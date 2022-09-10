The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликован свободный звуковой кодек FLAC 1.4

10.09.2022 21:24

Спустя девять лет с момента публикации прошлой значительной ветки сообщество Xiph.Org представило новую версию свободного кодека FLAC 1.4.0, обеспечивающего кодирование звука без потери качества. FLAC использует только методы кодирования без отбрасывания данных (lossless), что гарантирует полную сохранность изначального качества звукового потока и его идентичность с эталонным вариантом, подвергнутым кодированию. При этом используемые методы сжатия без потерь позволяют уменьшить размер исходного звукового потока на 50-60%. FLAC является полностью свободным потоковым форматом, подразумевающим не только открытость библиотек с реализацией функций кодирования и декодирования, но и отсутствие ограничений по использованию спецификаций и созданию производных вариантов. Код библиотек распространяется под лицензией BSD.

Из наиболее важных изменений можно отметить:

  • Добавлена поддержка кодировании и декодировании с разрядностью квантования 32 бит на выборку (bit-per-sample).
  • Повышена эффективность сжатия на уровнях с 3 по 8, ценой небольшого снижения скорости кодирования из-за повышения точности вычисления автокорреляции. Увеличена скорость кодирования для уровней 0, 1 и 2. Немного улучшено сжатие на уровнях с 1 по 4 за счёт изменения адаптивной эвристики.
  • Значительно повышена скорость сжатия на 64-разрядных процессорах ARMv8, благодаря задействованию инструкций NEON. Повышена производительность на процессорах x86_64, поддерживающих набор инструкций FMA.
  • Изменены API и ABI библиотек libFLAC и libFLAC++ (при обновлении до версии 1.4 требуется пересборка приложений).
  • Объявлен устаревшим и будет удалён в следующем выпуске плагин для XMMS.
  • В библиотеке libFLAC и утилите flac предоставлена возможность ограничения минимального битрейта для FLAC-файлов, вплоть до 1 бита на выборку (может быть полезным при организации live-вещания).
  • Стало возможным кодирование файлов с частотой дискретизации до 1048575 Hz.
  • В утилите flac реализованы новые опции "--limit-min-bitrate" и "--keep-foreign-metadata-if-present".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/xiph/flac/r...)
  2. OpenNews: Обновление свободного звукового кодека FLAC 1.3.2
  3. OpenNews: Обновление свободного звукового кодека FLAC 1.3.0
  4. OpenNews: Компания Apple перевела аудиокодек ALAC в разряд открытых проектов
  5. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.3
  6. OpenNews: Компания Google открыла недостающие исходные тексты для аудиокодека Lyra
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57761-flac
Ключевые слова: flac, audio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:22, 10/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Теперь можно сжимать 32 бит?? Сколько лет ждали! Офигеть, wavpack, alac и остальные форматы становятся ненужными
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:25, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой формат не нужен на фоне APE.
     
     
  • 4, Аноним (1), 22:28, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медленное проприетарное недоразумение
     

  • 3, anonunu (?), 22:26, 10/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Я уж подумал, что сам кодек обновили, ан нет - только его реализацию в одной библиотеке. С учётом того, что основная реализация для меня FFmpeg (тот что встроенный кодек) - так вообще нет дела до libflac...
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру