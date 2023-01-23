В Си-библиотеке nolibc, входящей в состав ядра Linux, реализована поддержка сигналов

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|1.1, Аноним (1), 10:27, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Теперь выражение "линукс это просто ядро" можно забыть. А говорящим - давать ссылку на эту новость. Линукс это не только ядро, но ещё и стандартная си библиотека!
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|2.2, Аноним (2), 10:39, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Бред написал? Тебе никто не запрещает взять ядро, как есть, а все остальные библиотеки написать на языке Модула-2.
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|3.7, Аноним (7), 11:26, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> а все остальные библиотеки написать на языке Модула-2
А на bash можно?
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|4.8, Аноним (2), 11:39, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Если ты перепишешь баш на модулу-2 то у тебя есть моё лично разрешение.
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|4.36, Аноним (36), 14:12, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, собственно, интерпретатор языка Bash тогда на чём? Bash на bash? :)
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|4.61, Аноним (-), 18:21, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А на bash можно?
Покажи как ты из него системные вызовы дергать намерен.
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|3.44, Аноним (-), 15:24, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Модула-2 - мёртвый язык используемый только на госпредприятии России. Создатель языка Модула-2 Никлаус Вирт ещё 1980-х гг. заменил её на новую версию - Оберон. Сейчас вроде Оберон-7 актуален.
Мда-а канифоль, ковёр на стене, стенка, люстра, норковая шапка, ламповый чёрно-белый телевизор, дача, стометровые очереди за хлебом... Ужас!
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|5.81, Аноним (-), 19:56, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> цикорий вместо кофе в железной банке
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Когда делали хлеб в муку добавляли опилки и бумагу.
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|5.59, Аноним (59), 18:04, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Близость соседей, микроскопические участки, унизительные лимиты на строения. А в остальном, лучшие воспоминания о детстве оттуда.
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|6.74, Аноним (-), 19:36, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А в остальном, лучшие воспоминания о детстве оттуда.
В других странах в дачах отдыхают, а в России вечно горбатятся на огороде. Постоянно воруют.
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|5.60, Аноним (-), 18:19, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Некоторые дачи в очень интересных местах бывают. Например, под высоковольтками.
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|6.76, Брат Анон (ok), 19:40, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты гонишь, анон. Под ЛЭП зона отчуждения. И что-либо строить там никто никогда не разрешал. Равно запрещено вообще всё.
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|4.65, Аноним (36), 18:38, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Раз в состав GCC добавляют, значит, живее Оберона. И уж точно не именно для госпредприятий России.
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|5.75, Аноним (-), 19:39, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто добавляет? Конечно сами россиянцы. Оберон не осилили же да?
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|4.67, U202204161753 (?), 18:50, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если "коротенько, минут на 40", то в Modula-2, Oberon -ах более-менее полных и в Oberon-07 масса тонких отличий.
Поэтому, ничего из списка не способно заменить другое физически.
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|5.77, Аноним (-), 19:43, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Садись два. Виртовкий Паскаль ---> Модула ---> Модула-2 ---> Оберон. У С++ со времени его появления отличий будет поболее.
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|2.13, Аноним (46), 11:51, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линукс все еще просто ядро, к-е не слинковано ни с какой динамической библиотекой. Потому что чтоб слинковать ядро динамически, UEFI должен уметь в линуксовый ldconfig. А то что там в архиве идёт какая-то nolibc - дак пофиг.
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|3.16, ryoken (ok), 12:17, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поясните, с целью повышения уровня образованности... А с какого боку тут вообще UEFI?
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|4.23, YetAnotherOnanym (ok), 12:38, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мсье, по-видимому, намекает, что перед тем, как передать управление ядру, загрузчик должен будет не просто загрузить в память само ядро, но также найти и загрузить в память все необходимые .so'шки.
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|6.62, Аноним (-), 18:24, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слышьте, системные гениусы, ядро не зависит от внешних .so'шек. Как максимум может расширять себя модулями - но UEFI понятия не имеет как их грузить и это уже ядро само грузит. Когда запустится. По этой причине initrd бывает, на случай если для нормальной работы / надо драйвер, например, блочного устройства сначала вгрузить. Единственное что при этом надо знать EFI или любому иному бутлоадеру - как ядру initrd отдать.
