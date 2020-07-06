Утверждён стандарт кодирования видео H.266/VVC

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|2.5, Аноним (-), 23:55, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вам еще кажется медленным AV1? Тогда "до 10 раз при кодировании и до 2 раз при декодировании по сравнению с H.265" идут к вам! :)
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|1.7, Аномномномнимус (?), 23:56, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Стоимость трафика падает, скорости передачи растут, стоимость места за гигабайт так же падает. К тому моменту, пока они эту проприетарь дотянут до промышленного внедрения дешевле будет забить, чем дополнительно платить отчисления за возможность вдвое быстрее кипятить проц и быстрее садить аккумы.
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|1.8, Аноним (8), 23:57, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Формат который в основном заставит пользователей апгрейдить железо, потому что какой-нибудь алгоритм ютуба в будущем ещё больше будет нагружать железо, а профит по большому счёту опять видеохостерам, потому что место будет экономиться, но т.к. это несвободный формат, то пользователь получит ещё и наценку на лицензирумость этого железа в стоимсоть апгрейда.
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|2.35, Аноним (35), 02:19, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Производители железа в плюсе, ютуб в плюсе, все в плюсе кроме пользователя. Всякие Peertube и свободные браузеры наверняка не будут поддерживать.
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|2.44, Аноним (44), 02:38, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ютуб, как раз, H.266 будет использовать в последнюю очередь, если вообще будет.
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|3.14, Аноним (14), 01:12, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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надо им архиватор Бабушкина посоветовать. Для 95% того что нынче снимают - самое то!
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|3.23, flex (??), 01:33, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Архив заархивируй в архив и так до бесконечности пока размер не станет 1 килобайт
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|4.46, Аноним (46), 02:56, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, сжимание архива еще раз ни на что не влияет.
оригинал > tar.gz = 9 mb
оригинал > 7z = 6 mb
оригинал > tar.gz > 7z = 9.1 mb
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|1.10, Аноним (10), 00:04, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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У Н265 были большие проблемы с лицензированием (сразу несколько не относящихся друг к другу организаций требовали отчислений), поэтому он остался никому не нужным. Как бы Н266 не повторил его участь.
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|1.13, Аноним (14), 01:10, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>В отличие от формата кодирования видео AV1, использование H.266/VVC в своих продуктах требует оплаты отчислений
уносите
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|2.18, Аноним (46), 01:26, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> уносите
VP9 никто за пределами ютуба не использует (почему-то). А H.265 вовсю используется пиратами. Так что, кого уносить еще вопрос.
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|3.25, Аноним (27), 01:37, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> VP9 никто за пределами ютуба не использует (почему-то).
Вообще-то используется, к нему параметры кодирования и прочие ништяки какие-то китайские корпы вообще подгоняют порой. Но ютуб это большая часть видео в вебе, и VP9 является одной из причин.
Браузеры, видите ли h.265 не жрут и жрать не будут. H.264 жрет сильно больше бандвиза или дает мутную картинку с шевелящимися квадратиками, на выбор. Ну вот все и смотрят ютуб в результате - наименее тормознутый и лагающий из всех. Вот прямо так - у остальных затыки намного чаще, и жирный траф тому причиной.
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|2.19, Аноним (20), 01:28, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Увы, ситуация обратная. Скорее H266 станет повсеместным, чем AV1.
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|3.26, Аноним (27), 01:38, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только в браузерах как обычно играть не будет - кто же захочет отчисления башлять? Так что повсеместность ограничится полутора варезниками.
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|4.33, Аноним (33), 02:16, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Гуглу забашлять отчисления - как нефиг делать. После переводят ютьюб на h.266-эксклюзив, и доля Chrome (не Chromium) достигает 99.9%.
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|5.37, Аноним (35), 02:24, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помню на Win XP браузер играющий Youtube видео искать запарился, все из-за этого кодека.
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|6.49, Аноним (46), 03:01, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас с этим нет проблем, но не все они не поддерживают многопроцессность. В Firefox 52, единственном кто поддерживает, можно прикрутить плагин от Adobe для H.264, но он работает не на всех сайтах. На хитрожопых, как BBC не работает. Ну да BBC не нужно.
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|4.48, Аноним (46), 02:59, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только в браузерах как обычно играть не будет
На винде через майкрософтовский декодер, на лине через ffmpeg. Хром сможет позволить себе свой кодек. Так было с h.264. Но сейчас opensource в тренде. vp9 av1 opus все дела.
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|5.58, iPony129412 (?), 03:52, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как бэ h.265 существует весьма давно, как и весьма давно поддерживается разным ПО.
Но в браузерах — только Safari.
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|2.22, бублички (?), 01:32, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как миленький, наперегонки со всеми остальными здешними анонимусами, побежишь покупать новый телек где будет поддержка этого чуда, как только кинокомпании примут новый стандарт и начнут штамповать весь свой новый 8K контент исключительно в нём. и поверь, на ценнике 8K телека, не сильно отразится подобное отчисление за использование новинки. поддержке DTS звука все рады и никто не станет искать подешевле, чтоб без неё
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|4.43, бублички (?), 02:32, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы там в своей маскве совсем зажрались.
я не в Москве. и даже толком там никогда не бывал со времён СССР
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|3.45, Gefest (?), 02:49, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1) Денег нет но вы держитесь.
2)Кинокомпании могут штамповать в чем угодно, пираты перекодируют, ибо см п1
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|1.16, Аноним (46), 01:25, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда-то AV1 казался мифическим, а сейчас уже H.266 пилят. И ведь допилят же, только успевай ffmpeg пересобирать.
