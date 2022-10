Ошибка в ядре Linux 5.19.12, потенциально способная повредить экраны на ноутбуках с GPU Intel

2.5 , Аноним ( - ), 12:35, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – зря смеёшься, такие лёгкие лэптопы как раз самое оно что бы ставить линукс

но с другой стороны, 99% пользователей пингвиньи проблемы не волнуют

3.37 , X86 ( ok ), 13:30, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >такие лёгкие лэптопы как раз самое оно что бы ставить линукс Как будто бы современный Линукс легче чем то, что на этих лэптопах было установлено.

3.66 , Аноним ( 66 ), 14:38, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а очень зря, ведь за сгоревший ноут разраба в конечном итоге заплатит юзер. а все разрабы сидят под linux

3.71 , Степан ( ? ), 14:44, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если уж и рассматривать лёгкий лэптом на встроенной графике под Линукс, то это должен быть ryzen

3.75 , анон ( ? ), 15:06, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стоит напомнить, что гпу интела до сих пор работает в с -50% производительности на линуксе.

Стоит заметить, что интел нинужен в легких лаптопах при наличии амд.

А простые смертные и геймеры с радостью возьмут амд - дешевле и играть на встройке во все можно.

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:35, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – таки gpu в cpu

3.8 , Аноним ( - ), 12:36, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – software render лучше, чем ничего, но хуже hardware render, факт

4.10 , Аноним ( 10 ), 12:40, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что ты несешь это hardware render. Ещё раз для особо одарённый. У интела видюха встроена в процессор.

5.14 , Аноним ( - ), 12:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – да, но это отдельный чип

а software render это таки на ЦПУ

6.33 , НяшМяш ( ok ), 13:24, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как там дела в 2010? У нас примерно с Sandy Bridge iGPU в том же крисстале, что и процессор делают.

7.46 , Аноним ( 46 ), 13:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Технически это всё же совершенно отдельная часть кристалла (очень дорогая и жирная, кстати). Без драйвера ОС работает достаточно базово, только на вывод картинки. И это только Интел, та же Амд там вроде вообще склеивает из разных ошмётков (хотя не она, конечно, у неё вроде нет производств).

6.34 , HyC ( ? ), 13:27, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отдельный чип в комбике это хаб.

6.41 , Аноним ( 41 ), 13:37, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У ителов SoC типа arm-ов все в одном, тот же risc по сути.

4.16 , Аноним ( 46 ), 12:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без ускорения сегодня не вариант. Твоё лучше чем ничего это равноценно сравнению крохотного монохромного дисплея и качественной 4к ips панели (потому что без видеокарты все ресурсы будут уходить на отрисовку и их не хватит для этого). Да что там, даже псевдотекстовый терминал тормозить будет. Поэтому любая встройка в процессор предпочтительнее vesa.

2.38 , Аноним ( 38 ), 13:35, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Скоро:

https://dtf.ru/hard/1382234

3.45 , ryoken ( ok ), 13:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С совместимостью железа как? Если ГеФорс\Радеон можно вставить чуть не на PCI-Ex v.1 и оно скроее поедет, чем нет, то про интел читал нерадостные перспективы.

2.82 , bolgenos ( ok ), 15:43, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не тупи онанимус, Intel Iris XE - это мобильная видеокарта