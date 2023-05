В ядре Linux 6.3 всплыла проблема, приводящая к повреждению метаданных ФС XFS

Я не понял при чём тут "ярлыки". Навешивал их тот, кто обвинял априори Fedora в кривых патчах выше. > напатчили лишнего эти шляпники Последние ошибки с ядром Fedora, которые у меня были за последние лет 10, все так же были в mainline ядре. Если вы хотите отвечать за базар, что де "Fedora патчит и от этого жуткие проблемы" - прошу продемонстрировать конкретные bug reports в RedHat Bugzilla. Она публична, там кроме спама ничего не удаляют. > Сведено, но далеко не нулевое, патчей много все равно. Красиво лгать не запретишь: Ядро kernel-6.2.15-300.fc38.src.rpm $ ls -l | grep -E -i "patch|diff"

-rw-r--r--. 1 root root 0 May 11 00:00 linux-kernel-test.patch (пустой файл)

-rw-r--r--. 1 root root 84797 May 11 00:00 patch-6.2-redhat.patch

-rw-r--r--. 1 root root 14414 May 11 00:00 Patchlist.changelog (не патч)

-rw-r--r--. 1 root root 1176 May 11 00:00 rhelkpatch1.x509 (не патч) Один патч на 85KB. Описание здесь: https://src.fedoraproject.org/rpms/kernel/blob/f38/f/Patchlist.changelog Ничего, что касается VM, IO или драйверов RAID/ATA, кроме нескольких патчей NVMe из upstream. У людей с проблемами не NVMe. Есть патч для XFS, но он уже включен в 6.4-rc3, где проблема не наблюдается: https://lkml.kernel.org/linux-xfs/20230412214034.GL3223426@dread.disaster Ждём расследования. Вдруг я окажусь не прав, lol.