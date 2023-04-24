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Релиз ядра Linux 6.3

24.04.2023 11:22

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 6.3. Среди наиболее заметных изменений: чистка устаревших ARM-платформ и графических драйверов, продолжение интеграции поддержки языка Rust, утилита hwnoise, поддержка древовидных структур red-black в BPF, режим BIG TCP для IPv4, встроенный тест производительности Dhrystone, возможность запрета исполнения в memfd, поддержка создания HID-драйверов, используя BPF, в Btrfs приняты изменения для уменьшения фрагментации групп блоков.

В новую версию принято 15637 исправлений от 2055 разработчиков; размер патча - 76 МБ (изменения затронули 14296 файлов, добавлено 1023183 строк кода, удалено 883103 строк). Для сравнения в прошлой версии было предложено 16843 исправлений от 2178 разработчиков; размер патча - 62 МБ. Около 39% всех представленных в ядре 6.3 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 15% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 10% связано с сетевым стеком, 5% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества в ядре 6.3:

  • Память и системные сервисы
    • Проведена значительная чистка кода, связанного со старыми и не используемыми ARM-платами, что позволило сократить размер исходных текстов ядра на 150 тысяч строк. Удалено более 40 старых ARM-платформ.
    • Реализована возможность создания драйверов для устройств ввода с интерфейсом HID (Human Interface Device), реализуемых в форме BPF-программ.
    • Продолжен перенос из ветки Rust-for-Linux дополнительной функциональности, связанной с использованием языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Поддержка Rust не активна по умолчанию, и не приводит ко включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру. Предложенная в прошлых выпусках функциональность расширена поддержкой типов Arc (реализация указателей со счётчиком ссылок), ScopeGuard (выполняется чистку при выходе за область видимости) и ForeignOwnable (обеспечивает перемещение указателей между кодом на Си и Rust). Из пакета 'alloc' удалён модуль 'borrow' (тип 'Cow' и типаж 'ToOwned'). Отмечается, что состояние поддержки Rust в ядре уже близко к тому, чтобы начать принимать в ядро первые модули, написанные на Rust.
    • В User-mode Linux (запуск ядра как пользовательского процесса) на системах x86-64 реализована поддержка кода, написанного на языке Rust. Добавлена поддержка сборки User-mode Linux при помощи clang с включением оптимизаций на этапе связывания (LTO).
    • Добавлена утилита hwnoise для отслеживания задержек, вызванных особенностями работы аппаратного обеспечения. Определяются отклонения времени выполнения операций (jitter) при отключении обработки прерываний, превышающие одну микросекунду за 10 минут вычислений.
    • Добавлен модуль ядра с реализацией теста производительности Dhrystone, который можно использовать для оценки производительности CPU в конфигурациях без компонентов пространства пользователя (например, на стадии портирования для новых SoC, на которых реализована лишь загрузка ядра).
    • Добавлен параметр командной строки ядра "cgroup.memory=nobpf", отключающий учёт потребления памяти для BPF-программ, что может быть полезно для систем с изолированными контейнерами.
    • Для BPF-программ предложена реализация структуры данных red-black tree, в которой используются kfunc + kptr (bpf_rbtree_add, bpf_rbtree_remove, bpf_rbtree_first) вместо добавления нового типа маппинга.
    • В механизм перезапускаемых последовательностей (rseq, restartable sequences) добавлена возможность передачи процессам идентификаторов параллельного выполнения (memory-map concurrency ID), отождествляемых с номером CPU. Rseq предоставляет средства для быстрого атомарного выполнения операций, которые в случае прерывания другим потоком очищаются и предпринимается повторная попытка выполнения.
    • На процессорах ARM обеспечена поддержка инструкций SME 2 (Scalable Matrix Extension).
    • Для архитектур s390x и RISC-V RV64 реализована поддержка механизма "BPF trampoline", позволяющего минимизировать накладные расходы при передаче вызовов между ядром и программами BPF.
    • На системах с процессорами на базе архитектуры RISC-V реализовано использование инструкций "ZBB" для ускорения операций со строками.
    • Для систем на базе архитектуры набора команд LoongArch (применяемой в процессорах Loongson 3 5000 и реализующей новый RISC ISA, похожий на MIPS и RISC-V) реализована поддержка рандомизации адресного пространства ядра (KASLR), изменения размещения ядра в памяти (relocation), аппаратных точек останова и механизма kprobe.
    • В механизме DAMOS (Data Access Monitoring-based Operation Schemes), позволяющем высвобождать память с учётом частоты обращения к памяти, реализована поддержка фильтров для исключения из обработки в DAMOS определённых областей памяти.
    • В минимальной стандартной Си-библиотеке Nolibc реализована поддержка архитектуры s390 и набора инструкций Arm Thumb1 (в дополнение к поддержке ARM, AArch64, i386, x86_64, RISC-V и MIPS).
    • Проведена оптимизация objtool для ускорения сборки ядра и снижения пикового потребления памяти при сборке (при сборке ядра в режиме "allyesconfig" теперь не возникает проблем с принудительным завершением процессов на системах с 32 ГБ ОЗУ).
