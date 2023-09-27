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Представлен TuxClocker 1.0, интерфейс для разгона видеокарт NVIDIA

27.09.2023 11:45

После четырёх с половиной лет разработки опубликован выпуск проекта TuxClocker 1.0, предоставляющего инструменты для оверклокинга (overclock) и мониторинга за работой видеокарт. TuxClocker состоит из фонового процесса, управляющего тактовой частотой, напряжением и параметрами системы охлаждения видеокарты, а также графического интерфейса на базе библиотеки Qt. Код написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

TuxClocker позволяет изменять подаваемое напряжение и частоту работы видеопамяти и ядра GPU, настраивать скорость вращения кулера в зависимости от температуры, ограничивать максимальное энергопотребление в ваттах, создавать профили с сохранёнными настройками и наглядно отслеживать изменение температуры и энергопотребления на графиках. Имеется возможность работы с несколькими GPU (multi-GPU).

Новая версия почти полностью переписана. Реализована новая архитектура, в которой выполнение привилегированных операций и взаимодействия с оборудованием вынесено в отдельный фоновый процесс. Предоставлена возможность добавления поддержки нового оборудования через подключение плагинов. В текущем виде в TuxClocker пока поддерживаются только видеокарты NVIDIA (начиная с серии GeForce 600), но разработчики планируют в будущем добавить поддержку и карт AMD.

Для управления подготовлен новый интерфейс, использующий иерархическую компоновку, поддерживающую работу одновременно с несколькими GPU и несколькими кулерами. В интерфейсе унифицирована работа со свойствами доступными на запись или допускающими только на чтение. Добавлена возможность автоматического применения значений из профиля. Реализована поддержка рекурсивного сброса настроек в значения по умолчанию и привязки свойств, определяющих диапазоны значений, к любым свойствам, доступным только для чтения, что позволяет создавать гибкие правила разгона, выбирающие пограничные параметры потребления энергии в привязке к температуре. Управляющий интерфейс выполняется с правами непривилегированного пользователя и коммуницирует с фоновым процессом через DBus.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доступны графические интерфейсы для разгона видеокарт NVIDIA и AMD
  3. OpenNews: Доступен GameMode 1.7, оптимизатор производительности игр в Linux
  4. OpenNews: Утилита для "разгона" видеокарт AMD/ATI в Linux
  5. OpenNews: NVIDIA дала официальный комментарий по поводу невозможности разгона Fermi под Linux
  6. OpenNews: Для Linux представлена реализация разгона (overclock) GPU Intel
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59829-tuxclocker
Ключевые слова: tuxclocker, nvidia, overclock
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Анонит (?), 11:53, 27/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Настраивал когда то на амуде видяхе вращение кулеров чтобы не шумели. С полгода прожила после этого.
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:59, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настраивал когда то на амуде видяхе вращение кулеров чтобы не шумели и не отслеживал после этого температуру. С полгода прожила после этого.

    Пофиксил

     

  • 3, GhostX (?), 12:00, 27/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Так работает с noveau или проприетаркой?
     
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