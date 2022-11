Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 525.60.11

2.6 , AleksK ( ok ), 11:26, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Можно. Просто купи нормальную видеокарту.

3.11 , iPony129412 ( ? ), 11:53, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня AMD.

примерно тоже самое.

4.15 , AleksK ( ok ), 12:04, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня AMD.

> примерно тоже самое. У меня AMD и на ноуте и на компе, никогда такого не было. Да и иксы я тоже давно уже не использую. Да и вообще ты там вроде говорил что не играешь на линуксе. Откуда у тебя "тоже самое"?

5.16 , iPony129412 ( ? ), 12:05, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > никогда такого не было. УМВР! Вообще не важно. Легко проверяется и находится на форумах.

6.19 , AleksK ( ok ), 12:16, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вообще не важно. Легко проверяется и находится на форумах. Ясно твой "игровой" комп без дуалбута и с видео от AMD это воображаемый комп собранный из сообщений на форумах.

7.24 , iPony129412 ( ? ), 12:22, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как натыкаюсь в очередной игре на линуксах на кучу баг. Иду на форумы, и вижу — да обычное дело. Подтверждено ✅ Вполне логично.

8.29 , AleksK ( ok ), 12:35, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Пример ... 3.13 , iPony129412 ( ? ), 11:58, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве что прокатит отговорка: > Надо "нативные" игры (без Xwayland) запускать в Wayland сеансе. Тогда другое дело! А всё остальное - ненормальное. Но не уверен.

4.18 , AleksK ( ok ), 12:15, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разве что прокатит отговорка:

>> Надо "нативные" игры (без Xwayland) запускать в Wayland сеансе. Тогда другое дело!

> А всё остальное - ненормальное. А зачем ненативным играм Xwayland? Они один фиг не знают ни что такое X11 ни что такое Wayland. На стимдеке игровой режим только в вейланде и работает безо всяких иксов. В общем опять несешь чушь как обычно. Кстати, а можно скрин с твоего "игрового" компа где нет винды и видяха AMD. А то терзают меня смутные сомнения, что этот комп существует только в твоем воображении. Я тебе вон даже видео записывал, а от тебя ни одного факта подтверждающего твои набросы.

5.20 , iPony129412 ( ? ), 12:17, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем ненативным играм Xwayland? Они один фиг не знают ни что такое X11 ни что такое Wayland так я про "нативные" писал.

6.26 , AleksK ( ok ), 12:26, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > так я про "нативные" писал. А нативным зачем Xwayland? Они отлично и wayland работают.

7.31 , iPony129412 ( ? ), 12:38, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А нативным зачем Xwayland? Я откуда знаю, требуют Xwayland. Не работают. Собраны этак года три-пять назад.

8.34 , AleksK ( ok ), 12:44, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Название ты конечно не помнишь ... 5.22 , iPony129412 ( ? ), 12:19, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Берёшь и с GOG скачиваешь "нативные" игры под линукс.

Сейчас, конечно и GOG и игры с него будут не нормальные. А игры под линукс нормальные - это "только Steam + Proroton !!!". Но под Windows и macOS такого нет безобразия.

6.28 , AleksK ( ok ), 12:32, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Берёшь и с GOG скачиваешь "нативные" игры под линукс.

> Сейчас, конечно и GOG и игры с него будут не нормальные. А

> игры под линукс нормальные - это "только Steam + Proroton !!!". Может ты ещё не в курсе: https://www.gog.com/ru/news/priostanovka_prodaz_v_rossii_i_belarusi > Но под Windows и macOS такого нет безобразия. Windows тоже: https://www.cnews.ru/news/top/2022-06-19_microsoft_zapretila_rossiyanam Ну так ты похвалишься скринами со своего игрового компа на Linux?

7.30 , iPony129412 ( ? ), 12:37, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так все игры с GOG выкинуть надо? Рекомендация линукс фанатика какая будет?

У меня там немного, брал бесплатно иногда, если была версия под линукс. > Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и Windows 11. Как обойти ограничение Я про работоспособность игр, но фанатику главное что-то бы кинуть в ответ... 2.10 , Аноним ( 10 ), 11:50, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не запускать игры, когда открыты ценные данные? Да и вообще не запускать игры в не предназначенной для этого системе.

2.17 , Zenitur ( ok ), 12:14, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А можно что-нибудь сделать с играми, которые пытаются поменять разрежение экрана в фулскрин и оставляют после себя мёртвые иксы? Ну, не знаю, у меня многие игры меняют разрешение экрана на 1280x1024 или 800x600, иксам пофиг

3.25 , Аноним ( 3 ), 12:23, 29/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То, что игры меняют разрешение на 640х480 и забывают его вернуть обратно, это отдельная проблема. Некоторые после смены отключают вывод картинки и ничего не сделать. Иксам может и пофиг, а вот монитору совсем нет (хотя это мог быть баг иксов). Такое часто случалось с sdl1, сегодня это разве что старые игры в вайне (куда реже новые, во всяком случае они не меняют разрешение сами что уже сокращает число случаев).