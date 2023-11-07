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В драйвер nouveau добавлена поддержка GSP-прошивок NVIDIA

07.11.2023 11:05

Дэвид Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM (Direct Rendering Manager) в ядре Linux, объявил о принятии в кодовую базу, на основе которой формируется выпуск ядра 6.7, изменений, обеспечивающих начальную поддержку прошивки GSP-RM в модуле ядра Nouveau. Прошивка GSP-RM используется в GPU NVIDIA RTX 20+ для выноса операций инициализации и управления GPU на сторону отдельного микроконтроллера GSP (GPU System Processor). Изменения добавляют в Nouveau возможность работы через обращение к прошивке, вместо прямого программирования операций взаимодействия с оборудованием, что значительно упрощает добавление поддержки новых GPU NVIDIA благодаря использованию уже готовых вызовов для инициализации и управления энергопотреблением.

Бинарные файлы с прошивкой уже добавлены в пакет linux-firmware, подготовленный для Fedora 38 и 39, но в основном репозитории linux-firmware прошивка пока отсутствует (планируется добавить в ближайшее время). На системах с GPU NVIDIA на базе архитектуры ADA прошивка будет задействована автоматически, а на системах с GPU Turing и Ampere для включения поддержки GSP-RM требуется указание опции "nouveau.config=NvGspRm=1" в командной строке ядра.

Дополнительно можно отметить публикацию выпуска пакета nvidia-vaapi-driver 0.0.11 с реализацией технологии VA-API (Video Acceleration API), оформленной в виде обвязки над API NVDEC для аппаратного ускорения декодирования видео на GPU NVIDIA. Проект изначально был создан для организации ускорения декодирования видео в Firefox, но может использоваться и в других приложениях. В настоящее время поддерживается ускорение видео в форматах AV1, H.264, HEVC, VP8, VP9, MPEG-2 и VC-1. В новой версии обеспечена совместимость с недавно выпущенным проприетарным драйвером NVIDIA 545.29.02, улучшена поддержка FFMpeg и решены проблемы с 10- и 12-разрядными форматами YUV444.

  1. Главная ссылка к новости (https://airlied.blogspot.com/2...)
  2. OpenNews: Один из сопровождающих драйвер Nouveau объявил об отставке
  3. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
  4. OpenNews: NVIDIA вводит проверку подлинности прошивок GPU, что может негативно сказаться на драйвере Nouveau
  5. OpenNews: В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA
  6. OpenNews: В драйвере Nouveau выявлена ошибка, приводящая к повреждению памяти в ядре Linux 6.3
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60065-nouveau
Ключевые слова: nouveau, nvidia, kernel, gsp, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, ryoken (ok), 11:23, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите, а что полезного это несёт конечному пользователю, на свободном драйвере?
     
     
  • 2.3, pavlinux (ok), 11:27, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свободу несёт
     
     
  • 3.14, Третий П (?), 12:37, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сняли с языка. Только мне всё время хочется это слово здесь через ша и а написать, но почему-то нельзя :(
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 16:40, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так рабы и пытаются сшепелявить. Им проще молиться на святой образ проприетари стремительно деградируя в извращенно непонимании что со свободой делать, ведь есть бесплатная жратва в тюряге то.
     
     
  • 5.72, Третий П (?), 16:58, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какой свободой? Эта свобода сейчас с вами в одной комнате?

    Вот едет Вася Петушков на мафынке, метре, автобусе. Номера или морда Васина отслеживается ежеминутно. Заходит в магазин, в собственный подъезд... Тысячи глаз и глазков наблюдают за Васей из каждого угла, с каждого столба. Телеметрия с Васи идёт такая конкретная, что Интел с Гугелем рыдают и кусают себя за пятки в приступах зависти. Но Вася ходит гордо подняв голову. Ведь у него дома на стареньком Коре 2 Дуо установлена Свободная Операционная Система Линукс! И не просто Линукс, а со свободным загрузчиком! А потому Вася Свободен!

