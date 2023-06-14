Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 535.43.03

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|1.1, Аноним (1), 22:31, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучший драйвер для видеокарты лучшего производителя, для лучшей операционной системы.
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|2.9, Oe (?), 23:13, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где поддержка vulkan для моей лучшей GTX 560 Ti?
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|1.2, Аноним (2), 22:35, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Supported Products
GeForce 700 Series:
GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745
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|2.11, space (?), 23:30, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для старых карт 600-700 серии лучше ставить 352 версию драйвера, или еще древнее, там нет трояна который ломится в инет, для проверки в винде просто заблокируйте все исходящие пакеты.
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|3.12, AlexYeCu (ok), 23:46, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для старых карт 600-700 серии лучше ставить 352 версию драйвера, или еще
> древнее, там нет трояна который ломится в инет, для проверки в
> винде просто заблокируйте все исходящие пакеты.
1. Старые карты не всем актуальны.
2. Чего там в Винде пусть виндоюзеры заботятся.
3. В этой версии заявлен фикс для simpledrm.
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|1.4, Rodegast (ok), 22:58, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Внесены изменения для повышения производительности игры Minecraft Java Edition
Они для каждой игры должны подобные изменения вносить?
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|1.6, AlexYeCu (ok), 23:05, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох ты ж: Добавлена возможность восстановления консоли при использовании simpledrm.
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|2.7, inklesspen_незалогинен (?), 23:08, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, изменения вносились с целью повышения производительности отдельно участка, используемого в этой игре, и изменения затронут и остальные игры, полагающиеся на этот участок.
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|4.10, Oe (?), 23:18, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве x86 и ПК на ней используется как то иначе? Это же прокладка для запуска игр. 4 ядра, 4 гига, игровая видеокарта. Еще носки сушить можно, такая современная альтернатива красных ламп.
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