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Доступен аудиокодек Opus 1.5

05.03.2024 13:37

После почти года разработки организация Xiph.Org, занимающаяся разработкой свободных видео- и аудиокодеков, представила релиз аудиокодека Opus 1.5, обеспечивающего высокое качество кодирования и минимальную задержку как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии. Эталонные реализации кодировщика и декодировщика распространяются под лицензией BSD. Полные спецификации формата Opus общедоступны, бесплатны и утверждены в качестве интернет-стандарта (RFC 6716).

Кодек создан путем комбинации лучших технологий из разработанного организацией Xiph.org кодека CELT и открытого компанией Skype кодека SILK. Кроме Skype и Xiph.Org в разработке Opus также приняли участие такие компании, как Mozilla, Octasic, Broadcom и Google. Задействованные в Opus патенты предоставлены участвовавшими в разработке компаниями для неограниченного пользования без выплаты лицензионных отчислений. Все связанные с Opus интеллектуальные права и лицензии на патенты автоматически делегируются для использующих Opus приложений и продуктов, без необходимости дополнительного согласования. Отсутствуют ограничения на область применения и создание альтернативных сторонних реализаций. При этом все предоставленные права отзываются в случае развязывания затрагивающего технологии Opus патентного разбирательства против любого пользователя Opus.

Opus отличается высоким качеством кодирования и минимальной задержкой как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии. Ранее Opus был признан лучшим кодеком при использовании битрейта 64Kbit (Opus обогнал таких конкурентов, как Apple HE-AAC, Nero HE-AAC, Vorbis и AAC LC). Из продуктов, поддерживающих Opus из коробки, можно отметить браузер Firefox, фреймворк GStreamer и пакет FFmpeg.

Основные возможности Opus:

  • Битрейт от 5 до 510 Kbit/s;
  • Частота дискретизации от 8 до 48KHz;
  • Продолжительность кадров от 2.5 до 120 миллисекунд;
  • Поддержка постоянного (CBR) и переменного (VBR) битрейтов;
  • Поддержка узкополосного и широкополосного звука;
  • Поддержка голоса и музыки;
  • Поддержка стерео и моно;
  • Поддержка динамической настройки битрейта, пропускной способности и размера кадра;
  • Возможность восстановления звукового потока в случае потери кадров (PLC);
  • Поддержка до 255 каналов (многопоточные кадры)
  • Доступность реализаций с использованием арифметики с плавающей и фиксированной запятой.



Ключевые новшества Opus 1.5:

  • В кодировщике и декодировщике расширено применение технологий машинного обучения.
  • Реализован механизм "Deep Redundancy" (DRED), использующий машинное обучение для восстановления фрагментов звука, утраченных из-за потери пакетов.
  • Улучшено восстановление звукового потока в случае потери кадров при помощи механизма машинного обучения Deep PLC (Packet Loss Concealment).
  • Улучшено качество передачи речи на низких битрейтах (~ 6 Кбит/с).
  • Добавлены дополнительные оптимизации, использующие наборы инструкций AVX2 (x86) и Neon (ARM).
  • Добавлена поддержка формата объёмного звучания Ambisonics 4-го и 5-го порядка, учитывающего распространение звука не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной (для определения сверху или снизу источник звука).

По горячим следам сформирован выпуск Opus 1.5.1, в котором устранены проблемы со сборкой с использованием сборочной системы Meson (сборку с использованием CMake проблема не затронула).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.4
  3. OpenNews: Предпринята попытка создания патентного пула для свободного звукового кодека Opus
  4. OpenNews: Google опубликовал открытый аудиокодек Lyra V2
  5. OpenNews: Facebook опубликовал звуковой кодек EnCodec, использующий машинное обучение
  6. OpenNews: Разработчики кодека AV1 представили формат IAMF для объёмного звука
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60731-opus
Ключевые слова: opus, sound, audio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:07, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В кодировщике и декодировщике расширено применение технологий машинного обучения.

    Теперь к каждому кодеку нейросеть идти будет, без которой он будет либо плохо сжимать, либо вообще расжать сжатое будет нельзя?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:13, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там идея в том, что при кодировании заменяет оригинальный звук синтезированным (несколько раз и выбирает то что получше получилось) и благодаря этому экономит битрейт. Т.е. это не кодек общего назначения, как можно подумать (да и заявляется). А вот для voip пойдёт, пока остаётся возможность распознать хоть что-то в бульканье собеседника и чем ниже битрейт в итоге, тем лучше.
     