     
  • 2.5, Самый умный из вас (?), 11:31, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Независимость от нвидийских костылей, в том же вяленом
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:32, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как же. Раньше на карточках актуальнее Maxwell.gen1 было не получить полную производительность в mesa, теперь это будет возможно на карточках Turing. Хотя покажите мне этого пользователя "свободного" драйвера и я первым брошу в него камень.
     
  • 2.7, llolik (ok), 11:48, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что свободный драйвер, теперь, по сути, интерфейс между ядром и прошивкой, а не проектом реверсинжениринга. Соответственно, по идее, должно сильно улучшится качество и стабильность работы.
     
     
  • 3.10, пох. (?), 12:05, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если шва6одкин драйвер вообще выкинуть - то еще больше улучшится.

     
  • 2.19, Аноньимъ (ok), 13:07, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невозможно куду использовать например.

    Меньше значит больше.

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:53, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    То есть, свободное сообщество само не может эти прошивки переписать, а вынуждено использовать блобы от злых корпораций? Я так и думал. А нафига это сообщество вообще нужно то?
     
     
  • 2.9, пох. (?), 12:05, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А кто семью альтернативно-одаренного разработчика кормить будет - штандартенфюрер?

    А так гранты, попилы от разных около ngo с зеленой плесенью, все как у людей.
    А тебе вон нвидия новый vaapi подогнала, ну и что что только с закрытым драйвером - зато работает.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех, кто уже совсем устал от этого персонажа и от его взглядов:

    www.opennet.ru##table.ttxt2:nth-of-type(2):has(a[href="/~%D0%CF%C8."])
    www.opennet.ru##a[href="/~%D0%CF%C8."]:upward(4)

    Правило выпилит все его комментарии и даже новости, если таковые будут. Ранее так было с QwertyReg, теперь вот ещё один...

     
     
  • 4.16, Аноним (6), 12:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не удаляет всю ветку ответов. Я ни разу не видел небесполезных постов ни от комментатора, ни от отвечающих ему.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 13:10, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я видел и много. Особенно про "но ты не умеешь кодить". Понятно, почему он вас так триггерит.
     
     
  • 6.22, Аноним (6), 13:13, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычное брюзжание маразматика. Тебя всё на свете триггерит? Может, ты ещё и с чатгпт ссориться любишь? Да как эта машина посмела…
     
     
  • 7.24, Аноним (20), 13:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ты ведь не умеешь кодить, верно?
     
     
  • 8.27, Аноним (6), 13:34, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что есть умеешь кодить Я вот уверен, что за день пишу кода больше, чем он за ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.39, Аноним (20), 14:08, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то и значит Умел бы, вопросов не задавал и не оправдывался ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.41, Аноним (6), 14:14, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О чём и речь Все умеют, даже твой сосед Разглагольствования про не умеешь код... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.44, Аноним (20), 14:17, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет соседа ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.55, Третий П (?), 15:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы сейчас хорошо описали опенсорс разработку ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.60, Аноним (6), 15:55, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По понятным причинам, значительная часть опенсорса пишется людьми, не имеющими о... текст свёрнут, показать
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:30, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я не устал от высеров данного персонажа. Они хоть зачастую содержат туфту, но по большей части бьют не в бровь, а в глаз и содержат значительные концентрации цинизма. Так что с радостью читаю каждый его комментарий.
     
     
  • 5.34, Аноним (8), 13:45, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, дифирамбы соевых куколдов я могу и на реддите почитать, сюда и на лор захожу узнать, как оно есть на самом деле.
     
     
  • 6.57, Третий П (?), 15:51, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически любой линуксоид по определению является сойбоем в реальности, как бы он не пыжился на этих ваших опнетах.
     
  • 3.13, Третий П (?), 12:35, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > альтернативно-одаренного разработчика кормить

    Но посмотрите на него. Вы же его перекармливаете! Переводите на сухой корм. Рыбий хорошо подойдёт.

     
  • 2.21, Аноньимъ (ok), 13:12, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри! - не вы.

    Вообще, хорошим спецам которые могли бы это сделать просто пофиг на это давно.

    Многие наверно вообще хижину в лесу купили подальше от мрака накрывшего цивилизацию.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:33, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До первого пульпита, целлюлита, укуса переносчика инфекции или змеи.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:35, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не говоря уже о внематочной беременности партнёра. Потому что девушкам такие не нравятся.
     
     
  • 5.50, Аноньимъ (ok), 14:58, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не говоря уже о внематочной беременности партнёра. Потому что девушкам такие не
    > нравятся.

    Есть один FreeBSD спец женского пола что живёт в хижине в лесу. Норм ему там. И вообще.

     
  • 4.48, Аноньимъ (ok), 14:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > До первого пульпита, целлюлита, укуса переносчика инфекции или змеи.

    Все равно лучшей альтернативы нет.

     
  • 4.66, пох. (?), 16:41, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > До первого пульпита, целлюлита, укуса переносчика инфекции или змеи.

    зато не сдохнешь от ковида.

    (количество скорых за последнюю неделю выросло вдвое, я такое видел только в самый пик, когда трупы не успевали вывозить)

     
  • 3.30, Аноним (8), 13:38, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший спец скорее пойдет работать в Nvidia, чем будет заниматься бесполезным реверсом того, что другие спецы написали. Вывод - в сообществе спецов нет, одни неудачники, которые в Nvidia и т.п. не берут. Стоит признать как факт.

     
     
  • 4.51, Аноньимъ (ok), 15:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хороший спец скорее пойдет работать в Nvidia, чем будет заниматься бесполезным реверсом
    > того, что другие спецы написали. Вывод - в сообществе спецов нет,
    > одни неудачники, которые в Nvidia и т.п. не берут. Стоит признать
    > как факт.

    Боюсь их и в нвидия осталась всего пара штук. Если вообще есть.
    Индустрия оптимизирована до упора. Везде agile и мартышки. Вон даже субмарину агилем потопили.

     
  • 4.61, Третий П (?), 15:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть байка, что когда-то давно Столлман побывал на собеседовании в Майкрософт и в результате его не взяли. И якобы он очень сильно обиделся.
     
     
  • 5.63, Аноним (8), 16:12, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все коллеги Столлмана по MIT стали состоятельными людьми и уважаемыми специалистами, а Столлман со своим СПО превратился в бездомного хиппи. И пердолики на него ровняются.

     
  • 4.67, пох. (?), 16:42, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хороший спец скорее пойдет работать в Nvidia,

    Хаббард, ск0тина, залогинься!

    Ты-то пошел, а нас-то с кем, блин, оставил? Не жалко проект на который первую половину жизни положил?!

     
  • 2.23, Аноним (20), 13:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дизассемблировать и понять машинный код даже для широкораспространённой архитектуры мало кто может. Не уверен, что здесь наберётся таких хотя бы человек пять. Подавляющая часть сообщества в лучшем случае может вести священную войну BSD vs GPL и писать операционные системы на языке баш.
     
     
  • 3.29, Аноним (28), 13:36, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без IDA PRO + Hex Rays - да, почти невозможно. You are only as good as your tools.
     
     
  • 4.38, Аноним (20), 14:06, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как только жили без Hex Rays, загадка...
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 14:54, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо очень жили. А без интерактивного дизассемблера (того, который позволяет хотя-бы проаннотировать переменные на стэке, глобальные переменные и умеет в структуры и указатели) - вообще мрак.
     
     
  • 6.64, Аноним (20), 16:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это стремление говорить за всех много может сказать об ораторе. Когда требуется воссоздать исходники, для "аннотирования" переменных некоторым хватало поиска и замены в редакторе. IDA кстати Pro, а не PRO.
     
  • 3.33, Аноним (8), 13:41, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > священную войну BSD vs GPL

    А в плюсе все равно корпорасты, как ни крути, хреново быть пердоликом.

     
     
  • 4.40, Аноним (20), 14:10, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну они и решают свои задачи, открывая временами код. Халява отучает "сообщество" думать.
     
