Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 7.1

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|2.8, Аноним (8), 20:58, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> для какой видеокарты аппаратный декодер
Для телефонных.
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|2.11, Аноним (11), 21:05, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Lunar Lake / Arrow Lake.
Пока всё.
Есть шанс, что будет в NVIDIA GeForce 50, которая выйдет в январе 2025.
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|2.20, Аноним (20), 22:37, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Глупости, я уже год где-то только в него и кодирую и очень доволен результатами. Это новый стандарт индустрии, на порядки совершеннее h265 (и особенно x265) и лишён всех недостатков av1 (который невозможно использовать универсально). Нужна только поддержка в видеокартах, потому что декодирование дороговато.
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|1.3, Аноним (3), 20:40, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>H.266 идёт на смену H.265 (HEVC)
А говорили что это AV1 будет. Передумали?
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|2.5, Аноним (4), 20:45, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Госпаде.
AV1 бесплатный на смену VP9.
H.266 платный на смену H.265.
По эффективности H.264 < VP9 < H.265 < AV1
H.266 по идее должен быть лучше AV1
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|2.15, Аноним (-), 21:28, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Во те раз, снова почему-то не Rust...
Потому что его создателей устраивает то, что их код дырявый.
Например
Уязвимость в FFmpeg, позволяющая выполнить код при обработке mp4-файлов
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57853
Наверное очень удобно, чтобы комп ломался при помощи специального файла
Или это
Уязвимости в реализации JPEG XL из состава FFmpeg
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60521
выполнение кода при обработке в FFmpeg специально оформленных изображений
Думаю им сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Ну и может немного заплатили сверху.
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|3.18, vanonim (?), 22:03, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Думаю им сделали предложение, от которого нельзя отказаться
И вам не все равно на каком это реализовано? Достали уже своим растом, перепешите если подгорает :)
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|4.19, Аноним (-), 22:34, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И вам не все равно на каком это реализовано?
Абсолютно все равно!
Но до момент, пока открытая картинка или видосик начинают выполнять сторонний код.
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|3.23, Продавец (?), 23:51, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Батенька не в курсе, но уже много лет как этот ффпег переписывают уже на раст. Притом майнтайнеры ффпега
Ну и пусть себе переписывают, я не против
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|1.16, Аноним (-), 21:34, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлен кодировщик D3D12VA HEVC, реализующий аппаратное ускорение через API D3D12
Это, что, те несчастные у которых нет вообще никаких вариантов для аппаратного кодирования получат таки способ?
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|2.25, Аноним (20), 00:42, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GPAC не помойка и следует спецификациям, зачем о нём писать? Меня только раздражает, что двоеточие в имени файла пытается обрабатывать -- когда-нибудь это приведёт к ошибкам. А так он тоже ffmpeg дёргает, некоторые части ffmpeg вполне юзабельны (явно не муксеры/демуксеры).
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