     
  • 3.5, eugener (ok), 14:19, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > возможность распознать хоть что-то в бульканье собеседника

    хоть что-то, что додумает нейросеть.))

     
     
  • 4.6, Аноним (2), 14:22, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозг человека исправит, если что, поэтому границы достаточно широкие. Он и так практически всё додумывает. Но нейросети действительно необратимо портят исходные данные.
     
     
  • 5.7, Аноним (7), 14:27, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А битрейт в 5 кбит/с типа данные необратимо не портит.
     
     
  • 6.10, Аноним (2), 14:34, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от того, сколько информации в них закодировано.
     
     
  • 7.13, Аноним (7), 14:40, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от того, как кодировать информацию. Можно вообще перевести речь в текст.
    Но если мы сойдёмся на том, что кодируем просто звуковую волну, потери неизбежны, и весьма серьёзные.
     
     
  • 8.14, Аноним (2), 14:49, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Волны бывают разные 1 флак 50 кбпс, другой 1050 кбпс И то и другое лосслесс, а... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.16, Аноним (7), 15:08, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Начнём с того, что минимальный битрейт, очевидно, предполагает минимальную часто... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.23, Аноним (2), 15:32, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому очевидно Мне вот не очевидно, это лишние искажения Источник и так уже исп... текст свёрнут, показать
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:14, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это проблема, если нейросеть работает и на обычном CPU?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:32, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейросети в OPUS с момента его релиза в 2012 году и работают нормально даже на Cortex-M4.
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:17, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    По этой логике использовать лосси кодеки в целом неправильно. Вы определитесь, вам шашечки или ехать. Хотя, о чем это я, это же опеннет.
     
  • 2.12, Аноним (-), 14:39, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Теперь к каждому кодеку нейросеть идти будет, без которой он будет либо плохо сжимать,
    > либо вообще расжать сжатое будет нельзя?

    В общем то нормальный подход. Что раньше было эмпирикой взятой с потолка, стало специально обученной нейросеткой теперь. И имеет некие шансы отыграть поболее, ибо при тренировке сети прицельно оптимизили перфоманс. Оно где-то как-то что-то изучило, отстроило коэффициенты, и теперь - знает как сделать ЗБС. Лучше чем простая тупая эмпирика и тому подобные субоптимальные методы. Поэтому эффективность кодека улучшается.

     
  • 2.17, Kuromi (ok), 15:15, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто теперь все аудио что вы кодируете или декодируете будет слаться в Skynet на анализ. Сразу стало понятно почему ИИ решил валить человечество.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:27, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А «безнейронный» Opus есть?
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 14:28, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 2.18, DEF (?), 15:20, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть. Ogg Vorbis.
     

  • 1.11, Ivan_83 (ok), 14:35, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Продолжительность кадров от 2.5 до 120 миллисекунд;
    > Поддержка постоянного (CBR) и переменного (VBR) битрейтов;
    > Поддержка динамической настройки битрейта, пропускной способности и размера кадра;

    и

    > Поддержка стерео и моно;
    > Поддержка до 255 каналов (многопоточные кадры)

    по сути одно и тоже.

     
  • 1.15, Реншик (-), 14:52, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Битрейт от 5 до 510 Kbit/s;

    Минимально возможное - понятно. Но откуда такая странная цифра - 510? Почему не 512 кбит/с?

     
     
  • 2.19, DEF (?), 15:22, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему десятичная цифра странная? У тебя бинарный мозг чтоли?
     
  • 2.20, Аноним (3), 15:24, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Связано с размером кадра
     

  • 1.21, cheburnator9000 (ok), 15:30, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый лучший кодек имхо для например аудиокниг.
    Разница между AAC 64 kbit и Opus 64 kbit просто колоссальная, ААС страдет по качеству жестко и слушать противно, но Opus звучит отлично даже с фоновой музыкой.
    А если взять 48 kbit то AAC уже трещит, а Opus звучит хорошо, немного похуже чем 64 kbit конечно.
    Я конвертирую все mp3/m4a аудиокниги в opus 96 kbit звук имхо не отличить от mp3 192.
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 15:34, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать в абх тестирование

    http://abx.digitalfeed.net/opus.html

     
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