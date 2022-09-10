Опубликован свободный звуковой кодек FLAC 1.4

Спустя девять лет с момента публикации прошлой значительной ветки сообщество Xiph.Org представило новую версию свободного кодека FLAC 1.4.0, обеспечивающего кодирование звука без потери качества. FLAC использует только методы кодирования без отбрасывания данных (lossless), что гарантирует полную сохранность изначального качества звукового потока и его идентичность с эталонным вариантом, подвергнутым кодированию. При этом используемые методы сжатия без потерь позволяют уменьшить размер исходного звукового потока на 50-60%. FLAC является полностью свободным потоковым форматом, подразумевающим не только открытость библиотек с реализацией функций кодирования и декодирования, но и отсутствие ограничений по использованию спецификаций и созданию производных вариантов. Код библиотек распространяется под лицензией BSD. Из наиболее важных изменений можно отметить: Добавлена поддержка кодировании и декодировании с разрядностью квантования 32 бит на выборку (bit-per-sample).

Повышена эффективность сжатия на уровнях с 3 по 8, ценой небольшого снижения скорости кодирования из-за повышения точности вычисления автокорреляции. Увеличена скорость кодирования для уровней 0, 1 и 2. Немного улучшено сжатие на уровнях с 1 по 4 за счёт изменения адаптивной эвристики.

Значительно повышена скорость сжатия на 64-разрядных процессорах ARMv8, благодаря задействованию инструкций NEON. Повышена производительность на процессорах x86_64, поддерживающих набор инструкций FMA.

Изменены API и ABI библиотек libFLAC и libFLAC++ (при обновлении до версии 1.4 требуется пересборка приложений).

Объявлен устаревшим и будет удалён в следующем выпуске плагин для XMMS.

В библиотеке libFLAC и утилите flac предоставлена возможность ограничения минимального битрейта для FLAC-файлов, вплоть до 1 бита на выборку (может быть полезным при организации live-вещания).

Стало возможным кодирование файлов с частотой дискретизации до 1048575 Hz.

В утилите flac реализованы новые опции "--limit-min-bitrate" и "--keep-foreign-metadata-if-present".



