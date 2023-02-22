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Опубликован план продвижения в ядро Linux драйвера Xe для GPU Intel

22.02.2023 11:30

Дэниел Веттер (Daniel Vetter), инженер из компании Intel и один из сопровождающих подсистему DRM, опубликовал в списке рассылки разработчиков ядра Linux план продвижения патчей с реализацией драйвера Xe, предназначенного для использования с GPU на базе архитектуры Intel Xe, которая используется в видеокартах семейства Arc и интегрированной графике, начиная с процессоров Tiger Lake. Драйвер Xe позиционируется как основа для обеспечения поддержки новых чипов, не привязанная к коду для поддержки старых платформ. В течение 2023 года патчи планируется довести до пригодности тестирования энтузиастами, а также по возможности провести рецензирование разработчиками, не связанными с компанией Intel. При оптимистичном сценарии драйвер будет принят в основной состав ядра в конце года.

В настоящее время включению в основной состав ядра мешает то, что код изначально был разработан за закрытыми дверями в отдельной ветке ядра и теперь необходимо провести дополнительную работу по его интеграции с актуальной кодовой базой. Учитывая недавний негативный опыт затягивания интеграции в ядро значительных изменений для драйвера AMD, приведший к необходимости переписывания части кода, для упрощения продвижения подготовленной кодовой базы драйвера Xe в основное ядро предлагается предварительно достичь консенсуса в вопросах реализации планировщика и взаимодействия с другими драйверами.

Драйвер Xe построен с использованием новой архитектуры, в которой более активно используются уже существующие компоненты подсистемы DRM (Direct Rendering Manager), а также типовые компоненты драйвера i915, не привязанные к конкретным GPU, например, код для взаимодействия с экранами, модель памяти и реализация execbuf. В драйверах Xe и i915 планируется обеспечить совместное использование общего кода, чтобы избежать дублирования типовых компонентов. В Mesa работа OpenGL и Vulkan поверх драйвера Xe реализована на уровне изменений, внесённых в существующие Mesa-драйверы Iris и ANV.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Компания Intel опубликовала Xe, новый Linux-драйвер для своих GPU
  3. OpenNews: Представлен XenGT, механизм виртуализации GPU от компании Intel
  4. OpenNews: Сопровождение драйверов для устаревших GPU AMD и Intel в Linux оказалось лучше, чем в Windows
  5. OpenNews: Ошибка в ядре Linux 5.19.12, потенциально способная повредить экраны на ноутбуках с GPU Intel
  6. OpenNews: Уязвимость в драйвере GPU Intel для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58688-xe
Ключевые слова: xe, intel, gpu, i915, drm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Lost Inside (ok), 12:07, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Реквестирую поддержку "принципиально новой архитектуры" процессоров Байкал и Эльбрус.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:16, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ARM уже есть, а Ель Брус настолько закрытый и проприетарен, что его даже в компиляторы с открытым исходным кодом невозможно добавить.
     
     
  • 3.7, Lost Inside (ok), 12:27, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > ARM уже есть.

    Толку-то. У РФ нет возможности делать что-либо на ARM.

     
     
  • 4.49, Аноним (49), 15:59, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К счастью, Эрэфией мир не ограничивается.
     
  • 3.52, Аноним (52), 16:16, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >в компиляторы с открытым исходным кодом невозможно добавить

    Доказательства в студию. А то мужики то не знают.

     
  • 2.4, Анони (?), 12:19, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Работающие только на базе Ректал ОС
     
     
  • 3.8, EuPhobos (ok), 12:30, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Работающие только на базе Ректал ОС

    Это вы про Гуглондроид?

     
  • 3.36, Аноним (36), 14:09, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ректал гвоздями прибит к x86(_64).
     
  • 2.14, nebularia (ok), 12:47, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Байкал и Эльбрус

    Нету уже этих ваших байкалоэльбрусов, и не будет. Год назад вбили последний гвоздь в крышку гроба.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:57, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Здравствуйте, Алишер Бурхманович, ну не бомбите вы так. Подумаешь не получилось через YADRO денег на ARM-е попилить, бывает.
     
  • 3.53, Аноним (52), 16:18, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А старые поставки куда делись?
     
