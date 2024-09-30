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Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 7.1

30.09.2024 20:15

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 7.1, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет написан на языке Си и распространяется под лицензиями LGPL и GPL.

Среди изменений в FFmpeg 7.1:

  • Добавлены кодировщики видео в форматах H.264 и H.265, использующие расширения графического API Vulkan для аппаратного ускорения кодирования видео. По своим возможностям кодировщики на базе Vulkan идентичны ранее доступным кодировщиками, использующим для ускорения VAAPI.
  • В состав включён собственный декодировщик формата кодирования звука xHE-AAC (поддерживается подмножество AAC USAC), который используется в потоковом вещании Netflix и задействован в технологиях цифрового радиовещания Digital Radio Mondiale. Кодек примечателен поддержкой широкого диапазона битрейта (от 12 до 300 kbit/s), высокой степенью сжатия, средствами воспроизведения с постоянной громкостью, обеспечением высокой ясности при любых уровнях громкости, дополнительными профилями управления динамическим диапазоном при прослушивании в шумных местах и добавлением метаданных, позволяющих восстанавливать потери на принимающей стороне.
  • Объявлена стабильной реализация декодировщика для формата VVC (Versatile Video Coding), известного также как стандарт сжатия видео H.266, разработанный совместно рабочими группами MPEG (ISO/IEC JTC 1) и VCEG (ITU-T), при участии таких компаний, как Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm и Sony. H.266 идёт на смену H.265 (HEVC) и обеспечивает высокую эффективность передачи и хранения всех экранных разрешений (от SD и HD до 4K и 8K), поддерживает видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR, High Dynamic Range) и панорамное видео в режиме 360 градусов.
  • Добавлена возможность ускорения декодирования VVC, используя технологию Intel QSV (Quick Sync Video).
  • Добавлен кодировщик VVC, реализованный через использование библиотеки libvvenc.
  • Реализована возможность декодирования видео в формате MV-HEVC (Multiview High Efficiency Video Coding), который используется в шлемах виртуальной реальности и на смартфонах для передачи стереоскопического видео.
  • Добавлен декодировщик для стандарта кодирования видео LCEVC, реализованный на базе внешней библиотеки LCEVCdec. LCEVC добавляет дополнительный слой с метаданными для улучшения качества уже существующих кодеков H.26x и MP4/ISOBMFF.
  • В упаковщиках медиаконтейнеров (muxer) Matroska и MP4/MOV реализован разбор и запись метаданных с информацией об обрезке видео (например, при показе на экранах с другим соотношением сторон).
  • Добавлена поддержка кодирования и декодирования звука в форматах LC3 и LC3plus, оптимизированных для передачи звука с минимальными задержками (например, используется в Bluetooth-наушниках). Реализация основана на внешней библиотеке liblc3. Добавлены распаковщики и упаковщики медиаконтейнеров для LC3 и LC3plus.
  • Добавлена поддержка декодирования звука в форматах AAC, AMR-NB, AMR-WB и MP3, используя API MediaCodec, предоставляемый платформой Android.
  • Добавлен кодировщик D3D12VA HEVC, реализующий аппаратное ускорение через API D3D12.
  • Добавлен распаковщик субтитров в формате RCWT (Raw Captions with Time).
  • Прекращена поддержка DEC Alpha DSP.
  • Добавлен источник видео, генерирующий шум Перлина.
  • Для кодеков и фильтров реализован процесс согласования цветового пространства YUV.
  • Добавлены фильтры pad_vaapi и drawbox_vaapi для добавления отступов и рамок к видео.


  1. Главная ссылка к новости (https://ffmpeg.org/index.html#...)
  2. OpenNews: Проект FFMpeg представил собственную реализацию декодировщика xHE-AAC
  3. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал звуковой кодек TSAC
  4. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 7.0
  5. OpenNews: Уязвимости в реализации JPEG XL из состава FFmpeg
  6. OpenNews: В Mesa-драйвере radv реализована поддержка расширений Vulkan для кодирования видео h.265
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61961-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:27, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    H.266 для какой видеокарты аппаратный декодер?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:41, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Список
    https://en.wikipedia.org/wiki/Versatile_Video_Coding#Hardware
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:58, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > для какой видеокарты аппаратный декодер

    Для телефонных.

     
  • 2.11, Аноним (11), 21:05, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lunar Lake / Arrow Lake.

    Пока всё.

    Есть шанс, что будет в NVIDIA GeForce 50, которая выйдет в январе 2025.

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:33, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    h266 миф. его не существует. мертвый кодек
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 20:56, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Соглы. Есть Indeo 3.2 и Cinepak. Остальное не нужно.
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:37, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупости, я уже год где-то только в него и кодирую и очень доволен результатами. Это новый стандарт индустрии, на порядки совершеннее h265 (и особенно x265) и лишён всех недостатков av1 (который невозможно использовать универсально). Нужна только поддержка в видеокартах, потому что декодирование дороговато.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 01:23, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько часов занимает кодирование одной минуты ?
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:40, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >H.266 идёт на смену H.265 (HEVC)

    А говорили что это AV1 будет. Передумали?

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 20:45, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Госпаде.
    AV1 бесплатный на смену VP9.
    H.266 платный на смену H.265.
    По эффективности H.264 < VP9 < H.265 < AV1
    H.266 по идее должен быть лучше AV1
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 22:40, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >H.264 < VP9

    Сомнительно, но окэй (в целом).

     
  • 2.15, Аноним (-), 21:28, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Во те раз, снова почему-то не Rust...

    Потому что его создателей устраивает то, что их код дырявый.

    Например
    Уязвимость в FFmpeg, позволяющая выполнить код при обработке mp4-файлов
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57853
    Наверное очень удобно, чтобы комп ломался при помощи специального файла

    Или это
    Уязвимости в реализации JPEG XL из состава FFmpeg
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60521
    выполнение кода при обработке в FFmpeg специально оформленных изображений

    Думаю им сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Ну и может немного заплатили сверху.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:00, 30/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.18, vanonim (?), 22:03, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Думаю им сделали предложение, от которого нельзя отказаться

    И вам не все равно на каком это реализовано? Достали уже своим растом, перепешите если подгорает :)

     
     
  • 4.19, Аноним (-), 22:34, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И вам не все равно на каком это реализовано?

    Абсолютно все равно!
    Но до момент, пока открытая картинка или видосик начинают выполнять сторонний код.

     
  • 3.23, Продавец (?), 23:51, 30/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Батенька не в курсе, но уже много лет как этот ффпег переписывают уже на раст. Притом майнтайнеры ффпега
    Ну и пусть себе переписывают, я не против
     
     
  • 4.24, Аноним (17), 00:18, 01/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.16, Аноним (-), 21:34, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен кодировщик D3D12VA HEVC, реализующий аппаратное ускорение через API D3D12

    Это, что, те несчастные у которых нет вообще никаких вариантов для аппаратного кодирования получат таки способ?

     
  • 1.22, Анонус (?), 23:23, 30/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где-то грустит один GPAC, про который ни одной новости на ресурсе.
     
     
  • 2.25, Аноним (20), 00:42, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPAC не помойка и следует спецификациям, зачем о нём писать? Меня только раздражает, что двоеточие в имени файла пытается обрабатывать -- когда-нибудь это приведёт к ошибкам. А так он тоже ffmpeg дёргает, некоторые части ffmpeg вполне юзабельны (явно не муксеры/демуксеры).
     

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