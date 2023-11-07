В драйвер nouveau добавлена поддержка GSP-прошивок NVIDIA

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|1.1, ryoken (ok), 11:23, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Подскажите, а что полезного это несёт конечному пользователю, на свободном драйвере?
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|3.14, Третий П (?), 12:37, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сняли с языка. Только мне всё время хочется это слово здесь через ша и а написать, но почему-то нельзя :(
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|4.65, Аноним (65), 16:40, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так рабы и пытаются сшепелявить. Им проще молиться на святой образ проприетари стремительно деградируя в извращенно непонимании что со свободой делать, ведь есть бесплатная жратва в тюряге то.
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|5.72, Третий П (?), 16:58, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С какой свободой? Эта свобода сейчас с вами в одной комнате?
Вот едет Вася Петушков на мафынке, метре, автобусе. Номера или морда Васина отслеживается ежеминутно. Заходит в магазин, в собственный подъезд... Тысячи глаз и глазков наблюдают за Васей из каждого угла, с каждого столба. Телеметрия с Васи идёт такая конкретная, что Интел с Гугелем рыдают и кусают себя за пятки в приступах зависти. Но Вася ходит гордо подняв голову. Ведь у него дома на стареньком Коре 2 Дуо установлена Свободная Операционная Система Линукс! И не просто Линукс, а со свободным загрузчиком! А потому Вася Свободен!
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|2.6, Аноним (6), 11:32, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как же. Раньше на карточках актуальнее Maxwell.gen1 было не получить полную производительность в mesa, теперь это будет возможно на карточках Turing. Хотя покажите мне этого пользователя "свободного" драйвера и я первым брошу в него камень.
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|2.7, llolik (ok), 11:48, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То, что свободный драйвер, теперь, по сути, интерфейс между ядром и прошивкой, а не проектом реверсинжениринга. Соответственно, по идее, должно сильно улучшится качество и стабильность работы.
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|3.10, пох. (?), 12:05, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А если шва6одкин драйвер вообще выкинуть - то еще больше улучшится.
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|1.8, Аноним (8), 11:53, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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То есть, свободное сообщество само не может эти прошивки переписать, а вынуждено использовать блобы от злых корпораций? Я так и думал. А нафига это сообщество вообще нужно то?
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|2.9, пох. (?), 12:05, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А кто семью альтернативно-одаренного разработчика кормить будет - штандартенфюрер?
А так гранты, попилы от разных около ngo с зеленой плесенью, все как у людей.
А тебе вон нвидия новый vaapi подогнала, ну и что что только с закрытым драйвером - зато работает.
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|3.12, Аноним (12), 12:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тех, кто уже совсем устал от этого персонажа и от его взглядов:
www.opennet.ru##table.ttxt2:nth-of-type(2):has(a[href="/~%D0%CF%C8."])
www.opennet.ru##a[href="/~%D0%CF%C8."]:upward(4)
Правило выпилит все его комментарии и даже новости, если таковые будут. Ранее так было с QwertyReg, теперь вот ещё один...
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|4.16, Аноним (6), 12:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не удаляет всю ветку ответов. Я ни разу не видел небесполезных постов ни от комментатора, ни от отвечающих ему.
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|5.20, Аноним (20), 13:10, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я видел и много. Особенно про "но ты не умеешь кодить". Понятно, почему он вас так триггерит.
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|6.22, Аноним (6), 13:13, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычное брюзжание маразматика. Тебя всё на свете триггерит? Может, ты ещё и с чатгпт ссориться любишь? Да как эта машина посмела…
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|4.25, Аноним (25), 13:30, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я не устал от высеров данного персонажа. Они хоть зачастую содержат туфту, но по большей части бьют не в бровь, а в глаз и содержат значительные концентрации цинизма. Так что с радостью читаю каждый его комментарий.
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|5.34, Аноним (8), 13:45, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, дифирамбы соевых куколдов я могу и на реддите почитать, сюда и на лор захожу узнать, как оно есть на самом деле.
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|6.57, Третий П (?), 15:51, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Практически любой линуксоид по определению является сойбоем в реальности, как бы он не пыжился на этих ваших опнетах.
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|3.13, Третий П (?), 12:35, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> альтернативно-одаренного разработчика кормить
Но посмотрите на него. Вы же его перекармливаете! Переводите на сухой корм. Рыбий хорошо подойдёт.
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|2.21, Аноньимъ (ok), 13:12, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри! - не вы.
Вообще, хорошим спецам которые могли бы это сделать просто пофиг на это давно.
Многие наверно вообще хижину в лесу купили подальше от мрака накрывшего цивилизацию.
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|3.26, Аноним (26), 13:33, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До первого пульпита, целлюлита, укуса переносчика инфекции или змеи.
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|4.28, Аноним (28), 13:35, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не говоря уже о внематочной беременности партнёра. Потому что девушкам такие не нравятся.
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|5.50, Аноньимъ (ok), 14:58, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не говоря уже о внематочной беременности партнёра. Потому что девушкам такие не
> нравятся.
Есть один FreeBSD спец женского пола что живёт в хижине в лесу. Норм ему там. И вообще.
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|4.48, Аноньимъ (ok), 14:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> До первого пульпита, целлюлита, укуса переносчика инфекции или змеи.
Все равно лучшей альтернативы нет.
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|4.66, пох. (?), 16:41, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> До первого пульпита, целлюлита, укуса переносчика инфекции или змеи.
зато не сдохнешь от ковида.
