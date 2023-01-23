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В Си-библиотеке nolibc, входящей в состав ядра Linux, реализована поддержка сигналов

23.01.2023 09:41

Для включения в состав ядра Linux предложены изменения, расширяющие возможности стандартной Си-библиотеки nolibc, входящей в состав исходных текстов ядра Linux (tools/include/nolibc). В случае принятия изменений библиотека будет расширена средствами для обработки сигналов, включающими функции sigaction() и signal().

Проект nolibc входит в состав ядра начиная с выпуска 5.1 и нацелен на предоставление обвязки над базовыми системными вызовами, оформленной в виде минимальной стандартной Си-библиотеки, которую можно использовать для организации работы небольших и низкоуровневых приложений без установки полноценных внешних стандартных Си-библиотек (приложение можно статически скомпоновать с nolibc без привлечения внешних зависимостей). Библиотека очень компактная, например, статически собранный с nolibc процесс init занимает 36 КБ, а с Glibc - 755 КБ.

Основной упор делается на предоставление функций, достаточных для работы программ, поставляемых в initramfs, таких как dash, init и sleep, а также для создания тестовых наборов, оценивающих работоспособность подсистемы ядра. Среди доступных функций: open, close, read, write, time, chown, chmod, mkdir, chroot, dup, wait, execve, fork, ioctl, stat, mount, sleep, mmap, poll, malloc, free и т.п. Поддерживается сборка для архитектур ARM, AArch64, i386, x86_64, RISC-V и MIPS. Из ещё не реализованных возможностей упоминается отсутствие функций для сетевых операций и многопоточности, а также неполный набор функций string.h и stdlib.h.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.5
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.36
  4. OpenNews: Представлена стандартная Си-библиотека Musl 1.0.0, развиваемая в качестве альтернативы Glibc
  5. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
  6. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58532-nolibc
Ключевые слова: nolibc, libc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:27, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Теперь выражение "линукс это просто ядро" можно забыть. А говорящим - давать ссылку на эту новость. Линукс это не только ядро, но ещё и стандартная си библиотека!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:39, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Бред написал? Тебе никто не запрещает взять ядро, как есть, а все остальные библиотеки написать на языке Модула-2.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:26, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > а все остальные библиотеки написать на языке Модула-2

    А на bash можно?

     
     
  • 4.8, Аноним (2), 11:39, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если ты перепишешь баш на модулу-2 то у тебя есть моё лично разрешение.
     
  • 4.36, Аноним (36), 14:12, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, собственно, интерпретатор языка Bash тогда на чём? Bash на bash? :)
     
  • 4.61, Аноним (-), 18:21, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А на bash можно?

    Покажи как ты из него системные вызовы дергать намерен.

     
  • 4.64, Аноним (64), 18:35, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любители systemd-free этим занимаются на постоянной основе.
     
  • 3.44, Аноним (-), 15:24, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Модула-2 - мёртвый язык используемый только на госпредприятии России. Создатель языка Модула-2 Никлаус Вирт ещё 1980-х гг. заменил её на новую версию - Оберон. Сейчас вроде Оберон-7 актуален.

    Мда-а канифоль, ковёр на стене, стенка, люстра, норковая шапка, ламповый чёрно-белый телевизор, дача, стометровые очереди за хлебом... Ужас!

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 15:58, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    цикорий вместо кофе в железной банке
     
     
  • 5.81, Аноним (-), 19:56, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > цикорий вместо кофе в железной банке

    +

    Когда делали хлеб в муку добавляли опилки и бумагу.

     
  • 4.48, Аноним (48), 16:23, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что не так с дачей?
     
     
  • 5.59, Аноним (59), 18:04, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Близость соседей, микроскопические участки, унизительные лимиты на строения. А в остальном, лучшие воспоминания о детстве оттуда.
     
     
  • 6.74, Аноним (-), 19:36, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А в остальном, лучшие воспоминания о детстве оттуда.

    В других странах в дачах отдыхают, а в России вечно горбатятся на огороде. Постоянно воруют.

     
  • 5.60, Аноним (-), 18:19, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Некоторые дачи в очень интересных местах бывают. Например, под высоковольтками.
     
     
  • 6.76, Брат Анон (ok), 19:40, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты гонишь, анон. Под ЛЭП зона отчуждения. И что-либо строить там никто никогда не разрешал. Равно запрещено вообще всё.
     
     
  • 7.79, Аноним (-), 19:45, 23/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.65, Аноним (36), 18:38, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раз в состав GCC добавляют, значит, живее Оберона. И уж точно не именно для госпредприятий России.
     
     
  • 5.75, Аноним (-), 19:39, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто добавляет? Конечно сами россиянцы. Оберон не осилили же да?
     
  • 4.67, U202204161753 (?), 18:50, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если "коротенько, минут на 40", то в Modula-2, Oberon -ах более-менее полных и в Oberon-07 масса тонких отличий.

    Поэтому, ничего из списка не способно заменить другое физически.

     
     
  • 5.77, Аноним (-), 19:43, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Садись два. Виртовкий Паскаль ---> Модула ---> Модула-2 ---> Оберон. У С++ со времени его появления отличий будет поболее.
     
  • 3.49, Аноним (1), 16:26, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты видимо шутку не понял, как и ещё 7 человек.
     
  • 2.13, Аноним (46), 11:51, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс все еще просто ядро, к-е не слинковано ни с какой динамической библиотекой. Потому что чтоб слинковать ядро динамически, UEFI должен уметь в линуксовый ldconfig. А то что там в архиве идёт какая-то nolibc - дак пофиг.
     
     
  • 3.16, ryoken (ok), 12:17, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поясните, с целью повышения уровня образованности... А с какого боку тут вообще UEFI?
     
     
  • 4.23, YetAnotherOnanym (ok), 12:38, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мсье, по-видимому, намекает, что перед тем, как передать управление ядру, загрузчик должен будет не просто загрузить в память само ядро, но также найти и загрузить в память все необходимые .so'шки.
     
     
  • 5.42, Аноним (46), 14:59, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно
     
     
  • 6.62, Аноним (-), 18:24, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышьте, системные гениусы, ядро не зависит от внешних .so'шек. Как максимум может расширять себя модулями - но UEFI понятия не имеет как их грузить и это уже ядро само грузит. Когда запустится. По этой причине initrd бывает, на случай если для нормальной работы / надо драйвер, например, блочного устройства сначала вгрузить. Единственное что при этом надо знать EFI или любому иному бутлоадеру - как ядру initrd отдать.
     
     
  • 7.66, Аноним (46), 18:42, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы знаем, что не зависит и не может зависеть. Потому что в противном случае эти либо кто-то должен сначала выгрузить.
     
  • 4.43, Аноним (46), 15:03, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто линковать тогда будет ядро с библами? Никогда не думал почему ядро имеет свои собственные strlen, kprintf, memset, etc вместо юзания их из libc? Потому что кто-то должен загрузить эти библы в память перед стартом ядро. Поэтому ядро один большой блоб без внешних библ, потому что некому линковать эти библы.
     
     
  • 5.57, anonimus_debilimus (?), 17:39, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может стоило иметь один kdlopen() а остальное самому загружать?
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:28, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс это ядро и минимальная libc библиотека
     
  • 2.37, tim2k (ok), 14:14, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Линукс нонче - это ведро и systemd.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 17:20, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы. К сожалению ретрограды норовят затащить ещё протухшие портянки и прочий шлак.
     

  • 1.3, Омномним (?), 10:45, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Ну, да, запихать всё необходимое для минимальной init-подсистемы прямо в ядро, возможно вместе с таковой в будущем - разумная идея. Для эмбедовки очень пригодится.
     
     
  • 2.14, КО (?), 12:02, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Такая же разумная как зонды от всех копрорастов и драйвера для Wireguard.
     
     
  • 3.54, Аноним (53), 17:21, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ты хоть немного понимал в системном программировании, то понял бы, что единственно возможный вариант.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:39, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает "некостыльное" применение sleep? Не надёжнее ли следить за завершением какого-либо процесса через pid?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:10, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не надёжнее ли следить за завершением какого-либо процесса через pid?

    какой pid скажет тебе когда подключенное USB устройство готово к обмену ?

     
     
  • 3.22, YetAnotherOnanym (ok), 12:34, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой там у ядра PID, согласно народной традиции?
     
     
  • 4.38, Аноним (15), 14:19, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какой там у ядра PID, согласно народной традиции?

    не все драйверы в ядре?

    https://en.wikipedia.org/wiki/Libusb

     

  • 1.11, Аноним (-), 11:40, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто что они сконцентрировались только на актуальных архитектурах. Иначе бы это сильно раздуло код.

