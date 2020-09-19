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Уязвимость в Firefox для Android, позволяющая управлять браузером через общий Wi-Fi

19.09.2020 09:12

В Firefox для Android выявлена серьёзная уязвимость в реализации протокола SSDP, применяемого для обнаружения сетевых сервисов в локальной сети. Уязвимость позволяет атакующему, находящемуся в той же локальной или беспроводной сети, ответить на проверочные запросы Firefox сообщением UPnP XML "LOCATION" с intent-командами, при помощи которых можно открыть в браузере произвольный URI или вызвать обработчики других приложений.

Проблема проявляется вплоть до выпуска Firefox для Android 68.11.0 и устранена в версии Firefox для Android 79, т.е. старые классические выпуски Firefox для Android уязвимы и для блокирования проблемы требуется переход на новую редакцию браузера (Fenix), в которой используется движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components. Версии Firefox для настольных систем проблема не затрагивает.

Для тестирования уязвимости подготовлен рабочий прототип эксплоита. Атака осуществляется без каких-либо действий со стороны пользователя, достаточно чтобы на мобильном устройстве был запущен уязвимый браузер Firefox для Android и чтобы жертва находилась в одной подсети с SSDP-сервером атакующего.

Firefox для Android периодически в широковещательном режиме (multicast UDP) отправляет SSDP-сообщения для определения присутствующих в локальной сети устройств вещания, таких как мультимедийные плееры и умные телевизоры. Все устройства в локальной сети получают данные сообщения и имеют возможность направить ответ. В штатном режиме устройство возвращает ссылку на местоположение XML-файла с информацией об устройстве, поддерживающем UPnP. При проведении атаки вместо ссылки на XML можно передать URI с intent-командами для Android.

При помощи intent-команд можно перенаправить пользователя на фишинг-сайты или передать ссылку на xpi-файл (браузер выдаст предложение установить дополнение). Так как ответы атакующего ничем не ограничены он может попытаться взять измором и наводнить браузер предложениями об установке или вредоносными сайтами в надежде, что пользователь ошибётся и кликнет на установке вредоносного пакета. Помимо открытия произвольных ссылок в самом браузере intent-команды могут использоваться для обработки контента и в других Android-приложениях, например, можно открыть шаблон письма в почтовом клиенте (URI mailto:) или запустить интерфейс для совершения звонка (URI tel:).



  1. Главная ссылка к новости (https://initblog.com/2020/fire...)
  2. OpenNews: Атака на пользователей почтовых клиентов при помощи ссылок "mailto:"
  3. OpenNews: Атака ReVoLTE, позволяющая перехватить зашифрованные звонки в LTE
  4. OpenNews: Уязвимость в UPnP, подходящая для усиления DDoS-атак и сканирования внутренней сети
  5. OpenNews: RangeAmp - серия атак на CDN, манипулирующая HTTP-заголовком Range
  6. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53745-firefox
Ключевые слова: firefox, wifi, android, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:49, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Firefox для Android периодически в широковещательном режиме (multicast UDP) отправляет SSDP-сообщения для определения присутствующих в локальной сети устройств для вещания контента

    Зачем браузеру подобный функционал?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:57, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ладно в мобильном браузере, но в Chrome такое и в обычном. При просмотре видео в YouTube в Chrome вылазит кнопка, позволяющая вывести ролик на телевизор. Самое интересное, что в списке устройств появляется и телевизор соседей, а у них даже другой оператор домашней сети. Видимо через какой-нибудь Bluetooth или Wi-Fi Direct находит (телевизор в полуметре сразу за стеной).
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:05, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порнушку им выведи :)
     
  • 2.3, timur.davletshin (ok), 10:03, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    C выходом из криокамеры! У нас для вас много новостей: евро по 90, а браузеры вот-вот обзаведутся своим сетевым стеком. Зато хоть президентом всё ещё Путин )))
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 12:07, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там Меркель поживает?
     
  • 2.4, пох. (?), 10:04, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы без спроса и под руку выснуть тебе окошко - "а не желаете ли этот вот прон посмотреть на большом экране (кстати, я его тут нашло)". Ведь сделать это по запросу пользователя - немодно, несовременно, да и неудобно, кнопок на ведроиде нет, экран занят тем самым проном.

    Дивный новый мир шибкоумных вещей, которые якобы заботятся о тебе, а на деле - живут своей сложной жизнью, периодически светя твое добро или тебя самого кому попало.

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:23, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для выполнения плана по бэкдорам, обязательного для выполнения либой компанией, находящейся в секретном списке АНБ.
     

