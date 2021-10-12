NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц

|
|
|
|2.5, Аноним (5), 12:06, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Нужная сегодня вещь. На каждом столбе повесили камеру с распознаванием лиц. Есть теперь генерялка рандомных лмц, чтобы шпионскому ии было чем заниматься.
|
|
|
|3.19, QwertyReg (ok), 12:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нужная вещь - это генератор лиц, держащих в руках разворот паспорта, и чтоб всё это дело было рандомным с нуля.
|
|2.50, Помогите (??), 14:00, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Народ! У меня тут проблема с видюхой (нвидия). Нужен совет.
Видюха старая еще 2014 года, но на винде она нормально никогда не работала, только в линуксе.
На днях в винде начались постоянные сбои/краши видеодрайвера. Не помогает даже чистая переустановка дров. При этом в линуксе все шикарно...
И вот я вспомнил, что у меня процессор Intel - со встроенной графикой (которой я никогда не пользовался). Где и как ее включить? Что устанавливать? Что надо сделать, чтобы на линуксе ничего не менялось (была бы нвидия), а при загрузке винды включалась бы графика от Intel?
|
|
|
|2.9, Аноним (2), 12:22, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но ведь и написать, что потратили лярды на синтез качественного прона, если Компания не специализируется на его производстве и продаже, нельзя - это будет "в личных целях".
|
|2.30, Аноним (29), 13:17, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, пока что, только лиц. Им ещё пилить и пилить для этого продакшена ;)
|
|1.4, n00by (ok), 12:04, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> 4480 GPU (560 серверов DGX A100 с 8 GPU A100 80GB в каждом).
> В качестве областей применения модели называется решение задач
> по обработке информации на естественном языке
"В октябре 1981 года Японское министерство международной торговли и промышленности объявило о создании исследовательской организации — Института по разработке методов создания компьютеров нового поколения (Institute for New Generation Computer Technology Research Center). Целью данного проекта было создание систем обработки информации, базирующихся на знаниях. Предполагалось, что эти системы будут обеспечивать простоту управления за счет возможности общения с пользователями при помощи естественного языка. Эти системы должны были самообучаться, использовать накапливаемые в памяти знания для решения различного рода задач, предоставлять пользователям экспертные консультации, причем от пользователя не требовалось быть специалистом в информатике. Предполагалось, что человек сможет использовать ЭВМ пятого поколения так же легко, как любые бытовые электроприборы типа телевизора, магнитофона и пылесоса."
|
|
|
|2.12, Аноньимъ (ok), 12:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В итоге оказалось проще людей научить думать как компьютеры. По крайней мере в эту сторону пустили прогресс.
А у японцев много было(и есть) всяких весьма интересных технологий в области ИИ.
|
|
|
|3.15, n00by (ok), 12:33, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
"Как компьютеры" люди изначально могли думать, когда ковыряли отверстия в перфокартах и кодили в машкодах и на асме. Потом это стало "слишком дорого" и под шумок научили думать как надо.
- мне две книжки по JS по $9
- с вас $99
|
|3.22, Урри (ok), 12:47, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В итоге оказалось что проще людей вообще не учить. Вот палец - води им и смотри картинки, если нравится нажимай. Все.
|
|
|
|4.24, Аноньимъ (ok), 12:52, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> В итоге оказалось что проще людей вообще не учить. Вот палец -
> води им и смотри картинки, если нравится нажимай. Все.
Это не про людей.
|
|1.6, EuPhobos (ok), 12:11, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Судя по первому видео (Бородач в очках), система StyleGAN2 была более полкиторректной нежели StyleGAN3, где он внезапно стал белым?
Ай-ай-ай!
|
|
|
|2.34, Аноним (29), 13:24, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну это так случайно получилось. Конкретно вопросами политкорректности они займутся в StyleGAN4.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 12:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Главное тут чего хотят пользователи, покупающие их железки. Пользователям никакой выгоды открытие блоба не принесёт.
|
|
|
|3.42, Anonymous XE (?), 13:45, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Принесёт. Можно будет позволять себе загружать nvidia.ko вместо nouveau.ko, собрав его полностью из исходников, естесственно.
|
|3.45, kissmyass (?), 13:53, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да как минимум не надо ебли с маскированием nouveau, есть уверенность что дистр не сломается после установки очередного блоба, это будет часть ядра и ее будут тестировать
|
|
|
|4.49, Аноним (10), 13:58, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Частью ядра он никогда не будет, даже с опенсорс лицензией линковать с гпл не получится.
