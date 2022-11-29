Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 525.60.11

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|2.2, Аноним (-), 11:07, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем оскорблять Свободивцев? Сообщество пыталось дружестки наладить мосты с Ненавидией, Ненавидия публично проигнорировала Свободивцев. Теперь сообщество поняло, что нужно Свободное железо.
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|3.3, Аноним (3), 11:13, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ненавидия главный двигатель индустрии и её вклад в открытые драйвера не ограничивается её железом (хотя её никто не просил чистить опенсорс помойку). А ещё она не пытается гадить конкурентам.
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|4.5, AleksK (ok), 11:25, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А ещё она не пытается гадить конкурентам.
Поэтому всюду пытается пропихнуть вместо нормальных стандартов свои костыли и велосипеды с квадратными колесами которые будут работать только на её картах и то далеко не на всех.
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|5.7, Аноним (3), 11:32, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это какие? Вон рейтрейсинг все дружно реализовали. Амд пытается в куда. Что ещё? У конкурентов есть, что предложить получше? Нет? Я так и думал.
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|6.9, AleksK (ok), 11:40, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это какие? Вон рейтрейсинг все дружно реализовали. Амд пытается в куда. Что
> ещё? У конкурентов есть, что предложить получше? Нет? Я так и
> думал.
AMD делает рейтрейсинг который будет работать на любых картах, невидия только на своих. AMD сделали Freesync который работает на очень многих картах, и который включили в стандарт displayport, невидия свой проприетарный G-sync который требует в монитор вставлять специальный чип и который даже не на всех картах 3 серии поддерживается. И так во всем.
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|7.14, Аноним (3), 11:58, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Будет, но не работает. У nvidia была первой и у неё всё есть, многие расширения появляются у неё за годы до стандартизации. Сделали, но работает не так или не работает. G-sync, впрочем, тоже не работает, но "попытка была сделана". Пока nvidia изобретает и вкладывается в исследования и разработку, amd паразитирует прикрываясь повесточкой "за всё хорошее", и не очень успешно (см что получилось у amd по сравнению с dlss в итоге, а сколько хвалебных песен было).
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|9.27, Аноним (3), 12:27, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что надо, то и за поток Ты неверно оцениваешь ситуацию, считая, что у амд лучше... текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (3), 11:18, 29/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>реализована защита от создания
А можно что-нибудь сделать с играми, которые пытаются поменять разрежение экрана в фулскрин и оставляют после себя мёртвые иксы? Я пытался оживить их из соседней сессии иксов, но мёртвая сессия мне только ошибку выдавала на попытку сменить разрешение на нормальное. Просто грохнуть не всегда вариант, могут некоторые ценные данные открыты быть (например, история изменений в сессии тоже вполне себе ценные данные, относительно).
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|4.15, AleksK (ok), 12:04, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня AMD.
> примерно тоже самое.
У меня AMD и на ноуте и на компе, никогда такого не было. Да и иксы я тоже давно уже не использую.
Да и вообще ты там вроде говорил что не играешь на линуксе. Откуда у тебя "тоже самое"?
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|5.16, iPony129412 (?), 12:05, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> никогда такого не было. УМВР!
Вообще не важно. Легко проверяется и находится на форумах.
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|6.19, AleksK (ok), 12:16, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вообще не важно. Легко проверяется и находится на форумах.
Ясно твой "игровой" комп без дуалбута и с видео от AMD это воображаемый комп собранный из сообщений на форумах.
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|7.24, iPony129412 (?), 12:22, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как натыкаюсь в очередной игре на линуксах на кучу баг. Иду на форумы, и вижу — да обычное дело. Подтверждено ✅
Вполне логично.
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|3.13, iPony129412 (?), 11:58, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве что прокатит отговорка:
> Надо "нативные" игры (без Xwayland) запускать в Wayland сеансе. Тогда другое дело!
А всё остальное - ненормальное.
Но не уверен.
