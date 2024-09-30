Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 7.1

> Во те раз, снова почему-то не Rust...

Потому что его создателей устраивает то, что их код дырявый.

Например

Уязвимость в FFmpeg, позволяющая выполнить код при обработке mp4-файлов

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57853

Наверное очень удобно, чтобы комп ломался при помощи специального файла

Или это

Уязвимости в реализации JPEG XL из состава FFmpeg

opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60521

выполнение кода при обработке в FFmpeg специально оформленных изображений

Думаю им сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Ну и может немного заплатили сверху.

