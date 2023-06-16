В драйвере Nouveau выявлена ошибка, приводящая к повреждению памяти в ядре Linux 6.3

Кэрол Хербст (Karol Herbst) из компании Red Hat, принимающий участие в разработке Mesa, драйвера Nouveau и открытого стека OpenCL, рекомендовал пользователям открытых драйверов для видеокарт NVIDIA воздержаться от использования ядра Linux 6.3 из-за выявления специфичной для данной ветки ядра ошибки в коде драйвера Nouveau. Ошибка приводит к аварийному завершению работы из-за повреждения памяти ядра в результате обращения в коде к уже освобождённой области памяти (use-after-free).

Вероятно, ошибка также может использоваться как уязвимость для повышения своих привилегий в системе, но возможность создания эксплоита пока не подтверждена. Также не исключается, что возникающий сбой может привести к нарушению целостности файловой системы, так как теоретически повреждение памяти ядра может затронуть области, в которых хранятся структуры ФС ext4. Проблема пока решена только в форме патча, который ещё не принят в состав ядра.



