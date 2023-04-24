Релиз ядра Linux 6.3

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|1.3, iPony129412 (?), 11:32, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> сократить размер исходных текстов ядра на 150 тысяч строк. Удалено более 40 старых ARM-платформ
> Продолжен перенос из ветки Rust-for-Linux
Новость с самого начала радует.
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|2.9, InuYasha (??), 11:38, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>> продолжение интеграции поддержки языка Rust
Ну, у каждого критерии радости немножко свои... я, вот, поводов порадоваться не вижу.
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|2.13, Аноним (13), 11:40, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Удалили поддержку какого-то старого графического ARM калькулятора, на который какие-то типы ставили арч. Зачем там арч они так и не сказали.
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|2.30, AlexCr4ckPentest (ok), 11:57, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Продолжен перенос из ветки Rust-for-Linux
Радость будет недолгой, примерно до очередной уязвимости в std раста
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|3.50, НяшМяш (ok), 12:16, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Undefined behaviour и выход за границы массива определённо лучше.
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|5.134, Анонимусс (?), 14:27, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О да, уже пришли свидетели санитайзеров))
Уже забыли про CVE-2023-0286 в OpenSSL и LibreSSL? А тут была новость про нее.
У них в тестах санитайзерами обмазано по самое не хочу: и address_ub_sanitizer, и memory_sanitizer, и threads_sanitizer, и ворниги компиляторов разнообразных, и фаззинг даже какой-то...
Ну и что, помогли вам эти санитайзеры?)) Пхаха, пять бажин с памятью уровня разыменовали NULL!
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|6.153, Аноним (153), 15:12, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не переживай, в растософте ещё более эпичные фейлы будут. Он уже по частям разваливается - свидители раста не успевают переобуваться: от чего он спасёт и кто виноват. Теперь вот "карго это не раст" (напомню, раньше была риторика "у раста есть пакетный менеджер"), "это конкретный разраб виноват" и "это же ансейф" (раньше было "писать на расте легко и безопасно"), заткнулись со своим "раст никому не подконтролен, то что торговый знак принадлежит это формальность, членство гугла и мелкософта ничего не значит" и то ли ещё будет. А вот пользы от раста за все это время околонулевая (ну разве показать как делать ЯП не нужно).
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|7.163, фтщтшь (?), 15:34, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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о... оправдания сишников все более жалкие
ты ему про баг в обмазанном санитайзерами проекте, а в ответ какое-то кукареканье про "а вот у вас потом будут фейлы"
ну, ты поплачь что ли
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|4.162, Аноним (162), 15:34, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Уязвимостей в стандартной либе кратно меньше косяков в коде разрабов.
Ну, по крайней мере приверженцы раста трезво оценивают свои способности.
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|1.6, InuYasha (??), 11:36, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В планировщик ввода/вывода BFQ добавлена поддержка продвинутых накопителей на вращающихся дисках, например, таких в которых используется несколько раздельно управляемых приводов.
Ну, это довольно вольный перевод. Как я понимаю, речь идёт о многокареточных аппаратах. Хотя сам я таких ещё не видел. o.O
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|2.32, Аноним (32), 11:57, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, всё верно написано, речь про новые диски Seagate с несколькими независимыми блоками головок.
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|4.80, Аноним (32), 12:52, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну так не приводов же.
"Привод головок используется для перемещения коромысла на различные треки магнитной пластины..."
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|3.152, Kuromi (ok), 15:12, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотрю Сигейт медленно становятся лидером рынка HDD, как минимум в плане инноваций. Сначала HAMR, теперь это. В тоже самое время есть "осчусчение", что WD внутренне принял решение уходить на SSD. Никогда всерьез не воспринимал их как производителя (да и косячат с прошивками они периодически до сих пор), но интересные продукты у них уже есть.
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|5.164, Kuromi (ok), 15:35, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Немножко поздновато.
> Мир скоро откажется от хдд в принципе.
Не раньше чем цена хранения вот прямо сравняется у HDD и SSD. С другой стороны постепенный отказ на чисто "пользовательском" рынке представить можно. Появление недорогих dram-less NVME этому способствует (соотношение примерно 4:1 к HDD в цене за Тб для магазинных вариантов). На этом фоне кстати очень забавно смотрится вся эта афера с SMR дисками, которые будучи несколько дешевле при этмо стали ну совсем неудобными в использовании, чисто архивный вариант.