  • 3.52, Аноньимъ (ok), 15:06, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дизассемблировать и понять машинный код даже для широкораспространённой архитектуры мало
    > кто может. Не уверен, что здесь наберётся таких хотя бы человек
    > пять.

    Будучи школьником занимался таким взламывая защиты всякой дичи.

    Утерянные знания древних блин.

    Ребята вон из асахи линукс реверсят успешно макбук.

     
     
  • 4.68, Аноним (20), 16:44, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школьником, это наверное до VMProtect-ов? Там должно хватить трассировки. Не помню, что бы приходилось досконально разбирать код.
     
  • 2.49, Аноним (49), 14:58, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От переписывания прошивки толку не будет - видеокарта не примет её.

    Они занимались тем, что реверсили то, что делает прошивка и эмулировали эти действия в драйвере. Но для каждого поколения видеокарт эту работу нужно делать заново. Желающих гробить на это свою жизнь почему-то не нашлось.

     
     
  • 3.70, Аноним (20), 16:52, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда прошивку исполняет микроконтроллер на плате видеоадаптера, что может сделать драйвер? Если прошивку догадались подписать, что бы не подсунули левую (и тут есть надежда найти ключи рядом с утёкшими исходниками, а потом долго рассказывать про white room и ферму), то регистры не обязательно делать доступными для ЦПУ.
     
  • 2.71, Аноним (65), 16:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе мало сделанного? Сделай лучше.
    На свободе нет баланды.
    Сообщество годами расковыривало код драйвера чтобы понять как работать с железками.
    Есть еще те кто вулкан пишет.
    АМД насильно жизнь не портит.
    Все претензии к маркетологам впарившим тебе закрытые драйвера.
     

  • 1.11, амерский ведроид (?), 12:10, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне тоько один чел известен который использует Ньювоу,но он настоящий пингвинус и даже игры не любит. Жизнь тоска.
     
     
  • 2.17, ryoken (ok), 12:48, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ньювоу

    FACEPALM.PNG

     
     
  • 3.31, амерский ведроид (?), 13:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че не так? Амеский хромает?
     
     
  • 4.35, ryoken (ok), 13:48, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Че не так? Амеский хромает?

    "Nouveau" тут как-то больше читают как "нуво".

     
     
  • 5.36, амерский ведроид (?), 13:51, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно-понятно.
     
  • 5.37, Аноним (37), 13:58, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ноувеау и ниипёт.
     
     
  • 6.42, ryoken (ok), 14:14, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ноувеау и ниипёт.

    Ещё вариантов ждём-с :D

     
     
  • 7.47, КО (?), 14:55, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ньювью
     
  • 7.62, Третий П (?), 15:59, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноувэй.
     
  • 5.43, Аноним (20), 14:16, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Че не так? Амеский хромает?
    > "Nouveau" тут как-то больше читают как "нуво".

    Это те, кто знает, какие слова идут до "шерше ля фам". Остальные даже "микро" коверкают в "майкро", в угоду своему господину.

     
  • 2.18, Аноним (20), 13:07, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ньювоу

    Новьё, тогда уж, простите за мой французский.

     
     
  • 3.32, амерский ведроид (?), 13:40, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас неправильный С3.
     
  • 2.58, Вася (??), 15:54, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возможно это просто единственный человек, способный написать его по буквам
     
  • 2.69, пох. (?), 16:44, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Мне тоько один чел известен который использует Ньювоу,но он настоящий пингвинус и
    > даже игры не любит. Жизнь тоска.

    и видимо не майнит. А что он тогда делает - просто любуется?!

     
     
  • 3.73, амерский ведроид (?), 17:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программистам ЗД не нужен очевидно. У них есть Вим,Вскод,Емакс
     
  • 2.74, penetrator (?), 17:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тоже не играю, и на ноуте стоит нуво, а не проприетарный

    дофига таких людей

    насчет блобов, есть сомнения у меня, все-таки открытый драйвер - это открытый код

    жаль парни не потянули, даже со всеми сливами исходников зеленых

     

  • 1.45, pavlinux (ok), 14:24, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Свободные", Вам нвидя открыла код, компиляйте https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules
     

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