Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, опубликовал выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.5, развиваемой для применения на встраиваемых устройствах с ограниченным размером постоянного хранилища и оперативной памяти. При разработке часть кода заимствована из библиотеки newlib от проекта Сygwin и AVR Libc, развивавшейся для микроконтроллеров Atmel AVR. Код PicoLibc распространяется под лицензией BSD. Поддерживается сборка библиотеки для архитектур ARM (32-bit), i386, RISC-V, x86_64 и PowerPC. Изначально проект развивался под именем "newlib-nano" и был нацелен на переработку некоторых ресурсоёмких функций Newlib, которые было проблематично использовать на встраиваемых устройствах с небольшим ОЗУ. Например, в PicoLibc функции stdio заменены на компактный вариант из библиотеки avrlibc. Код также вычищен от не используемых в сборке для встраиваемых устройств компонентов, поставляемых не под лицензией BSD. Добавлен упрощённый вариант кода инициализации (crt0), а реализация вызовов переведена с 'struct _reent' на механизм TLS (thread-local storage). Для сборки задействован инструментарий Meson. В новом выпуске: Повышена совместимость с компиляторами C++.

Добавлен spec-файл для GCC и сценарий для связывания приложений на языке С++ с использованием компилятора G++.

Решены проблемы со сборкой при использовании Clang.

Исправлены ошибки в реализации Nano malloc и в libm.

Перенесены изменения из кода newlib 4.1.0.

Добавлены тесты для всех функций semihost 2.0.

Улучшена поддержка архитектуры RISC-V.

Решены проблемы при замене универсального кода на реализации, специфичные для определённых архитектур.



