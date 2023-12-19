В Mesa-драйвере radv реализована поддержка расширений Vulkan для кодирования видео h.265

Дэвид Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM (Direct Rendering Manager) в ядре Linux, сообщил о реализации в radv, поставляемом в Mesa Vulkan-драйвере для GPU AMD, возможности использования Vulkan-расширений для аппаратного ускорения кодирования видео. Для формата видео h.265 реализация уже успешно проходит все тесты CTS (Compatibility Test Suite), а для формата h.264 остаётся один непройденный тест. Кроме того, сообщается о добавлении в FFmpeg начальной поддержки использования Vulkan для кодирования видео в форматах h.265 и h.264.