(количество скорых за последнюю неделю выросло вдвое, я такое видел только в самый пик, когда трупы не успевали вывозить)
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|3.30, Аноним (8), 13:38, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хороший спец скорее пойдет работать в Nvidia, чем будет заниматься бесполезным реверсом того, что другие спецы написали. Вывод - в сообществе спецов нет, одни неудачники, которые в Nvidia и т.п. не берут. Стоит признать как факт.
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|4.51, Аноньимъ (ok), 15:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хороший спец скорее пойдет работать в Nvidia, чем будет заниматься бесполезным реверсом
> того, что другие спецы написали. Вывод - в сообществе спецов нет,
> одни неудачники, которые в Nvidia и т.п. не берут. Стоит признать
> как факт.
Боюсь их и в нвидия осталась всего пара штук. Если вообще есть.
Индустрия оптимизирована до упора. Везде agile и мартышки. Вон даже субмарину агилем потопили.
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|4.61, Третий П (?), 15:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть байка, что когда-то давно Столлман побывал на собеседовании в Майкрософт и в результате его не взяли. И якобы он очень сильно обиделся.
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|5.63, Аноним (8), 16:12, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все коллеги Столлмана по MIT стали состоятельными людьми и уважаемыми специалистами, а Столлман со своим СПО превратился в бездомного хиппи. И пердолики на него ровняются.
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|4.67, пох. (?), 16:42, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хороший спец скорее пойдет работать в Nvidia,
Хаббард, ск0тина, залогинься!
Ты-то пошел, а нас-то с кем, блин, оставил? Не жалко проект на который первую половину жизни положил?!
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|2.23, Аноним (20), 13:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дизассемблировать и понять машинный код даже для широкораспространённой архитектуры мало кто может. Не уверен, что здесь наберётся таких хотя бы человек пять. Подавляющая часть сообщества в лучшем случае может вести священную войну BSD vs GPL и писать операционные системы на языке баш.
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|3.29, Аноним (28), 13:36, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без IDA PRO + Hex Rays - да, почти невозможно. You are only as good as your tools.
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|5.46, Аноним (46), 14:54, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо очень жили. А без интерактивного дизассемблера (того, который позволяет хотя-бы проаннотировать переменные на стэке, глобальные переменные и умеет в структуры и указатели) - вообще мрак.
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|6.64, Аноним (20), 16:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это стремление говорить за всех много может сказать об ораторе. Когда требуется воссоздать исходники, для "аннотирования" переменных некоторым хватало поиска и замены в редакторе. IDA кстати Pro, а не PRO.
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|3.33, Аноним (8), 13:41, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> священную войну BSD vs GPL
А в плюсе все равно корпорасты, как ни крути, хреново быть пердоликом.
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|4.40, Аноним (20), 14:10, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну они и решают свои задачи, открывая временами код. Халява отучает "сообщество" думать.
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|3.52, Аноньимъ (ok), 15:06, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дизассемблировать и понять машинный код даже для широкораспространённой архитектуры мало
> кто может. Не уверен, что здесь наберётся таких хотя бы человек
> пять.
Будучи школьником занимался таким взламывая защиты всякой дичи.
Утерянные знания древних блин.
Ребята вон из асахи линукс реверсят успешно макбук.
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|4.68, Аноним (20), 16:44, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Школьником, это наверное до VMProtect-ов? Там должно хватить трассировки. Не помню, что бы приходилось досконально разбирать код.
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|2.49, Аноним (49), 14:58, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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От переписывания прошивки толку не будет - видеокарта не примет её.
Они занимались тем, что реверсили то, что делает прошивка и эмулировали эти действия в драйвере. Но для каждого поколения видеокарт эту работу нужно делать заново. Желающих гробить на это свою жизнь почему-то не нашлось.
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|3.70, Аноним (20), 16:52, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда прошивку исполняет микроконтроллер на плате видеоадаптера, что может сделать драйвер? Если прошивку догадались подписать, что бы не подсунули левую (и тут есть надежда найти ключи рядом с утёкшими исходниками, а потом долго рассказывать про white room и ферму), то регистры не обязательно делать доступными для ЦПУ.
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|2.71, Аноним (65), 16:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе мало сделанного? Сделай лучше.
На свободе нет баланды.
Сообщество годами расковыривало код драйвера чтобы понять как работать с железками.
Есть еще те кто вулкан пишет.
АМД насильно жизнь не портит.
Все претензии к маркетологам впарившим тебе закрытые драйвера.
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|1.11, амерский ведроид (?), 12:10, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне тоько один чел известен который использует Ньювоу,но он настоящий пингвинус и даже игры не любит. Жизнь тоска.
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|4.35, ryoken (ok), 13:48, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Че не так? Амеский хромает?
"Nouveau" тут как-то больше читают как "нуво".
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|5.43, Аноним (20), 14:16, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Че не так? Амеский хромает?
> "Nouveau" тут как-то больше читают как "нуво".
Это те, кто знает, какие слова идут до "шерше ля фам". Остальные даже "микро" коверкают в "майкро", в угоду своему господину.
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|2.58, Вася (??), 15:54, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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возможно это просто единственный человек, способный написать его по буквам
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|2.69, пох. (?), 16:44, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Мне тоько один чел известен который использует Ньювоу,но он настоящий пингвинус и
> даже игры не любит. Жизнь тоска.
и видимо не майнит. А что он тогда делает - просто любуется?!
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|2.74, penetrator (?), 17:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я тоже не играю, и на ноуте стоит нуво, а не проприетарный
дофига таких людей
насчет блобов, есть сомнения у меня, все-таки открытый драйвер - это открытый код
жаль парни не потянули, даже со всеми сливами исходников зеленых
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