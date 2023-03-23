Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 530.41.03

Компания NVIDIA представила выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 530.41.03. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 530.x стала четвёртой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из состава NVIDIA 530.41.03, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, опубликованы на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными. Основные новшества: Добавлен профиль приложения для решения проблем с производительностью в Xfce 4 при использовании бэкенда OpenGL с включённым G-SYNC.

Добавлена поддержка перехода в спящий режим при использовании прошивки GSP.

Пиктограмма приложения nvidia-settings перемещена в тему пиктограмм hicolor, что позволяет менять пиктограмму через выбор других тем в пользовательском окружении.

Решена проблема с Wayland-приложениями на системах, использующих технологию PRIME для выноса операций отрисовки на AMD iGPU (PRIME Render Offload).

В установщике nvidia-installer прекращено использование переменной окружения XDG_DATA_DIRS (файлы с данными XDG теперь устанавливаются в в /usr/share или в каталог, указанный через опцию --xdg-data-dir). Изменение решает проблему при установленном Flatpak, из-за которого файл nvidia-settings.desktop размещался в каталоге /root/.local/share/flatpak/exports/share/applications.

Формат сжатия пакета .run заменён с xz на zstd.

Обеспечена совместимость с ядрами Linux, собранных с включённым режимом защиты IBT (Indirect Branch Tracking).

Добавлены NV-CONTROL атрибуты NV_CTRL_FRAMELOCK_MULTIPLY_DIVIDE_MODE и NV_CTRL_FRAMELOCK_MULTIPLY_DIVIDE_VALUE для синхронизации карты Quadro Sync II с другими параметрами сигнала House Sync.