Разве что упрутся в совсем тормозную флешпамять.
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|5.171, InuYasha (??), 15:43, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мир не отказался ни от лент, ни от дисков, ни от блюреев. Для nearline HDD незаменимы.
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|5.176, Чукча (?), 15:49, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корпоративный сектор в удельном весе основной потребитель таких дисков. И стоимость на единицу объёма по прежнему ниже чем ssd, проигрывая только ленте. При этом скорость чтения сносна для текущих реалий, см. SAS.
О каком мире вещаете Вы? Том, что ограничен Вашим кругозором и гордостью за себя от покупки ssd?
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|1.8, iPony129412 (?), 11:38, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Добавлена защита от атак класса Spectre, реализованная на основе предложенного в процессорах AMD автоматического режима IBRS (Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation), позволяющего адаптивно разрешать и запрещать спекулятивное выполнение инструкций во время обработки прерываний, системных вызовов и переключений контекста. Предложенная защита приводит к меньшим накладным расходам по сравнению с защитой Retpoline.
Не понял. А это на AMD будет только работать будет или на Intel тоже, но хуже?
Делать то что? Бежать AMD покупать? Просто давно вопрос затыкания дыр волнует. А уже сколько лет прошло, а они там так-сяк возятся, и ничего непонятно...
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|2.21, Аноним (21), 11:50, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Открою тебе тайну, если тебя захотят сломать, тебя сломают независимо от того какой у тебя будет процессор.
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|2.53, НяшМяш (ok), 12:18, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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AMD надо было покупать с выходом первой рязани. Я вот слоупок и с интела слез сразу на 5950Х. Лучший апгрейд в моей жизни и немного грустно от того, сколько времени я потратил на синих.
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|3.68, iPony129412 (?), 12:32, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сколько времени я потратил на синих
А каким образом?
Ну я вот только с их креплением время потратил.
Там попоробуй засадить, чтобы вошло, с их кулером.
Не лезло, долбанул копытом, погнул материнскую плату, и всё сломал. Так-то не жалко, ибо старая материнская платы была (устарешвая).
Но с тех пор я всегда покупаю корпуса с прорезью под кулером, ну и кулеры не от Intel с этими затычками, а с винтами.
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|4.71, InuYasha (??), 12:41, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, да. У интела говняные кулеры - это традиция. Хуже всего с 478 было. Просто ад адищенский. И, по сговору с термалтейком - не иначе, все их кулеры были ломкими и шумными. Про то, что крепления везде свои и несовместимые - вообще отдельная песня.
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|4.114, Аноним (114), 13:38, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебе открою секрет. Эти AMD-шные крепления от материнки можно открутить и получить старые добрые дырки в мамке. Нужно всего лишь выбирать кулер, который крепится не к AMD-шному креплению, а имеет свой собственный бекплейт
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|4.132, Beta Version (ok), 14:22, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там дело не во времени, а в деньгах. С Райзенами АМД начала поставлять процессоры с лучшей производительностью на рубль (а во многих случаях и на ватт), плюс прыгать с процессора на процессор в рамках АМ4/5 проще, чем на LGA, который только по два поколения держит. Кто быстро это смекнул, тот кайфует на Райзенах. А кто-то как дурачок покупал голого короля игр 7700K, который сегодня на уровне примерно 1600X, который стоил в два раза дешевле.
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|5.174, InuYasha (??), 15:47, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> АМ4/5 проще, чем на LGA
AM4 AM5 это и есть LGA, lol. PGA были AM3 (только для десктопа).
А предыдущему оратору:
Unlike AM4, the backplate on AM5 is not removable, ...
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|4.168, Аноним (168), 15:39, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Там попоробуй засадить, чтобы вошло, с их кулером.
Ипоня на своей волне ;)
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|3.129, Аноним (129), 14:10, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>надо было покупать с выходом первой рязани
Вот если бы сам пользовался, то никогда бы не дал такой совет.
По 12-15 версий биоса с agesa-заплатками, разгон памяти вообще рандом был.
Сейчас вон 3д 7000-ные подгорают.
Советовать рязани можно только техно-гикам, но они так про них знают.
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|3.133, Аноним (133), 14:22, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это которые GCC сегфолтили и амд ещё бесплатную замену организовал? И там ещё что-то с FPU весёлое. Ну да, отличная идея, сразу видно типичного поклонника амд.
