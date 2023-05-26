В ядре Linux 6.3 всплыла проблема, приводящая к повреждению метаданных ФС XFS

2.2 , лох ( ? ), 23:40, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В ней-то точно багов не будет, ага

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:42, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Баг в ядре, чукча.

xfs наверно единственная годная из всего зоопарка помимо ext.

3.4 , Аноним ( 4 ), 23:48, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И в чём её годность заключается?

4.5 , Аноним ( 3 ), 00:01, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Она довольно надежная и производительная.

5.6 , Аноним ( 6 ), 00:05, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Довольно", да.

6.8 , Аноним ( 8 ), 00:19, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Деградирует xfs куда больше ext4. У ext4 основная проблема фрагментация свободного пространства которая эээ может быть весьма значительной. Ну и время доступа к большим каталогам какое-то не здоровое (фрагментация опять же), но это вроде у всех. У меня xfs только и делала, что портила файлы всю свою историю, пока пытался использовать, поэтому теперь только оправданные эксперименты. Вроде f2fs, но её тоже бездумно пихать нельзя и слишком уж много ограничений.

7.9 , Аноним ( 3 ), 00:22, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из розетки часто дергал? Умирающий хард-убожка? Перегревающийся полуразбитый ноут?

8.13 , birdie ( ok ), 00:38, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я давным давно работал в компании, где backup сервер крутился под RHEL 5 с XFS ... 9.18 , Аноним ( 3 ), 01:02, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Страшилка интересная Не иначе космическое излучение Во времена RHEL 5 xfs была... 7.25 , Ананоним ( ? ), 01:48, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня раздел ext4 1GB уже 9 лет живёт, я начинаю тихо охреневать от фрагментации. Нужна программа дефрагментации. Некоторые директории открываются 30 секунд.

5.24 , DEF ( ? ), 01:46, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ФС, которая молча хавает битые данные, не имея чексумм на данные и метаданные - не может быть надежной.Btrfs, ZFS - надежные ФС. XFS, ext4 - нет.

4.14 , Виталий ( ?? ), 00:40, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скажу от себя: её основная годность - более эффективная поддержка гигантских дисков объёмом больше 4х терабайт. Ext4 да, невероятно надёжная и хорошо зарекомендовавшая себя файловая система, НО, на дисках объёмом больше 4х терабайт могут всплывать различные ограничения и замедление производительности (сильно дольше будет отзываться). Что про файловую систему XFS, то она специально создана под гигантские диски, чтобы откликалась быстро не зависимо от того, как много файлов на ней навалено, и т.п. У меня на сервере диск 6 терабайт, работает на XFS. Если коротко - XFS первым делом нужна для гигантских файлопомоек. Для всего остального Ext4 за уши хватит.

3.11 , Аноним ( 11 ), 00:32, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – zfs норм

4.16 , Аноним ( 3 ), 00:49, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Капризная и жрущая много ресурсов для своей работы ФС. На BSD иногда есть смысл ее использовать. В линуксе ее функциональность составляется из комбинации ФС и LVM.

5.23 , DEF ( ? ), 01:42, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В линуксе ее функциональность составляется из комбинации ФС и LVM. В линуксе ее функциональность составляется использованием Btrfs.

2.17 , Виталий ( ?? ), 00:49, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для тех, кто не понимает суть, объясняю: XFS - это файловая система, предназначенная для гигантских файлопомоек (больше 4х терабайт), с которыми она работает эффективней и отзывчивей. BTRFS - файловая система для SSD-дисков и для системы. Её главная фишка - встроенная возможность создавать слепки состояния, и можно их использовать для откатывания к предыдущему состоянию в случае чего, и ещё куча других возможностей.

3.19 , Аноним ( 3 ), 01:06, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – xfs - Файловая система, производительность которой не зависит от количества и размера файлов.

btrfs - Нестабильный комбайн.

Снапшоты можно делать средствами LVM сто лет в обед. И остальную кучу возможностей тоже.

4.21 , DEF ( ? ), 01:31, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >btrfs - Нестабильный комбайн Экспертное мнение от диванного эксперта подъехало. Надо же, а Facebook, Synology, SUSE, Red Hat и не знали.

2.20 , Аноним ( 20 ), 01:23, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем ты палишся, ты днище безграмотное?

2.22 , DEF ( ? ), 01:36, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Такое ощущение, что все эти xfs, btrfs и прочие – лишь игрушки. Btrfs стабильна и надежна как скала. Скоро в RHEL ее завезут, не зря же ее 2 года тестировали на Федоре. Все, что попадает в Федору, потом переносится в RHEL.

