу желанные улучшения, то не скоро.
|
|
|
|6.59, VZ (??), 14:41, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И отказать в покупке могут по дурным причинам, не вернув деньги.
|
|4.51, Аноним (27), 14:33, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Так чем больше пользователей тем больше заплатит «рекламодатель» ты можешь даже сам поделить деньги на пользователей и узнать сколько платят за пользователя.
>Таким образом просто пользуюсь ФФ ты платишь за его использование.
Так кто платит?
Так ты платишь или нет, известному поисковику за его использование?
|
|
|
|5.55, Аноним (53), 14:36, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
мне еще и платить известному поисковику, за то, что он продает данные обо мне?
|
|
|
|6.63, VZ (??), 14:44, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Поисковик должен оплачивать персональные данные на госуслугах каждому гражданину :)
- 300
- 330,
- каждому
:))
|
|6.66, Аноним (27), 14:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По твоим выводам тот аноним платит за исп. фф. а ты что, избегаешь исп. этого поисковика? Каким же тогда ты пользуешься? Или ты... вообще не пользуешься поисковиками?
|
|
|
|7.90, Аноним (53), 15:23, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
как в вопросе можно усмотреть выводы?
твой вопрос:
>Так ты платишь или нет, известному поисковику за его использование?
мой ответный вопрос можно интерпретировать так: я не вижу смысла платить известному поисковику, т.к. он и так на мне зарабатывает.
Если брать фф, то да, по факту мы все платим за него опосредовано.
> Каким же тогда ты пользуешься?
любым, начиная с грепа. А вот тем самым известным уже стараюсь не пользоваться — он теперь думает, что если собрал статистику по моим запросам, то теперь лучше знает, что мне нужно. Ну или просто намекает на необходимость покликать ссылки с правильных ресурсов.
|
|
|
|8.97, Аноним (27), 15:43, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это у тебя вопрос Таким образом просто пользуюсь ФФ ты платишь за его использо... текст свёрнут, показать
|
|3.40, Аноним (40), 14:12, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
За браузер готов платить тогда, когда они впиндюрят высокопроизводительный плеер на равне с MPV, и перестанут греть процессор в пустую. А запускаться будет быстро на любой машине с одинаковым КПД.
Но.. последний поступок Mozilla с поисковиками показал направление, куда идёт Firefox.
|
|
|
|4.44, Аноним (19), 14:20, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
mpv отвратен, не все файлы запускает.
А передавать закодированный поток аппаратным деодерам и драйверам рисковано. Уязвимость в stagefright все помнят.
|
|4.62, Аноним (62), 14:43, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
На Винде все отлично: и быстро, и память не жрет, и проц не грузит. Линуксопроблемы-линуксопроблемушки. 🤣
|
|
|
|5.64, VZ (??), 14:46, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Щас Вам активацию и Windows Update отключат, по другому запоёте.
|
|4.69, Аноним (27), 14:49, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>За браузер готов платить тогда, когда они впиндюрят высокопроизводительный плеер на равне с MPV, и перестанут греть процессор в пустую.
Тогда в него нужно засунуть не плеер MPV а охладитель процессора.
|
|1.42, test (??), 14:18, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А если на gentoo ставить из сырцов тоже будет каждый раз разный ;)
|
|
|
|2.45, Аноним (88), 14:25, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Помогаю в обучении чтению дальше первого абзаца:
> Эффект проявляется только при загрузке exe-файлов из окружения Windows.
|
|
|
|3.48, Аноним (47), 14:31, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это ж гентушник откуда у него навыки к чтению тем более двух абзацев?
|
|
|
|4.56, Аноним (27), 14:38, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Это ж гентушник откуда у него навыки к чтению тем более двух абзацев?
У него вопрос намного глубже чем кажется на первый взгляд. Перечитайте внимательно.
|
|3.72, test (??), 14:53, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хм
> Эффект проявляется только при загрузке exe-файлов из окружения Windows.
