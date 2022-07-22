Доступен GameMode 1.7, оптимизатор производительности игр в Linux

Компания Feral Interactive опубликовала выпуск оптимизатора GameMode 1.7, реализованного в виде фонового процесса, на лету изменяющего различные системные настройки Linux для достижения максимальной производительности игровых приложений. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией BSD.

Для игр предлагается использовать специальную библиотеку libgamemode, которая позволяет на время выполнения игры запрашивать включение определённых оптимизаций, не применяемых по умолчанию в системе. Доступен также вариант библиотеки для запуска игры в режиме автоматической оптимизации (загрузка libgamemodeauto.so через LD_PRELOAD при запуске игры), без необходимости внесения изменений в код игры. Включение тех или иных оптимизаций можно контролировать через файл конфигурации.

Например, при помощи GameMode могут отключаться режимы энергосбережения, меняться параметры распределения ресурсов и планировки задач (CPU governor и SCHED_ISO), перестраиваться приоритеты ввода/вывода, блокироваться запуск хранителя экрана, включаться различные режимы повышенной производительности в GPU NVIDIA и AMD, выполняться разгон GPU NVIDIA (overclocking), запускаться скрипты с определёнными пользователем оптимизациями.

В выпуске 1.7 предложена новая утилита gamemodelist, позволяющая просмотреть список процессов, связанных с играми, запущенными с использованием разделяемой библиотеки GameMode. Вместо привязки к /usr/bin пути к исполняемым файлам теперь определяются через переменную окружения PATH. Для sysusers.d реализован файл конфигурации gamemode.conf, создающий отдельную группу для GameMode.