     
  • 4.58, anonymous (??), 17:01, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какая разница что случилось с мелкой партией эльбрусов на складе которую дерзкие эффективные сделали не по отсталой российской технологии на микронах ангстремах светланах а по настоящей западной на САМОМ Тайване вау. Ну что, помогли вам компетенции инновации модернизации? Вот бы узнать конкретно пофамильно что за мразина пробила тогда производство именно а Тайване.
     
     
  • 5.59, Аноним (59), 17:17, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, были варианты?
     
  • 2.15, Аноним (16), 12:54, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Камней на e2k не слишком много в обиходе, поэтому и смысла добавлять архитектуру в основное ядро нет. Да и текущее количество Эльбрусов успевает поддерживаться МЦСТ с собственным патченным ядром.

    Вот если каким-то чудом Эльбрусы начали бы продаваться по всему СНГ, то добавление в апстрим уже имело бы смысл.

    П.С. РосАтом вроде бы приглядывается к покупке МЦСТ и уже заявил о разработке   литографов, а они ребята серьезные, поэтому небольшая надежда в глубинах души все еще теплится.

     
     
  • 3.18, Я (??), 13:02, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ну тут главное чтоб росатом не превратили в национальное достояние..
     
     
  • 4.22, Аноним (16), 13:17, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как раз национальным достоянием все госкорпорации и ресурсы было бы неплохо сделать.
     
     
  • 5.31, Аноним (36), 13:57, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Газпром вот является "национальным достоянием" и мы видим, что-то с ним не так. Так что, лучше бы становиться национальным достоянием без кавычек.
     
     
  • 6.32, Аноним (32), 13:58, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так что, лучше бы становиться национальным достоянием без кавычек.

    Об этом и говорю

     
  • 3.23, nebularia (ok), 13:19, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и уже заявил о разработке   литографов

    Ахаха. Ждите примерно никогда. Заявлять о разработке - тренд 2022 года.

     
     
  • 4.35, Аноним (36), 14:08, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Догоним и перегоним ASML!
     
     
  • 5.42, Аноним (59), 14:41, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В три года!
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:19, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как насчёт того чтобы изначально Intel разрабатывать опенсорсный драйвер?!
    Или им религия запрещает?!
     
     
  • 2.6, Анони (?), 12:21, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, ну ты гений конечно.
    Давай ты мне и моей команде будешь платить по 4-7 касарей бакинских чтобы мы сидели и опенсорсом обмазывались.
     
     
  • 3.54, Аноним (52), 16:19, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор corejs одобряет!
     
  • 2.9, Zenitur (ok), 12:30, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У них под Linux всегда опенсорсные дрова
     
  • 2.20, Я (??), 13:03, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для "секретной" архитектуры?
     
  • 2.27, _kp (ok), 13:41, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если есть ноухау, то оно должно быть на стороне железки.
    Драйвер, и не должен быть закрытым, ибо он посредник между ОС и железом, что бы это добро просто использовать.
     
     
  • 3.33, Аноним (36), 14:02, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каких-то пор стало модным выдавать программную реализацию за апппаратную. Это, похоже, началось с псевдоаппаратных RAID-контроллеров. Такое же "ноухау" не раскроешь, а то не будут хавать.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:19, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да, Интел с выпуском дискретных Arc прям крепко взялись за драйвера:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58381
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58287
    p.s.:
    За три месяца с Arc A380 улучшения в драйверах заметные.
     
  • 1.10, keydon (ok), 12:32, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понапишут драйверов за закрытыми дверями, а потом переписывають
     
  • 1.11, Аноним (16), 12:40, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новый драйвер и не на rust-е... Да и пацаны из Nvdia ada spark вместо ржавого выбрали... Как жить то?
     
