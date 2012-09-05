Ошибка в ядре Linux 5.19.12, потенциально способная повредить экраны на ноутбуках с GPU Intel

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|2.5, Аноним (-), 12:35, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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зря смеёшься, такие лёгкие лэптопы как раз самое оно что бы ставить линукс
но с другой стороны, 99% пользователей пингвиньи проблемы не волнуют
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|3.37, X86 (ok), 13:30, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>такие лёгкие лэптопы как раз самое оно что бы ставить линукс
Как будто бы современный Линукс легче чем то, что на этих лэптопах было установлено.
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|3.66, Аноним (66), 14:38, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а очень зря, ведь за сгоревший ноут разраба в конечном итоге заплатит юзер. а все разрабы сидят под linux
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|3.71, Степан (?), 14:44, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если уж и рассматривать лёгкий лэптом на встроенной графике под Линукс, то это должен быть ryzen
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|3.75, анон (?), 15:06, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стоит напомнить, что гпу интела до сих пор работает в с -50% производительности на линуксе.
Стоит заметить, что интел нинужен в легких лаптопах при наличии амд.
А простые смертные и геймеры с радостью возьмут амд - дешевле и играть на встройке во все можно.
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|3.8, Аноним (-), 12:36, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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software render лучше, чем ничего, но хуже hardware render, факт
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|4.10, Аноним (10), 12:40, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что ты несешь это hardware render. Ещё раз для особо одарённый. У интела видюха встроена в процессор.
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|6.33, НяшМяш (ok), 13:24, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как там дела в 2010? У нас примерно с Sandy Bridge iGPU в том же крисстале, что и процессор делают.
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|7.46, Аноним (46), 13:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Технически это всё же совершенно отдельная часть кристалла (очень дорогая и жирная, кстати). Без драйвера ОС работает достаточно базово, только на вывод картинки. И это только Интел, та же Амд там вроде вообще склеивает из разных ошмётков (хотя не она, конечно, у неё вроде нет производств).
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|4.16, Аноним (46), 12:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без ускорения сегодня не вариант. Твоё лучше чем ничего это равноценно сравнению крохотного монохромного дисплея и качественной 4к ips панели (потому что без видеокарты все ресурсы будут уходить на отрисовку и их не хватит для этого). Да что там, даже псевдотекстовый терминал тормозить будет. Поэтому любая встройка в процессор предпочтительнее vesa.
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|3.45, ryoken (ok), 13:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С совместимостью железа как? Если ГеФорс\Радеон можно вставить чуть не на PCI-Ex v.1 и оно скроее поедет, чем нет, то про интел читал нерадостные перспективы.
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|1.9, Аноним (9), 12:38, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Байки про "у меня от этого вируса комп взорвался"! начинают воплощаться в жизнь, сначала vlc динамики портил, теперь вот драйвера видеокарт подтянулись, осталось добавить программное управление зарядкой батарейки bios...
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|2.12, Аноним (10), 12:41, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У друга во время грозу монитор взорвался году так в 2004-2005. Воздушные линии такие воздушные
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|2.15, Аноним (15), 12:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А этот ваш линукс и ранее, например, жёг динамики на bay trail планшетах
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|4.52, iPony129412 (?), 14:03, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В драйверах Intel был косяк и они постоянно писали на flash память UEFI.
Ну и она от множественных записей выходила из строя.
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|3.32, анонимъ (?), 13:21, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у меня интеловский ssd умер от дуалбута, когда диск опрашивался минтом на старте. таки да.
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|3.47, ryoken (ok), 13:43, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну с правильным написанием прошивок щас вообще у много кого беда, почитайте некоего CodeRush-а хотья на том же швабре (простите на худом слове).
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|1.22, Аноним (-), 13:02, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Раньше, в 90-х, при подключении 5.25 флоппи к спектруму, если +12В приходили раньше +5В то выгорала какаято микросхема, подробностей уже не помню.
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|2.30, n80 (?), 13:20, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1818ВГ93 очень чувствительна к порядку подачи питания, есть такое дело. Впрочем, не только она, но это массовая проблема была. Только вот сейчас такие вещи элементарно решаются на аппаратном уровне, но как всегда кто-то забыл/сэкономил, а кто-то другое подставил программный костыль и не задокументировал его.
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|1.27, Аноним (27), 13:12, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У штеуда дрова для gpu забагованные донельзя, на оффтопике 11е поколение по первости глючило настолько, что перезагружаться надо было каждый день, плюс артефакты, падения приложений. Так что не удивлен.
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|2.56, mikhailnov (ok), 14:10, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На Линуксе мы так нервы не изматываем, в большинстве случаев они просто работают
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|1.29, анон1111 (?), 13:17, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Рейв в 90-х разве закончился? Рейв так-то и сейчас в наличии. Но там вроде кроме двух-трёх композиций от мелкобига слушать нечего.
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|1.31, РастаГангста (?), 13:20, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот почему дебиан самый лучший дистр на свете. Умные дебианцы ждут, пока лошки из арча или федоры не подорвутся на свежих выпусках ядра.
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|2.35, НяшМяш (ok), 13:28, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Получается дебиан это кучка ленивых бородатых дядек, которые даже тестирование не проводят? Ведь всё за них протестили более молодые и инициативные.
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|3.39, Аноним (39), 13:37, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Классику надо знать.
Молодой бык предлагает старому:
- Слушай, давай быстренько-быстренько спустимся, трахнем по корове
и быстренько-быстренько поднимемся назад!
- Не-ет!
- Ну, тогда давай быстренько-быстренько спустимся, трахнем по две коровы и быстренько-быстренько поднимемся назад!
