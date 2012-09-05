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Ошибка в ядре Linux 5.19.12, потенциально способная повредить экраны на ноутбуках с GPU Intel

07.10.2022 12:00

В наборе исправлений к графическому драйверу i915, включённому в состав ядра Linux 5.19.12, выявлена критическая ошибка, потенциально способная привести к повреждению жидкокристаллических экранов (случаи повреждений, произошедшие из-за рассматриваемой проблемы, пока не зафиксированы, но гипотетически возможность повреждения не исключается сотрудниками Intel). Проблема затрагивает только ноутбуки с графической подсистемой Intel, на которых используется драйвер i915. Проявление ошибки отмечено на некоторых ноутбуках Lenovo, Dell, Thinkpad и Framework.

Ошибка проявляется в виде интенсивного яркого белого мигания на экране сразу после загрузки драйвера i915, которое сравнивается столкнувшимися с проблемой пользователями со световыми эффектами на рейв вечеринках 90-х годов. Отмеченное мерцание вызвано некорректными задержками при подаче питания на LCD-экран, что при длительном воздействии потенциально может привести к физическому повреждению жидкокристаллической панели. При невозможности выбрать в загрузчике другое ядро для временного блокирования проблемы рекомендуется указать при загрузке параметр ядра "module_blacklist=i915" чтобы зайти в систему и выполнить обновление пакета с ядром или откатиться на прошлое ядро.

Ошибка связана с изменением логики разбора VBT (Video BIOS Tables), которое было добавлено только в выпуск ядра 5.19.12, все более ранние или более поздние версии, включая 5.19.11, 5.19.13 и 6.0.0, проблеме не подвержены. Ядро 5.19.12 было сформировано 28 сентября, а корректирующий выпуск 5.19.13 был опубликован 4 октября. Из основных дистрибутивов ядро 5.19.12 успели доставить пользователям в Fedora Linux, Gentoo и Arch Linux. Стабильные выпуски Debian, Ubuntu, SUSE и RHEL поставляются с более ранними ветками ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков
  3. OpenNews: Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях
  4. OpenNews: Раскрыты причины блокирования работы UEFI-прошивки ноутбуков Samsung
  5. OpenNews: Загрузка Linux в режиме UEFI выводит из строя некоторые модели ноутбуков Thinkpad
  6. OpenNews: NVIDIA отзывает драйверы 195.36.XX из-за опасности аппаратных повреждений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57883-kernel
Ключевые слова: kernel, i915, linux, lcd, notebook
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (77) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:30, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    С gpu intel.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 12:35, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    зря смеёшься, такие лёгкие лэптопы как раз самое оно что бы ставить линукс
    но с другой стороны, 99% пользователей пингвиньи проблемы не волнуют
     
     
  • 3.37, X86 (ok), 13:30, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >такие лёгкие лэптопы как раз самое оно что бы ставить линукс

    Как будто бы современный Линукс легче чем то, что на этих лэптопах было установлено.

     
  • 3.66, Аноним (66), 14:38, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а очень зря, ведь за сгоревший ноут разраба в конечном итоге заплатит юзер. а все разрабы сидят под linux
     
  • 3.71, Степан (?), 14:44, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если уж и рассматривать лёгкий лэптом на встроенной графике под Линукс, то это должен быть ryzen
     
  • 3.75, анон (?), 15:06, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит напомнить, что гпу интела до сих пор работает в с -50% производительности на линуксе.
    Стоит заметить, что интел нинужен в легких лаптопах при наличии амд.
    А простые смертные и геймеры с радостью возьмут амд - дешевле и играть на встройке во все можно.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:35, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    таки gpu в cpu
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 12:36, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    software render лучше, чем ничего, но хуже hardware render, факт
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:40, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты несешь это hardware render. Ещё раз для особо одарённый. У интела видюха встроена в процессор.
     
     
  • 5.14, Аноним (-), 12:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    да, но это отдельный чип
    а software render это таки на ЦПУ
     
     
  • 6.33, НяшМяш (ok), 13:24, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как там дела в 2010? У нас примерно с Sandy Bridge iGPU в том же крисстале, что и процессор делают.
     
