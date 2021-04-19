Mozilla прекратит передачу телеметрии сервису Leanplum в Firefox для Android и iOS

Компания Mozilla решила не продлевать контракт с маркетинговой компанией Leanplum, в рамках которого в мобильных версиях Firefox для Android и Chrome была организована отправка телеметрии. По умолчанию отправка телеметрии в Leanplum включалась примерно для 10% пользователей из США. Информация об отправке телеметрии отображалась в настройках и была доступна для отключения (в меню "Data collection" пункт "Marketing data"). Контракт с Leanplum истекает 31 мая, до этого времени компания Mozilla намерена отключить интеграцию с сервисами Leanplum в своих продуктах.

На серверы Leanplum отправлялся случайно сгенерированный уникальный идентификатор программы (сервер также мог учитывать IP-адрес пользователя), и данные о том, когда пользователь открывал или сохранял закладки, создавал новые вкладки, использовал сервис Pocket, очищал данные, сохранял пароли, осуществлял загрузку файлов, подключался к учётной записи Firefox, создавал скриншоты, взаимодействовал с адресной строкой и пользовался поисковыми рекомендациями. Дополнительно передавались сведения о включении синхронизации, установке Firefox браузером по умолчанию и наличии на устройстве приложений Firefox Focus, Klar и Pocket. Информация собиралась для оптимизации интерфейса и функциональности браузера с учётом реального поведения и потребностей пользователей.



