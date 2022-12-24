The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Intel опубликовала Xe, новый Linux-драйвер для своих GPU

24.12.2022 08:39

Компания Intel опубликовала начальную версию нового драйвера для ядра Linux - Xe, предназначенного для использования с интегрированными GPU и дискретными видеокартами на базе архитектуры Intel Xe, которая используется в интегрированной графике начиная с процессоров Tiger Lake и в отдельных видеокартах семейства Arc. В качестве цели разработки драйвера названо предоставление основы для обеспечения поддержки новых чипов, не привязанной к коду для поддержки старых платформ. Также заявлено более активное совместное использование кода Xe с другими компонентами подсистемы DRM (Direct Rendering Manager).

Код изначально рассчитан на поддержку различных аппаратных архитектур и доступен для тестирования на системах x86 и ARM. Реализация пока рассматривается как экспериментальный вариант для обсуждения разработчиками, ещё не готовый для интеграции в основной состав ядра. Работа над старым драйверов i915 не останавливается и его сопровождение будет продолжаться. Довести новый драйвер Xe до готовности планируется в течение 2023 года.

В новом драйвере большая часть кода для взаимодействия с экранами, заимствована из драйвера i915 и в дальнейшем разработчики планируют обеспечить совместное использование данного кода в обоих драйверах, чтобы избежать дублирования типовых компонентов (сейчас подобный код просто пересобирается два раза, но обсуждаются альтернативные варианты совместного использования кода). Модель памяти в Xe во многом близка к реализации модели памяти i915, а реализация execbuf очень походит на execbuf3 из кода i915.

Для обеспечения поддержи графических API OpenGL и Vulkan помимо драйвера для ядра Linux проектом также подготовлены изменения для работы Mesa-драйверов Iris и ANV через модуль Xe. В текущем виде связка Xe с Mesa уже достаточно развита для запуска GNOME, браузеров и игр на базе OpenGL и Vulkan, но пока отмечаются отдельные проблемы и ошибки, среди прочего приводящие к аварийным завершениям работы. Также пока не проводилась работа по оптимизации производительности.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в драйвере GPU Intel для Linux
  3. OpenNews: Intel задействовал код DXVK в своих драйверах для Windows
  4. OpenNews: Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA
  5. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
  6. OpenNews: Intel разрабатывает новый драйвер для своих графических адаптеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58381-intel
Ключевые слова: intel, gpu, xe, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 3, penetrator (?), 09:12, 24/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    надеюсь не такой же глюкавый как для их чипа I225-V?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру