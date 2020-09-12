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Доступен GameMode 1.6, оптимизатор производительности игр в Linux

12.09.2020 09:05

Компания Feral Interactive опубликовала выпуск оптимизатора GameMode 1.6, реализованного в виде фонового процесса, на лету изменяющего различные системные настройки Linux для достижения максимальной производительности игровых приложений. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией BSD.

Для игр предлагается использовать специальную библиотеку libgamemode, которая позволяет на время выполнения игры запрашивать включение определённых оптимизаций, не применяемых по умолчанию в системе. Доступен также вариант библиотеки для запуска игры в режиме автоматической оптимизации (загрузка libgamemodeauto.so через LD_PRELOAD при запуске игры), без необходимости внесения изменений в код игры. Включение тех или иных оптимизаций можно контролировать через файл конфигурации.

Например, при помощи GameMode могут отключаться режимы энергосбережения, меняться параметры распределения ресурсов и планировки задач (CPU governor и SCHED_ISO), перестраиваться приоритеты ввода/вывода, блокироваться запуск хранителя экрана, включаться различные режимы повышенной производительности в GPU NVIDIA и AMD, выполняться разгон GPU NVIDIA (overclocking), запускаться скрипты с определёнными пользователем оптимизациями.

В выпуске 1.6 предоставлена возможность использования elogind, варианта logind, не привязанного к systemd. Добавлена поддержка изменения каталога с библиотеками для утилиты gamemoderun и переопределения значения LD_PRELOAD в $GAMEMODERUNEXEC. Улучшено управление зависимостями. Предложено новое руководство по утилите gamemoderun и добавлен набор gamemode-simulate-game с примерами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  3. OpenNews: Доступен GameMode 1.5, оптимизатор производительности игр в Linux
  4. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
  5. OpenNews: Представлен CoreCtrl 1.0, для привязки настроек оборудования к приложениям
  6. OpenNews: Доступны графические интерфейсы для разгона видеокарт NVIDIA и AMD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53702-gamemode
Ключевые слова: gamemode, game, optimization
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:42, 12/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.5, qqq (??), 10:04, 12/09/2020 Скрыто модератором
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  • 3.6, Аноним (6), 10:51, 12/09/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Аноним (2), 09:43, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И сколько оно фипиесов прибавляет? Уменьшает ли время кадра?
     
  • 1.3, Colt (?), 09:52, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и конечно включается оптимизированный доступ по рут и скрытый просмотр рекламы
     
     
  • 2.4, Colter (?), 10:02, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    линк на строки c кодом где реклама и скрытый доступ. Это тебе не очередной бустер под шындовс, сынок.
     

  • 1.7, Урри (?), 11:02, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так а что оно оптимизирует?
    Ну вот играю я в вовку, например, оно мне фпс добавит?
    Или мне ручками в скрипты вносить то, что я в самой вовке могу в конфигураторе сделать?
     
     
  • 2.8, Урри (?), 11:09, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я уже сам посмотрел - ничего оно не оптимизирует. Все, что оно может расписано в самой новости и все это легко делается простым скриптом на запуск вашей любимой игрушки - и говернор, и nice, и скринсейвер и т.д.

    Мое имхо: "не нужно".

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:23, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мокрописьки теперь и на линухе! А ускоритель интернета есть?
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:36, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зря смеетесь, линуксойды. Скрипт на баше конечно может сделать большую часть всего, что в новости написано. Но чтобы написать этот скрипт нужно ой как хорошо в мат. части разбираться. Много тут народа знает тонкости и ньюансы хотя бы части того, что в новости перечислено?
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:49, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поднимите мне фпс^W^W^W старый добрый "дос-режим" для запуска времен Win9x. Теперь на Линухе!
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:55, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я как нуб обязательно попробую, а то после долго перерыва решил запустить FlightGear а ему 6гб ОЗУ оказалось мало и ушёл в SWAP
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:11, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне попались уже 2 игрушки, которым пришлось сделать 30гб свопа. Причём, одна была вендовая, а вторая линуксовая. Работало потом, кстати, нормально, вендовая так вообще прекрасно.
     

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