Утверждён стандарт кодирования видео H.266/VVC

2.24 , бублички ( ? ), 01:36, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тут HEVC никому не сдался никому - это тебе и ещё двум с половиной анонимусам? полно контента 4K и HDR 10

3.29 , Ilya Indigo ( ok ), 01:42, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – >> Тут HEVC никому не сдался

> никому - это тебе и ещё двум с половиной анонимусам? полно контента

> 4K и HDR 10 Скорее Вы входите в это число двух с половиной хипстеров которым нужно подобное.

4.31 , бублички ( ? ), 01:49, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – аааа, я всё понял, ты - тот самый керосиновый гном, что ещё местами сопротивляется электрификации всей страны, а заодно может быть даже и советской влвсти

5.41 , Аноним ( 35 ), 02:30, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ниче скоро придем раскулачивать, запасайся вазелином.

3.52 , Аноним ( 46 ), 03:13, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Раньше были матрицы преобразования YUV>RGB 601 (SD) и 709 (HD). При ресайзе многие люди не корректировали цвета. Появился даже фирменный признак игры 709 как 601 - красные рожи, распространен в BD AVI рипах. Сейчас придумали 2020, чтобы еще больше искажений появилось при трансформировании. Это что было обязательно? От этих HDR никакой стабильности. Лучше бы 60p внедряли, вот что реально круто. Причем оно есть уже лет 30, в виде интерлейса. Но 1. далеко не все снимают в интерлейсе 2. все-таки деинтерлейсер x2 необходим. Какие вы знаете фильмы, которые снимали в интерлейсе? (50i>50p или 59.94i>59.94p). Я знаю несколько, но это только арт хаус.

4.54 , Аноним ( 46 ), 03:33, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто из линуксоидов знает, что при конвертации HD<>SD нужно корректировать колориметрию? Поднимите руки.

Вот вам файлы для теста плееров и конвертеров:

http://dl.free.fr/b3kLCO2YG

Зеркало http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=86667334227349167456

5.55 , бублички ( ? ), 03:42, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > при конвертации HD<>SD ни при каких условиях не стал бы заниматься подобным

6.56 , Аноним ( 46 ), 03:47, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не качаешь авишки что-ли? (SD) Которые сейчас в основном делаются с блюриков. Ни за что не поверю. А ведь в XviD (в отличии от H.264) даже не предусмотрена метаинформация о цвете. Приходится гадать по разрешению.

7.60 , бублички ( ? ), 03:57, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты не качаешь авишки что-ли? нет, всегда предпочитал DVD или BD-Remux, из которых при надобности самостоятельно делаю нужный мне рип. XviD, как и DivX, даже не помню когда смотрел в последний раз - лет 10-15 назад, не меньше

7.62 , Аноним ( 46 ), 04:05, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в XviD не предусмотрена метаинформация о цвете А вот в MPEG2 предусмотрена. Но я не знаю, как заставить ffmpeg ее писать. Коммерческие MPEG2 кодеры обычно имеют такую настройку. Как и бесплатный HC Encoder http://hank315.nl

Кстати, написан на Фортране

https://es.wikipedia.org/wiki/HC_Encoder

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80

6.57 , Аноним ( 46 ), 03:51, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты может и не стал бы, а другие? Заливать SD на ютуб принято в 720p, чтобы качество не сильно деградировало. Думаешь, авторы-хомяки заботятся о таких вещах? В онлайн кинотеатрах апскейлы обычно дело, как и даунскейлы. Это же ведь модно сегодня.

7.61 , бублички ( ? ), 04:02, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Думаешь, авторы-хомяки не отношу себя к их категории. Youtube смотрю крайне редко > В онлайн кинотеатрах апскейлы обычно дело, как и даунскейлы не посещаю совсем, по понятным причинам. ненавижу самодеятельность в плане кодирования > Это же ведь модно сегодня никогда не относил себя к модникам, более того - всегда и всячески пренебрегал массовой модой, в особенности подростковыми субкультурами

4.59 , бублички ( ? ), 03:53, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > При ресайзе многие люди не корректировали цвета это не люди а нелюди > распространен в BD AVI рипах в жизни не качал и не видел ни одного, и крайне рад. предпочитаю качать BD-Remux, из которого при желании самостоятельно (автоматически) кодирую рип. готовыми профилями для кодирования тоже никогда не пользовался > Лучше бы 60p внедряли соглашусь > Какие вы знаете фильмы, которые снимали в интерлейсе? не припомню ни одного

2.34 , Аноним ( 33 ), 02:18, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >затратности кодирования Реализации в VHDL есть. Под свободной лицензией. Вендоры могут их взять - и прямо в чип. Только за патенты придётся отчислить.

2.47 , Аноним ( 47 ), 02:56, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – HEVC никому не сдался не из-за затратности кодирования/декодирования, а из-за того что на стандарт налетели патентные чайки, и кроме вполне обоснованных отчислений MPEG LA, ты еще был бы вынужден судиться с ними.

На мой взгляд, это вообще абсурдная ситуация, что люди покупая проприетарный кодек, одновременно не получают защиту от правообладателя, но имеем, что имеем.

Сейчас он очень даже распространен среди пиратов, потому что они ни с кем судиться не планируют, кстати.

3.53 , Аноним ( 46 ), 03:15, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пиратам по барабану лицензионные отчисления.