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|7.66, Аноним (46), 18:42, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы знаем, что не зависит и не может зависеть. Потому что в противном случае эти либо кто-то должен сначала выгрузить.
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|4.43, Аноним (46), 15:03, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто линковать тогда будет ядро с библами? Никогда не думал почему ядро имеет свои собственные strlen, kprintf, memset, etc вместо юзания их из libc? Потому что кто-то должен загрузить эти библы в память перед стартом ядро. Поэтому ядро один большой блоб без внешних библ, потому что некому линковать эти библы.
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|3.53, Аноним (53), 17:20, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы. К сожалению ретрограды норовят затащить ещё протухшие портянки и прочий шлак.
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|1.3, Омномним (?), 10:45, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Ну, да, запихать всё необходимое для минимальной init-подсистемы прямо в ядро, возможно вместе с таковой в будущем - разумная идея. Для эмбедовки очень пригодится.
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|2.14, КО (?), 12:02, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Такая же разумная как зонды от всех копрорастов и драйвера для Wireguard.
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|3.54, Аноним (53), 17:21, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы ты хоть немного понимал в системном программировании, то понял бы, что единственно возможный вариант.
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|1.9, Аноним (9), 11:39, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь знает "некостыльное" применение sleep? Не надёжнее ли следить за завершением какого-либо процесса через pid?
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|2.15, Аноним (15), 12:10, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не надёжнее ли следить за завершением какого-либо процесса через pid?
какой pid скажет тебе когда подключенное USB устройство готово к обмену ?
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|1.11, Аноним (-), 11:40, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Круто что они сконцентрировались только на актуальных архитектурах. Иначе бы это сильно раздуло код.
Кто сравнивал размер с минимальным musl?
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|4.30, Аноним (30), 13:22, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но обычная магнитная дискетка - это 5.25" на 180 KiB. А 3.5" на 1.44 МБ - это 3.5", двухсторонняя и к тому же ещё и двойной плотности.
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|6.40, Аноним (2), 14:33, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что в любом магазине был USB-FDD адаптер бери и пользуйся. И шлейфов было полно которые и на 3.5 и на 5.25 приводы одновременно. Ох молодежь всё бы им чтобы было с USB из коробки.
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|2.26, Аноним (26), 12:51, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем тебе современное? Бери дискету с QNX, добавь драйвера устройств, нашиши или портани нужные программы и пользуйся.
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|3.28, Аноним (18), 13:05, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В современном ядре старые баги исправлены, новые добавлены.
QNX - не вариант, проприетарщина.
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|2.39, Аноним (36), 14:20, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем? Современная дискета - это флешка. Ну ещё с натягом - DVD-RW.
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|3.78, Брат Анон (ok), 19:45, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нука: запрети аппаратно запись на флешку? Слабо магнитом инфу с флешки стереть?
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|1.25, Аноним (25), 12:46, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а зачем эта обёртка? функционала системных вызовов недостаточно? в статье перечислены все те же функции, которые теперь зачем-то не будут системными вызовами, как в юзерспейсе.
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|2.56, Аноним (53), 17:24, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Функционал - это пассивный содомит. А у системных вызовов - функциональность.
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|2.47, Аноним (-), 16:21, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ручно больше *libc
Что это значит вообще?
Вариации с гениталиями по-крайней мере осмысленны:
***во больше *libc
*****то больше *libc
А другие конечности не работают.
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|1.51, Аноним (51), 17:02, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну и зачем это нужно простому советскому человеку, коими мы все являемся
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|2.80, Аноним (-), 19:52, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну и зачем это нужно простому советскому человеку
Ты хотел сказать "зачем это нужно русскому человеку"?
Один человек за свой счёт поставил в подъезде новую дверь. Думал, что его похвалят. Соседи ему сказали - А нафига ты это сделал?
Это Россия!
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