    • Прекращена поддержка сборки ядра компилятором Intel ICC, которая уже длительное время находилась в нерабочем виде, и никто не изъявил желание это исправить.
  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • В tmpfs реализована поддержка маппинга идентификаторов пользователей примонтированных файловых систем, применяемого для сопоставления файлов определённого пользователя на примонтированном чужом разделе с другим пользователем в текущей системе.
    • В Btrfs для уменьшения фрагментации групп блоков обеспечено разделение экстентов по размеру при выделении блоков, т.е. любая группа блоков теперь ограничивается мелкими (до 128KB), средними (до 8 МБ) и крупными экстентами. Проведён рефакторинг реализации raid56. Переработан код для проверки контрольных сумм. Внесены оптимизации производительности, позволившие до 10 раз ускорить операцию send за счёт кэширования utime для каталогов и выполнения команд только при необходимости. В три раза ускорено выполнение операций fiemap за счёт пропуска проверок обратных ссылок для совместно используемых данных (снапшотов). На 10% ускорены операции с метаданными за счёт оптимизации поиска ключей в структурах b-tree.
    • Повышена производительность ФС ext4 за счёт возможности одновременного выполнения несколькими процессами операций прямого ввода/вывода в заранее выделенные блоки, используя совместные блокировки inode вместо эксклюзивной блокировки.
    • В f2fs проведена работа по улучшению читаемости кода. Решены важные проблемы, связанные с атомарной записью и новым кэшем экстентов.
    • В файловой системе EROFS (Enhanced Read-Only File System), предназначенной для использования в разделах, доступных в режиме только для чтения, реализована возможность привязки к CPU операций распаковки сжатого содержимого файлов для сокращения задержек при доступе к данным.
    • В планировщик ввода/вывода BFQ добавлена поддержка продвинутых накопителей на вращающихся дисках, например, таких в которых используется несколько раздельно управляемых приводов головок (Multi Actuator).
    • В реализацию клиента и сервера NFS добавлена поддержка шифрования данных с использованием алгоритма AES-SHA2.
    • В подсистему FUSE (Filesystems In User Space) добавлена поддержка механизма расширения запросов, позволяющего помещать в запрос дополнительную информацию. На базе данной возможности реализовано добавление идентификаторов групп к запросу ФС, необходимых для учёта прав доступа при создании объектов в ФС (create, mkdir, symlink, mknod).
  • Виртуализация и безопасность
    • В гипервизор KVM для систем x86 добавлена поддержка расширенных гипервызовов Hyper-V и обеспечен их проброс в обработчик, работающий в хост-окружении в пространстве пользователя. Изменение позволило реализовать поддержку вложенного запуска гипервизора Hyper-V.
    • В KVM упрощено ограничение доступа гостевой системы к событиям PMU (Performance Monitor Unit), связанным с измерением производительности.
    • В механизм memfd, позволяющий идентифицировать область памяти через передаваемый между процессами файловый дескриптор, добавлена возможность создания областей, в которых запрещено исполнение кода (non-executable memfd) и невозможно в будущем выставить права на исполнение.
    • Добавлена новая prctl-операция PR_SET_MDWE, блокирующая попытки включения прав доступа к памяти, одновременно разрешающих запись и исполнение.
    • Добавлена и включена по умолчанию защита от атак класса Spectre, реализованная на основе предложенного в процессорах AMD Zen 4 автоматического режима IBRS (Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation), позволяющего адаптивно разрешать и запрещать спекулятивное выполнение инструкций во время обработки прерываний, системных вызовов и переключений контекста. Предложенная защита приводит к меньшим накладным расходам по сравнению с защитой Retpoline.
    • Устранена уязвимость, позволяющая обойти защиту от атак Spectre v2 при применении технологии одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading) и вызванная отключением механизма STIBP (Single Thread Indirect Branch Predictors) при выборе режима защиты IBRS.
    • Для систем на базе архитектуры ARM64 добавлена новая сборочная цель "virtconfig", при выборе которой активируется только минимальный набор компонентов ядра, необходимый для загрузки в системах виртуализации.
    • Для архитектуры m68k добавлена поддержка фильтрации системных вызовов при помощи механизма seccomp.
    • Добавлена поддержка встроенных в процессоры AMD Ryzen устройств CRB TPM2 (Command Response Buffer), основанных на технологии Microsoft Pluton.
  • Сетевая подсистема
    • Добавлен netlink-интерфейс для настройки подуровня предотвращения коллизий PLCA (Physical Layer Collision Avoidance), определённого в спецификации IEEE 802.3cg-2019 и используемого в Ethernet-сетях 802.3cg (10Base-T1S), оптимизированных для подключения устройств интернета-вещей и промышленных систем. Применение PLCA позволяет повысить производительность в Ethernet-сетях с разделяемой средой (shared media).
    • Прекращена поддержка API "wireless extensions" для управления беспроводными интерфейсами WiFi 7 (802.11be) так как данный API не охватывает все необходимые настройки. При попытке использования API "wireless extensions", который продолжает поддерживаться как эмулируемый слой, для большинства актуальных устройств теперь будет выводиться предупреждение.