А если exe из под линукс ?
|
|
|
|4.81, Аноним (88), 15:02, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Помогаю обучению читать дальше первого предложения непервого абзаца
> При попытке загрузки из браузера или из командной строки в Linux exe-файлы отдаются всегда одинаковые.
|
|1.46, Аноним (27), 14:28, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox
Помогите пожалуйста понять суть этой новости очень подробно.
|
|
|
|2.49, Аноним (88), 14:32, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Этого когда md5sum одного и того же скачанного из интернет файла не совпадают. Обычно этим промышляют mitm.
|
|
|
|
|
|4.74, псевдонимус (?), 14:55, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Митм--атака типа "человек по середине", перехват трафика. Ты думаешь, что все зашифровано, а оно вона как.. хотя ты не думаешь, ты жырный тролль. Пишу не для тебя.
|
|4.78, Аноним (88), 14:59, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Расшифруйте пожалуйста, что значит
Сперва сам расшифруй, что значит "расшифровать" и "значить".
|
|4.79, Аноним (88), 15:01, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Помогаю обучению читать дальше первого предложения непервого абзаца
> При попытке загрузки из браузера или из командной строки в Linux exe-файлы отдаются всегда одинаковые.
|
|2.61, _hide_ (ok), 14:42, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они модифицируют исполняемый файл перед отдачей. В зависимости от желания левой пятки очередного джуна, Вы можете получить что угодно, в т.ч. и шифровальщик в подарок.
А они будут знать, когда и откуда (время, браузер, ОС, IP и тд) Вы скачали версию браузера.
|
|2.73, Аноним (8), 14:54, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox
> Помогите пожалуйста понять суть этой новости очень подробно.
Идентификатор помогает отслеживать цепочки распространения ПО.
На очень скользкий путь встала мозила.
|
|
|
|3.84, Аноним (27), 15:04, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Идентификатор помогает отслеживать цепочки распространения ПО.
Спасибо! Это самое понятное объяснение для меня.
|
|
|
|4.92, Аноним (8), 15:26, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сорян, ИМХО, в третьем абзаце написана мура для запудривания мозгов и отвлечения внимания от реальных целей.
|
|
|
|5.93, Аноним (88), 15:31, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> связать первые установки, имеющуюся телеметрию и идентификаторы Google Analytics
Вроде упомянуты все триггерные слова.
|
|
|
|2.75, псевдонимус (?), 14:57, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>я гомосек и копрофаг
Это не место для таких как ты. Тут хорошие адекватные люди собрались.
|
|1.70, псевдонимус (?), 14:52, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Казалось куда падать ниже, как ещё опомоться, сидя по макушку в нечистотах? Выход есть! Нужно взять трубочку от подводного пловца и нырнуть с головой.
|
|1.76, Аноним (27), 14:57, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А если и другие это введут, то что, будет всплеск загрузок старых дистров?
А что если... Пожалуй вернусь на Ubuntu 18.10 LTS
|
|1.77, InuYasha (??), 14:58, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Что за хрень..? Он шлёт что-то на сервер или там уже firecocks.exe внутри с изменениями? Пробойник дна включен на полную мощность...
|
|
|
|
|
|3.100, Бывалый смузихлёб (?), 15:55, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В нынешних условиях разве что на блокнот переходить и читать хтмл код страницы
ибо, чёт альтернативы одна хуже другой
|
|1.96, Аноним (8), 15:38, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Проприетарщики часто использую такой или похожие приёмы для идентификации пиратов.
Казалось бы открытое ПО и пираты - как они могут быть связаны?
Но если подумать, то могут быть случаи когда открытое ПО не такое уж открытое.
Оно может быть открыто, но не для всех.
|
|
|
|2.98, Аноним (98), 15:51, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> открытое ПО может быть открыто, но не для всех.
Казалось бы, при чём тут Украина, ведь мозилла это аполитичная организация, которая про стандарты и опенсорс... А, ну да.
|