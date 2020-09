Уязвимость в Firefox для Android, позволяющая управлять браузером через общий Wi-Fi

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:51, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для таких вещей придумали кастомные прошивки

3.16 , Аноним ( 14 ), 11:29, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ага, вместо зондов от АНБ и Мозиллы - зонды от кульхацкера Васяна, взявшего кредит на сборочную ферму и уже вернувшего его, окупив с продажи/использования наворованных данных.

4.19 , вместо ( ? ), 12:01, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C одной стороны, проверять код всяких левых васянов на зонды - это никакой жизни не хватит. C другой блокировать загрузчик становится можно и сторонних прошивок весьма в скором времени не станет вообще. Идем на сайт линейджос, смотрим в список поддерживаемых девайсов и ... облом - только китайский хлам, последнего самсунга, сони, лыж нет и в помине.

5.24 , Аноним ( 14 ), 12:18, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >C другой блокировать загрузчик становится можно Что значит "становится можно"? Тивоизация была ещё в 2006. Телефоны Apple всегда такими были. Дело не в доступности технологии, а в том, что время просто пришло. TEE + DRM - это неизбежное будущее, потому что это выгодно всем субъектам (производители телефонов могут заработать на продаже доступа к TEE, издатели контента хотят DRM, государства хотят контролировать свою собственность), сам факт, что это им всем выгодно, понятен всем субъектам, и сам факт того, что факт, что это им всем выгодно, понятен всем субъектам, понятен всем субъектам. Самосбывающееся пророчество короче. Научными словами - равновесие Нэша.

4.31 , Аноним ( 8 ), 13:37, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У кастомных прошивок все исходники открыты, как и у линукса. И линукс, который собирают такие же ментейнеры, как и мейнтейнеры кастомов, из исходников, не тоже самое тогда? Опять лицемерие и двойные стандарты от линаксоидов.

3.18 , Пахан ( ?? ), 11:46, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А твоя маман знает о кастомах?

2.26 , m.makhno ( ok ), 12:34, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – верните мне мою Nokia E71