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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 515.48.07

31.05.2022 22:34

Компания NVIDIA представила выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 515.48.07. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

Выпуск NVIDIA 515.48.07 стал первым стабильным релизом после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из состава NVIDIA 515.48.07, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, опубликованы на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка GPU RTX A2000 12GB, RTX A4500, T400 4GB и T1000 8GB.
  • Добавлена поддержка расширений графического API Vulkan - VK_EXT_external_memory_dma_buf и VK_EXT_image_drm_format_modifier, для использования которых модуль ядра nvidia-drm должен быть загружен с включением DRM KMS.
  • Systemd-сервисы nvidia-suspend.service, nvidia-resume.service и nvidia-hibernate.service переведены на привязку к сервисами systemd-suspend.service и systemd-hibernate.service в режиме WantedBy вместо RequiredBy, что позволяет избежать проблем с переходом в спящий или ждущий режимы в случае удаления драйвера без отключения предоставляемых им сервисов.
  • При включении стереовывода обеспечено отключение чересстрочных режимов.
  • В интерфейсе для настройки X Server реализован автоматический показ диалога подтверждения операции при попытке выхода без записи изменений.
  • В nvidia-installer убрано предупреждение о несоответствие версий компиляторов, которыми собрано ядро Linux и модули ядра NVIDIA. В современных компиляторах подобное расхождение редко приводит к проблемам.
  • С 200 MB до 1024 MB повышен порог использования видеопамяти (NVreg_DynamicPowerManagementVideoMemoryThreshold) в механизме динамического управления питанием D3 (RTD3, Runtime D3 Power Management).
  • Повышена производительность приложений GLX и Vulkan, работающих в окружении композитного сервера Gamescope.
  • В файл supported-gpus.json добавлен тег kernelopen для пометки GPU, совместимых с открытыми модулями open-gpu-kernel-modules.
  • Предоставлена возможность использования Vulkan-расширения VK_EXT_debug_utils для получения информации о сбоях при создании виртуальных фреймбуферов (SwapChain).
  • Для NVIDIA NGX предложена настройка для отключения проверки цифровой подписи DSO (dynamic shared objects).


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
  3. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  4. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.5 с поддержкой AV1
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 510.47.03 с поддержкой Vulkan 1.3
  6. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57282-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:52, 31/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ха,оказывается вот для чего сообщали, что ГСС разные.
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:14, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так wxwidgets, собранный прошлой версией компилятора, не даёт собирать программы и сегодня. Это они погорячились.
     
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