Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 545.29.02

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|2.2, Аноним (2), 23:40, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, щас. Они весь последний месяц даже патчноуты написать не могли правильно, путая поколения чипов в описаниях.
Кривое тупое говно тупого говна. Я почти 10 лет сидел на NVIDIA-картах, и очень сильно привязался к DLSS в игорях, но нет -- больше я не куплю это говно. Когда AAA-релиз сломан из-за дров больше месяца, а саппорт говорит тебе, мол, мы не знаем когда драйвер выйдет -- это говно. Месу и radv есть хотя бы кому чинить, а эти бомжи забили болт на консьюмерский рынок полностью на никсах.
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|4.12, Аноним (12), 00:31, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Непонимание искусства - это один из признаков тяжёлых ментальных проблем. Впрочем, кому и где я это говорю...
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|3.17, Аноним (17), 01:33, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оо, до кого-то даже доходит какой развод все эти вспомогательные технологии.
Раньше вот про купленный физикс орали, мол нет этого на красных картах, и чего? Где все эксклюзивно физически реалистичные штуки?
Кодирование видео силами CUDA вообще рядом не валялось по скорости с аппаратным кодировщиком AV1.
Остается 3D анимация и искуственный интеллект, но в ИИ вроде как отдельные карточки существуют и ИБМ создали намного круче поделку.
Трассировка лучей в играх чаще всего делает лишь хуже.
Длсс это лагомуть.
Смарт ТВ в 1080 на 50" выдадет отличную картинку, которую ненужно длссить.
Покупателей реально за лохов держат.
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|4.18, Аноним (3), 01:43, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но в ИИ вроде как отдельные карточки существуют и ИБМ создали намного круче поделку
Если вы корпорация с охулиардом денег, то да.
> Смарт ТВ в 1080 на 50" выдадет отличную картинку, которую ненужно длссить.
С лагом в полсекунды?
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|2.19, Аноним (19), 01:57, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В открытых модулях для ядра
Ещё один нечитатель из Крайнего Севера.
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|2.15, Аноним (16), 01:31, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты всё равно не доживешь до того момента когда линепс можно будет хотя бы с натяжкой назвать десктопной осью.
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|3.21, Аноньимъ (ok), 02:34, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чел, ты сайтом не ошибся?
Успешно уже больше 3х лет использую на десктопе, и доволен абсолютно. Лучше винды, и этого уже достаточно.
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|5.31, 56 (?), 03:50, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а я лет 15 только на линукс, и понятия не имею о чем ты
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|6.34, name (??), 03:53, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а я лет 15 только на линукс
Да тебе и на бyтылке норм будет.
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|1.11, Шарп (ok), 00:29, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для механизма KMS (Kernel Mode Setting) реализована поддержка свойств CRTC (CRT Controller) CTM, DEGAMMA_LUT и GAMMA_LUT, необходимых для реализации ночного режима в окружениях GNOME и KDE, использующих протокол Wayland.
Джва года ждал. Реально. Мне сейчас приходится пользоваться шейдером, чтобы сделать ночную схему в вейланде. Минусы такого подхода: на скриншотах остаются изменённые цвета. Теперь всё будет как надо.
Ушла ещё одна проблема в вейланд окружении. Слава Куртке!
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|1.27, Аноним (27), 03:27, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Выпуск проприетарного
Других новостей у нас нет?! Я это могу и на реддите почитать
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|2.28, Аноним (8), 03:46, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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других комментов у тебя нет? я это могу и в одноклассниках почитать
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|2.29, 56 (?), 03:49, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вот и читай на редите, и не мешайте тем кто не читает его
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