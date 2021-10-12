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NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц

12.10.2021 10:19

Компания NVIDIA опубликовала исходные тексты StyleGAN3, системы машинного обучения на основе генеративно-состязательной нейронной сети (GAN), нацеленной на синтезирование реалистичных изображений лиц людей. Код написан на языке Python c использованием фреймворка PyTorch и распространяется под лицензией NVIDIA Source Code License, накладывающей ограничение на использование в коммерческих целях.

Для загрузки также доступны готовые натренированные модели, обученные на коллекции Flickr-Faces-HQ (FFHQ), включающей 70 тысяч высококачественных (1024x1024) PNG-изображений лиц людей. Кроме того имеются модели, построенные на основе коллекций AFHQv2 (фотографии морд животных) и Metfaces (изображения лиц людей с портретов классической живописи). При разработке акцент делается на лица, но система может быть обучена для генерации любых объектов, например, пейзажей и автомобилей. Дополнительно предоставляются инструменты для самостоятельного обучения нейронной сети по собственным коллекциям изображений. Для работы требуется одна или несколько видеокарт NVIDIA (рекомендуется GPU Tesla V100 или A100), как минимум 12 ГБ ОЗУ, PyTorch 1.9 и инструментарий CUDA 11.1+. Для определения искусственного характера полученных лиц развивается специальный детектор.

Система позволяет синтезировать изображение нового лица на основе интерполяции особенностей нескольких лиц, комбинируя свойственные им черты, а также адаптируя итоговое изображение под необходимый возраст, пол, длину волос, характер улыбки, форму носа, цвет кожи, очки, ракурс фотографии. Генератор рассматривает изображение как коллекцию стилей, автоматически отделяет характерные детали (веснушки, волосы, очки) от общих высокоуровневых атрибутов (поза, пол, возрастные изменения) и позволяет комбинировать их в произвольном виде с определением доминирующих свойств через весовые коэффициенты. В результате генерируются изображения, внешне неотличимые от настоящих фотографий.

Первый вариант технологии StyleGAN был опубликован в 2019 году, после чего в 2020 году была предложена улучшенная редакция StyleGAN2, позволяющая добиться улучшения качества изображений и устраняющая некоторые артефакты. При этом система оставалась статичной, т.е. не позволяла добиться реалистичной анимации и движения лица. При разработке StyleGAN3 главной целью стала адаптация технологии для её применения в анимации и видео.

В StyleGAN3 использована переработанная архитектура генерации изображений, избавленная от алиасинга, и предложены новые сценарии обучения нейронной сети. В состав включены новые утилиты для интерактивной визуализации (visualizer.py), анализа (avg_spectra.py) и генерации видео (gen_video.py). В реализации также сокращено потребление памяти и ускорен процесс обучения.

Ключевой особенностью архитектуры StyleGAN3 стал переход к интерпретации всех сигналов в нейронной сети в форме непрерывных процессов, что позволило при формировании деталей манипулировать относительными позициями, не привязанными к абсолютным координатам отдельных пикселей на изображении, а закреплёнными к поверхности изображённых объектов. В StyleGAN и StyleGAN2 привязка к пикселям при генерации приводила к проблемам при динамической визуализации, например, при движении изображения наблюдалось рассогласование мелких деталей, таких как морщины и волоски, которые двигались как бы отдельно от остального лица. В StyleGAN3 эти проблемы решены и технология стала вполне пригодна для формирования видео.

