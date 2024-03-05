Доступен аудиокодек Opus 1.5

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|1.1, Аноним (1), 14:07, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В кодировщике и декодировщике расширено применение технологий машинного обучения.
Теперь к каждому кодеку нейросеть идти будет, без которой он будет либо плохо сжимать, либо вообще расжать сжатое будет нельзя?
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|2.2, Аноним (2), 14:13, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там идея в том, что при кодировании заменяет оригинальный звук синтезированным (несколько раз и выбирает то что получше получилось) и благодаря этому экономит битрейт. Т.е. это не кодек общего назначения, как можно подумать (да и заявляется). А вот для voip пойдёт, пока остаётся возможность распознать хоть что-то в бульканье собеседника и чем ниже битрейт в итоге, тем лучше.
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|3.5, eugener (ok), 14:19, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> возможность распознать хоть что-то в бульканье собеседника
хоть что-то, что додумает нейросеть.))
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|4.6, Аноним (2), 14:22, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мозг человека исправит, если что, поэтому границы достаточно широкие. Он и так практически всё додумывает. Но нейросети действительно необратимо портят исходные данные.
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|7.13, Аноним (7), 14:40, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от того, как кодировать информацию. Можно вообще перевести речь в текст.
Но если мы сойдёмся на том, что кодируем просто звуковую волну, потери неизбежны, и весьма серьёзные.
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|8.14, Аноним (2), 14:49, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Волны бывают разные 1 флак 50 кбпс, другой 1050 кбпс И то и другое лосслесс, а... текст свёрнут, показать
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|9.16, Аноним (7), 15:08, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Начнём с того, что минимальный битрейт, очевидно, предполагает минимальную часто... текст свёрнут, показать
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|3.22, Аноним (22), 15:32, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нейросети в OPUS с момента его релиза в 2012 году и работают нормально даже на Cortex-M4.
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|2.4, Аноним (4), 14:17, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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По этой логике использовать лосси кодеки в целом неправильно. Вы определитесь, вам шашечки или ехать. Хотя, о чем это я, это же опеннет.
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|2.12, Аноним (-), 14:39, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Теперь к каждому кодеку нейросеть идти будет, без которой он будет либо плохо сжимать,
> либо вообще расжать сжатое будет нельзя?
В общем то нормальный подход. Что раньше было эмпирикой взятой с потолка, стало специально обученной нейросеткой теперь. И имеет некие шансы отыграть поболее, ибо при тренировке сети прицельно оптимизили перфоманс. Оно где-то как-то что-то изучило, отстроило коэффициенты, и теперь - знает как сделать ЗБС. Лучше чем простая тупая эмпирика и тому подобные субоптимальные методы. Поэтому эффективность кодека улучшается.
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|2.17, Kuromi (ok), 15:15, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, просто теперь все аудио что вы кодируете или декодируете будет слаться в Skynet на анализ. Сразу стало понятно почему ИИ решил валить человечество.
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|1.11, Ivan_83 (ok), 14:35, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Продолжительность кадров от 2.5 до 120 миллисекунд;
> Поддержка постоянного (CBR) и переменного (VBR) битрейтов;
> Поддержка динамической настройки битрейта, пропускной способности и размера кадра;
и
> Поддержка стерео и моно;
> Поддержка до 255 каналов (многопоточные кадры)
по сути одно и тоже.
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|1.15, Реншик (-), 14:52, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Битрейт от 5 до 510 Kbit/s;
Минимально возможное - понятно. Но откуда такая странная цифра - 510? Почему не 512 кбит/с?
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|2.19, DEF (?), 15:22, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему десятичная цифра странная? У тебя бинарный мозг чтоли?
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|1.21, cheburnator9000 (ok), 15:30, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самый лучший кодек имхо для например аудиокниг.
Разница между AAC 64 kbit и Opus 64 kbit просто колоссальная, ААС страдет по качеству жестко и слушать противно, но Opus звучит отлично даже с фоновой музыкой.
А если взять 48 kbit то AAC уже трещит, а Opus звучит хорошо, немного похуже чем 64 kbit конечно.
Я конвертирую все mp3/m4a аудиокниги в opus 96 kbit звук имхо не отличить от mp3 192.
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