  • 1.12, Zenitur (ok), 12:42, 22/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.21, Аноним (5), 13:14, 22/02/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.24, Zenitur (ok), 13:29, 22/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:46, 22/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.38, Zenitur (ok), 14:16, 22/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.17, Аноним (17), 13:01, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У интела с амд интересное развлечение выпускать новые несовместимые с прошлой версией дрова каждые 2 года.
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 15:03, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, инвесторы у них одни и те же?
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:36, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, что за три десятилетия непрерывных побед линпуса не десктопе никто так и не осилил полностью отделить мух от котлет и потому дрова до сих пор тащатся в ядро, а чтобы отделить — надо пересобирать.
    Модули как бы есть, но как бы и нет (грустный коллективный вздох бсдшников).
    Зато как смешно было критиковать древнющую ХР за встроенную в ядро графику.
    Приплыли.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:46, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Драйвера в ядре - это когда после установки операционки не нужно расчехлять "коробочку, которая шла с канпуктером", вставлять стопицот компакт-дисков и запускать с них стопицот установщиков. Сейчас единственный сторонний драйвер - это драйвер GPU, но и то до поры до времени, надеюсь.

    Далее, драйвера в ядре - это какая-никакая гарантия, что они полностью синхронизированы с правками во внутреннюю кухню ядра. Изменился апи? Релиз не состоится, пока все дрова к этому изменению не адаптируются.

     
     
  • 3.41, Аноним (26), 14:38, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Драйвера в ядре — это неспособность продумать архитектуру, не более.
     
     
  • 4.46, Аноним (29), 15:22, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если эта твоя "архитектура" приводит к чисто вантузовским проблемам типа "обновил ядро - слетело то-то", то в женский детородный орган такую "архитектуру".
     
     
  • 5.50, Аноним (49), 16:02, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто юзвери винды обновляют ядро?
    Клинических кретинов, которые обновляются на "новые", искусственно несовместимые версии, в расчёт не берём.
     
  • 3.60, Аноним (59), 17:21, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда после установки операционки не нужно расчехлять "коробочку, которая шла с канпуктером", вставлять стопицот компакт-дисков и запускать с них стопицот установщиков

    У вас какие-то крайне устарелые представления об оффтопике.

     
  • 2.37, Ананий (?), 14:11, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Модули как бы есть, но как бы и нет (грустный коллективный вздох бсдшников).

    А о чем вздыхать-то?
    Intel - самая беспроблемная "видеокарточка", особенно когда нужно лишь 2д.
    На втором месте блоб от невидии, А потом уже недоATI, с которым как повезет.

     
     
  • 3.39, Аноним (17), 14:30, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как на гламур переезжали всё рассыпалось постоянно. Если раньше хоть как-то работало, то тут приходилось переключать все эти sna, чтобы вместо чёрных текстур что-то показывало, а то и вовсе гламур удалять. Сегодня, конечно, немного получше, но это было не так и давно, а проблемы всё те же всплывают.
     
  • 2.48, vbcnthfkmnth123 (ok), 15:53, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вам больше скажу, если драйвера для новых карточек ATI собрать в монолит ядра, то ядро упадет с кернел паник. Иначе как в модуле оно не работает
     
  • 2.51, ivan_erohin (?), 16:14, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > потому дрова до сих пор тащатся в ядро

    нет не потому. видео и аудио дрова пошли в ядро как только
    началась массовая мультимедия (даже не высокого разрешения).
    внезапно стало не хватать производительности. почему-то.

    драйвера сетевых карт и дисков были в ядрах *ix изначально,
    насколько мне не изменяет склероз.

     

  • 1.30, Самый Лучший Гусь (?), 13:48, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я против DRM, так что придеться бойкотировать
     
     
  • 2.34, Аноним (36), 14:06, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В данном случае, имеется ввиду Direct Rendering Manager.
     
     
  • 3.43, Аноним (59), 14:43, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово не воробей. Придётся.
     
  • 2.55, Аноним (52), 16:19, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, нет, пожалуйста не надо! Бггг
     

  • 1.40, Максим (??), 14:34, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А почему не на самом лучше в мире мегабезопасном языке?..
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 15:15, 22/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты спрашиваешь про php5?
     

  • 1.56, Аноним (56), 16:20, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Разгуделись что-то. Просто штеуд пытается использовать наработки что сделали русские писатели драйверов.
    Отарывают чтобы может быть орава что-то там да исправила.
    До уровня амд им еще как до луны задом.
     
  • 1.57, Аноним (57), 16:48, 22/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, у них вообще не будет закрытой версии драйвера, как у AMD?
     
  • 1.61, Аноним (-), 17:26, 22/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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