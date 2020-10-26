Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, опубликовал выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.4.7, развиваемой для применения на встраиваемых устройствах с ограниченным размером постоянного хранилища и оперативной памяти. При разработке часть кода заимствована из библиотеки newlib от проекта Сygwin и AVR Libc, развивавшейся для микроконтроллеров Atmel AVR. Код PicoLibc распространяется под лицензией BSD. Поддерживается сборка библиотеки для архитектур ARM (32-bit), i386, RISC-V, x86_64 и PowerPC. Изначально проект развивался под именем "newlib-nano" и был нацелен на переработку некоторых ресурсоёмких функций Newlib, которые было проблематично использовать на встраиваемых устройствах с небольшим ОЗУ. Например, функции stdio были заменены на компактный вариант из библиотеки avrlibc. Код также был вычищен от не используемых в сборке для встраиваемых устройств компонентов, поставляемых не под лицензией BSD. Добавлен упрощённый вариант кода инициализации (crt0), а реализация локальных потоков переведена с 'struct _reent' на механизм TLS (thread-local storage). Для сборки задействован инструментарий Meson. В новом выпуске: Добавлена возможность сборки с использованием математически верифицированного компилятора CompCert.

Добавлена поддержка компилятора Clang.

Поведение функции 'gamma' приведено в соответствие с поведением Glibc.

В реализации nano-malloc обеспечена обязательная очистка возвращаемой памяти.

Повышена производительность nano-realloc, особенно при выполнении операций слияния свободных блоков и раcширения размера кучи.

Добавлен набор тестов для проверки корректности работы malloc.

Улучшена поддержка платформы Windows и добавлена возможность сборки с использованием инструментария mingw.

На системах ARM при наличии задействован аппаратный регистр TLS (Thread-Local Storage).



