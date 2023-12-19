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В Mesa-драйвере radv реализована поддержка расширений Vulkan для кодирования видео h.265

19.12.2023 08:54

Дэвид Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM (Direct Rendering Manager) в ядре Linux, сообщил о реализации в radv, поставляемом в Mesa Vulkan-драйвере для GPU AMD, возможности использования Vulkan-расширений для аппаратного ускорения кодирования видео. Для формата видео h.265 реализация уже успешно проходит все тесты CTS (Compatibility Test Suite), а для формата h.264 остаётся один непройденный тест. Кроме того, сообщается о добавлении в FFmpeg начальной поддержки использования Vulkan для кодирования видео в форматах h.265 и h.264.



  1. Главная ссылка к новости (https://airlied.blogspot.com/2...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 23.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: В NVK, открытом драйвере для видеокарт NVIDIA, обеспечена поддержка Vulkan 1.0
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  5. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
  6. OpenNews: В драйвер nouveau добавлена поддержка GSP-прошивок NVIDIA
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60307-radv
Ключевые слова: radv, mesa, vulkan, video
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Zenitur (ok), 09:04, 19/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Радует, ждём принятия в стандарт и реализации в AMDVLK, NVIDIA и Intel
     
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