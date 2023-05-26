В ядре Linux 6.3 всплыла проблема, приводящая к повреждению метаданных ФС XFS

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|1.1, Аноним (1), 23:36, 26/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Такое ощущение, что все эти xfs, btrfs и прочие – лишь игрушки. Ждём нормальный и стабильный ext5.
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|2.3, Аноним (3), 23:42, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Баг в ядре, чукча.
xfs наверно единственная годная из всего зоопарка помимо ext.
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|6.8, Аноним (8), 00:19, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деградирует xfs куда больше ext4. У ext4 основная проблема фрагментация свободного пространства которая эээ может быть весьма значительной. Ну и время доступа к большим каталогам какое-то не здоровое (фрагментация опять же), но это вроде у всех. У меня xfs только и делала, что портила файлы всю свою историю, пока пытался использовать, поэтому теперь только оправданные эксперименты. Вроде f2fs, но её тоже бездумно пихать нельзя и слишком уж много ограничений.
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|7.9, Аноним (3), 00:22, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из розетки часто дергал? Умирающий хард-убожка? Перегревающийся полуразбитый ноут?
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|8.13, birdie (ok), 00:38, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я давным давно работал в компании, где backup сервер крутился под RHEL 5 с XFS ... текст свёрнут, показать
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|9.18, Аноним (3), 01:02, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Страшилка интересная Не иначе космическое излучение Во времена RHEL 5 xfs была... текст свёрнут, показать
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|7.25, Ананоним (?), 01:48, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня раздел ext4 1GB уже 9 лет живёт, я начинаю тихо охреневать от фрагментации. Нужна программа дефрагментации. Некоторые директории открываются 30 секунд.
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|5.24, DEF (?), 01:46, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ФС, которая молча хавает битые данные, не имея чексумм на данные и метаданные - не может быть надежной.Btrfs, ZFS - надежные ФС. XFS, ext4 - нет.
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|4.14, Виталий (??), 00:40, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скажу от себя: её основная годность - более эффективная поддержка гигантских дисков объёмом больше 4х терабайт. Ext4 да, невероятно надёжная и хорошо зарекомендовавшая себя файловая система, НО, на дисках объёмом больше 4х терабайт могут всплывать различные ограничения и замедление производительности (сильно дольше будет отзываться). Что про файловую систему XFS, то она специально создана под гигантские диски, чтобы откликалась быстро не зависимо от того, как много файлов на ней навалено, и т.п. У меня на сервере диск 6 терабайт, работает на XFS. Если коротко - XFS первым делом нужна для гигантских файлопомоек. Для всего остального Ext4 за уши хватит.
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|4.16, Аноним (3), 00:49, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Капризная и жрущая много ресурсов для своей работы ФС. На BSD иногда есть смысл ее использовать. В линуксе ее функциональность составляется из комбинации ФС и LVM.
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|5.23, DEF (?), 01:42, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В линуксе ее функциональность составляется из комбинации ФС и LVM.
В линуксе ее функциональность составляется использованием Btrfs.
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|2.17, Виталий (??), 00:49, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тех, кто не понимает суть, объясняю:
XFS - это файловая система, предназначенная для гигантских файлопомоек (больше 4х терабайт), с которыми она работает эффективней и отзывчивей.
BTRFS - файловая система для SSD-дисков и для системы. Её главная фишка - встроенная возможность создавать слепки состояния, и можно их использовать для откатывания к предыдущему состоянию в случае чего, и ещё куча других возможностей.
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|3.19, Аноним (3), 01:06, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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xfs - Файловая система, производительность которой не зависит от количества и размера файлов.
btrfs - Нестабильный комбайн.
Снапшоты можно делать средствами LVM сто лет в обед. И остальную кучу возможностей тоже.
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|4.21, DEF (?), 01:31, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>btrfs - Нестабильный комбайн
Экспертное мнение от диванного эксперта подъехало. Надо же, а Facebook, Synology, SUSE, Red Hat и не знали.
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|2.22, DEF (?), 01:36, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Такое ощущение, что все эти xfs, btrfs и прочие – лишь игрушки.
Btrfs стабильна и надежна как скала. Скоро в RHEL ее завезут, не зря же ее 2 года тестировали на Федоре. Все, что попадает в Федору, потом переносится в RHEL.
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|2.10, birdie (ok), 00:28, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Количество собственных патчей в Fedora сведено к абсолютному минимуму за последние 20 лет. Вы слегка отстали от жизни. Да, лет 20 назад их было море, но тогда не было git, и разработка была на порядок медленней. Таскать море патчей и портировать на новое ядро каждый раз - дорого. Лучше послать в upstream.
https://src.fedoraproject.org/rpms/kernel/tree/f38
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|3.12, Аноним (7), 00:32, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сведено, но далеко не нулевое, патчей много все равно. И не факт, что проблема не в одном из них. Посмотрим, до чего дойдут в разборке в багзилле )
А с навешиванием ярлыков завязывайте )
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|4.15, birdie (ok), 00:42, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не понял при чём тут "ярлыки". Навешивал их тот, кто обвинял априори Fedora в кривых патчах выше.
> напатчили лишнего эти шляпники
Последние ошибки с ядром Fedora, которые у меня были за последние лет 10, все так же были в mainline ядре.
Если вы хотите отвечать за базар, что де "Fedora патчит и от этого жуткие проблемы" - прошу продемонстрировать конкретные bug reports в RedHat Bugzilla. Она публична, там кроме спама ничего не удаляют.
> Сведено, но далеко не нулевое, патчей много все равно.
Красиво лгать не запретишь:
Ядро kernel-6.2.15-300.fc38.src.rpm
$ ls -l | grep -E -i "patch|diff"
-rw-r--r--. 1 root root 0 May 11 00:00 linux-kernel-test.patch (пустой файл)
-rw-r--r--. 1 root root 84797 May 11 00:00 patch-6.2-redhat.patch
-rw-r--r--. 1 root root 14414 May 11 00:00 Patchlist.changelog (не патч)
-rw-r--r--. 1 root root 1176 May 11 00:00 rhelkpatch1.x509 (не патч)
Один патч на 85KB.
Описание здесь: https://src.fedoraproject.org/rpms/kernel/blob/f38/f/Patchlist.changelog
Ничего, что касается VM, IO или драйверов RAID/ATA, кроме нескольких патчей NVMe из upstream. У людей с проблемами не NVMe.
Есть патч для XFS, но он уже включен в 6.4-rc3, где проблема не наблюдается: https://lkml.kernel.org/linux-xfs/20230412214034.GL3223426@dread.disaster
Ждём расследования. Вдруг я окажусь не прав, lol.
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