The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Mozilla прекратит передачу телеметрии сервису Leanplum в Firefox для Android и iOS

19.04.2021 14:27

Компания Mozilla решила не продлевать контракт с маркетинговой компанией Leanplum, в рамках которого в мобильных версиях Firefox для Android и Chrome была организована отправка телеметрии. По умолчанию отправка телеметрии в Leanplum включалась примерно для 10% пользователей из США. Информация об отправке телеметрии отображалась в настройках и была доступна для отключения (в меню "Data collection" пункт "Marketing data"). Контракт с Leanplum истекает 31 мая, до этого времени компания Mozilla намерена отключить интеграцию с сервисами Leanplum в своих продуктах.

На серверы Leanplum отправлялся случайно сгенерированный уникальный идентификатор программы (сервер также мог учитывать IP-адрес пользователя), и данные о том, когда пользователь открывал или сохранял закладки, создавал новые вкладки, использовал сервис Pocket, очищал данные, сохранял пароли, осуществлял загрузку файлов, подключался к учётной записи Firefox, создавал скриншоты, взаимодействовал с адресной строкой и пользовался поисковыми рекомендациями. Дополнительно передавались сведения о включении синхронизации, установке Firefox браузером по умолчанию и наличии на устройстве приложений Firefox Focus, Klar и Pocket. Информация собиралась для оптимизации интерфейса и функциональности браузера с учётом реального поведения и потребностей пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2021/04...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Firefox для Android, позволяющая управлять браузером через общий Wi-Fi
  3. OpenNews: Проект Iceweasle Mobile начал развитие форка нового Firefox для Android
  4. OpenNews: Для Android создан web-браузер Firefox Focus на базе движка Webkit
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox
  6. OpenNews: В Firefox добавлено системное дополнение, передающее данные о выключении телеметрии
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54988-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:31, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тоесть до этого они передавали?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:32, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь уже открытым текстом признаются.
     
  • 2.4, Рефрен (?), 14:33, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и сколько ещё таких телеметрий об которых никто не знает
     
  • 2.5, Леголас (ok), 14:33, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тоесть до этого они передавали?
    >> в рамках которого в мобильных версиях Firefox для Android и Chrome была организована отправка телеметрии

    как там про чукчу)

     
  • 2.11, 123 (??), 14:54, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Информация об отправке телеметрии отображалась в настройках…"
    Конечно передавали. Вопрос скорее в том, что она отключаемая. Вроде как. Впрочем, на Android кто только телеметрию не передаёт…
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:32, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > На серверы Leanplum, помимо информации об IP-адресе пользователя, отправлялся случайно сгенерированный уникальный идентификатор программы, а также данные о том, когда пользователь открывал или сохранял закладки, создавал новые вкладки, использовал сервис Pocket, очищал данные, сохранял пароли, осуществлял загрузку файлов, подключался к учётной записи Firefox, создавал скриншоты и взаимодействовал с адресной строкой и пользовался поисковыми рекомендациями.

    Знали-ли вы что Firefox...

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:08, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И важно сообщают у себя на сайте крупными буквами:

    > Get the browser that protects what’s important
    > No shady privacy policies or back doors for advertisers. Just a lightning fast browser that doesn’t sell you out.
    > doesn’t sell you out

    🤣

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:10, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так могилла и не при делах

    > На серверы Leanplum отправлялся случайно

     
     
  • 4.23, Анонимус Легатус (?), 15:11, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > случайно сгенерированный уникальный идентификатор программы

    Читать предложения надо целиком.

     

  • 1.6, Рефрен (?), 14:35, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ха-ха может сделают по умолчанию без отправки а кому надо включят телеметрию
     
  • 1.7, Аноным (ok), 14:37, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да уж, с другой стороны пробовал пользоваться хромоклонами и они будто на коленке сделаны
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:17, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Киви? uBlock Origin работает.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:40, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ФуфелФоск бизапаснай браузэр. Для свабодных людей, ценящих приватнасть. 😂🤣
     
     
  • 2.12, 123 (??), 14:56, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, да, на да. А хром - он типа безобидный шпион в отставке.
     
     
  • 3.14, Аноним (17), 15:03, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь не Chrome рекомендуют как privacy browser, а именно Firefox. 😃
     
     
  • 4.16, kissmyass (?), 15:07, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так в FF телеметрия отключаемая, и если выбирать между хром и фф, то все правильно рекомендуют
     
     
  • 5.19, Аноним (17), 15:09, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та, про которую рассказали, отключаемая?
     
  • 5.24, Аноним (8), 15:12, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузер уже ничего не решает. Все данные вытягивают через сайты.
     
  • 3.18, Аноним (8), 15:08, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ГугелХром из того-же теста. Просто смеюсь над наивными людьми 😄
     
  • 3.22, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 15:11, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ungoogled Chromium, Palemoon - а больше браузеров и нет.
     

  • 1.9, би браза (?), 14:47, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    palemoon.
     
     
  • 2.10, Магистр Фтора (?), 14:52, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что palemoon, что leanplum - без разницы
     
     
  • 3.20, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 15:09, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поцчему?
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:58, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однозначно.
     

  • 1.15, Дегенератор (ok), 15:05, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Информация собиралась для оптимизации интерфейса и функциональности браузера с учётом реального поведения и потребностей пользователей.

    Собственно это и есть причина деградации приложений. Кто не отключает телеметрию - тот не может правильно использовать продукт, и автоматические его портит. Все вместе целуем ноги дилетантам!

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру