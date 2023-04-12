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Компания NVIDIA опубликовала код RTX Remix Runtime

12.04.2023 21:59

Компания NVIDIA открыла исходные тексты runtime-компонентов платформы моддинга RTX Remix, позволяющей добавлять в существующие классические компьютерные игры на базе API DirectX 8 и 9 поддержку рендеринга с симуляцией поведения света на основе трассировки пути, повышать качество текстур при помощи методов машинного обучения, подключать подготовленные пользователем игровые ресурсы (ассеты) и применять технологию DLSS для реалистичного масштабирования изображений для увеличения разрешения без потери качества. Код написан на языке С++ и открыт под лицензией MIT.

TX Remix Runtime предоставляет подменяемые DLL-библиотеки, позволяющие перехватывать обработку игровых сцен, заменять игровые ресурсы во время воспроизведения и интегрировать в игру поддержку технологий RTX, таких как трассировка пути, DLSS 3 и Reflex. Помимо RTX Remix Runtime в платформу RTX Remix также входит инструментарий RTX Remix Creator Toolkit (пока только анонсирован), построенный на базе NVIDIA Omniverse и позволяющий создавать визуально модернизированные моды для некоторых классических игр, прикреплять новые ресурсы и источники света в перерабатываемые игровые сцены и использовать методы машинного обучения для переработки внешнего вида игровых ресурсов.

Компоненты, входящие в RTX Remix Runtime:

  • Модули для захвата и замены, отвечающие за перехват игровых сцен в формате USD (Universal Scene Description) и замену на лету оригинальных игровых ресурсов на модернизированные. Для захвата потока команд рендеринга используется подмена d3d9.dll.
  • Bridge, транслирующий 32-разрядные обработчики рендеринга в 64-разрядные для снятия ограничений, связанных с доступной памятью. Перед обработкой вызовы Direct3D 9 преобразуются в API Vulkan при помощи прослойки DXVK.
  • Менеджер сцен, использующий информацию, приходящую через API D3D9, для создания представления исходной сцены, отслеживания игровых объектов между кадрами и настройки сцены для применения трассировки путей.
  • Движок трассировки путей, осуществляющий рендеринг, обработку материалов и применение расширенных оптимизаций (DLSS, NRD, RTXDI).




  1. Главная ссылка к новости (https://www.nvidia.com/en-us/g...)
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Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58961-nvidia
Ключевые слова: nvidia
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:33, 12/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Лучший GPU вендор!
     
     
  • 2, name (??), 23:37, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А том-то и прикол, что вендор с вендорлоками.
     
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