    • Подготовлена подробная документация по API netlink (для разработчиков ядра и для разработчиков приложений в пространстве пользователя). Реализована утилита ynl-gen-c для генерации Си-кода на основе YAML-спецификаций протокола Netlink.
    • В сетевые сокеты добавлена поддержка опции IP_LOCAL_PORT_RANGE для упрощения настройки исходящих соединений через трансляторы адресов без применения SNAT. При использовании одного IP-адреса на нескольких хостах IP_LOCAL_PORT_RANGE даёт возможность использовать на каждом хосте свой диапазон исходящих сетевых портов, а на шлюзе перенаправлять пакеты на основе номеров портов.
    • Для MPTCP (MultiPath TCP) реализована возможность обработки смешанных потоков, в которых используются протоколы IPv4 и IPv6. Предоставлен доступ к статистике об использовании сокета mptcp. MPTCP представляет собой расширения протокола TCP для организации работы TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам.
    • Для IPv4 реализована возможность использования расширения BIG TCP, позволяющего увеличить максимальный размер TCP-пакета до 4ГБ для оптимизации работы высокоскоростных внутренних сетей дата-центров. Подобное увеличение размера пакета при 16-битном размере поля в заголовке достигается через реализацию "jumbo"-пакетов, размер в IP-заголовке которых выставляется в 0, а фактический размер передаётся в отдельном 32-разрядном поле в отдельном прикреплённом заголовке.
    • Добавлен новый sysctl-параметр default_rps_mask, через который можно задать применяемую по умолчанию конфигурацию RPS (Receive Packet Steering), отвечающую за распределение обработки входящего трафика по ядрам CPU на уровне обработчиков прерываний.
    • Прекращена поддержка дисциплин обработки очередей для ограничения трафика CBQ (class-based queuing), ATM (ATM virtual circuits), dsmark (differentiated service marker), tcindex (traffic-control index) и RSVP (resource reservation protocol). Данные дисциплины длительное время находятся в заброшенном виде и не нашлось желающих продолжить их сопровождение.
    • В стеке ieee802154 добавлена поддержка пассивного режима сканирования каналов беспроводных сетей.
    • Для ICMP реализованы счётчики IcmpOutRateLimitGlobal, IcmpOutRateLimitHost и Icmp6OutRateLimitHost (nstat -sz "*RateLimit*") для отслеживания состояния ограничения интенсивности пакетов (rate limit).
    • В netfilter для nftables реализован набор команд "NFT_MSG_DESTROY*" для безоговорочного удаления объектов (в отличие от команды delete не генерирует ENOENT при попытке удаления отсутствующего объекта).
  • Оборудование
    • Удалены все графические драйверы на базе DRI1: i810 (старые интегрированные видеокарты Intel 8xx), mga (Matrox GPU), r128 (ATI Rage 128 GPU, включая карты Rage Fury, XPERT 99 и XPERT 128), savage (S3 Savage GPU), sis (Crusty SiS GPU), tdfx (3dfx Voodoo) и via (VIA IGP), которые были объявлены устаревшими в 2016 году и не поддерживаются в Mesa с 2012 года.
    • Удалены устаревшие драйверы фреймбуфера (fbdev) omap1, s3c2410, tmiofb и w100fb.
    • Добавлен DRM-драйвер для интегрированных в CPU Intel Meteor Lake (14 поколение) блоков VPU (Versatile Processing Unit), предназначенных для ускорения операций, связанных с компьютерным зрением и машинным обучением. Драйвер реализован с использованием подсистемы "accel", нацеленной на обеспечение поддержки ускорителей вычислений, которые могут поставляться как в форме отдельных ASIC, так и виде IP-блоков внутри SoC и GPU.
    • В драйвере i915 (Intel) расширена поддержка дискретных видеокарт Intel Arc (DG2/Alchemist), реализована предварительная поддержка GPU Meteor Lake, включена поддержка GPU Intel Xe HP 4tile.
    • В драйвере amdgpu добавлена поддержка технологии AdaptiveSync и возможность использования с несколькими дисплеями режима защиты от перехвата выводимых на экран данных (Secure Display). Обновлена поддержка DCN 3.2 (Display Core Next), SR-IOV RAS, VCN RAS, SMU 13.x и DP 2.1.
    • В драйвер msm (GPU Qualcomm Adreno) добавлена поддержка платформ SM8350, SM8450 SM8550, SDM845 и SC8280XP.
    • В драйвере Nouveau прекращена поддержка старых вызовов ioctl.
    • В драйвер etnaviv добавлена экспериментальная поддержка NPU VerSilicon (VeriSilicon Neural Network Processor).
    • Реализован драйвер pata_parport для IDE-накопителей, подключаемых через параллельный порт. Добавленный драйвер позволил удалить из ядра старый драйвер PARIDE и модернизировать подсистему ATA. Ограничением нового драйвера является невозможность одновременного подключения принтера и диска через параллельный порт.
    • Добавлен драйвер ath12k для беспроводных карт на чипах Qualcomm с поддержкой Wi-Fi 7. Добавлена поддержка беспроводных карт на чипах RealTek RTL8188EU.
    • Добавлена поддержка 46 плат с процессорами на базе архитектуры ARM64, среди которых Samsung Galaxy tab A (2015), Samsung Galaxy S5, BananaPi R3, Debix Model A, EmbedFire LubanCat 1/2, Facebook Greatlakes, Orange Pi R1 Plus, Tesla FSD, а также устройства на базе SoC Qualcomm MSM8953 (Snapdragon 610), SM8550 (Snapdragon 8 Gen 2), SDM450 и SDM632, Rockchips RK3128 TV box, RV1126 Vision, RK3588, RK3568, RK3566, RK3588 и RK3328, TI K3 (AM642/AM654/AM68/AM69).

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.3 - Linux-libre 6.3-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В выпуске 6.3 проведена чистка блобов в новых драйверах ath12k, aw88395 и peb2466, а также в новых файлах devicetree для устройств qcom на базе архитектуры AArch64. Обновлён код чистки блобов в драйверах и подсистемах amdgpu, xhci-rcar, qcom-q6v5-pas, sp8870, av7110, а также в драйверах для DVB-карт с программным декодированием и в предкомпилированных BPF-файлах. Прекращена чистка драйверах mga, r128, tm6000, cpia2 и r8188eu, так как они были удалены из ядра. Улучшена очистка от блобов драйвера i915.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/4/2...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.2
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.1
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.0
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.19
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59022-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (137) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, iPony129412 (?), 11:32, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > сократить размер исходных текстов ядра на 150 тысяч строк. Удалено более 40 старых ARM-платформ
    > Продолжен перенос из ветки Rust-for-Linux

    Новость с самого начала радует.

     
     
  • 2.9, InuYasha (??), 11:38, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >> продолжение интеграции поддержки языка Rust

    Ну, у каждого критерии радости немножко свои... я, вот, поводов порадоваться не вижу.

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:40, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Удалили поддержку какого-то старого графического ARM калькулятора, на который какие-то типы ставили арч. Зачем там арч они так и не сказали.  
     
  • 2.30, AlexCr4ckPentest (ok), 11:57, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Продолжен перенос из ветки Rust-for-Linux

    Радость будет недолгой, примерно до очередной уязвимости в std раста

     
     
  • 3.50, НяшМяш (ok), 12:16, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Undefined behaviour и выход за границы массива определённо лучше.
     
     
  • 4.118, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:52, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В расте тоже есть ub
     
  • 4.119, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:53, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, юби и выход лучше, потому что ловятся санитайзерами, а внедрение вендорлока нет.
     
     
  • 5.134, Анонимусс (?), 14:27, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О да, уже пришли свидетели санитайзеров))

    Уже забыли про CVE-2023-0286 в OpenSSL и LibreSSL? А тут была новость про нее.
    У них в тестах санитайзерами обмазано по самое не хочу: и address_ub_sanitizer, и memory_sanitizer, и threads_sanitizer, и ворниги компиляторов разнообразных, и фаззинг даже какой-то...
    Ну и что, помогли вам эти санитайзеры?)) Пхаха, пять бажин с памятью уровня разыменовали NULL!

     
     
  • 6.153, Аноним (153), 15:12, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не переживай, в растософте ещё более эпичные фейлы будут. Он уже по частям разваливается - свидители раста не успевают переобуваться: от чего он спасёт и кто виноват. Теперь вот "карго это не раст" (напомню, раньше была риторика "у раста есть пакетный менеджер"), "это конкретный разраб виноват" и "это же ансейф" (раньше было "писать на расте легко и безопасно"), заткнулись со своим "раст никому не подконтролен, то что торговый знак принадлежит это формальность, членство гугла и мелкософта ничего не значит" и то ли ещё будет. А вот пользы от раста за все это время околонулевая (ну разве показать как делать ЯП не нужно).
     
     
  • 7.163, фтщтшь (?), 15:34, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о... оправдания сишников все более жалкие
    ты ему про баг в обмазанном санитайзерами проекте, а в ответ какое-то кукареканье про "а вот у вас потом будут фейлы"

    ну, ты поплачь что ли

     
  • 3.51, Карлос Сношайтилис (ok), 12:16, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уязвимостей в стандартной либе кратно меньше косяков в коде разрабов. Овчинка стоит выделки.
     
     
  • 4.120, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:56, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > кратно меньше

    Как ты это посчитал? Или так для громкого словца?

     
  • 4.122, Аноним (122), 13:59, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну конечно, ведь стандартную либу пишет лично Святой Франциск.
     
  • 4.162, Аноним (162), 15:34, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Уязвимостей в стандартной либе кратно меньше косяков в коде разрабов.

    Ну, по крайней мере приверженцы раста трезво оценивают свои способности.

     

  • 1.6, InuYasha (??), 11:36, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В планировщик ввода/вывода BFQ добавлена поддержка продвинутых накопителей на вращающихся дисках, например, таких в которых используется несколько раздельно управляемых приводов.

    Ну, это довольно вольный перевод. Как я понимаю, речь идёт о многокареточных аппаратах. Хотя сам я таких ещё не видел. o.O

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:57, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, всё верно написано, речь про новые диски Seagate с несколькими независимыми блоками головок.
     
     
  • 3.70, InuYasha (??), 12:38, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не приводов же.
     
     
  • 4.80, Аноним (32), 12:52, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так не приводов же.

    "Привод головок используется для перемещения коромысла на различные треки магнитной пластины..."

     
  • 3.152, Kuromi (ok), 15:12, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрю Сигейт медленно становятся лидером рынка HDD, как минимум в плане инноваций. Сначала HAMR, теперь это. В тоже самое время есть "осчусчение", что WD внутренне принял решение уходить на SSD. Никогда всерьез не воспринимал их как производителя (да и косячат с прошивками они периодически до сих пор), но интересные продукты у них уже есть.
     
     
  • 4.157, Аноним (153), 15:16, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немножко поздновато.
    Мир скоро откажется от хдд в принципе.
     
     
  • 5.164, Kuromi (ok), 15:35, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Немножко поздновато.
    > Мир скоро откажется от хдд в принципе.

    Не раньше чем цена хранения вот прямо сравняется у HDD и SSD. С другой стороны постепенный отказ на чисто "пользовательском" рынке представить можно. Появление недорогих dram-less NVME этому способствует (соотношение примерно 4:1 к HDD в цене за Тб для магазинных вариантов). На этом фоне кстати очень забавно смотрится вся эта афера с SMR дисками, которые будучи несколько дешевле при этмо стали ну совсем неудобными в использовании, чисто архивный вариант.
    Разве что упрутся в совсем тормозную флешпамять.

     
  • 5.166, Срыватель покровов (?), 15:39, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когда весь мир станет зажиточным. Для серверов HDD всё ещё заметно дешевле SSD.
     
  • 5.171, InuYasha (??), 15:43, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мир не отказался ни от лент, ни от дисков, ни от блюреев. Для nearline HDD незаменимы.
     
  • 5.176, Чукча (?), 15:49, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпоративный сектор в удельном весе основной потребитель таких дисков. И стоимость на единицу объёма по прежнему ниже чем ssd, проигрывая только ленте. При этом скорость чтения сносна для текущих реалий, см. SAS.
    О каком мире вещаете Вы? Том, что ограничен Вашим кругозором и гордостью за себя от покупки ssd?
     

  • 1.8, iPony129412 (?), 11:38, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Добавлена защита от атак класса Spectre, реализованная на основе предложенного в процессорах AMD автоматического режима IBRS (Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation), позволяющего адаптивно разрешать и запрещать спекулятивное выполнение инструкций во время обработки прерываний, системных вызовов и переключений контекста. Предложенная защита приводит к меньшим накладным расходам по сравнению с защитой Retpoline.

    Не понял. А это на AMD будет только работать будет или на Intel тоже, но хуже?
    Делать то что? Бежать AMD покупать? Просто давно вопрос затыкания дыр волнует. А уже сколько лет прошло, а они там так-сяк возятся, и ничего непонятно...

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:50, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою тебе тайну, если тебя захотят сломать, тебя сломают независимо от того какой у тебя будет процессор.
     
     
  • 3.125, FF (?), 14:05, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через баттплаг сломают
     
     
  • 4.172, InuYasha (??), 15:44, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вот откуда plug&play пошло.. в смысле, куда зашло.
     
  • 2.53, НяшМяш (ok), 12:18, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    AMD надо было покупать с выходом первой рязани. Я вот слоупок и с интела слез сразу на 5950Х. Лучший апгрейд в моей жизни и немного грустно от того, сколько времени я потратил на синих.
     
     
  • 3.68, iPony129412 (?), 12:32, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сколько времени я потратил на синих

    А каким образом?
    Ну я вот только с их креплением время потратил.
    Там попоробуй засадить, чтобы вошло, с их кулером.
    Не лезло, долбанул копытом, погнул материнскую плату, и всё сломал. Так-то не жалко, ибо старая материнская платы была (устарешвая).
    Но с тех пор я всегда покупаю корпуса с прорезью под кулером, ну и кулеры не от Intel с этими затычками, а с винтами.

     
     
  • 4.71, InuYasha (??), 12:41, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, да. У интела говняные кулеры - это традиция. Хуже всего с 478 было. Просто ад адищенский. И, по сговору с термалтейком - не иначе, все их кулеры были ломкими и шумными. Про то, что крепления везде свои и несовместимые - вообще отдельная песня.
     
  • 4.114, Аноним (114), 13:38, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе открою секрет. Эти AMD-шные крепления от материнки можно открутить и получить старые добрые дырки в мамке. Нужно всего лишь выбирать кулер, который крепится не к AMD-шному креплению, а имеет свой собственный бекплейт
     
  • 4.132, Beta Version (ok), 14:22, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там дело не во времени, а в деньгах. С Райзенами АМД начала поставлять процессоры с лучшей производительностью на рубль (а во многих случаях и на ватт), плюс прыгать с процессора на процессор в рамках АМ4/5 проще, чем на LGA, который только по два поколения держит. Кто быстро это смекнул, тот кайфует на Райзенах. А кто-то как дурачок покупал голого короля игр 7700K, который сегодня на уровне примерно 1600X, который стоил в два раза дешевле.
     
     
  • 5.174, InuYasha (??), 15:47, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > АМ4/5 проще, чем на LGA

    AM4 AM5 это и есть LGA, lol. PGA были AM3 (только для десктопа).

    А предыдущему оратору:
    Unlike AM4, the backplate on AM5 is not removable, ...

     
  • 4.168, Аноним (168), 15:39, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Там попоробуй засадить, чтобы вошло, с их кулером.

    Ипоня на своей волне ;)

     
  • 3.121, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:58, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > сколько времени я потратил на синих.

    Что же ты такое делал? Тайпскрипт что ли быстрее трансшпилиться стал?

     
  • 3.129, Аноним (129), 14:10, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >надо было покупать с выходом первой рязани

    Вот если бы сам пользовался, то никогда бы не дал такой совет.
    По 12-15 версий биоса с agesa-заплатками, разгон памяти вообще рандом был.
    Сейчас вон 3д 7000-ные подгорают.
    Советовать рязани можно только техно-гикам, но они так про них знают.

     
  • 3.130, DRM (?), 14:13, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    +100
     
  • 3.133, Аноним (133), 14:22, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это которые GCC сегфолтили и амд ещё бесплатную замену организовал? И там ещё что-то с FPU весёлое. Ну да, отличная идея, сразу видно типичного поклонника амд.
     
  • 2.58, ринго (?), 12:24, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А уже сколько лет прошло

    А тебя ещё не взломали ПониДжо.

     
  • 2.124, Аноним (122), 14:04, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь конкретно про фичу AMD Zen 4 под названием Automatic IBRS. У Intel, если не ошибаюсь, начиная с Ice Lake есть аналогичная фича Enhanced IBRS, которая тоже автоматически включает/выключает IBRS при переходе между ядром и userspace. EIBRS уже поддерживалась до этого.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:39, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-нибудь этот их MPTCP пробовал? - оно работает? - а когда не работает - как дебажиться?
     
     
  • 2.85, EuPhobos (ok), 12:59, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ..как дебажиться?

    tcpdump/wireshark/tshark на обоих сторонах, плюс в промежутках, в каком ни будь GNS3

     

  • 1.15, Cyber100 (ok), 11:40, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    джамбо-пакеты по 4Гб == заживем теперь...
     
     
  • 2.73, InuYasha (??), 12:43, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мне бы хоть 8К кто дал... но это в идеальном мире. Но и тут никаких гарантий - ведь, пока все переинкапсуляции пройдёт, там размер может стать совсем рандомным и какой-нибудь свитч по пути да загнётся.
     