     
  • 7.46, Аноним (46), 13:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически это всё же совершенно отдельная часть кристалла (очень дорогая и жирная, кстати). Без драйвера ОС работает достаточно базово, только на вывод картинки. И это только Интел, та же Амд там вроде вообще склеивает из разных ошмётков (хотя не она, конечно, у неё вроде нет производств).
     
  • 6.34, HyC (?), 13:27, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдельный чип в комбике это хаб.
     
  • 6.41, Аноним (41), 13:37, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У ителов SoC типа arm-ов все в одном, тот же risc по сути.
     
  • 4.16, Аноним (46), 12:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без ускорения сегодня не вариант. Твоё лучше чем ничего это равноценно сравнению крохотного монохромного дисплея и качественной 4к ips панели (потому что без видеокарты все ресурсы будут уходить на отрисовку и их не хватит для этого). Да что там, даже псевдотекстовый терминал тормозить будет. Поэтому любая встройка в процессор предпочтительнее vesa.
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:35, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Скоро:
    https://dtf.ru/hard/1382234
     
     
  • 3.45, ryoken (ok), 13:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С совместимостью железа как? Если ГеФорс\Радеон можно вставить чуть не на PCI-Ex v.1 и оно скроее поедет, чем нет, то про интел читал нерадостные перспективы.
     
  • 2.82, bolgenos (ok), 15:43, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тупи онанимус, Intel Iris XE - это мобильная видеокарта
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:38, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Байки про "у меня от этого вируса комп взорвался"! начинают воплощаться в жизнь, сначала vlc динамики портил, теперь вот драйвера видеокарт подтянулись, осталось добавить программное управление зарядкой батарейки bios...
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 12:41, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У друга во время грозу монитор взорвался году так в 2004-2005. Воздушные линии такие воздушные
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это ты просто 25 кадр не видел
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А этот ваш линукс и ранее, например, жёг динамики на bay trail планшетах
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 12:48, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У линуксов четыре штуки таких «баек» за двадцать лет.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:51, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, кстати, бубунта уже корраптила биосы ноутов леново
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:05, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
     
  • 4.52, iPony129412 (?), 14:03, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В драйверах Intel был косяк и они постоянно писали на flash память UEFI.
    Ну и она от множественных записей выходила из строя.
     
  • 3.32, анонимъ (?), 13:21, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у меня интеловский ssd умер от дуалбута, когда диск опрашивался минтом на старте. таки да.
     
  • 3.47, ryoken (ok), 13:43, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну с правильным написанием прошивок щас вообще у много кого беда, почитайте некоего CodeRush-а хотья на том же швабре (простите на худом слове).
     
  • 2.43, Аноним (41), 13:39, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про Чернобыль?
     
  • 2.77, анон (?), 15:08, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще был старфорс, которые гробил дисковод и диски.
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:50, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вирусы, сжигающие монитор, вернулись!!
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:56, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все верно производителей говеного оборудования вон с рынка
     
  • 1.22, Аноним (-), 13:02, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше, в 90-х, при подключении 5.25 флоппи к спектруму, если +12В приходили раньше +5В то выгорала какаято микросхема, подробностей уже не помню.
     
     
  • 2.30, n80 (?), 13:20, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1818ВГ93 очень чувствительна к порядку подачи питания, есть такое дело. Впрочем, не только она, но это массовая проблема была. Только вот сейчас такие вещи элементарно решаются на аппаратном уровне, но как всегда кто-то забыл/сэкономил, а кто-то другое подставил программный костыль и не задокументировал его.
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:12, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У штеуда дрова для gpu забагованные донельзя, на оффтопике 11е поколение по первости глючило настолько, что перезагружаться надо было каждый день, плюс артефакты, падения приложений. Так что не удивлен.
     
     
  • 2.56, mikhailnov (ok), 14:10, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Линуксе мы так нервы не изматываем, в большинстве случаев они просто работают
     

  • 1.28, Аноним (28), 13:14, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Говорила тебе бабушка, что телевизор посадишь!
     
     
  • 2.79, Первая буква (?), 15:23, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ужо и в итель вашу дендю упихнули, они специально, шоб у телеателье наживались!
     

  • 1.29, анон1111 (?), 13:17, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рейв в 90-х разве закончился? Рейв так-то и сейчас в наличии. Но там вроде кроме двух-трёх композиций от  мелкобига слушать нечего.
     