Дополнительно можно отметить анонс создания компаниями NVIDIA и Microsoft крупнейшей языковой модели MT-NLG на основе глубокой нейронной сети с архитектурой "трансформер". Модель охватывает 530 миллиардов параметров, а для обучения был задействован кластер, насчитывающий 4480 GPU (560 серверов DGX A100 с 8 GPU A100 80GB в каждом). В качестве областей применения модели называется решение задач по обработке информации на естественном языке, таких как прогнозирование завершения незаконченного предложения, ответы на вопросы, понимание прочитанного, формирование выводов на естественном языке и разбор неоднозначности смысла слов.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: NVIDIA открыла код системы машинного обучения, синтезирующей пейзажи по наброскам
  3. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN, генератора лиц на основе машинного обучения
  4. OpenNews: Реализация нейронной сети для синтеза и редактирования лиц
  5. OpenNews: Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса
  6. OpenNews: NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55952-nvidia
Ключевые слова: nvidia, ai, image, stylegan, pytorch
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Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, commiethebeastie (ok), 11:34, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Очередной унылый GAN.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:06, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нужная сегодня вещь. На каждом столбе повесили камеру с распознаванием лиц. Есть теперь генерялка рандомных лмц, чтобы шпионскому ии было чем заниматься.
     
     
  • 3.19, QwertyReg (ok), 12:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужная вещь - это генератор лиц, держащих в руках разворот паспорта, и чтоб всё это дело было рандомным с нуля.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Паспорт стран СНГ.
     
  • 2.50, Помогите (??), 14:00, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Народ! У меня тут проблема с видюхой (нвидия). Нужен совет.

    Видюха старая еще 2014 года, но на винде она нормально никогда не работала, только в линуксе.

    На днях в винде начались постоянные сбои/краши видеодрайвера. Не помогает даже чистая переустановка дров. При этом в линуксе все шикарно...

    И вот я вспомнил, что у меня процессор Intel - со встроенной графикой (которой я никогда не пользовался). Где и как ее включить? Что устанавливать? Что надо сделать, чтобы на линуксе ничего не менялось (была бы нвидия), а при загрузке винды включалась бы графика от Intel?

     
     
  • 3.55, commiethebeastie (ok), 14:15, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугли Nvidia prime
     
  • 3.73, Аноним (73), 16:47, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/products/80939/graphics.html
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:36, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так вот куда делись все рептилоиды!
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:00, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот только не говорите, что это не для того, чтобы прон делать.
     
     
  • 2.9, Аноним (2), 12:22, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь и написать, что потратили лярды на синтез качественного прона, если Компания не специализируется на его производстве и продаже, нельзя - это будет "в личных целях".
     
  • 2.30, Аноним (29), 13:17, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, пока что, только лиц. Им ещё пилить и пилить для этого продакшена ;)
     

  • 1.4, n00by (ok), 12:04, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 4480 GPU (560 серверов DGX A100 с 8 GPU A100 80GB в каждом).
    > В качестве областей применения модели называется решение задач
    > по обработке информации на естественном языке

    "В октябре 1981 года Японское министерство международной торговли и промышленности объявило о создании исследовательской организации — Института по разработке методов создания компьютеров нового поколения (Institute for New Generation Computer Technology Research Center). Целью данного проекта было создание систем обработки информации, базирующихся на знаниях. Предполагалось, что эти системы будут обеспечивать простоту управления за счет возможности общения с пользователями при помощи естественного языка. Эти системы должны были самообучаться, использовать накапливаемые в памяти знания для решения различного рода задач, предоставлять пользователям экспертные консультации, причем от пользователя не требовалось быть специалистом в информатике. Предполагалось, что человек сможет использовать ЭВМ пятого поколения так же легко, как любые бытовые электроприборы типа телевизора, магнитофона и пылесоса."

     
     
  • 2.12, Аноньимъ (ok), 12:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В итоге оказалось проще людей научить думать как компьютеры. По крайней мере в эту сторону пустили прогресс.

    А у японцев много было(и есть) всяких весьма интересных технологий в области ИИ.

     
     
  • 3.15, n00by (ok), 12:33, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Как компьютеры" люди изначально могли думать, когда ковыряли отверстия в перфокартах и кодили в машкодах и на асме. Потом это стало "слишком дорого" и под шумок научили думать как надо.