  • 1.22, void (??), 11:52, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем они кичатся? Стабильность с каждым релизом всё хуже. Всё больше сегфолтов, паник, намертво зависающих серваков. Что они там жрут, почему такое низкое качество разработки?
     
     
  • 2.29, Аноним (21), 11:57, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Потому что ты за качество не заплатил.
     
     
  • 3.46, void (??), 12:10, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чего? Да в линукс сейчас вливается бабла больше чем во все винды, маки и прочие юниксы вместе взятые.
     
     
  • 4.100, Аноним (100), 13:12, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    linux is not unix, но откуда это знать поколению скайпа из снг
     
     
  • 5.139, Neon (??), 14:41, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередная бородатая мантра ?))) И что от этой мантры меняется особо ?
     
  • 5.154, void (??), 15:14, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то Linux - это акроним от Linus UniX. Учи матчасть, дешёвка.
     
  • 2.38, Аноним123 (?), 12:01, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ждать стабильности осталось недолго. Раст уже почти готов как инструмент написания кода в ядре. Думаю лет 10 всё ядро перепишут.
     
     
  • 3.57, void (??), 12:23, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    И как Rust или любой другой язык поможет им научиться программировать? Увы, компилятор раста пока не умеет писать код за хуманоида.
     
     
  • 4.86, Анонимусс (?), 13:00, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Угу, пока не умеет.
    Но умеет бить по рукам, когда пытаешься менять значение с разных потоков. Или когда пишешь за пределы буфера. Или убирает необходимость null-ить перевенные после free.
    Вроде мелочи, а таких мест в коде сотни тысяч.
     
     
  • 5.101, Аноним (100), 13:13, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.н. "компилятор" раста умеет только мешать работать. всё конец
     
     
  • 6.116, Аноним (116), 13:46, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > т.н. "компилятор" раста умеет только мешать работать Настоящим Погроммистам, которые никогда не ошибаются (все ошибки - диверсии от растаманов или спецслужб). всё конец

    Пофиксил, не благодари.


     
     
  • 7.165, Аноним (162), 15:37, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передергивание и демагогия от растоманов уже воспринимается как норма, так что все в порядке.
     
  • 2.42, BeLord (ok), 12:06, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что вначале льешь 20 лет в образование разработчика и только потом начинаешь получать результат. Не вложил в его образование получи странный код на выходе.-)
     
     
  • 3.61, void (??), 12:25, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда нужны все эти гарварды и кембриджы, если их выпускники не умеют программировать?
     
     
  • 4.102, Аноним (100), 13:15, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    их студенты ещё при обучении создают штуки типа nim, а ты пускай слюни в своём новосибирске с программой обучения из 80-х и пациентов психушки вместо преподов
     
     
  • 5.123, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:00, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ещё при обучении создают штуки типа nim

    Одно ненужно ты привёл, а где остальные?

     
  • 2.75, InuYasha (??), 12:45, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что набросились на раст как панацею.
     
     
  • 3.88, void (??), 13:01, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лично я стал наблюдать стабильное снижение качества с Debian 8. До этого релиза дебик был надёжным и предсказуемым, а потом всё пошло по наклонной. Велосипеды, переусложнения, раздувающийся софт и тд.
     
  • 3.142, Neon (??), 14:44, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Задолбало... нашли очередную серебянную пулю. Сколько их уже было и не одна не сработала.)))
     
     
  • 4.150, Аноним (13), 15:09, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они и сами знают что ничего не нашли, просто троллят и хайпуют.
     
  • 2.91, Всем Анонимам Аноним (?), 13:03, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За стабильность отвечают дистрибутивы. LTS версии работают вполне нормально, ничего не паддает.
    По крайней мере 30k серваков на Ubuntu 20.04 и фиг знает сколько сотен тысяч на Oracle Linux 7 вполне себе не падают.
     
     
  • 3.92, Всем Анонимам Аноним (?), 13:04, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если на сервере что-то падает, то нужно брать RedHat в поддержкой, они отлично помогают решить проблемы с ядром.
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:52, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А почему растовцы не могут переписать поддержку неиспользуемых армплатформ? Вроде и контрибьют, а вроде и другим не мешают. А то сейчас "тут мы сломаем то что работает, а там выпилим"
     
     
  • 2.44, Анонимусс (?), 12:07, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А зачем? Они даже сишникам не нужны, чего вдруг они понадобятся кому-то еще?
    Другим действительно не мешают, все опционально. Но им и так есть чем заняться.
     
  • 2.47, Карлос Сношайтилис (ok), 12:11, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Какая благодарная работа - писать поддержку никому не нужных платформ
     
     
  • 3.65, Аноним (23), 12:27, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это самая лучшая область для обкатки хруста же
     
  • 2.95, Аноним (100), 13:07, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему растовцы не могут переписать поддержку неиспользуемых армплатформ?

    потому что без сишного кода раст ничего не может

     
  • 2.128, Аноним (122), 14:09, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему растовцы не могут переписать поддержку неиспользуемых армплатформ?

    Для начала эту поддержку надо реализовать в самом Rust.

     
  • 2.138, Аноним (13), 14:41, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты не заплатил им за это бабосики.
     
     
  • 3.167, Аноним (162), 15:39, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурных нема.
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:53, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Удалены все графические драйверы на базе DRI1 (i810, mga, r128, savage, sis, tdfx и via), которые были объявлены устаревшими в 2016 году и не поддерживаются в Fedora c 2014 года.

    С каких пор ядро привязано к Fedora?

     
     
  • 2.40, Аноним123 (?), 12:02, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С тем пор как федоровцы (редхатовцы) стали одиними из основных комитеров в ядро. То есть лет 25 как уже приблизительно.
     
