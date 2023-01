В Си-библиотеке nolibc, входящей в состав ядра Linux, реализована поддержка сигналов

3.16 , ryoken ( ok ), 12:17, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Поясните, с целью повышения уровня образованности... А с какого боку тут вообще UEFI?

4.23 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:38, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Мсье, по-видимому, намекает, что перед тем, как передать управление ядру, загрузчик должен будет не просто загрузить в память само ядро, но также найти и загрузить в память все необходимые .so'шки.

5.42 , Аноним ( 46 ), 14:59, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – именно

6.62 , Аноним ( - ), 18:24, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слышьте, системные гениусы, ядро не зависит от внешних .so'шек. Как максимум может расширять себя модулями - но UEFI понятия не имеет как их грузить и это уже ядро само грузит. Когда запустится. По этой причине initrd бывает, на случай если для нормальной работы / надо драйвер, например, блочного устройства сначала вгрузить. Единственное что при этом надо знать EFI или любому иному бутлоадеру - как ядру initrd отдать.

7.66 , Аноним ( 46 ), 18:42, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мы знаем, что не зависит и не может зависеть. Потому что в противном случае эти либо кто-то должен сначала выгрузить.

4.43 , Аноним ( 46 ), 15:03, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кто линковать тогда будет ядро с библами? Никогда не думал почему ядро имеет свои собственные strlen, kprintf, memset, etc вместо юзания их из libc? Потому что кто-то должен загрузить эти библы в память перед стартом ядро. Поэтому ядро один большой блоб без внешних библ, потому что некому линковать эти библы.

5.57 , anonimus_debilimus ( ? ), 17:39, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может стоило иметь один kdlopen() а остальное самому загружать?