Доступен GameMode 1.6, оптимизатор производительности игр в Linux

Компания Feral Interactive опубликовала выпуск оптимизатора GameMode 1.6, реализованного в виде фонового процесса, на лету изменяющего различные системные настройки Linux для достижения максимальной производительности игровых приложений. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией BSD.

Для игр предлагается использовать специальную библиотеку libgamemode, которая позволяет на время выполнения игры запрашивать включение определённых оптимизаций, не применяемых по умолчанию в системе. Доступен также вариант библиотеки для запуска игры в режиме автоматической оптимизации (загрузка libgamemodeauto.so через LD_PRELOAD при запуске игры), без необходимости внесения изменений в код игры. Включение тех или иных оптимизаций можно контролировать через файл конфигурации.

Например, при помощи GameMode могут отключаться режимы энергосбережения, меняться параметры распределения ресурсов и планировки задач (CPU governor и SCHED_ISO), перестраиваться приоритеты ввода/вывода, блокироваться запуск хранителя экрана, включаться различные режимы повышенной производительности в GPU NVIDIA и AMD, выполняться разгон GPU NVIDIA (overclocking), запускаться скрипты с определёнными пользователем оптимизациями.

В выпуске 1.6 предоставлена возможность использования elogind, варианта logind, не привязанного к systemd. Добавлена поддержка изменения каталога с библиотеками для утилиты gamemoderun и переопределения значения LD_PRELOAD в $GAMEMODERUNEXEC. Улучшено управление зависимостями. Предложено новое руководство по утилите gamemoderun и добавлен набор gamemode-simulate-game с примерами.