  • 2.62, ринго (?), 12:26, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С тех пор как на Линуса давят акции IBM  в сейфе.
     
     
  • 3.67, void (??), 12:32, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И не только IBM. Он давно облизывает хромбуки, называя их будущим десктопа. Мол как это удобно и легко. Пользователь же тупой, ничего окромя браузера освоить не сможет.
     
     
  • 4.74, ринго (?), 12:44, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто он смирился, что Линукс для десктопа используют по сути лишь для запуска браузера.
     
     
  • 5.84, Аноним (84), 12:59, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какже я запускаю весь остальной софт?
     
  • 5.93, Аноним (100), 13:05, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    просто он получает деньги за рекламу, как раньше получал за рекламу огрызков на арме, а маленькие дети пытаются строить догадки и искать глубинный смысл
     
  • 5.99, Всем Анонимам Аноним (?), 13:11, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Идея в том, чтобы не было разделения на систем. Какие-то приложения только под Мак, какие-то под Винду и под Линуксом серьезного софта мало. Если приложения делать под браузер (как PWA), но не важно где это запускается и появляется выбор.
    Для меня в этом деле важен уход от Windows и не нужно бороться со всеми его проблемами. Но при этом можно пользоваться большей частью приложений.
     
     
  • 6.104, Аноним (100), 13:16, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    со своей идеей обратись к профильному специалисту
     
  • 4.96, Всем Анонимам Аноним (?), 13:07, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может надо попробовать прежде чем говорить?
    Куча приложений и есть Линукс VM-ка.
    Главная фича - отсутствие возможности поставить malware.
    Кто-то рут ставит на телефоне для прикола, а кому-то важно не получить вирусов чтобы часть интернета не превратилась в тыкву.
     

  • 1.39, Аноним (129), 12:01, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Добавлен DRM-драйвер для интегрированных в CPU Intel Meteor Lake (14 поколение) блоков VPU (Versatile Processing Unit), предназначенных для ускорения операций, связанных с компьютерным зрением и машинным обучением.

    Ждём

     
     
  • 2.56, НяшМяш (ok), 12:22, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Intel Meteor Lake (14 поколение)

    На Core 2 Duo экспертов опеннета будет работать?

     
     
  • 3.76, Анонии (?), 12:48, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чем вам c2d не угодил?
     
     
  • 4.173, Аноним (173), 15:47, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть тем, что был актуальным процессором 14 поколений назад?
     

  • 1.43, Пряник (?), 12:06, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эту новость нужно читать через 3-4 года.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:09, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я буду совсем старым тогда
     

  • 1.59, Аноним (59), 12:25, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Короче теперь тв приставки можно ванильным ядром обновлять и вообще другие прошивки ставить. Вот радость то любителям подобных железок.
     
     
  • 2.127, Аноним (127), 14:07, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно Для приставок по хорошему нужно RT-ветка а там сейчас 6 1, так что жд... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.60, Аноним (60), 12:25, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже большие языковые модели натравят на Linux, чтобы они там искали и исправляли баги?
     
     
  • 2.63, Аноним (45), 12:26, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    оно того не стоит, в смысле ядро
     
     
  • 3.79, Аноним (60), 12:49, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там багов что ли нету?
     
  • 2.78, InuYasha (??), 12:49, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда уже большие языковые модели натравят на Linux, чтобы они там искали
    > и исправляли баги?

    Ответ в двух байтах: https://catid.io/posts/llm_bugs/

     
     
  • 3.81, Аноним (60), 12:52, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну прекрасно же: GPT 4: 0 false alarms in 15 good examples.  Detects 13 of 13 bugs. Почему там написано "нет"?
     
     
  • 4.110, InuYasha (??), 13:29, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему там написано "нет"?

    Потому что "а давно GPT 4 opensource?"

     
     
  • 5.169, Аноним (162), 15:41, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это препятствует использованию GPT-4 для поиска багов в опенсорсе?
     

  • 1.64, Аноним (64), 12:27, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для архитектуры m68k добавлена поддержка фильтрации системных вызовов при помощи механизма seccomp.

    Какой упорный некромант у них там затесался, мое почтение!

     
     
  • 2.144, Аноним (13), 14:45, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как же они всё это время жили без этой технологии безопасности? Наверно их там всех давно хакнули.
     

  • 1.69, ryoken (ok), 12:34, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>Удалены все графические драйверы на базе DRI1 (i810, mga, r128, savage, sis, tdfx и via)

    Пошто 3Dfx-а зарезали? А вдруг у меня P3 с Вудой на ДебСиде? Куды бечь? :)

     
     
  • 2.97, Аноним (84), 13:09, 24/04/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.72, asand3r (ok), 12:43, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что там, патчи от Baikal Electronics приняли? =)
     
     
  • 2.106, Аноним (100), 13:18, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вряд ли, это будет ещё зашкварнее, чем rust
     

  • 1.77, Аноним (77), 12:48, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Повышена производительность ФС ext4

    круто !

     
  • 1.82, Аноним (82), 12:57, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Слава товарищу Торвальдсу, корпорациям и сообществу! Ура, товагищи!
     
  • 1.83, фтщтщшь (?), 12:58, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > удалено более 40 старых ARM-платформ
    > Удалены все графические драйверы на базе DRI1 (i810, mga, r128, savage, sis, tdfx и via)
    > Удалены устаревшие драйверы фреймбуфера (fbdev) omap1, s3c2410, tmiofb и w100fb.