    - мне две книжки по JS по $9
    - с вас $99

     
  • 3.22, Урри (ok), 12:47, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В итоге оказалось что проще людей вообще не учить. Вот палец - води им и смотри картинки, если нравится нажимай. Все.
     
     
  • 4.24, Аноньимъ (ok), 12:52, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В итоге оказалось что проще людей вообще не учить. Вот палец -
    > води им и смотри картинки, если нравится нажимай. Все.

    Это не про людей.

     

  • 1.6, EuPhobos (ok), 12:11, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Судя по первому видео (Бородач в очках), система StyleGAN2 была более полкиторректной нежели StyleGAN3, где он внезапно стал белым?
    Ай-ай-ай!
     
     
  • 2.34, Аноним (29), 13:24, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это так случайно получилось. Конкретно вопросами политкорректности они займутся в StyleGAN4.
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 15:58, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все будут черными и одноглазыми?
     

  • 1.7, Аноним (5), 12:17, 12/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
     
  • 2.13, n00by (ok), 12:27, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.52, Аноним77 (?), 14:03, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.64, n00by (ok), 15:00, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.71, Аноним которого нуб не читает (?), 16:30, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:34, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.20, QwertyReg (ok), 12:43, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.23, Урри (ok), 12:50, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.28, n00by (ok), 13:13, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 5.32, QwertyReg (ok), 13:22, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.54, Аноним (54), 14:13, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:12, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.31, n00by (ok), 13:19, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.35, Аноним (27), 13:28, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 5.40, n00by (ok), 13:41, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 5.48, пох. (?), 13:57, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.78, Аноним (78), 17:36, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.79, пох. (?), 18:51, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.53, Аноним77 (?), 14:08, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.75, Аноним (75), 17:11, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (75), 13:01, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.33, Аноним (27), 13:23, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.38, n00by (ok), 13:36, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 4.74, Аноним (75), 16:58, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.37, Аноним (27), 13:35, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.72, Аноним (75), 16:42, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.36, Аноним (29), 13:31, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.39, Аноним (27), 13:40, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.47, Anonymous XE (?), 13:56, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.76, Аноним (75), 17:15, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.80, пох. (?), 18:55, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.61, Аноним (54), 14:51, 12/10/2021 Скрыто модератором
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  • 2.77, Аноним (-), 17:19, 12/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (32)

  • 1.8, BratishkaEruj (?), 12:18, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хочу, чтобы так драйвер открыли.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Главное тут чего хотят пользователи, покупающие их железки. Пользователям никакой выгоды открытие блоба не принесёт.
     
     
  • 3.42, Anonymous XE (?), 13:45, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принесёт. Можно будет позволять себе загружать nvidia.ko вместо nouveau.ko, собрав его полностью из исходников, естесственно.
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 14:39, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем?
     
  • 3.45, kissmyass (?), 13:53, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да как минимум не надо ебли с маскированием nouveau, есть уверенность что дистр не сломается после установки очередного блоба, это будет часть ядра и ее будут тестировать
     
     
  • 4.49, Аноним (10), 13:58, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Частью ядра он никогда не будет, даже с опенсорс лицензией линковать с гпл не получится.
     
     
  • 5.57, Anonymous XE (?), 14:25, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почему же не сможет быть? Если выпустят под каким-либо, одобренным OSI, пермессивом, хотя бы, то в ядро примут. В ядро много кода под BSDL приняли.
     
     
  • 6.69, Аноним (10), 16:10, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там много сублицензированного проприетарного кода и алгоритмов.
     
  • 5.66, kissmyass (?), 15:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Частью ядра он никогда не будет, даже с опенсорс лицензией линковать с
    > гпл не получится.

    поэтому придется брать AMD

     
     
  • 6.68, Аноним (10), 16:02, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если работать или в игрушки играть не надо, берите конечно. Софта с поддержкой амд всё меньше.
     
  • 4.59, Аноним (58), 14:40, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничего не ломалось уже лет 15.

