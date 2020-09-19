Уязвимость в Firefox для Android, позволяющая управлять браузером через общий Wi-Fi

В Firefox для Android выявлена серьёзная уязвимость в реализации протокола SSDP, применяемого для обнаружения сетевых сервисов в локальной сети. Уязвимость позволяет атакующему, находящемуся в той же локальной или беспроводной сети, ответить на проверочные запросы Firefox сообщением UPnP XML "LOCATION" с intent-командами, при помощи которых можно открыть в браузере произвольный URI или вызвать обработчики других приложений.

Проблема проявляется вплоть до выпуска Firefox для Android 68.11.0 и устранена в версии Firefox для Android 79, т.е. старые классические выпуски Firefox для Android уязвимы и для блокирования проблемы требуется переход на новую редакцию браузера (Fenix), в которой используется движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components. Версии Firefox для настольных систем проблема не затрагивает.

Для тестирования уязвимости подготовлен рабочий прототип эксплоита. Атака осуществляется без каких-либо действий со стороны пользователя, достаточно чтобы на мобильном устройстве был запущен уязвимый браузер Firefox для Android и чтобы жертва находилась в одной подсети с SSDP-сервером атакующего.

Firefox для Android периодически в широковещательном режиме (multicast UDP) отправляет SSDP-сообщения для определения присутствующих в локальной сети устройств вещания, таких как мультимедийные плееры и умные телевизоры. Все устройства в локальной сети получают данные сообщения и имеют возможность направить ответ. В штатном режиме устройство возвращает ссылку на местоположение XML-файла с информацией об устройстве, поддерживающем UPnP. При проведении атаки вместо ссылки на XML можно передать URI с intent-командами для Android.

При помощи intent-команд можно перенаправить пользователя на фишинг-сайты или передать ссылку на xpi-файл (браузер выдаст предложение установить дополнение). Так как ответы атакующего ничем не ограничены он может попытаться взять измором и наводнить браузер предложениями об установке или вредоносными сайтами в надежде, что пользователь ошибётся и кликнет на установке вредоносного пакета. Помимо открытия произвольных ссылок в самом браузере intent-команды могут использоваться для обработки контента и в других Android-приложениях, например, можно открыть шаблон письма в почтовом клиенте (URI mailto:) или запустить интерфейс для совершения звонка (URI tel:).



