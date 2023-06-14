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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 535.43.03

14.06.2023 22:20

Компания NVIDIA представила выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 535.43.03. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 535.x стала пятой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, опубликованы на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные новшества:

  • Для GPU Turing и более новых реализована поддержка Vulkan-расширений VK_EXT_memory_priority и VK_EXT_pageable_device_memory.
  • Внесены изменения для повышения производительности игры Minecraft Java Edition на GPU серии RTX 3000.
  • Добавлена поддержка видеорежимов, подобных 8K @ 60Hz.
  • Добавлена поддержка технологии повышения производительности Extended Dynamic Boost на ноутбуках с чипсетами AMD Renoir и Cezanne (ранее поддерживались только чипсеты начиная с AMD Rembrandt).
  • В пакет с драйверами добавлен файл nvoptix.bin, применяемый в библиотеке libnvoptix.so.1 с движком трассировки лучей OptiX.
  • В конфигуратор nvidia-settings на страницу PowerMizer добавлена информация об энергопотреблении и имеющихся ограничениях.
  • Добавлена поддержка четвёртой версии wayland-протокола linux-dmabuf.
  • Обновлена версия библиотеки GBM EGL, поставляемой в комплекте.
  • Повышена стабильность перехода в спящий режим и возврата из него на системах с UEFI и некоторыми экранными панелями.
  • Добавлена возможность восстановления консоли при использовании simpledrm.
  • В утилите nvidia-modprobe реализована возможность создания символической ссылки в /dev/char при создании устройств /dev/nvidia*.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 530.41.03
  3. OpenNews: Компания NVIDIA опубликовала код RTX Remix Runtime
  4. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
  5. OpenNews: Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA
  6. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59295-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:31, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Лучший драйвер для видеокарты лучшего производителя, для лучшей операционной системы.
     
     
  • 2.9, Oe (?), 23:13, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где поддержка vulkan для моей лучшей GTX 560 Ti?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:35, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Supported Products

    GeForce 700 Series:
    GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745

     
  • 1.3, AlexYeCu (ok), 22:57, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, наконец-то замена забагованному 530-му.
     
     
  • 2.11, space (?), 23:30, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для старых карт 600-700 серии лучше ставить 352 версию драйвера, или еще древнее, там нет трояна который ломится в инет, для проверки в винде просто заблокируйте все исходящие пакеты.
     
     
  • 3.12, AlexYeCu (ok), 23:46, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для старых карт 600-700 серии лучше ставить 352 версию драйвера, или еще
    > древнее, там нет трояна который ломится в инет, для проверки в
    > винде просто заблокируйте все исходящие пакеты.

    1. Старые карты не всем актуальны.
    2. Чего там в Винде пусть виндоюзеры заботятся.
    3. В этой версии заявлен фикс для simpledrm.

     

  • 1.4, Rodegast (ok), 22:58, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Внесены изменения для повышения производительности игры Minecraft Java Edition

    Они для каждой игры должны подобные изменения вносить?

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:05, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В перде планеты всей?
     
  • 1.6, AlexYeCu (ok), 23:05, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох ты ж: Добавлена возможность восстановления консоли при использовании simpledrm.
     
     
  • 2.7, inklesspen_незалогинен (?), 23:08, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, изменения вносились с целью повышения производительности отдельно участка, используемого в этой игре, и изменения затронут и остальные игры, полагающиеся на этот участок.
     
     
  • 3.8, AlexYeCu (ok), 23:08, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чего несёшь? Какие игры?
     
     
  • 4.10, Oe (?), 23:18, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве x86 и ПК на ней используется как то иначе? Это же прокладка для запуска игр. 4 ядра, 4 гига, игровая видеокарта. Еще носки сушить можно, такая современная альтернатива красных ламп.
     
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