    То, что nouveau - неюзабельное г0вно  - не проблема NVIDIA.

     
     
  • 5.65, kissmyass (?), 15:54, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего не ломалось уже лет 15.
    > То, что nouveau - неюзабельное г0вно  - не проблема NVIDIA.

    а причем тут nouveau? ты что-то совсем потерялся, это NVIDIA требует отключение этого драйвера в параметрах ядра, чтобы свое блобовское овно воткнуть

     
  • 2.21, BratishkaErik (ok), 12:45, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, ником ошибся, извини рандом, если твоим ником воспользовался
     
     
  • 3.26, BratishkaEric (?), 13:04, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ничего страшного))
     
  • 2.60, Аноним (58), 14:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем?

    Открытие драйвера стоят колоссальных денег. NVIDIA не charity, они бабки зарабатывают, причём очень успешно. По капитализации обошли Intel и AMD _вместе взятые_.

    Унылые фанаты свободы, которые сидят в подвалах и мастурбируют на Линукс, их не интересуют.

    Пошли и создали конкурента, если вы все такие умные.

    // b.

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:24, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Опять обгадились и сделали только то, что уже есть. Да любой переводчик делает то же самое. Лучше б генератор новых слов придумали того, что еще не представлено в опыте. Убогость одна.
     
     
  • 2.14, Аноним (10), 12:30, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только все переводчики дно. Особенно deepl, большинство правда не заметит из-за нулевого владения языками. Нужны новые подходы.
     
     
  • 3.17, bOOster (ok), 12:35, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Во всем ИИ нужны абсолютно новые подходы. Анализ хоть какая глубокий на качество решений абсолютно не влияет.
     
  • 2.18, Генератор тут (?), 12:40, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/

    Потом автоматический переводчик. И можно в печать.

     

  • 1.41, Anonymous XE (?), 13:41, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Приоткрыли.

    >распространяется под лицензией NVIDIA Source Code License, накладывающей ограничение на использование в коммерческих целях

    Надо писать: Выпустили под проприетарной лицензией с предоставлением исходников.

    P.S. Если бы не Python, исходников бы не увидели.

     
  • 1.43, Онаним (?), 13:46, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная вещь для мест, внедряющих аутентификацию по лицу :D
     
     
  • 2.46, kissmyass (?), 13:54, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а что это за болото такое с аутенфикацией по лицу?
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 14:59, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то весь современный мир, открой глаза. В банкоматах сбера уже есть кнопка "авторизоваться по биометрии", в метро не просто так камеры на турникетах стоят. Для удалённых услуг это вообще во все поля. Но ничего, такие вот технологии прикроют лавочку скоро))
     
     
  • 4.81, пох. (?), 18:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще-то весь современный мир, открой глаза.

    ваш российский концлагерь еще не весь мир.

     
  • 2.51, пох. (?), 14:01, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем поможет? Прикрывать настоящее лицо эта техника не умеет. А вручную можешь развернутым журналом плейбой заслоняться, с тем же или большим успехом. Зачем тебе синтетические лица, когда вполне хватит сисек?

    Вот те ребята что очочки с веселыми полосками придумали - те интересные. Но никакая невидия, разумеется, такой вредный опенсорс поддерживать не будет.

     
     
  • 3.56, Аноним (2), 14:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется, будет. Можно сделать сетку, детектирующую такие очки, и продавать. В случае конфликта больше всех выигрывают те, кто стоит тихонечко в сторонке и поставляет необходимые для конфликта товары обеим сторонам одновременно. Если конфликта нет -  значит его надо создать, спрос на товары сам не создастся!
     

  • 1.44, Аноним (54), 13:51, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это нужно! Это годно! Нужно больше сгенерированных лиц для большого брата.
     
  • 1.62, Аноним (63), 14:57, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь эта штука и её наследники сделают аутентификацию по биометрии бесполезной.
     

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