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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 520.56.06

12.10.2022 22:47

Компания NVIDIA представила выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 520.56.06. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 520.x стала второй стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из состава NVIDIA 520.56.06, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, опубликованы на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка GPU GeForce RTX 4090.
  • Обновлён драйвер, обеспечивающий поддержку графического API Vulkan. Расширения VK_KHR_acceleration_structure, VK_KHR_deferred_host_operations, VK_KHR_ray_query, VK_KHR_ray_tracing_pipeline, VK_NV_cuda_kernel_launch, VK_NV_ray_tracing, VK_NV_ray_tracing_motion_blur, VK_NVX_binary_import и VK_NVX_image_view_handle больше не зависят от модуля ядра nvidia-uvm.ko.
  • Добавлена поддержка доставки OTA-обновлений для Proton и Wine NVIDIA NGX. Для включения загрузки обновлений следует выставить в 1 переменную окружения PROTON_ENABLE_NGX_UPDATER.
  • В инсталляторе (nvidia-installer) пользователям без прав root разрешено использовать опцию "--add-this-kernel", реализована более точная индикация прогресса сборки модулей ядра и обеспечен вывод предупреждения при отсутствии загрузчика Vulkan ICD.
  • Переработана поддержка системы DKMS (Dynamic Kernel Module Support), используемой для сборки модулей ядра после обновления ядра Linux. При наличии в системе утилиты dkms инсталлятор теперь по умолчанию регистрирует в DKMS поставляемые модули ядра.
  • Добавлена новая реализация отладчика CUDA (libcudadebugger.so) для архитектур GPU, начиная с Pascal.
  • Устранено регрессивное изменение, приводившее к зависаниям и пустому экрану при запуске X-сервера на GPU серии RTX 30 в некоторых конфигурациях с мониторами, подключёнными через HDMI.
  • Исправлена ошибка из-за которой наблюдался крах игры Spider-Man Remastered на GPU Turing и более новых.
  • В Vulkan-драйвере устранена ошибка, приводившая к повреждению геометрических шейдеров и шейдеров управления тесселяцией.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA
  3. OpenNews: Компания NVIDIA опубликовала заголовочные файлы с данными для программирования 3D-движков
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 515.48.07
  5. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  6. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57908-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:57, 12/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Их вроде шантажировали же по поводу открытия - они испугались и открыли?
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:58, 12/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то смогу нормально играть на солярке.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 23:03, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во что играете ?
     

  • 1.4, Шарп (ok), 23:08, 12/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучший драйвер!
     
  • 1.5, Ананям (?), 23:14, 12/10/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Уничтожить
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:28, 13/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это не скрепно-православная видеокарта, а от каких-то содомитов да демократов. Народ требует истинно русской видеокарты! Растолкать Мишу с печи и дело пойдет
     
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