     
  • 2.67, Бывалый смузихлёб (?), 14:40, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Музло осталось, вещества - закончились
    Музло осталось, рейв - закончился
     

  • 1.31, РастаГангста (?), 13:20, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот почему дебиан самый лучший дистр на свете. Умные дебианцы ждут,  пока лошки из арча или федоры не подорвутся на свежих выпусках ядра.
     
     
  • 2.35, НяшМяш (ok), 13:28, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Получается дебиан это кучка ленивых бородатых дядек, которые даже тестирование не проводят? Ведь всё за них протестили более молодые и инициативные.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:37, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Классику надо знать.

    Молодой бык предлагает старому:

    - Слушай, давай быстренько-быстренько спустимся, трахнем по корове
    и быстренько-быстренько поднимемся назад!
    - Не-ет!
    - Ну, тогда давай быстренько-быстренько спустимся, трахнем по две коровы и быстренько-быстренько поднимемся назад!
    - Не-ет!
    - Ну, а что же тогда ты предлагаешь?
    - Мы медленно-медленно спустимся с горы, перетрахаем все стадо и
    медленно-медленно вернемся на место!

     
     
  • 4.54, iPony129412 (?), 14:05, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут зоотематика не в почёте 🤷♂
     
     
  • 5.68, Аноним (66), 14:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тут это где? в чечне?
     
  • 5.83, Аноним (83), 15:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по никам некоторых обитателей... Очень даже в почёте.
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:53, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Получается дебиан это кучка ленивых бородатых дядек, которые даже тестирование не проводят?

    Сначала проводят тестирование всякие роллинг-релизные дистрибутивы, потом проводят тестирование Дебиан.
    https://wiki.debian.org/ru/DebianTesting

     
  • 3.76, РастаГангста (?), 15:07, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не леневых,  а умных. Умные учатся на ошибках идиотов, которые пялятся в свой обгоревший монитор. И вообще,   у кого стоит на дебиан,  тот не принадлежит к числу обезьян.
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:29, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эххх, где мои 90е с их возможностью перепрограммировать контроллер CRT с потенциальной возможностью сорвать на монике синхронизацию. Сколько я не пытался, никто так не скачал мою прогу для проверки гипотетической возможности режима 160х и 180х на голом VGA. На новых видушках и мониках не работает. Надо запускать на ванильном VGA.
     
     
  • 2.42, Аноним (39), 13:38, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно странные люди. Надо было самому сорвать синхронизацию записать на видео выложить в интернет, получить профит и известность.  
     
     
  • 3.48, ryoken (ok), 13:46, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам же говорят - 90-е.  А вы - "Интернет" По диалАпу отгружать что ли? Да и ютуба ещё не придумали.
     
     
  • 4.53, Аноним (39), 14:05, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. В 1998 году уже онлайн трансляции были, а вы говорите. В конце концов можно было по старинке послать кассету на великое «телевидение»
     
     
  • 5.69, Бывалый смузихлёб (?), 14:42, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сама-себе режиссёр. «А вам слабо ?»
    Видеокамеру можно было выиграть опять же
     
     
  • 6.84, Аноним (83), 15:51, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всегда с собой беру видеокаме-ру! (Если сервер видеорегистрации можно остановить.)
     
  • 2.59, Аноним (18), 14:19, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сорвать синхронизацию… Я так моник в защиту увёл, предохранитель только через полминуты отпустило. Больше не экспериментировал.
    Со старыми (реально старыми) ЖК вообще страшные вещи творить можно было.
     
     
  • 3.74, Аноним (36), 15:00, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более новые моники были мультичастотными. Они могли сами автоматом подстраиваться под любую частоту, как это делают и современные. Речь идет о чистых VGA, где частота строчной развертки 34КГц и частоты кадровой развертки 60 и 70 FPS были прошиты аппаратно, а значит любой косяк синхронизации приводил к ее срыву и уходу луча черт знает куда, что в теории могло повредить моник, хотя на практике никто этого скорее всего не проверял. Хотя не. Я еще помню старые SVGA моники, которые показывали кашу на экране при выборе разрешения, которое они не поддерживали. Но там синхронизация не срывалась.
     
