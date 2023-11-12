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Разработчики кодека AV1 представили формат IAMF для объёмного звука

12.11.2023 15:12

Альянс Open Media (AOMedia), курирующий разработку формата кодирования видео AV1 и формата изображений AVIF, представил новый звуковой формат IAMF (Immersive Audio Model and Formats), определяющий контейнер для распространения объёмного звука, учитывающего распространение звуковых сигналов в трехмерном пространстве для воссоздания звучания, максимально близкого к естественному. IAMF предусматривает передачу дополнительной информации, необходимой для работы алгоритмов воссоздания звуковой сцены и микширования звука.

Формат изначально позиционируется как общедоступный и не требует оплаты отчислений. Все участники AOMedia, включая Amazon, Apple, Cisco, Google, Intel, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Samsung Electronics и Tencent, предоставили лицензию на безвозмездное использование патентов, пересекающихся с IAMF. Условия лицензионного соглашения на IAMF также предусматривают отзыв прав на использование IAMF в случае предъявления патентных исков против других пользователей IAMF, т.е. компании не могут использовать IAMF, если участвуют в судебных разбирательствах против пользователей IAMF.

IAMF рассчитан на распространение пространственного (иммерсивного) звукового контента (Immersive Audio), создающего эффект полного присутствия и обеспечивающего высококачественное звучание на различных классах устройств: от смартфонов и наушников до cаундбаров, домашних кинотеатров и телевизоров. Формат может применяться как при потоковом вещании, так и при воспроизведении сохранённых звуковых данных. Поддерживается представление на основе каналов или звуковых сцен, и возможность смешивания различных представлений. В качестве области применения упоминается добавление поддержки пространственного звука в музыкальные проигрыватели, сервисы потокового вещания, игры, коммуникационные приложения, системы виртуальной или дополненной реальности, мультимедийные системы и Web.

Формат не привязан к конкретным кодекам и может использоваться с кодеками требующими или не требующими выплаты отчислений. Например, в спецификации для кодирования звука с потерей качества предлагается использовать кодеки Opus или AAC (MP4), а для кодирования без потери качества Flac или LPCM. Эталонная реализации декодировщика написана на языке Си, поставляется под лицензией BSD и может быть собрана с библиотеками opus, fdk-aac и flac. Для обеспечения объёмного звучания дополнительно поддерживается сборка с библиотеками bear и resonance-audio. Код кодировщика планируют опубликовать позднее.

Применение типовых кодеков упрощает интеграцию с существующими системами воспроизведения и потокового вещания, и позволяет создавать совместимый с IAMF пространственный звуковой контент с использованием существующих открытых VST-плагинов, таких как EAR Production Suite, для пространственной раскладки динамиков и бинаурального мониторинга (определение направления на источник звука).

Формат поддерживает включение нескольких конфигураций микширования, позволяющих создателям контента и пользователям задавать отдельные настройки громкости для различных режимов воспроизведения. Для воспроизведения с учётом пространственного размещения громкоговорителей или симуляции объёмного звука в наушниках в IAMF предусмотрена возможность применения алгоритмов рендеринга сигналов, таких как EAR и BEAR.

  1. Главная ссылка к новости (https://aomedia.org/press%20re...)
  2. OpenNews: Альянс AOMedia опубликовал заявление, касающееся попыток сбора отчислений за AV1
  3. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  4. OpenNews: Google передаёт систему объёмного звука Resonance Audio сообществу
  5. OpenNews: Google, Cisco, Mozilla и Microsoft объединили усилия в создании нового свободного видеокодека
  6. OpenNews: Google развивает новый формат изображений WebP 2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60100-aomedia
Ключевые слова: aomedia, audio, iamf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:03, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так ведь уже есть куча всяких Dolby?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:06, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понял, IAMF  включает данные о размещении в пространстве, что позволяет смешивать несколько разных потоков, сохраняя направление звука в результирующем воспроизведении. Т.е. смешиваем разные файлы с источниками впереди и слева и получаем итоговое звучание, где первый звучит спереди, а второй слева.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 16:15, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Было уже у креатива. Можно было даже было заставить их двигаться, ну как гитарист по сцене может туда-сюда ходить. И было это еще в стародавние времена X-Fi без наворотов в самом звуке. Но аппаратный звук не прижился. Видимо интелу очень хотелось свои HDA продвинуть, а они не умели в аппаратный звук вовсе. Теперь вот это придумали. А то что без аппаратного декодера AV1 тормоз тот еще упоминать в новостях забывают. То же самое может быть и со звуком, который в 128 голосов и при прочих равных может сильно перегружать не самые новые ноутбуки, которые еще лет 20 не выработают свой ресурс как минимум из-за ноутбучной природы использования раз от разу. Без аппаратного декодера AV1 ненужен и эти все быстро меняющиеся приблуды тоже.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 16:20, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/AV1#Hardware
     
  • 2.6, th3m3 (ok), 16:35, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dolby имеет фатальный недостаток - он весь поприетарно-огорожен и требует лицензионных отчислений. А здесь открытый формат, который можно свободно использовать всем. Дни Dolby сочтены. И это хорошо!
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:47, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Statement Regarding the Alliance for Open Media Patent License 1.0

    Please see here. https://professional.dolby.com/legal/AOM-statement/

     
  • 2.9, Аноним (10), 16:45, 12/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Thank you for your interest in Dolby Laboratories. To apply for a license to include Dolby technologies in your products, please follow these instructions.

    If you are an existing Dolby Licensee, please contact your sales manager.

    If you are unsure who your sales manager is, please reach out to SalesSupport@dolby.com

     

  • 1.3, Аноним (3), 16:14, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Главное в жизни не быть мудаками
     
  • 1.7, Аноним (5), 16:41, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >предлагается использовать кодеки Opus

    Ютуб кстати его сейчас использует:
    https://music.youtube.com

     
  • 1.8, Аноним (8), 16:44, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > таких как EAR и BEAR

    Что-то про медведя и ухо)

     
  • 1.11, Поедатель Детей Новороссии (?), 16:54, 12/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.12, Jethro_Tull (??), 16:58, 12/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём смысл "объёмного" звука для жителей муравейников?
     

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