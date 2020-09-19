Уязвимость в Firefox для Android, позволяющая управлять браузером через общий Wi-Fi

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|1.1, Аноним (1), 09:49, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Firefox для Android периодически в широковещательном режиме (multicast UDP) отправляет SSDP-сообщения для определения присутствующих в локальной сети устройств для вещания контента
Зачем браузеру подобный функционал?
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|2.2, Аноним (2), 09:57, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ладно в мобильном браузере, но в Chrome такое и в обычном. При просмотре видео в YouTube в Chrome вылазит кнопка, позволяющая вывести ролик на телевизор. Самое интересное, что в списке устройств появляется и телевизор соседей, а у них даже другой оператор домашней сети. Видимо через какой-нибудь Bluetooth или Wi-Fi Direct находит (телевизор в полуметре сразу за стеной).
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|2.3, timur.davletshin (ok), 10:03, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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C выходом из криокамеры! У нас для вас много новостей: евро по 90, а браузеры вот-вот обзаведутся своим сетевым стеком. Зато хоть президентом всё ещё Путин )))
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|2.4, пох. (?), 10:04, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы без спроса и под руку выснуть тебе окошко - "а не желаете ли этот вот прон посмотреть на большом экране (кстати, я его тут нашло)". Ведь сделать это по запросу пользователя - немодно, несовременно, да и неудобно, кнопок на ведроиде нет, экран занят тем самым проном.
Дивный новый мир шибкоумных вещей, которые якобы заботятся о тебе, а на деле - живут своей сложной жизнью, периодически светя твое добро или тебя самого кому попало.
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|2.14, Аноним (14), 11:23, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для выполнения плана по бэкдорам, обязательного для выполнения либой компанией, находящейся в секретном списке АНБ.
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|1.5, сложные (?), 10:06, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Уязвимости в ведре это очень выгодно на самом деле. Последний эпический пример с квалкомом:
- огромнейшая дирища в проце, можно подслушивать разговоры и удалать контакты когда у юзверя проиграется мультимедия на сайте. уязвимо около миллиарда устройств
- диру пофиксили, но 99% дивайсов не получили апдейтов, ибо большинство из них получает апдейты только год
- итого дорогой наш лoшара, иди покупай новый телефон, мы хотим твои деньги опять.
Большая выгода также и для всяческих хакиров/крякиров/спецслужб: идеальный вариант для слива данных/фоточек/местоположения и дешевого ботнета.
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|3.16, Аноним (14), 11:29, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага, вместо зондов от АНБ и Мозиллы - зонды от кульхацкера Васяна, взявшего кредит на сборочную ферму и уже вернувшего его, окупив с продажи/использования наворованных данных.
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|4.19, вместо (?), 12:01, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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C одной стороны, проверять код всяких левых васянов на зонды - это никакой жизни не хватит.
C другой блокировать загрузчик становится можно и сторонних прошивок весьма в скором времени не станет вообще. Идем на сайт линейджос, смотрим в список поддерживаемых девайсов и ... облом - только китайский хлам, последнего самсунга, сони, лыж нет и в помине.
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|5.24, Аноним (14), 12:18, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>C другой блокировать загрузчик становится можно
Что значит "становится можно"? Тивоизация была ещё в 2006. Телефоны Apple всегда такими были. Дело не в доступности технологии, а в том, что время просто пришло. TEE + DRM - это неизбежное будущее, потому что это выгодно всем субъектам (производители телефонов могут заработать на продаже доступа к TEE, издатели контента хотят DRM, государства хотят контролировать свою собственность), сам факт, что это им всем выгодно, понятен всем субъектам, и сам факт того, что факт, что это им всем выгодно, понятен всем субъектам, понятен всем субъектам. Самосбывающееся пророчество короче. Научными словами - равновесие Нэша.
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|4.31, Аноним (8), 13:37, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У кастомных прошивок все исходники открыты, как и у линукса.
И линукс, который собирают такие же ментейнеры, как и мейнтейнеры кастомов, из исходников, не тоже самое тогда?
Опять лицемерие и двойные стандарты от линаксоидов.
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|1.7, Аноним (7), 10:47, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ssdp , udp в браузере ? Смотрите, Берримор, все для удобства делается.
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|1.10, YetAnotherOnanym (ok), 11:03, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Поэтому не должно быть никакого "обнаружения сетевых сервисов". Когда надо будет - клацну пультом, чтобы ТВ показал на экране qr-код, сфоткаю его телефоном, пусть познакомятся. И никак иначе.
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|2.21, Аноним (21), 12:06, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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во времена smart iot это лютая nist/ietf карусель как, типа, снизить риски (инвента.., центра.., каталоги.., полный доступ и прозрачность, "least functionality/privilege/authority"), короче ниша для киберохранных агентств.
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|1.13, Аноним (13), 11:23, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Браузер должен открывать странички, а не быть комбайном и заниматься такой ерундой с сервисами.
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