The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.5

08.01.2021 11:50

Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, опубликовал выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.5, развиваемой для применения на встраиваемых устройствах с ограниченным размером постоянного хранилища и оперативной памяти. При разработке часть кода заимствована из библиотеки newlib от проекта Сygwin и AVR Libc, развивавшейся для микроконтроллеров Atmel AVR. Код PicoLibc распространяется под лицензией BSD. Поддерживается сборка библиотеки для архитектур ARM (32-bit), i386, RISC-V, x86_64 и PowerPC.

Изначально проект развивался под именем "newlib-nano" и был нацелен на переработку некоторых ресурсоёмких функций Newlib, которые было проблематично использовать на встраиваемых устройствах с небольшим ОЗУ. Например, в PicoLibc функции stdio заменены на компактный вариант из библиотеки avrlibc. Код также вычищен от не используемых в сборке для встраиваемых устройств компонентов, поставляемых не под лицензией BSD. Добавлен упрощённый вариант кода инициализации (crt0), а реализация вызовов переведена с 'struct _reent' на механизм TLS (thread-local storage). Для сборки задействован инструментарий Meson.

В новом выпуске:

  • Повышена совместимость с компиляторами C++.
  • Добавлен spec-файл для GCC и сценарий для связывания приложений на языке С++ с использованием компилятора G++.
  • Решены проблемы со сборкой при использовании Clang.
  • Исправлены ошибки в реализации Nano malloc и в libm.
  • Перенесены изменения из кода newlib 4.1.0.
  • Добавлены тесты для всех функций semihost 2.0.
  • Улучшена поддержка архитектуры RISC-V.
  • Решены проблемы при замене универсального кода на реализации, специфичные для определённых архитектур.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/picolibc/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.32
  3. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.4.7
  4. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  5. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
  6. OpenNews: Представлена стандартная Си-библиотека Musl 1.0.0, развиваемая в качестве альтернативы Glibc
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54378-picolibc
Ключевые слова: picolibc, libc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:51, 08/01/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    самая лучшая либа!
     
  • 1.2, Fracta1L (ok), 11:57, 08/01/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:11, 08/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.4, Fracta1L (ok), 12:17, 08/01/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.6, Master (??), 12:20, 08/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.8, Леголас (ok), 12:49, 08/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.5, Аноним (5), 12:19, 08/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    > локальных потоков

    Opennet совсем превратился в ЛОР?

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 12:28, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому же об этом изменении писали ещё в release notes к 1.0
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:53, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты на ЛОР не годи там неграмотный Шаман редактирует.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру