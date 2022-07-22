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Доступен GameMode 1.7, оптимизатор производительности игр в Linux

22.07.2022 16:51

Компания Feral Interactive опубликовала выпуск оптимизатора GameMode 1.7, реализованного в виде фонового процесса, на лету изменяющего различные системные настройки Linux для достижения максимальной производительности игровых приложений. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией BSD.

Для игр предлагается использовать специальную библиотеку libgamemode, которая позволяет на время выполнения игры запрашивать включение определённых оптимизаций, не применяемых по умолчанию в системе. Доступен также вариант библиотеки для запуска игры в режиме автоматической оптимизации (загрузка libgamemodeauto.so через LD_PRELOAD при запуске игры), без необходимости внесения изменений в код игры. Включение тех или иных оптимизаций можно контролировать через файл конфигурации.

Например, при помощи GameMode могут отключаться режимы энергосбережения, меняться параметры распределения ресурсов и планировки задач (CPU governor и SCHED_ISO), перестраиваться приоритеты ввода/вывода, блокироваться запуск хранителя экрана, включаться различные режимы повышенной производительности в GPU NVIDIA и AMD, выполняться разгон GPU NVIDIA (overclocking), запускаться скрипты с определёнными пользователем оптимизациями.

В выпуске 1.7 предложена новая утилита gamemodelist, позволяющая просмотреть список процессов, связанных с играми, запущенными с использованием разделяемой библиотеки GameMode. Вместо привязки к /usr/bin пути к исполняемым файлам теперь определяются через переменную окружения PATH. Для sysusers.d реализован файл конфигурации gamemode.conf, создающий отдельную группу для GameMode.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доступен GameMode 1.6, оптимизатор производительности игр в Linux
  3. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57538-gamemode
Ключевые слова: gamemode
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, zram (?), 17:38, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ненужно!
     
     
  • 2.2, Ненужный аноним (?), 17:53, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и анонимы Опеннета.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 18:00, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Возможность комментирования только для зегистрированных в Госуслугах? Это был бы по настоящему смелый шаг )
     
     
  • 4.11, Бывалый смузихлёб (?), 19:33, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и без госуслуг за каждым сообщением стоит айпи и дата, айпишники относятся к конкретным провайдерам, предоставлявших в конкретный момент времени конкретный айпи конкретному васе пупкину

    Но и с госуслугами нет никакой гарантии что из под аккаунта сидит кто-то другой

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:22, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они уже не выпускают порты игр?
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 18:25, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Total War: WARHAMMER III теперь доступна для Linux"

    Всё-таки очень редко, но выпускают

     

  • 1.6, InuYasha (??), 18:38, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если игры через wine...
     
     
  • 2.8, Попандопала (?), 19:06, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    winetricks, nvidia-settings.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:46, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Игр нет, а оптимизатор есть. Такой вот дивный мир Линукс-гейминга.
     
     
  • 2.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:16, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле игорей дофига под линукс. Один эмакс чего стоит. Играюсь с ним, когда скучно.
     
  • 2.10, AleksK (ok), 19:18, 22/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://youtu.be/ZlYpFnXuqK0
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:38, 22/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оптимизатор игор есть, а где чистилка реестра?
     
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