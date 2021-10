NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц

2.12 , Аноньимъ ( ok ), 12:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В итоге оказалось проще людей научить думать как компьютеры. По крайней мере в эту сторону пустили прогресс. А у японцев много было(и есть) всяких весьма интересных технологий в области ИИ.

3.15 , n00by ( ok ), 12:33, 12/10/2021 "Как компьютеры" люди изначально могли думать, когда ковыряли отверстия в перфокартах и кодили в машкодах и на асме. Потом это стало "слишком дорого" и под шумок научили думать как надо. - мне две книжки по JS по $9

- с вас $99

3.22 , Урри ( ok ), 12:47, 12/10/2021 В итоге оказалось что проще людей вообще не учить. Вот палец - води им и смотри картинки, если нравится нажимай. Все.

4.24 , Аноньимъ ( ok ), 12:52, 12/10/2021 > В итоге оказалось что проще людей вообще не учить. Вот палец -

> води им и смотри картинки, если нравится нажимай. Все. Это не про людей.