- Не-ет!
- Ну, а что же тогда ты предлагаешь?
- Мы медленно-медленно спустимся с горы, перетрахаем все стадо и
медленно-медленно вернемся на место!
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|3.76, РастаГангста (?), 15:07, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не леневых, а умных. Умные учатся на ошибках идиотов, которые пялятся в свой обгоревший монитор. И вообще, у кого стоит на дебиан, тот не принадлежит к числу обезьян.
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|1.36, Аноним (36), 13:29, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эххх, где мои 90е с их возможностью перепрограммировать контроллер CRT с потенциальной возможностью сорвать на монике синхронизацию. Сколько я не пытался, никто так не скачал мою прогу для проверки гипотетической возможности режима 160х и 180х на голом VGA. На новых видушках и мониках не работает. Надо запускать на ванильном VGA.
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|2.42, Аноним (39), 13:38, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно странные люди. Надо было самому сорвать синхронизацию записать на видео выложить в интернет, получить профит и известность.
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|3.48, ryoken (ok), 13:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам же говорят - 90-е. А вы - "Интернет" По диалАпу отгружать что ли? Да и ютуба ещё не придумали.
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|4.53, Аноним (39), 14:05, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. В 1998 году уже онлайн трансляции были, а вы говорите. В конце концов можно было по старинке послать кассету на великое «телевидение»
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|6.84, Аноним (83), 15:51, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я всегда с собой беру видеокаме-ру! (Если сервер видеорегистрации можно остановить.)
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|2.59, Аноним (18), 14:19, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сорвать синхронизацию… Я так моник в защиту увёл, предохранитель только через полминуты отпустило. Больше не экспериментировал.
Со старыми (реально старыми) ЖК вообще страшные вещи творить можно было.
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|3.74, Аноним (36), 15:00, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более новые моники были мультичастотными. Они могли сами автоматом подстраиваться под любую частоту, как это делают и современные. Речь идет о чистых VGA, где частота строчной развертки 34КГц и частоты кадровой развертки 60 и 70 FPS были прошиты аппаратно, а значит любой косяк синхронизации приводил к ее срыву и уходу луча черт знает куда, что в теории могло повредить моник, хотя на практике никто этого скорее всего не проверял. Хотя не. Я еще помню старые SVGA моники, которые показывали кашу на экране при выборе разрешения, которое они не поддерживали. Но там синхронизация не срывалась.
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|5.81, Аноним (36), 15:39, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Круто. А у мя были два 286+EGA. Конечно долго хотел 386+VGA, т.к. многие проги и игры их требовали. В конце концов появился. Вот в те времена даже не подумал о том, что можно было забрать эти компы домой, когда их спишут. А теперь вот жалею. В те времена еще было недостаточно знаний, чтобы перепрограммировать CRT. Недавно вот ради по приколу разобрался. Но проверить уже не начем. На эмуле рабоатет абсолютно все, даже несуществующие в природе режимы. А на реальной современной видушке режимы прописаны жестко. И что то типа 160х160 получить нельзя. Оно все равно будет 320х160 на половину экрана.
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|1.40, topin89 (ok), 13:37, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Слава смельчакам, обновляющимся сразу до самой передовой версии. Их дисплеи пали, чтобы наши могли продолжать жить
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|2.49, ryoken (ok), 13:47, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть Fedora RawHide :). Пока не сгорело ничо на ноуте :). Ну и 6-е ядро там в виде штук 5 RC побывало до релиза :).
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|3.55, Аноним (39), 14:06, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего там только не бывало, так что сабж это так теоретическая вероятность.
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|1.57, Аноним (36), 14:12, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во, чуваки, у кого остались старые VGA и кто не боится их спалить, вот вам сцылка: https://dropmefiles.com/XwzDe
Прописываете что то вроде BmpView.exe Picture.bmp 0 6 6 6 vgax.drv 160 200
Снимите все на видео и скиньте сцылку куда-нибудь
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|3.61, trolleybus (?), 14:25, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бтв, за это срок дают.
Если дают, то точно не по 273 статье:
> 1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации
А дисплей (как и почти все аппаратные средства) - это не компьютерная информация и тем более не средство ее защиты.
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|3.64, Аноним (36), 14:32, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие сурцы? Привыкли, блин, к вашему опенсурцу. Прога на асме написана. Сурцы можете получить дизассемблированием.
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|3.65, Аноним (36), 14:36, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это. Прога предназначена для просмотра BMP, а не для уничтожения железа. То, что она может быть несовместима с каким-то железом, что может привести к каким-то последствиям - это уже излишки эры DOSа.
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|1.62, Аноним (62), 14:28, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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приятно-то как))) рачеюзверей и всяких остальных диванных бетатестеров одноклеточных, про тухлость дебиана вечно орущих проредит жиза, надеюсь.. кстати я вчера таки с 4.19 на 5.10 переехал, норм, но линукс куда-то не туда идет, последние лет 12 и это печально.
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|2.86, Аноним (83), 15:56, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это у тебя сегодня атипичная лихорадка. Попей чайку с малиной, отдохни, пройдёт.
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|1.73, Аноним (73), 15:00, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не помню уже в каком журнале, на первое апреля последних годов прошлого века, читал про вирус 666, который перехватывал управление мышкой и душил проводом пользователя компьютера.
Или в ФИДО читал, склероз.
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|1.80, Аноним (80), 15:30, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> со световыми эффектами на рейв вечеринках 90-х годов
Что ты принял? Дотянись до лазеров! Надежный как тр@х
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