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|2.124, Аноним (122), 14:04, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Речь конкретно про фичу AMD Zen 4 под названием Automatic IBRS. У Intel, если не ошибаюсь, начиная с Ice Lake есть аналогичная фича Enhanced IBRS, которая тоже автоматически включает/выключает IBRS при переходе между ядром и userspace. EIBRS уже поддерживалась до этого.
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|1.11, Аноним (11), 11:39, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто-нибудь этот их MPTCP пробовал? - оно работает? - а когда не работает - как дебажиться?
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|2.85, EuPhobos (ok), 12:59, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ..как дебажиться?
tcpdump/wireshark/tshark на обоих сторонах, плюс в промежутках, в каком ни будь GNS3
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|2.73, InuYasha (??), 12:43, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мне бы хоть 8К кто дал... но это в идеальном мире. Но и тут никаких гарантий - ведь, пока все переинкапсуляции пройдёт, там размер может стать совсем рандомным и какой-нибудь свитч по пути да загнётся.
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|1.22, void (??), 11:52, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чем они кичатся? Стабильность с каждым релизом всё хуже. Всё больше сегфолтов, паник, намертво зависающих серваков. Что они там жрут, почему такое низкое качество разработки?
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|3.46, void (??), 12:10, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чего? Да в линукс сейчас вливается бабла больше чем во все винды, маки и прочие юниксы вместе взятые.
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|5.139, Neon (??), 14:41, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очередная бородатая мантра ?))) И что от этой мантры меняется особо ?
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|5.154, void (??), 15:14, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то Linux - это акроним от Linus UniX. Учи матчасть, дешёвка.
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|2.38, Аноним123 (?), 12:01, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ждать стабильности осталось недолго. Раст уже почти готов как инструмент написания кода в ядре. Думаю лет 10 всё ядро перепишут.
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|3.57, void (??), 12:23, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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И как Rust или любой другой язык поможет им научиться программировать? Увы, компилятор раста пока не умеет писать код за хуманоида.
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|4.86, Анонимусс (?), 13:00, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Угу, пока не умеет.
Но умеет бить по рукам, когда пытаешься менять значение с разных потоков. Или когда пишешь за пределы буфера. Или убирает необходимость null-ить перевенные после free.
Вроде мелочи, а таких мест в коде сотни тысяч.
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|6.116, Аноним (116), 13:46, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> т.н. "компилятор" раста умеет только мешать работать Настоящим Погроммистам, которые никогда не ошибаются (все ошибки - диверсии от растаманов или спецслужб). всё конец
Пофиксил, не благодари.
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|7.165, Аноним (162), 15:37, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Передергивание и демагогия от растоманов уже воспринимается как норма, так что все в порядке.
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|2.42, BeLord (ok), 12:06, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому, что вначале льешь 20 лет в образование разработчика и только потом начинаешь получать результат. Не вложил в его образование получи странный код на выходе.-)
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|3.61, void (??), 12:25, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем тогда нужны все эти гарварды и кембриджы, если их выпускники не умеют программировать?
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|4.102, Аноним (100), 13:15, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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их студенты ещё при обучении создают штуки типа nim, а ты пускай слюни в своём новосибирске с программой обучения из 80-х и пациентов психушки вместо преподов
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|3.88, void (??), 13:01, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Лично я стал наблюдать стабильное снижение качества с Debian 8. До этого релиза дебик был надёжным и предсказуемым, а потом всё пошло по наклонной. Велосипеды, переусложнения, раздувающийся софт и тд.
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|3.142, Neon (??), 14:44, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Задолбало... нашли очередную серебянную пулю. Сколько их уже было и не одна не сработала.)))
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|2.91, Всем Анонимам Аноним (?), 13:03, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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За стабильность отвечают дистрибутивы. LTS версии работают вполне нормально, ничего не паддает.
По крайней мере 30k серваков на Ubuntu 20.04 и фиг знает сколько сотен тысяч на Oracle Linux 7 вполне себе не падают.
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|1.23, Аноним (23), 11:52, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А почему растовцы не могут переписать поддержку неиспользуемых армплатформ? Вроде и контрибьют, а вроде и другим не мешают. А то сейчас "тут мы сломаем то что работает, а там выпилим"
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|2.44, Анонимусс (?), 12:07, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А зачем? Они даже сишникам не нужны, чего вдруг они понадобятся кому-то еще?
Другим действительно не мешают, все опционально. Но им и так есть чем заняться.
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|2.95, Аноним (100), 13:07, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему растовцы не могут переписать поддержку неиспользуемых армплатформ?
потому что без сишного кода раст ничего не может
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|2.128, Аноним (122), 14:09, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему растовцы не могут переписать поддержку неиспользуемых армплатформ?
Для начала эту поддержку надо реализовать в самом Rust.
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|1.24, Аноним (24), 11:53, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Удалены все графические драйверы на базе DRI1 (i810, mga, r128, savage, sis, tdfx и via), которые были объявлены устаревшими в 2016 году и не поддерживаются в Fedora c 2014 года.
С каких пор ядро привязано к Fedora?
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|2.40, Аноним123 (?), 12:02, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С тем пор как федоровцы (редхатовцы) стали одиними из основных комитеров в ядро. То есть лет 25 как уже приблизительно.
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|3.67, void (??), 12:32, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И не только IBM. Он давно облизывает хромбуки, называя их будущим десктопа. Мол как это удобно и легко. Пользователь же тупой, ничего окромя браузера освоить не сможет.
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|4.74, ринго (?), 12:44, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто он смирился, что Линукс для десктопа используют по сути лишь для запуска браузера.
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|5.93, Аноним (100), 13:05, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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просто он получает деньги за рекламу, как раньше получал за рекламу огрызков на арме, а маленькие дети пытаются строить догадки и искать глубинный смысл
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|5.99, Всем Анонимам Аноним (?), 13:11, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Идея в том, чтобы не было разделения на систем. Какие-то приложения только под Мак, какие-то под Винду и под Линуксом серьезного софта мало. Если приложения делать под браузер (как PWA), но не важно где это запускается и появляется выбор.
Для меня в этом деле важен уход от Windows и не нужно бороться со всеми его проблемами. Но при этом можно пользоваться большей частью приложений.
|
|4.96, Всем Анонимам Аноним (?), 13:07, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Может надо попробовать прежде чем говорить?
Куча приложений и есть Линукс VM-ка.
Главная фича - отсутствие возможности поставить malware.
Кто-то рут ставит на телефоне для прикола, а кому-то важно не получить вирусов чтобы часть интернета не превратилась в тыкву.
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|1.39, Аноним (129), 12:01, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Добавлен DRM-драйвер для интегрированных в CPU Intel Meteor Lake (14 поколение) блоков VPU (Versatile Processing Unit), предназначенных для ускорения операций, связанных с компьютерным зрением и машинным обучением.
Ждём
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|2.56, НяшМяш (ok), 12:22, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Intel Meteor Lake (14 поколение)
На Core 2 Duo экспертов опеннета будет работать?
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|4.173, Аноним (173), 15:47, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может быть тем, что был актуальным процессором 14 поколений назад?
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|1.59, Аноним (59), 12:25, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Короче теперь тв приставки можно ванильным ядром обновлять и вообще другие прошивки ставить. Вот радость то любителям подобных железок.
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|2.127, Аноним (127), 14:07, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да ладно Для приставок по хорошему нужно RT-ветка а там сейчас 6 1, так что жд... большой текст свёрнут, показать
|
|1.60, Аноним (60), 12:25, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда уже большие языковые модели натравят на Linux, чтобы они там искали и исправляли баги?
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|3.81, Аноним (60), 12:52, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну прекрасно же: GPT 4: 0 false alarms in 15 good examples. Detects 13 of 13 bugs. Почему там написано "нет"?
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|5.169, Аноним (162), 15:41, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как это препятствует использованию GPT-4 для поиска багов в опенсорсе?
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|1.64, Аноним (64), 12:27, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для архитектуры m68k добавлена поддержка фильтрации системных вызовов при помощи механизма seccomp.
Какой упорный некромант у них там затесался, мое почтение!
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|2.144, Аноним (13), 14:45, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как же они всё это время жили без этой технологии безопасности? Наверно их там всех давно хакнули.
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|1.69, ryoken (ok), 12:34, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Удалены все графические драйверы на базе DRI1 (i810, mga, r128, savage, sis, tdfx и via)
Пошто 3Dfx-а зарезали? А вдруг у меня P3 с Вудой на ДебСиде? Куды бечь? :)
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|1.83, фтщтщшь (?), 12:58, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> удалено более 40 старых ARM-платформ
> Удалены все графические драйверы на базе DRI1 (i810, mga, r128, savage, sis, tdfx и via)
> Удалены устаревшие драйверы фреймбуфера (fbdev) omap1, s3c2410, tmiofb и w100fb.
