Уязвимость в драйвере GPU Intel для Linux

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|1.2, AlexCr4ckPentest (?), 22:41, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Задача: у людей был язык С, в котором по мнению сообщества языка X огромные проблемы с безопасностью. Сообщество языка X очень любит свой язык и постоянно ноет, что язык С небезопасен...
Так же существует фраза: "А вот в языке X такого бы не было".
Что же это за язык такой, и почему о нем так говорят?
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|2.4, Аноним (4), 22:51, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Дядя, ты рак? Это не сишная проблема а проблема работы с оборудованием.
Точно так же можно и на хрусте сделать: железка TLB не сбросила, но мы в своем коде подумали что успешно сбросили и отдали память. Дальше кто-то ее поюзает. Но железка не в курсе такой ерунды и при случае туда отфутболит чей-то совершенно не связанный доступ. Потому что в таблице был такой маппинг.
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|4.13, Аноним (13), 00:53, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле и ника достаточно. А эмблема что, шестеренка как у велика.
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|2.6, egan (?), 22:54, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы новость-то читали? Там вообще говоря о невыставленных битах в регистре. Если и какой-то язык мог исправить ситуацию - то скорее тот, на котором писали документацию на модуль.
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|3.12, Аноним (13), 00:50, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы новость-то читали? Там вообще говоря о невыставленных битах в регистре.
И от такого поможет не хруст а замена на copilot. И то не факт - кто его знает какие биты он там посчитает типовыми для интелского GPU 12 поколения в чужом коде. Может, он как раз забагованого кода наглотался с 5.4 ядра и будет везде багованую версию всучивать? А кодер который вообще не в теме даже и не заподозрит что там подстава :)
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|2.9, user32.dll (?), 23:12, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "А вот в языке X такого бы не было".
Если бы активисты Mozilla, выгнавшие лидера, имели Y, то X бы не было, как нет и плодов его.
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|3.14, Аноним (-), 01:18, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С++, очевидно же. Там такого точно нет.
Видимо плюсы сами корректно работают с оборудованием. Там скайнет давно заправляет балом и лучше всех знает как правильно программить сброс TLB в 12-м поколении GPU от интел, потому что корпорация интел всего лишь крыша для производства продвинутых боевых роботов. Сейчас он вам мастеркласс дадет на тему программирования и не только :)
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|2.5, Аноним (4), 22:53, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С IOMMU там вроде несколько менее жестко, однако IOMMU частично перенастраивается же под ситуации и вроде все-равно возможна ситуация когда не сброшеный TLB зафутболит обращение к памяти совсем не туда куда это было задумано на самом деле.
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