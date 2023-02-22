Опубликован план продвижения в ядро Linux драйвера Xe для GPU Intel

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|1.1, Lost Inside (ok), 12:07, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Реквестирую поддержку "принципиально новой архитектуры" процессоров Байкал и Эльбрус.
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|2.2, Аноним (2), 12:16, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ARM уже есть, а Ель Брус настолько закрытый и проприетарен, что его даже в компиляторы с открытым исходным кодом невозможно добавить.
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|3.52, Аноним (52), 16:16, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>в компиляторы с открытым исходным кодом невозможно добавить
Доказательства в студию. А то мужики то не знают.
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|2.14, nebularia (ok), 12:47, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Байкал и Эльбрус
Нету уже этих ваших байкалоэльбрусов, и не будет. Год назад вбили последний гвоздь в крышку гроба.
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|3.16, Аноним (16), 12:57, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Здравствуйте, Алишер Бурхманович, ну не бомбите вы так. Подумаешь не получилось через YADRO денег на ARM-е попилить, бывает.
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|4.58, anonymous (??), 17:01, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какая разница что случилось с мелкой партией эльбрусов на складе которую дерзкие эффективные сделали не по отсталой российской технологии на микронах ангстремах светланах а по настоящей западной на САМОМ Тайване вау. Ну что, помогли вам компетенции инновации модернизации? Вот бы узнать конкретно пофамильно что за мразина пробила тогда производство именно а Тайване.
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|2.15, Аноним (16), 12:54, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Камней на e2k не слишком много в обиходе, поэтому и смысла добавлять архитектуру в основное ядро нет. Да и текущее количество Эльбрусов успевает поддерживаться МЦСТ с собственным патченным ядром.
Вот если каким-то чудом Эльбрусы начали бы продаваться по всему СНГ, то добавление в апстрим уже имело бы смысл.
П.С. РосАтом вроде бы приглядывается к покупке МЦСТ и уже заявил о разработке литографов, а они ребята серьезные, поэтому небольшая надежда в глубинах души все еще теплится.
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|3.18, Я (??), 13:02, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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ну тут главное чтоб росатом не превратили в национальное достояние..
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|4.22, Аноним (16), 13:17, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как раз национальным достоянием все госкорпорации и ресурсы было бы неплохо сделать.
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|5.31, Аноним (36), 13:57, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Газпром вот является "национальным достоянием" и мы видим, что-то с ним не так. Так что, лучше бы становиться национальным достоянием без кавычек.
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|6.32, Аноним (32), 13:58, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так что, лучше бы становиться национальным достоянием без кавычек.
Об этом и говорю
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|3.23, nebularia (ok), 13:19, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и уже заявил о разработке литографов
Ахаха. Ждите примерно никогда. Заявлять о разработке - тренд 2022 года.
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|1.3, Аноним (3), 12:19, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как насчёт того чтобы изначально Intel разрабатывать опенсорсный драйвер?!
Или им религия запрещает?!
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|2.6, Анони (?), 12:21, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, ну ты гений конечно.
Давай ты мне и моей команде будешь платить по 4-7 касарей бакинских чтобы мы сидели и опенсорсом обмазывались.
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|2.27, _kp (ok), 13:41, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если есть ноухау, то оно должно быть на стороне железки.
Драйвер, и не должен быть закрытым, ибо он посредник между ОС и железом, что бы это добро просто использовать.
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|3.33, Аноним (36), 14:02, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С каких-то пор стало модным выдавать программную реализацию за апппаратную. Это, похоже, началось с псевдоаппаратных RAID-контроллеров. Такое же "ноухау" не раскроешь, а то не будут хавать.
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|1.11, Аноним (16), 12:40, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Новый драйвер и не на rust-е... Да и пацаны из Nvdia ada spark вместо ржавого выбрали... Как жить то?
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|1.17, Аноним (17), 13:01, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У интела с амд интересное развлечение выпускать новые несовместимые с прошлой версией дрова каждые 2 года.
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|1.26, Аноним (26), 13:36, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно, что за три десятилетия непрерывных побед линпуса не десктопе никто так и не осилил полностью отделить мух от котлет и потому дрова до сих пор тащатся в ядро, а чтобы отделить — надо пересобирать.
Модули как бы есть, но как бы и нет (грустный коллективный вздох бсдшников).
Зато как смешно было критиковать древнющую ХР за встроенную в ядро графику.
Приплыли.
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|2.29, Аноним (29), 13:46, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Драйвера в ядре - это когда после установки операционки не нужно расчехлять "коробочку, которая шла с канпуктером", вставлять стопицот компакт-дисков и запускать с них стопицот установщиков. Сейчас единственный сторонний драйвер - это драйвер GPU, но и то до поры до времени, надеюсь.
Далее, драйвера в ядре - это какая-никакая гарантия, что они полностью синхронизированы с правками во внутреннюю кухню ядра. Изменился апи? Релиз не состоится, пока все дрова к этому изменению не адаптируются.
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|3.41, Аноним (26), 14:38, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Драйвера в ядре — это неспособность продумать архитектуру, не более.
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|4.46, Аноним (29), 15:22, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если эта твоя "архитектура" приводит к чисто вантузовским проблемам типа "обновил ядро - слетело то-то", то в женский детородный орган такую "архитектуру".
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|5.50, Аноним (49), 16:02, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часто юзвери винды обновляют ядро?
Клинических кретинов, которые обновляются на "новые", искусственно несовместимые версии, в расчёт не берём.
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|3.60, Аноним (59), 17:21, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> когда после установки операционки не нужно расчехлять "коробочку, которая шла с канпуктером", вставлять стопицот компакт-дисков и запускать с них стопицот установщиков
У вас какие-то крайне устарелые представления об оффтопике.
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|2.37, Ананий (?), 14:11, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Модули как бы есть, но как бы и нет (грустный коллективный вздох бсдшников).
А о чем вздыхать-то?
Intel - самая беспроблемная "видеокарточка", особенно когда нужно лишь 2д.
На втором месте блоб от невидии, А потом уже недоATI, с которым как повезет.
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|3.39, Аноним (17), 14:30, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как на гламур переезжали всё рассыпалось постоянно. Если раньше хоть как-то работало, то тут приходилось переключать все эти sna, чтобы вместо чёрных текстур что-то показывало, а то и вовсе гламур удалять. Сегодня, конечно, немного получше, но это было не так и давно, а проблемы всё те же всплывают.
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|2.48, vbcnthfkmnth123 (ok), 15:53, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вам больше скажу, если драйвера для новых карточек ATI собрать в монолит ядра, то ядро упадет с кернел паник. Иначе как в модуле оно не работает
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|2.51, ivan_erohin (?), 16:14, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> потому дрова до сих пор тащатся в ядро
нет не потому. видео и аудио дрова пошли в ядро как только
началась массовая мультимедия (даже не высокого разрешения).
внезапно стало не хватать производительности. почему-то.
драйвера сетевых карт и дисков были в ядрах *ix изначально,
насколько мне не изменяет склероз.
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|1.56, Аноним (56), 16:20, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Разгуделись что-то. Просто штеуд пытается использовать наработки что сделали русские писатели драйверов.
Отарывают чтобы может быть орава что-то там да исправила.
До уровня амд им еще как до луны задом.
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