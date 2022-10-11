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Предпринята попытка создания патентного пула для свободного звукового кодека Opus

11.10.2022 10:35

Компания Vectis IP, специализирующаяся управлении интеллектуальной собственностью, объявила о начале формирования патентного пула для лицензирования технологий, используемых в свободном звуковом кодеке Opus. 10 лет назад Opus был стандартизован (RFC 6716) комитетом IETF (Internet Engineering Task Force) как звуковой кодек для интернет-приложений, не требующий лицензионных отчислений и не пересекающийся с запатентованными технологиями. Компания Vectis IP намерена изменить связанный с лицензированием патентов статус данного кодека и приступила к приёму заявок от компаний, владеющих патентами, пересекающимися с технологиями Opus.

После формирования патентного пула сбор отчислений планируют сфокусировать на производителях аппаратных устройств с поддержкой Opus. Лицензирование не коснётся открытых реализаций кодека, приложений, сервисов и распространения содержимого. Первыми обладателями патентов, присоединившимися к инициативе, стали компании Fraunhofer и Dolby. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет сформирован пул из более сотни патентов и производителям будет предложено лицензировать использование кодека Opus в своих устройствах. Размер отчислений составит 15-12 евроцентов с каждого устройства.

Отмечается, что кроме формата Opus компанией Vectis IP параллельно ведётся работа по формированию патентных пулов, охватывающих и другие технологии, связанные с кодированием изображений и видео, коммуникациями, электронной коммерцией и компьютерными сетями.

Кодек Opus создан путем комбинации лучших технологий из разработанного организацией Xiph.org кодека CELT и открытого компанией Skype кодека SILK. Кроме Skype и Xiph.Org в разработке Opus также приняли участие такие компании, как Mozilla, Octasic, Broadcom и Google. Opus отличается высоким качеством кодирования и минимальной задержкой как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии. Ранее Opus был признан лучшим кодеком при использовании битрейта 64Kbit (Opus обогнал таких конкурентов, как Apple HE-AAC, Nero HE-AAC, Vorbis и AAC LC). Эталонные реализации кодировщика и декодировщика Opus распространяются под лицензией BSD. Полные спецификации формата общедоступны, бесплатны и утверждены в качестве интернет-стандарта.

Все используемые в Opus патенты предоставлены участвовавшими в разработке компаниями для неограниченного использования без выплаты лицензионных отчислений - патенты автоматически делегируются для использующих Opus приложений и продуктов, без необходимости дополнительного согласования. Отсутствуют ограничения на область применения и создание альтернативных сторонних реализаций. При этом все предоставленные права отзываются в случае развязывания затрагивающего технологии Opus патентного разбирательства против любого пользователя Opus. Деятельность Vectis IP направлена на поиск патентов, которые пересекаются с Opus, но не принадлежат компаниям, изначально участвовавшим в его разработке, стандартизации и продвижении.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.vectis.com/media/v...)
  2. OpenNews: Организация HEVC Advance намерена собирать отчисления с HEVC/H.265, в дополнение к MPEG LA
  3. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
  4. OpenNews: MPEG LA формирует патентный пул для лицензирования потокового вещания поверх HTTP
  5. OpenNews: Публикация RFC ознаменовала первый стабильный релиз свободного аудиокодека Opus
  6. OpenNews: Разработчики Mozilla разобрали ситуацию с нарушением патента в кодеке Opus
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57899-opus
Ключевые слова: opus, patent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 11:53, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Э... кому там патенты помогают не умереть от голода? Ах да, ещё они способствуют развитию и внедрению новых технологий. Правда ведь? Да?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по новости, пока-что только Fraunhofer и Dolby.
     
     
  • 3.3, dullish (ok), 11:57, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это да. Известные голодающие инноваторы. Стартаперы на максималках, прям.
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 12:21, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ты чё дулин что ли? михалыч, как это мило
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:06, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ээээ точно НЕ пеньковому ыксперду вроде тебя
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:43, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрим кто круче юрист - инженеры писавшие опус, или юристы, которые собираются найти неучтённые патенты.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:08, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Патентные паразиты, наживающиеся на чужих разработках.
     
  • 1.6, Sluggard (ok), 12:10, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот же уроды.
    Вроде бы Opus входит в список компонентов «Linux System», защищаемых OIN в рамках защиты Linux от патентных претензий. Интересно, там защита только между членами OIN, или они и в такой ситуации могут помочь?
    Будет прекрасно, если козлам из новости наступят на кой-чего.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 12:19, 11/10/2022 Скрыто модератором
    		• –8 +/
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:22, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    ты чё девочка ещё жалуешься? чмо
     
     
  • 3.20, Без аргументов (?), 13:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    правильно, закуси полотенце, размякни и молчи!
     

  • 1.10, ryoken (ok), 12:28, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> Первыми обладателями патентов, присоединившимися к инициативе, стали компании Fraunhofer и Dolby.

    На кол вместе с инициатором сего мракобесия.

     
     
  • 2.11, Аноним (4), 12:30, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    испытываешь жгучее желание сажать людей на кол?
     
     
  • 3.13, Бывалый смузихлёб (?), 13:06, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто это что-то плохое
     
  • 3.19, Без аргументов (?), 13:26, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > людей на кол

    Человеку дано творчество, а это уровень глистов и порождает еще большую их деградацию в следствие атрофии и неспособности что-то делать еще

     

  • 1.14, Namems (?), 13:12, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Либарастия чистой воды
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:19, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    какая то муть. патенты должны умереть ибо ограничивают конкуренцию что противоречит основам капитализма
     
     
  • 2.17, X86 (ok), 13:26, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Капиталисты смеются над тобой)
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:26, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это пуританская религиозная догма — конкуренция как богоданное средство выявления благодати. Королевские же патенты — изобретение абсолютной монархии и соответственно господствующей церкви для пополнения государственной казны.

    При этом, капитализм неизбежно порождает монополии, а в суде равных всегда прав тот, у кого денег больше, а кредит толще и длиннее.

     

  • 1.16, Без аргументов (?), 13:24, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Клопы и клещи
     
  • 1.21, uis (??), 13:46, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предпринята попытка создания патентного пула для свободного звукового кодека Opus

    В заголовке ошибка. Патентный пул ПРОТИВ свободного звукового кодека Opus.

     
  • 1.23, uis (??), 13:56, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >При этом все предоставленные права отзываются в случае развязывания затрагивающего технологии Opus патентного разбирательства против любого пользователя Opus.

    Интересно, что с этим делать, если судятся юридические ихтамнеты - компании-посредники? Если всё равно можно отозвать, то долбящихся в случае чего резво запинают, они уже всех достали.

     

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