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|4.18, AleksK (ok), 12:15, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разве что прокатит отговорка:
>> Надо "нативные" игры (без Xwayland) запускать в Wayland сеансе. Тогда другое дело!
> А всё остальное - ненормальное.
А зачем ненативным играм Xwayland? Они один фиг не знают ни что такое X11 ни что такое Wayland. На стимдеке игровой режим только в вейланде и работает безо всяких иксов. В общем опять несешь чушь как обычно.
Кстати, а можно скрин с твоего "игрового" компа где нет винды и видяха AMD. А то терзают меня смутные сомнения, что этот комп существует только в твоем воображении. Я тебе вон даже видео записывал, а от тебя ни одного факта подтверждающего твои набросы.
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|5.20, iPony129412 (?), 12:17, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем ненативным играм Xwayland? Они один фиг не знают ни что такое X11 ни что такое Wayland
так я про "нативные" писал.
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|6.26, AleksK (ok), 12:26, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так я про "нативные" писал.
А нативным зачем Xwayland? Они отлично и wayland работают.
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|7.31, iPony129412 (?), 12:38, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А нативным зачем Xwayland?
Я откуда знаю, требуют Xwayland. Не работают. Собраны этак года три-пять назад.
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|5.22, iPony129412 (?), 12:19, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берёшь и с GOG скачиваешь "нативные" игры под линукс.
Сейчас, конечно и GOG и игры с него будут не нормальные. А игры под линукс нормальные - это "только Steam + Proroton !!!".
Но под Windows и macOS такого нет безобразия.
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|7.30, iPony129412 (?), 12:37, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так все игры с GOG выкинуть надо? Рекомендация линукс фанатика какая будет?
У меня там немного, брал бесплатно иногда, если была версия под линукс.
> Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и Windows 11. Как обойти ограничение
Я про работоспособность игр, но фанатику главное что-то бы кинуть в ответ...
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|2.10, Аноним (10), 11:50, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не запускать игры, когда открыты ценные данные? Да и вообще не запускать игры в не предназначенной для этого системе.
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|2.17, Zenitur (ok), 12:14, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А можно что-нибудь сделать с играми, которые пытаются поменять разрежение экрана в фулскрин и оставляют после себя мёртвые иксы?
Ну, не знаю, у меня многие игры меняют разрешение экрана на 1280x1024 или 800x600, иксам пофиг
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|3.25, Аноним (3), 12:23, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То, что игры меняют разрешение на 640х480 и забывают его вернуть обратно, это отдельная проблема. Некоторые после смены отключают вывод картинки и ничего не сделать. Иксам может и пофиг, а вот монитору совсем нет (хотя это мог быть баг иксов). Такое часто случалось с sdl1, сегодня это разве что старые игры в вайне (куда реже новые, во всяком случае они не меняют разрешение сами что уже сокращает число случаев).
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|2.12, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 11:55, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Устранены ошибки, приводящие к подёргиванию при перемещении окон в GNOME и невозможности перейти в спящий режим на системах с GNOME 3 на базе Wayland с включённой настройкой NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations.
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|1.21, Zenitur (ok), 12:18, 29/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня фигня какая-то странная. Приложения GTK мерцают и иногда не отрисовывают содержимое окон. Если свернуть и развернуть окно, тогда содержимое снова появляется. Или если провести мышью по элементам окна, они начинают проявляться.
Появилось после обновления дров с 340 на 390 (последние драйверы для Fermi). Я пробовал промежуточные версии - в 352 бага нет, в 375 есть.
Кто-нибудь сталкивался?
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|2.32, Аноним (3), 12:41, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О да, у меня примерно такое с QML было (gtk3 у меня не было). Пришлось запинить последнюю рабочую версию, пока не пофиксили. То, что нвидиевские дрова тот ещё багованный кусок блоба, ни для кого не секрет. Причём емнип именно нвидия в своём ченджлоге написала, но они исправили этот баг, пока разрабы софта это игнорировали.
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