    ну наконец-то они поняли, что тратить дорогове время разработчиков на древние платформы нет смысла

    конечно сейчас будет плач любителей колекционировать копролиты мамонтов, но щито поделать

     
     
  • 2.89, Аноним (100), 13:01, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    фулстек, бекенд и фронтенд разработчиков это не должно волновать
     
     
  • 3.98, Аноним (84), 13:10, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я один из них, и меня волнует.
     
     
  • 4.108, Аноним (100), 13:20, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я один из них

    лол, выросло поколение, которое само в таком признаётся)

     
     
  • 5.112, InuYasha (??), 13:31, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fullstack-developer - это всё равно лучше чем stackoverflow-developer. )
     
     
  • 6.141, Аноним (13), 14:44, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа плохо работать в компании stackoverflow потому что там сервера на шинде?
     

  • 1.90, Аноним (90), 13:03, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка беспроводных карт на чипах RealTek RTL8188EU

    Когда уже RTL8852AU?

     
  • 1.103, Аноним (103), 13:16, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка Rust не активна по умолчанию

    Стабильно, что есть хорошо.

     
  • 1.105, пох. (?), 13:16, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка дисциплин обработки очередей для ограничения трафика CBQ (class-based queuing), ATM (ATM virtual circuits), dsmark (differentiated service marker), tcindex (traffic-control index) и RSVP (resource reservation protocol).
    > Данные дисциплины длительное время находятся в заброшенном виде и не нашлось желающих продолжить их сопровождение.

    в управлении траффиком потребности - нет.

    Ок, так и запишем. И это тоже доломали.

     
     
  • 2.126, Аноним (64), 14:06, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то до сих пор нарезает полосы мышиными хвостави по 8 килобит до 128к? Так-то это гогно мамонта перестало быть применимым лет пятнадцать назад. Последнее, что еще как-то было живым на скоростях до гиагбита был hfsc. Но и оно после гигабита превратилось в тыкву. А уж плакать по CBQ совсем не нужно, его похоронить надо было еще лет двадцать назад.
     
     
  • 3.160, пох. (?), 15:25, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так-то это гогно мамонта перестало быть применимым лет пятнадцать назад.

    я в общем даже рад что у вас кроме г-на ничего нет.

     
     
  • 4.170, Аноним (170), 15:42, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечисленные тобой фичи были никому не нужны еще в начале нулевых, ибо были кривы, переусложнены в реализации и прожорливы в применении.
     
     
  • 5.175, пох. (?), 15:48, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    других у вас нет и уже не будет.
    Платите за циски или живите с конжешнами и потерями пакетов.

     

  • 1.107, Аноним (107), 13:19, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Удалены все графические драйверы на базе DRI1 (i810, mga, r128, savage, sis, tdfx и via)

    Я думал, их дропнули в Mesa 8.0 (2012 год).

     
     
  • 2.159, ryoken (ok), 15:25, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Удалены все графические драйверы на базе DRI1 (i810, mga, r128, savage, sis, tdfx и via)
    > Я думал, их дропнули в Mesa 8.0 (2012 год).

    А щас совсем дорезали, даже фреймбуфера не будет, если я правильно понял. Такими темпами они и PPC64BE прибьют, ироды...

     

  • 1.109, Аноним (109), 13:26, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Суд по тем ченджлогам, что я вижу у btrfs, она за все эти годы уже сама должна была в космос полететь и собственный код переписать)
     
     
  • 2.111, пох. (?), 13:31, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    примерно это и произошло. Летаит, переписывается.
    Но если кому вместо этого надо было работающую fs - то вам на ext4

     
     
  • 3.113, InuYasha (??), 13:31, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на ext4

    Работает, подтверждаю.

     
     
  • 4.156, Аноним (168), 15:16, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И BTRFS работает, подтверждаю.
     
  • 2.131, Аноним (131), 14:17, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, как-то странно её пилят, чересчур долго. В соляре с zfs быстрее справились.
     
     
  • 3.146, Аноним (13), 14:47, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому солярис и выкинули и лучше бы они вместо файловой системы что-нибудь полезное написали.
     
  • 3.155, Аноним (168), 15:15, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но таки, в отличие от Вяленда, BTRFS намного более уже готова.
     

  • 1.115, asdasd (?), 13:44, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ScopeGuard (выполняется чистку при выходе за область видимости)

    Ээээ, а может они это сначала в обычную core библиотеку запихают?

     
  • 1.135, ptr (??), 14:29, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Удалены все графические драйверы на базе DRI1: [...] mga (Matrox GPU)

    А это жаль. Понятно, что можно и старым ядром воспользоваться. Но никакой альтернативы для просмотра старых черезстрочных Digital8 записей я так и не нашел. Все программные деинтерлейсы портят картинку. Сразу заметно, если сравнивать на мониторе и на кинескопном телевизоре через Matrox G450.

     
  • 1.145, Аноним (145), 14:46, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Среди наиболее заметных изменений ... продолжение интеграции поддержки языка Rust

    зачем в новости эта отсебятина, лучше бы про allwinner d1 в майнстриме написал

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/arch/r

    на данный момент самый доступный процессор с ядром risc-v

     
  • 1.147, Аноним (145), 14:52, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > продолжение интеграции поддержки языка Rust

    только как раз наоборот не в ядре а в пространстве пользователя - там языку обёрток и место

    > User-mode Linux (on x86-64 systems) now supports code written in Rust

    не надо подменять факты

     
     
  • 2.148, шмякшмяк (?), 15:00, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качну либрагнутое вдруг пофиксили косяки с Вайном, а то так и буду на 4.19.
     

  • 1.151, Аноним (168), 15:12, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в предкомпилированных BPF-файлах

    А таких уже напихали в ванильное ядро?

     
  • 1.161, Аноним (161), 15:26, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дристун интегрированный в пингвина) Lol
     

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