Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 535.43.03

Компания NVIDIA представила выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 535.43.03. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 535.x стала пятой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, опубликованы на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными. Основные новшества: Для GPU Turing и более новых реализована поддержка Vulkan-расширений VK_EXT_memory_priority и VK_EXT_pageable_device_memory.

Внесены изменения для повышения производительности игры Minecraft Java Edition на GPU серии RTX 3000.

Добавлена поддержка видеорежимов, подобных 8K @ 60Hz.

Добавлена поддержка технологии повышения производительности Extended Dynamic Boost на ноутбуках с чипсетами AMD Renoir и Cezanne (ранее поддерживались только чипсеты начиная с AMD Rembrandt).

В пакет с драйверами добавлен файл nvoptix.bin, применяемый в библиотеке libnvoptix.so.1 с движком трассировки лучей OptiX.

В конфигуратор nvidia-settings на страницу PowerMizer добавлена информация об энергопотреблении и имеющихся ограничениях.

Добавлена поддержка четвёртой версии wayland-протокола linux-dmabuf.

Обновлена версия библиотеки GBM EGL, поставляемой в комплекте.

Повышена стабильность перехода в спящий режим и возврата из него на системах с UEFI и некоторыми экранными панелями.

Добавлена возможность восстановления консоли при использовании simpledrm.

В утилите nvidia-modprobe реализована возможность создания символической ссылки в /dev/char при создании устройств /dev/nvidia*.