ну наконец-то они поняли, что тратить дорогове время разработчиков на древние платформы нет смысла
конечно сейчас будет плач любителей колекционировать копролиты мамонтов, но щито поделать
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|2.89, Аноним (100), 13:01, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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фулстек, бекенд и фронтенд разработчиков это не должно волновать
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|4.108, Аноним (100), 13:20, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я один из них
лол, выросло поколение, которое само в таком признаётся)
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|6.141, Аноним (13), 14:44, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа плохо работать в компании stackoverflow потому что там сервера на шинде?
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|1.90, Аноним (90), 13:03, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка беспроводных карт на чипах RealTek RTL8188EU
Когда уже RTL8852AU?
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|1.105, пох. (?), 13:16, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Прекращена поддержка дисциплин обработки очередей для ограничения трафика CBQ (class-based queuing), ATM (ATM virtual circuits), dsmark (differentiated service marker), tcindex (traffic-control index) и RSVP (resource reservation protocol).
> Данные дисциплины длительное время находятся в заброшенном виде и не нашлось желающих продолжить их сопровождение.
в управлении траффиком потребности - нет.
Ок, так и запишем. И это тоже доломали.
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|2.126, Аноним (64), 14:06, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то до сих пор нарезает полосы мышиными хвостави по 8 килобит до 128к? Так-то это гогно мамонта перестало быть применимым лет пятнадцать назад. Последнее, что еще как-то было живым на скоростях до гиагбита был hfsc. Но и оно после гигабита превратилось в тыкву. А уж плакать по CBQ совсем не нужно, его похоронить надо было еще лет двадцать назад.
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|3.160, пох. (?), 15:25, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так-то это гогно мамонта перестало быть применимым лет пятнадцать назад.
я в общем даже рад что у вас кроме г-на ничего нет.
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|4.170, Аноним (170), 15:42, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перечисленные тобой фичи были никому не нужны еще в начале нулевых, ибо были кривы, переусложнены в реализации и прожорливы в применении.
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|5.175, пох. (?), 15:48, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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других у вас нет и уже не будет.
Платите за циски или живите с конжешнами и потерями пакетов.
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|1.107, Аноним (107), 13:19, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Удалены все графические драйверы на базе DRI1 (i810, mga, r128, savage, sis, tdfx и via)
Я думал, их дропнули в Mesa 8.0 (2012 год).
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|2.159, ryoken (ok), 15:25, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Удалены все графические драйверы на базе DRI1 (i810, mga, r128, savage, sis, tdfx и via)
> Я думал, их дропнули в Mesa 8.0 (2012 год).
А щас совсем дорезали, даже фреймбуфера не будет, если я правильно понял. Такими темпами они и PPC64BE прибьют, ироды...
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|1.109, Аноним (109), 13:26, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Суд по тем ченджлогам, что я вижу у btrfs, она за все эти годы уже сама должна была в космос полететь и собственный код переписать)
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|2.111, пох. (?), 13:31, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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примерно это и произошло. Летаит, переписывается.
Но если кому вместо этого надо было работающую fs - то вам на ext4
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|2.131, Аноним (131), 14:17, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, как-то странно её пилят, чересчур долго. В соляре с zfs быстрее справились.
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|3.146, Аноним (13), 14:47, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому солярис и выкинули и лучше бы они вместо файловой системы что-нибудь полезное написали.
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|1.115, asdasd (?), 13:44, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ScopeGuard (выполняется чистку при выходе за область видимости)
Ээээ, а может они это сначала в обычную core библиотеку запихают?
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|1.135, ptr (??), 14:29, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Удалены все графические драйверы на базе DRI1: [...] mga (Matrox GPU)
А это жаль. Понятно, что можно и старым ядром воспользоваться. Но никакой альтернативы для просмотра старых черезстрочных Digital8 записей я так и не нашел. Все программные деинтерлейсы портят картинку. Сразу заметно, если сравнивать на мониторе и на кинескопном телевизоре через Matrox G450.
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|1.147, Аноним (145), 14:52, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> продолжение интеграции поддержки языка Rust
только как раз наоборот не в ядре а в пространстве пользователя - там языку обёрток и место
> User-mode Linux (on x86-64 systems) now supports code written in Rust
не надо подменять факты
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