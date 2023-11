В драйвер nouveau добавлена поддержка GSP-прошивок NVIDIA

3.29 , Аноним ( 28 ), 13:36, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без IDA PRO + Hex Rays - да, почти невозможно. You are only as good as your tools.

4.38 , Аноним ( 20 ), 14:06, 07/11/2023 И как только жили без Hex Rays, загадка...

5.46 , Аноним ( 46 ), 14:54, 07/11/2023 Плохо очень жили. А без интерактивного дизассемблера (того, который позволяет хотя-бы проаннотировать переменные на стэке, глобальные переменные и умеет в структуры и указатели) - вообще мрак.

6.64 , Аноним ( 20 ), 16:39, 07/11/2023 Вот это стремление говорить за всех много может сказать об ораторе. Когда требуется воссоздать исходники, для "аннотирования" переменных некоторым хватало поиска и замены в редакторе. IDA кстати Pro, а не PRO.

3.33 , Аноним ( 8 ), 13:41, 07/11/2023 > священную войну BSD vs GPL А в плюсе все равно корпорасты, как ни крути, хреново быть пердоликом. 4.40 , Аноним ( 20 ), 14:10, 07/11/2023 Ну они и решают свои задачи, открывая временами код. Халява отучает "сообщество" думать.

3.52 , Аноньимъ ( ok ), 15:06, 07/11/2023 > Дизассемблировать и понять машинный код даже для широкораспространённой архитектуры мало

> кто может. Не уверен, что здесь наберётся таких хотя бы человек

> пять. Будучи школьником занимался таким взламывая защиты всякой дичи. Утерянные знания древних блин. Ребята вон из асахи линукс реверсят успешно макбук. 4.68 , Аноним ( 20 ), 16:44, 07/11/2023 Школьником, это наверное до VMProtect-ов? Там должно хватить трассировки. Не помню, что бы приходилось досконально разбирать код.