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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 545.29.02

31.10.2023 22:28

Компания NVIDIA представила выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 545.29.02. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 545.x стала шестой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, опубликованы на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные новшества:

  • Добавлена экспериментальная поддержка HDMI с 10 битами на цветовой канал (включается через параметр "hdmi_deepcolor=1").
  • Для механизма KMS (Kernel Mode Setting) реализована поддержка свойств CRTC (CRT Controller) CTM, DEGAMMA_LUT и GAMMA_LUT, необходимых для реализации ночного режима в окружениях GNOME и KDE, использующих протокол Wayland.
  • Для композитных серверов на базе протокола Wayland, поддерживающих режим "DRM leasing", добавлена поддержка шлемов виртуальной реальности, таких как SteamVR. Для работы требуется наличие версий wayland-protocols 1.22+ и xwayland 22.1.0+. Работа протестирована с композитными серверами Kwin 5.24 и Sway 1.7.
  • Добавлен драйвер NVIDIA VDPAU для Xwayland, позволяющий обеспечить поддержку API VDPAU (Video Decode and Presentation) для X11-приложений, запускаемых при помощи Xwayland.
  • В модуль nvidia-drm встроена экспериментальная поддержка консолей на базе фреймбуфера, которую можно использовать в Linux вместо штатной загрузочной консоли, предоставляемой такими драйверами, как efifb и vesafb. Поддержка консоли в nvidia-drm включается при загрузке модуля с параметрами "modeset=1" и "fbdev=1".
  • В открытых модулях для ядра реализована поддержка GPU серий GeForce и Workstation.
  • Добавлена экспериментальная поддержка механизма динамического управления энергопотреблением RTD3 (Runtime D3) на GPU для ПК.
  • Добавлена поддержка EGL-расширения EGL_ANDROID_native_fence_sync, а также Vulkan-расширений VK_EXTERNAL_SEMAPHORE_HANDLE_TYPE_SYNC_FD_BIT и VK_EXTERNAL_FENCE_HANDLE_TYPE_SYNC_FD_BIT, доступных при загрузке модуля ядра nvidia-drm с параметром "modeset=1".
  • В инсталлятор nvidia-installer добавлена возможность установки нового драйвера при наличии в системе уже загруженного драйвера NVIDIA.
  • Налажена работа режима VRR (Variable Refresh Rate) в окружениях на базе Wayland.
  • В состав включена библиотека libnvidia-gpucomp.so, используемая для компиляции шейдеров.
  • Удалена библиотека libnvidia-vulkan-producer.so, которая больше не требуется в Wayland WSI (Window System Integration).
  • Добавлена поддержка передачи информации о высоком динамическом диапазоне яркости (HDR) через DRM-свойство HDR_OUTPUT_METADATA.
  • В Vulkan Wayland WSI добавлена поддержка технологии PRIME для выноса операций рендеринга на другие GPU (PRIME Render Offload).

Дополнительно можно отметить корректирующие выпуски прошлых веток драйверов NVIDIA 470.223.02 (для GPU GKxxx "Kepler") и 535.129.03.

  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 535.54.03
  3. OpenNews: Представлен TuxClocker 1.0, интерфейс для разгона видеокарт NVIDIA
  4. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
  5. OpenNews: Компания NVIDIA опубликовала код RTX Remix Runtime
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 530.41.03
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60027-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver, gpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:30, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Уже стабильнее красного? Или рано?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:40, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, щас. Они весь последний месяц даже патчноуты написать не могли правильно, путая поколения чипов в описаниях.

    Кривое тупое говно тупого говна. Я почти 10 лет сидел на NVIDIA-картах, и очень сильно привязался к DLSS в игорях, но нет -- больше я не куплю это говно. Когда AAA-релиз сломан из-за дров больше месяца, а саппорт говорит тебе, мол, мы не знаем когда драйвер выйдет -- это говно. Месу и radv есть хотя бы кому чинить, а эти бомжи забили болт на консьюмерский рынок полностью на никсах.

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:48, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нельзя забить на то, чего нет.
     
  • 3.4, Tron is Whistling (?), 23:50, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двачую.
    Причём речь не за линуховый дравер.
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:53, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё игрушечки вам подавай. детский сад )
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 00:31, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Непонимание искусства - это один из признаков тяжёлых ментальных проблем. Впрочем, кому и где я это говорю...
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 01:32, 01/11/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 4.20, Аноним (20), 02:07, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Игры это то что несёт Линукс в массы.
     
     
  • 5.22, Аноним (16), 02:54, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоун.
     
  • 4.25, Аноним (16), 02:55, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На передок всех отправить выбивать эту дурь айфонно-тикточную.
     
  • 3.9, Аноньимъ (ok), 00:27, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В не консюмерском такая же фигня. Как и на виндовсе.
     
  • 3.17, Аноним (17), 01:33, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оо, до кого-то даже доходит какой развод все эти вспомогательные технологии.
    Раньше вот про купленный физикс орали, мол нет этого на красных картах, и чего? Где все эксклюзивно физически реалистичные штуки?
    Кодирование видео силами CUDA вообще рядом не валялось по скорости с аппаратным кодировщиком AV1.
    Остается 3D анимация и искуственный интеллект, но в ИИ вроде как отдельные карточки существуют и ИБМ создали намного круче поделку.
    Трассировка лучей в играх чаще всего делает лишь хуже.
    Длсс это лагомуть.
    Смарт ТВ в 1080 на 50" выдадет отличную картинку, которую ненужно длссить.
    Покупателей реально за лохов держат.
     
     
  • 4.18, Аноним (3), 01:43, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но в ИИ вроде как отдельные карточки существуют и ИБМ создали намного круче поделку

    Если вы корпорация с охулиардом денег, то да.

    > Смарт ТВ в 1080 на 50" выдадет отличную картинку, которую ненужно длссить.

    С лагом в полсекунды?

     

  • 1.7, Аноним (7), 00:08, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OpenNET
    > Выпуск проприетарного

    Ясно, понятно...

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:26, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    OpenNET != FreeAsInFreeSpeechNET
     
  • 2.19, Аноним (19), 01:57, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В открытых модулях для ядра

    Ещё один нечитатель из Крайнего Севера.

     

  • 1.10, Аноньимъ (ok), 00:28, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну похоже наконец-то за вейланд взялись. И на том спасибо.
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 01:31, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всё равно не доживешь до того момента когда линепс можно будет хотя бы с натяжкой назвать десктопной осью.
     
     
  • 3.21, Аноньимъ (ok), 02:34, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чел, ты сайтом не ошибся?

    Успешно уже больше 3х лет использую на десктопе, и доволен абсолютно. Лучше винды, и этого уже достаточно.

     
     
  • 4.23, Аноним (16), 02:54, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да мы уже слышали про event loop на ассемблере
     
     
  • 5.31, 56 (?), 03:50, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а я лет 15 только на линукс, и понятия не имею о чем ты
     
     
  • 6.34, name (??), 03:53, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а я лет 15 только на линукс

    Да тебе и на бyтылке норм будет.

     
  • 2.24, Аноним (16), 02:55, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Клоун.
     

  • 1.11, Шарп (ok), 00:29, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для механизма KMS (Kernel Mode Setting) реализована поддержка свойств CRTC (CRT Controller) CTM, DEGAMMA_LUT и GAMMA_LUT, необходимых для реализации ночного режима в окружениях GNOME и KDE, использующих протокол Wayland.

    Джва года ждал. Реально. Мне сейчас приходится пользоваться шейдером, чтобы сделать ночную схему в вейланде. Минусы такого подхода: на скриншотах остаются изменённые цвета. Теперь всё будет как надо.

    Ушла ещё одна проблема в вейланд окружении. Слава Куртке!

     
  • 1.13, name (??), 01:28, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем они дохлый vdpau тащат? Vaapi уже добавили?
     
  • 1.27, Аноним (27), 03:27, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Выпуск проприетарного

    Других новостей у нас нет?! Я это могу и на реддите почитать

     
     
  • 2.28, Аноним (8), 03:46, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    других комментов у тебя нет? я это могу и в одноклассниках почитать
     
     
  • 3.30, name (??), 03:50, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоун.
     
  • 2.29, 56 (?), 03:49, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот и читай на редите, и не мешайте тем кто не читает его
     
     
  • 3.32, name (??), 03:50, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебил.
     

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