|
|
|
|5.57, Anonymous XE (?), 14:25, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну почему же не сможет быть? Если выпустят под каким-либо, одобренным OSI, пермессивом, хотя бы, то в ядро примут. В ядро много кода под BSDL приняли.
|
|
|
|6.69, Аноним (10), 16:10, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там много сублицензированного проприетарного кода и алгоритмов.
|
|5.66, kissmyass (?), 15:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Частью ядра он никогда не будет, даже с опенсорс лицензией линковать с
> гпл не получится.
поэтому придется брать AMD
|
|
|
|6.68, Аноним (10), 16:02, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если работать или в игрушки играть не надо, берите конечно. Софта с поддержкой амд всё меньше.
|
|4.59, Аноним (58), 14:40, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ничего не ломалось уже лет 15.
То, что nouveau - неюзабельное г0вно - не проблема NVIDIA.
|
|
|
|5.65, kissmyass (?), 15:54, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ничего не ломалось уже лет 15.
> То, что nouveau - неюзабельное г0вно - не проблема NVIDIA.
а причем тут nouveau? ты что-то совсем потерялся, это NVIDIA требует отключение этого драйвера в параметрах ядра, чтобы свое блобовское овно воткнуть
|
|2.60, Аноним (58), 14:42, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Зачем?
Открытие драйвера стоят колоссальных денег. NVIDIA не charity, они бабки зарабатывают, причём очень успешно. По капитализации обошли Intel и AMD _вместе взятые_.
Унылые фанаты свободы, которые сидят в подвалах и мастурбируют на Линукс, их не интересуют.
Пошли и создали конкурента, если вы все такие умные.
// b.
|
|1.11, Аноним (11), 12:24, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Опять обгадились и сделали только то, что уже есть. Да любой переводчик делает то же самое. Лучше б генератор новых слов придумали того, что еще не представлено в опыте. Убогость одна.
|
|
|
|2.14, Аноним (10), 12:30, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только все переводчики дно. Особенно deepl, большинство правда не заметит из-за нулевого владения языками. Нужны новые подходы.
|
|
|
|3.17, bOOster (ok), 12:35, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Во всем ИИ нужны абсолютно новые подходы. Анализ хоть какая глубокий на качество решений абсолютно не влияет.
|
|1.41, Anonymous XE (?), 13:41, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Приоткрыли.
>распространяется под лицензией NVIDIA Source Code License, накладывающей ограничение на использование в коммерческих целях
Надо писать: Выпустили под проприетарной лицензией с предоставлением исходников.
P.S. Если бы не Python, исходников бы не увидели.
|
|
|
|
|
|3.63, Аноним (63), 14:59, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вообще-то весь современный мир, открой глаза. В банкоматах сбера уже есть кнопка "авторизоваться по биометрии", в метро не просто так камеры на турникетах стоят. Для удалённых услуг это вообще во все поля. Но ничего, такие вот технологии прикроют лавочку скоро))
|
|
|
|4.81, пох. (?), 18:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вообще-то весь современный мир, открой глаза.
ваш российский концлагерь еще не весь мир.
|
|2.51, пох. (?), 14:01, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И чем поможет? Прикрывать настоящее лицо эта техника не умеет. А вручную можешь развернутым журналом плейбой заслоняться, с тем же или большим успехом. Зачем тебе синтетические лица, когда вполне хватит сисек?
Вот те ребята что очочки с веселыми полосками придумали - те интересные. Но никакая невидия, разумеется, такой вредный опенсорс поддерживать не будет.
|
|
|
|3.56, Аноним (2), 14:19, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разумеется, будет. Можно сделать сетку, детектирующую такие очки, и продавать. В случае конфликта больше всех выигрывают те, кто стоит тихонечко в сторонке и поставляет необходимые для конфликта товары обеим сторонам одновременно. Если конфликта нет - значит его надо создать, спрос на товары сам не создастся!
|
|1.44, Аноним (54), 13:51, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это нужно! Это годно! Нужно больше сгенерированных лиц для большого брата.
|
|1.62, Аноним (63), 14:57, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Надеюсь эта штука и её наследники сделают аутентификацию по биометрии бесполезной.
|