    Кто сравнивал размер с минимальным musl?

     
     
  • 2.17, Аночик (?), 12:24, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    745K янв 23 11:20 hello-glibc
    25K янв 23 11:22 hello-musl
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:25, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Когда современное ядро снова на дискету помещаться начнет?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:33, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая дискета? Магнито-оптическая?
     
     
  • 3.29, Аноним (18), 13:14, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычная гибкая магнитная 3.5" дискета на 1.44 МБ.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:22, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но обычная магнитная дискетка - это 5.25" на 180 KiB. А 3.5" на 1.44 МБ - это 3.5", двухсторонняя и к тому же ещё и двойной плотности.
     
     
  • 5.33, Аноним (18), 13:50, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если обычная 5.25", почему в начале этого века они не продавались? Ни разу не видел USB FDD дисковод на 5.25". Прикольный бы девайс был.
    Один немец создал прототип: https://www.youtube.com/watch?v=Bjd2jSHBw7E
     
     
  • 6.40, Аноним (2), 14:33, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что в любом магазине был USB-FDD адаптер бери и пользуйся. И шлейфов было полно которые и на 3.5 и на 5.25 приводы одновременно.  Ох молодежь всё бы им чтобы было с USB из коробки.
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:51, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем тебе современное? Бери дискету с QNX, добавь драйвера устройств, нашиши или портани нужные программы и пользуйся.
     
     
  • 3.28, Аноним (18), 13:05, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В современном ядре старые баги исправлены, новые добавлены.
    QNX - не вариант, проприетарщина.
     
  • 3.41, Аноним (2), 14:34, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С чего это QNX вдруг стал не современным?
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:41, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но для чего? Разьема FDD уже давно нет на материнках.
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 13:43, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разъема )))
     
  • 3.34, Аноним (18), 13:52, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Загрузочные CD/DVD диски эмулируют дискеты.
     
  • 2.39, Аноним (36), 14:20, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем? Современная дискета - это флешка. Ну ещё с натягом - DVD-RW.
     
     
  • 3.78, Брат Анон (ok), 19:45, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нука: запрети аппаратно запись на флешку? Слабо магнитом инфу с флешки стереть?
     
  • 2.50, whoami (??), 17:01, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно помещается (примерно 500 кб в минимуме). См. Floppinux.
     
  • 2.52, Mickey_Mouse (?), 17:19, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда дискета будет помещаться?
     
     
  • 3.63, Аноним (36), 18:34, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гусары, молчать!
     
  • 2.55, Аноним (53), 17:23, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда же, когда ты начнёшь помещаться в этот тред.
     

  • 1.20, YetAnotherOnanym (ok), 12:32, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > dash, init и sleep

    А Busybox? Busybox с ней собрать можно?

     
  • 1.25, Аноним (25), 12:46, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а зачем эта обёртка? функционала системных вызовов недостаточно? в статье перечислены все те же функции, которые теперь зачем-то не будут системными вызовами, как в юзерспейсе.
     
     
  • 2.56, Аноним (53), 17:24, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Функционал - это пассивный содомит. А у системных вызовов - функциональность.
     

  • 1.45, анонимомус (?), 15:57, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ножно больше *libc
     
     
  • 2.47, Аноним (-), 16:21, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ручно больше *libc
    Что это значит вообще?

    Вариации с гениталиями по-крайней мере осмысленны:
    ***во больше *libc
    *****то больше *libc
    А другие конечности не работают.

     

  • 1.51, Аноним (51), 17:02, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну и зачем это нужно простому советскому человеку, коими мы все являемся
     
     
  • 2.73, OpenEcho (?), 19:26, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы случайно не тот мужик с подвала из линка ниже?

    https://www.opennet.me/openforum/vsluhforumID3/129432.html#6

    а то они тоже без проблем "могут" компилить статически даже с glibc...
    правда так никто и не ответил, смогли ли они:

    https://www.opennet.me/openforum/vsluhforumID3/129432.html#256

     
  • 2.80, Аноним (-), 19:52, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну и зачем это нужно простому советскому человеку

    Ты хотел сказать "зачем это нужно русскому человеку"?

    Один человек за свой счёт поставил в подъезде новую дверь. Думал, что его похвалят. Соседи ему сказали - А нафига ты это сделал?

    Это Россия!

     

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