     
  • 4.78, Аноним (18), 15:12, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня и был чистый VGA, IBM 8512 вроде.
     
     
  • 5.81, Аноним (36), 15:39, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто. А у мя были два 286+EGA. Конечно долго хотел 386+VGA, т.к. многие проги и игры их требовали. В конце концов появился. Вот в те времена даже не подумал о том, что можно было забрать эти компы домой, когда их спишут. А теперь вот жалею. В те времена еще было недостаточно знаний, чтобы перепрограммировать CRT. Недавно вот ради по приколу разобрался. Но проверить уже не начем. На эмуле рабоатет абсолютно все, даже несуществующие в природе режимы. А на реальной современной видушке режимы прописаны жестко. И что то типа 160х160 получить нельзя. Оно все равно будет 320х160 на половину экрана.
     

  • 1.40, topin89 (ok), 13:37, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Слава смельчакам, обновляющимся сразу до самой передовой версии. Их дисплеи пали, чтобы наши могли продолжать жить
     
     
  • 2.49, ryoken (ok), 13:47, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть Fedora RawHide :). Пока не сгорело ничо на ноуте :). Ну и 6-е ядро там в виде штук 5 RC побывало до релиза :).
     
  • 2.51, Аноним (50), 13:55, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато ни на маке ни на винде такого не бывало.
     
     
  • 3.55, Аноним (39), 14:06, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего там только не бывало, так что сабж это так теоретическая вероятность.
     
  • 2.63, анонна (?), 14:32, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да уж слава им)) ахахахах
     

  • 1.57, Аноним (36), 14:12, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во, чуваки, у кого остались старые VGA и кто не боится их спалить, вот вам сцылка: https://dropmefiles.com/XwzDe

    Прописываете что то вроде BmpView.exe Picture.bmp 0 6 6 6 vgax.drv 160 200

    Снимите все на видео и скиньте сцылку куда-нибудь

     
     
  • 2.58, Аноним (46), 14:15, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бтв, за это срок дают. Где исходники?
     
     
  • 3.60, Аноним (18), 14:20, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://old-dos.ru/files/file_1130.html
     
  • 3.61, trolleybus (?), 14:25, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бтв, за это срок дают.

    Если дают, то точно не по 273 статье:

    > 1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации

    А дисплей (как и почти все аппаратные средства) - это не компьютерная информация и тем более не средство ее защиты.

     
  • 3.64, Аноним (36), 14:32, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие сурцы? Привыкли, блин, к вашему опенсурцу. Прога на асме написана. Сурцы можете получить дизассемблированием.
     
  • 3.65, Аноним (36), 14:36, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это. Прога предназначена для просмотра BMP, а не для уничтожения железа. То, что она может быть несовместима с каким-то железом, что может привести к каким-то последствиям - это уже излишки эры DOSа.
     

  • 1.62, Аноним (62), 14:28, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    приятно-то как))) рачеюзверей и всяких остальных диванных бетатестеров одноклеточных, про тухлость дебиана вечно орущих проредит жиза, надеюсь.. кстати я вчера таки с 4.19 на 5.10 переехал, норм, но линукс куда-то не туда идет, последние лет 12 и это печально.
     
     
  • 2.72, Аноним (72), 14:45, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще икспертов опеннта также проредить, цианидом, например
     

  • 1.70, Аноним (72), 14:44, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    типичный линукс
     
     
  • 2.86, Аноним (83), 15:56, 07/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у тебя сегодня атипичная лихорадка. Попей чайку с малиной, отдохни, пройдёт.
     

  • 1.73, Аноним (73), 15:00, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не помню уже в каком журнале, на первое апреля последних годов прошлого века, читал про вирус 666, который перехватывал управление мышкой и душил проводом пользователя компьютера.
    Или в ФИДО читал, склероз.
     
  • 1.80, Аноним (80), 15:30, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > со световыми эффектами на рейв вечеринках 90-х годов

    Что ты принял? Дотянись до лазеров! Надежный как тр@х

     
  • 1.85, penetrator (?), 15:55, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    5.19 одно из самых глючных ядер, ломает ext4, хорошо что есть бекапы
     
  • 1.87, Отец Ононим (?), 16:02, 07/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем новостей про окирпичивание SSD с XFS на 6-й версии ядра.
     

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