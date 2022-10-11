Предпринята попытка создания патентного пула для свободного звукового кодека Opus

Компания Vectis IP, специализирующаяся управлении интеллектуальной собственностью, объявила о начале формирования патентного пула для лицензирования технологий, используемых в свободном звуковом кодеке Opus. 10 лет назад Opus был стандартизован (RFC 6716) комитетом IETF (Internet Engineering Task Force) как звуковой кодек для интернет-приложений, не требующий лицензионных отчислений и не пересекающийся с запатентованными технологиями. Компания Vectis IP намерена изменить связанный с лицензированием патентов статус данного кодека и приступила к приёму заявок от компаний, владеющих патентами, пересекающимися с технологиями Opus.

После формирования патентного пула сбор отчислений планируют сфокусировать на производителях аппаратных устройств с поддержкой Opus. Лицензирование не коснётся открытых реализаций кодека, приложений, сервисов и распространения содержимого. Первыми обладателями патентов, присоединившимися к инициативе, стали компании Fraunhofer и Dolby. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет сформирован пул из более сотни патентов и производителям будет предложено лицензировать использование кодека Opus в своих устройствах. Размер отчислений составит 15-12 евроцентов с каждого устройства.

Отмечается, что кроме формата Opus компанией Vectis IP параллельно ведётся работа по формированию патентных пулов, охватывающих и другие технологии, связанные с кодированием изображений и видео, коммуникациями, электронной коммерцией и компьютерными сетями.

Кодек Opus создан путем комбинации лучших технологий из разработанного организацией Xiph.org кодека CELT и открытого компанией Skype кодека SILK. Кроме Skype и Xiph.Org в разработке Opus также приняли участие такие компании, как Mozilla, Octasic, Broadcom и Google. Opus отличается высоким качеством кодирования и минимальной задержкой как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии. Ранее Opus был признан лучшим кодеком при использовании битрейта 64Kbit (Opus обогнал таких конкурентов, как Apple HE-AAC, Nero HE-AAC, Vorbis и AAC LC). Эталонные реализации кодировщика и декодировщика Opus распространяются под лицензией BSD. Полные спецификации формата общедоступны, бесплатны и утверждены в качестве интернет-стандарта.

Все используемые в Opus патенты предоставлены участвовавшими в разработке компаниями для неограниченного использования без выплаты лицензионных отчислений - патенты автоматически делегируются для использующих Opus приложений и продуктов, без необходимости дополнительного согласования. Отсутствуют ограничения на область применения и создание альтернативных сторонних реализаций. При этом все предоставленные права отзываются в случае развязывания затрагивающего технологии Opus патентного разбирательства против любого пользователя Opus. Деятельность Vectis IP направлена на поиск патентов, которые пересекаются с Opus, но не принадлежат компаниям, изначально участвовавшим в его разработке, стандартизации и продвижении.



