Facebook опубликовал звуковой кодек EnCodec, использующий машинное обучение

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|1.7, Аноним (7), 17:40, 02/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ни один человек, если он хотя бы имеет IQ как у хлебушка, не станет внедрять в качестве кодека ту *****, которую сможет распутать только неизвестно как обученный и устроенный внутри ИИ
Традиционные кодеки практичны, надёжны и работают по очевидному алгоритму на всех этапах который легко воспроизвести с нуля
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|2.15, topin89 (ok), 18:06, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я понимаю ощущения, но думаю дело в хайпе нейронок vs классические методы. Вот возьмём JPG обычный. Там внутре есть матрица квантования (умно звучит, но там просто целочисленно делят поэлементно), и подобрали её те же нейронки, только биологические. Хотя могли и полным перебором, и машинным обучением и как угодно ещё.
Даже банальная конверсия цветного изображения в чб основана на непонятных магических коэффициентах, собраных когда-то давно буквально на глазок.
Лично помню случай, когда портативный Blender был сначала сжать через ZIP, потом 7Z -- и это сработало вопреки всему, и не предскажешь такое, хоть и нет там нейронок.
В нейронках как раз архитектура простая, но коэффициентов не 5-100, а >9000. И то, что подбирали их через машинное обучение, а не наугад -- детали.
Сами по себе натренированные нейронки работают предсказуемо, и если 10 раз подать на вход один и тот же файл, 10 раз на выходе будет один и тот же результат. Только подбор коэффициентов случаен.
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|3.32, Аноним (32), 19:01, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У тебя всё в кашу перемешалось. Что касается "цветного изображения в чб", дак это только для тебя магия, а для остальных - коэффициенты вытекают из чувствительности глаза к разным цветам.
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|2.28, Аноним (28), 18:51, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> работают по очевидному алгоритму на всех этапах
Экспертиза уровня опеннет. Открой исходники любого кодека и почитай. Ротом расскажешь об «очевидных алгоритмах».
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|2.53, Аноним (53), 21:51, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ты ошибаешьшься Если кодек - lossless, то ничего не мешает при улучшении моделе... большой текст свёрнут, показать
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|2.57, _dz (?), 23:14, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от того, как считается. Если подбором параметров - да, если решается в явном виде - нет.
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|2.42, Аноним (32), 19:59, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Словарь Эллочки-людоедки составлял 30 слов, но ими она могла выразить практически любую свою мысль.
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|2.56, X (?), 23:11, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа отправил музыку, получил акопеллу на выходе?
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|1.19, annonn (?), 18:14, 02/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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(Не)удивительно читать подобное нытье.
Фейсбук сделал для себя какой-то алгоритм, который подходит под их задачи и ограничения.
Они решили поделиться результатом со всем миром.
Если тебе подходит - пользуйся на здоровье, если не подходит - не пользуйся.
Вроде весь опенсорс так работает.
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|3.26, annonn (?), 18:44, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Критику увидел только в паре сообщений - там где есть обоснования и примеры "почему это плохо"
А остальные просто ноют.
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|2.29, Аноним (28), 18:54, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда опеннет перестанет ныть по любому поводу, это будет уже не опеннет.
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|1.30, Аноним (28), 18:55, 02/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В очередной раз Фейсбук делает за день для опенсорса больше, чем весь опеннет вместе взятый за неделю. Ждём местную Си-элиту напрогать алгоритм лучше и быстрее. Время пошло.
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|2.37, триммер (?), 19:37, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше чем aptX все-равно не получится.
Лучше бы они над энергоэффективностью носимых устройств поработали.
И вцелом над носимыми устройствами. А то ведь кроме атомных часов ничего толком от них и нет...
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|2.48, Аноним (47), 21:08, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что вы скажете на то, что дискриминация добралась уже до звуковых кодеков?! И куда только конгресс смотрит.
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|1.39, YetAnotherOnanym (ok), 19:51, 02/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дискриминатор улучшает качество генерируемых образцов (sample) с учётом модели человеческого слухового восприятия
Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее.
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|3.43, annonn (?), 20:45, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... то что "внезапно" происходит во всех алгоритмах сжатия с потерями
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|1.40, Аноним (40), 19:57, 02/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говорят, опенсорсят, чтобы при делении компании было проще передать код.
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|1.44, Аноним (44), 20:52, 02/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> когда при использовании MP3 требуется полоса пропускания в 64 kbps, для передачи с тем же качеством в EnCodec достаточно 6 kbps
1) пруфы??
2) кто слушает мп3 в 64кбпс?
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|2.50, _kp (ok), 21:19, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему Вы таки думаете, что это для музыки? Для какого нибудь голосового чата в мобильном приложении вполне применимо же. И помимо мессенджеров есть еще и игры, где тоже нужен голосовой чат, не забивающий весь мобильный канал связи.
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|3.51, Аноним (44), 21:37, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так как 48 кгц - это двд аудио, а не сд.. а 24 кгц - это вообще дичь какая то.. у кого цап в такое может?
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|1.46, Аноним (47), 21:00, 02/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему у предпросмотра видео в ютубе закруглённые углы, а когда переходишь на полный просмотр, углы квадратные?!!! Сделайте закруглённые углы при просмотре видео ужо!
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|1.49, BrainFucker (ok), 21:17, 02/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> по сравнению с форматом MP3
Они специально сравнивают с морально устаревшим кодеком? Было бы интересней посмотреть сравнение с opus, например.
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|1.52, Аноним (53), 21:40, 02/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Каузальная модель
Видимо слово "причинность" авторам статьи незнакомо. Как и ретропричинность.
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