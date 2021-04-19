Mozilla прекратит передачу телеметрии сервису Leanplum в Firefox для Android и iOS

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|2.5, Леголас (ok), 14:33, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тоесть до этого они передавали?
>> в рамках которого в мобильных версиях Firefox для Android и Chrome была организована отправка телеметрии
как там про чукчу)
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|2.11, 123 (??), 14:54, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Информация об отправке телеметрии отображалась в настройках…"
Конечно передавали. Вопрос скорее в том, что она отключаемая. Вроде как. Впрочем, на Android кто только телеметрию не передаёт…
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|1.3, Аноним (3), 14:32, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> На серверы Leanplum, помимо информации об IP-адресе пользователя, отправлялся случайно сгенерированный уникальный идентификатор программы, а также данные о том, когда пользователь открывал или сохранял закладки, создавал новые вкладки, использовал сервис Pocket, очищал данные, сохранял пароли, осуществлял загрузку файлов, подключался к учётной записи Firefox, создавал скриншоты и взаимодействовал с адресной строкой и пользовался поисковыми рекомендациями.
Знали-ли вы что Firefox...
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|2.17, Аноним (17), 15:08, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И важно сообщают у себя на сайте крупными буквами:
> Get the browser that protects what’s important
> No shady privacy policies or back doors for advertisers. Just a lightning fast browser that doesn’t sell you out.
> doesn’t sell you out
🤣
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|3.21, Аноним (21), 15:10, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так могилла и не при делах
> На серверы Leanplum отправлялся случайно
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|1.6, Рефрен (?), 14:35, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ха-ха может сделают по умолчанию без отправки а кому надо включят телеметрию
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|1.7, Аноным (ok), 14:37, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да уж, с другой стороны пробовал пользоваться хромоклонами и они будто на коленке сделаны
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|1.8, Аноним (8), 14:40, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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ФуфелФоск бизапаснай браузэр. Для свабодных людей, ценящих приватнасть. 😂🤣
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|2.12, 123 (??), 14:56, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, да, на да. А хром - он типа безобидный шпион в отставке.
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|3.14, Аноним (17), 15:03, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь не Chrome рекомендуют как privacy browser, а именно Firefox. 😃
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|4.16, kissmyass (?), 15:07, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так в FF телеметрия отключаемая, и если выбирать между хром и фф, то все правильно рекомендуют
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|5.24, Аноним (8), 15:12, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузер уже ничего не решает. Все данные вытягивают через сайты.
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|3.18, Аноним (8), 15:08, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, ГугелХром из того-же теста. Просто смеюсь над наивными людьми 😄
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|1.15, Дегенератор (ok), 15:05, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Информация собиралась для оптимизации интерфейса и функциональности браузера с учётом реального поведения и потребностей пользователей.
Собственно это и есть причина деградации приложений. Кто не отключает телеметрию - тот не может правильно использовать продукт, и автоматические его портит. Все вместе целуем ноги дилетантам!
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