  • 1.5, сложные (?), 10:06, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Уязвимости в ведре это очень выгодно на самом деле. Последний эпический пример с квалкомом:

    - огромнейшая дирища в проце, можно подслушивать разговоры и удалать контакты когда у юзверя проиграется мультимедия на сайте. уязвимо около миллиарда устройств
    - диру пофиксили, но 99% дивайсов не получили апдейтов, ибо большинство из них получает апдейты только год
    - итого дорогой наш лoшара, иди покупай новый телефон, мы хотим твои деньги опять.

    Большая выгода также и для всяческих хакиров/крякиров/спецслужб: идеальный вариант для слива данных/фоточек/местоположения и дешевого ботнета.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:51, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для таких вещей придумали кастомные прошивки
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 11:29, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, вместо зондов от АНБ и Мозиллы - зонды от кульхацкера Васяна, взявшего кредит на сборочную ферму и уже вернувшего его, окупив с продажи/использования наворованных данных.
     
     
  • 4.19, вместо (?), 12:01, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C одной стороны, проверять код всяких левых васянов на зонды - это никакой жизни не хватит.

    C другой блокировать загрузчик становится можно и сторонних прошивок весьма в скором времени не станет вообще. Идем на сайт линейджос, смотрим в список поддерживаемых девайсов и ... облом - только китайский хлам, последнего самсунга, сони, лыж нет и в помине.

     
     
  • 5.24, Аноним (14), 12:18, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >C другой блокировать загрузчик становится можно

    Что значит "становится можно"? Тивоизация была ещё в 2006. Телефоны Apple всегда такими были. Дело не в доступности технологии, а в том, что время просто пришло. TEE + DRM - это неизбежное будущее, потому что это выгодно всем субъектам (производители телефонов могут заработать на продаже доступа к TEE, издатели контента хотят DRM, государства хотят контролировать свою собственность), сам факт, что это им всем выгодно, понятен всем субъектам, и сам факт того, что факт, что это им всем выгодно, понятен всем субъектам, понятен всем субъектам. Самосбывающееся пророчество короче. Научными словами - равновесие Нэша.

     
  • 4.31, Аноним (8), 13:37, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кастомных прошивок все исходники открыты, как и у линукса.

    И линукс, который собирают такие же ментейнеры, как и мейнтейнеры кастомов, из исходников, не тоже самое тогда?

    Опять лицемерие и двойные стандарты от линаксоидов.

     
  • 3.18, Пахан (??), 11:46, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А твоя маман знает о кастомах?
     
  • 2.26, m.makhno (ok), 12:34, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    верните мне мою Nokia E71
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:11, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    IceCat подвержен?
     
     
  • 2.12, 1 (??), 11:14, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня не сработало на IceCat.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:47, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ssdp , udp в браузере ? Смотрите, Берримор, все для удобства делается.
     
  • 1.9, Анонимный селебрити (?), 11:01, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "устранена в версии Firefox для Android 79". Это ж сколько еще ждать до релиза Android 79
     
  • 1.10, YetAnotherOnanym (ok), 11:03, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поэтому не должно быть никакого "обнаружения сетевых сервисов". Когда надо будет - клацну пультом, чтобы ТВ показал на экране qr-код, сфоткаю его телефоном, пусть познакомятся. И никак иначе.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:06, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во времена smart iot это лютая nist/ietf карусель как, типа, снизить риски (инвента.., центра.., каталоги.., полный доступ и прозрачность, "least functionality/privilege/authority"), короче ниша для киберохранных агентств.
     

  • 1.11, Аноним (14), 11:08, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Купить сборочную ферму или новый говнотелефон - выбор за тобой.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:23, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер должен открывать странички, а не быть комбайном и заниматься такой ерундой с сервисами.
     
     
  • 2.23, Аноним (20), 12:15, 19/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Директора Мозилы с тобой не согласны.
     

  • 1.15, Аноним (14), 11:27, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?quicksearch=ssdp
    >Zarro Boogs found.
     
  • 1.17, Аноним (14), 11:43, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Смягчение: browser.casting.enabled -> false и перезапустить.
     
  • 1.25, Иваня (?), 12:20, 19/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.27, AnonymousSs (?), 12:35, 19/09/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (-), 12:41, 19/09/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.29, Аноним (29), 12:47, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla Firefox. Браузер для тех, кто ценит приватность xD
     
  • 1.30, Одалист (?), 12:49, 19/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шерето
     

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