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|2.28, бублички (?), 01:41, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> только успевай ffmpeg пересобирать
ты на Pentium MMX его пересобираешь? или на Raspberry Pi? на обоих поддержки этого чуда ждать не стоит. к чему тогда твоё нытьё? можно подумать каждую неделю новый стандарт принимают и успевают реализовать поддержку в ffmpeg
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|3.39, Аноним (35), 02:28, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так говоришь, как о случившемся факте повсеместного наступления коммунизма. Если бы ты хоть немного владел статистикой, то знал бы, что народ все менее охотно покупает новые смартфоны и ТВ.
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|4.42, бублички (?), 02:30, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты так говоришь, как о случившемся факте повсеместного наступления коммунизма. Если бы
> ты хоть немного владел статистикой, то знал бы, что народ все
> менее охотно покупает новые смартфоны и ТВ.
народ - не показатель. народу десятилетиями говорят что думать и что делать по ТВ. самостоятельно он, увы, никогда ничего не решал. предназначение у него иное
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|3.51, Аноним (46), 03:06, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты на Pentium MMX его пересобираешь?
У меня даже 720x576 H.265 не играет в реалтайме. Мне на новые форматы по барабану. А ffmpeg собирается недолго.
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|1.21, Ilya Indigo (ok), 01:32, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Тут HEVC никому не сдался, в виду затратности кодирования, а тут ещё более затратный кодек подкатили, который никто не просил.
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|2.24, бублички (?), 01:36, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тут HEVC никому не сдался
никому - это тебе и ещё двум с половиной анонимусам? полно контента 4K и HDR 10
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|3.29, Ilya Indigo (ok), 01:42, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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>> Тут HEVC никому не сдался
> никому - это тебе и ещё двум с половиной анонимусам? полно контента
> 4K и HDR 10
Скорее Вы входите в это число двух с половиной хипстеров которым нужно подобное.
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|4.31, бублички (?), 01:49, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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аааа, я всё понял, ты - тот самый керосиновый гном, что ещё местами сопротивляется электрификации всей страны, а заодно может быть даже и советской влвсти
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|3.52, Аноним (46), 03:13, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раньше были матрицы преобразования YUV>RGB 601 (SD) и 709 (HD). При ресайзе многие люди не корректировали цвета. Появился даже фирменный признак игры 709 как 601 - красные рожи, распространен в BD AVI рипах. Сейчас придумали 2020, чтобы еще больше искажений появилось при трансформировании. Это что было обязательно? От этих HDR никакой стабильности. Лучше бы 60p внедряли, вот что реально круто. Причем оно есть уже лет 30, в виде интерлейса. Но 1. далеко не все снимают в интерлейсе 2. все-таки деинтерлейсер x2 необходим. Какие вы знаете фильмы, которые снимали в интерлейсе? (50i>50p или 59.94i>59.94p). Я знаю несколько, но это только арт хаус.
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|5.55, бублички (?), 03:42, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> при конвертации HD<>SD
ни при каких условиях не стал бы заниматься подобным
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|6.56, Аноним (46), 03:47, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не качаешь авишки что-ли? (SD) Которые сейчас в основном делаются с блюриков. Ни за что не поверю. А ведь в XviD (в отличии от H.264) даже не предусмотрена метаинформация о цвете. Приходится гадать по разрешению.
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|7.60, бублички (?), 03:57, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты не качаешь авишки что-ли?
нет, всегда предпочитал DVD или BD-Remux, из которых при надобности самостоятельно делаю нужный мне рип. XviD, как и DivX, даже не помню когда смотрел в последний раз - лет 10-15 назад, не меньше
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|6.57, Аноним (46), 03:51, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты может и не стал бы, а другие? Заливать SD на ютуб принято в 720p, чтобы качество не сильно деградировало. Думаешь, авторы-хомяки заботятся о таких вещах? В онлайн кинотеатрах апскейлы обычно дело, как и даунскейлы. Это же ведь модно сегодня.
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|7.61, бублички (?), 04:02, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Думаешь, авторы-хомяки
не отношу себя к их категории. Youtube смотрю крайне редко
> В онлайн кинотеатрах апскейлы обычно дело, как и даунскейлы
не посещаю совсем, по понятным причинам. ненавижу самодеятельность в плане кодирования
> Это же ведь модно сегодня
никогда не относил себя к модникам, более того - всегда и всячески пренебрегал массовой модой, в особенности подростковыми субкультурами
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|4.59, бублички (?), 03:53, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При ресайзе многие люди не корректировали цвета
это не люди а нелюди
> распространен в BD AVI рипах
в жизни не качал и не видел ни одного, и крайне рад. предпочитаю качать BD-Remux, из которого при желании самостоятельно (автоматически) кодирую рип. готовыми профилями для кодирования тоже никогда не пользовался
> Лучше бы 60p внедряли
соглашусь
> Какие вы знаете фильмы, которые снимали в интерлейсе?
не припомню ни одного
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|2.34, Аноним (33), 02:18, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>затратности кодирования
Реализации в VHDL есть. Под свободной лицензией. Вендоры могут их взять - и прямо в чип. Только за патенты придётся отчислить.
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|2.47, Аноним (47), 02:56, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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HEVC никому не сдался не из-за затратности кодирования/декодирования, а из-за того что на стандарт налетели патентные чайки, и кроме вполне обоснованных отчислений MPEG LA, ты еще был бы вынужден судиться с ними.
На мой взгляд, это вообще абсурдная ситуация, что люди покупая проприетарный кодек, одновременно не получают защиту от правообладателя, но имеем, что имеем.
Сейчас он очень даже распространен среди пиратов, потому что они ни с кем судиться не планируют, кстати.
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