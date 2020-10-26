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Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.4.7

26.10.2020 09:34

Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, опубликовал выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.4.7, развиваемой для применения на встраиваемых устройствах с ограниченным размером постоянного хранилища и оперативной памяти. При разработке часть кода заимствована из библиотеки newlib от проекта Сygwin и AVR Libc, развивавшейся для микроконтроллеров Atmel AVR. Код PicoLibc распространяется под лицензией BSD. Поддерживается сборка библиотеки для архитектур ARM (32-bit), i386, RISC-V, x86_64 и PowerPC.

Изначально проект развивался под именем "newlib-nano" и был нацелен на переработку некоторых ресурсоёмких функций Newlib, которые было проблематично использовать на встраиваемых устройствах с небольшим ОЗУ. Например, функции stdio были заменены на компактный вариант из библиотеки avrlibc. Код также был вычищен от не используемых в сборке для встраиваемых устройств компонентов, поставляемых не под лицензией BSD. Добавлен упрощённый вариант кода инициализации (crt0), а реализация локальных потоков переведена с 'struct _reent' на механизм TLS (thread-local storage). Для сборки задействован инструментарий Meson.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность сборки с использованием математически верифицированного компилятора CompCert.
  • Добавлена поддержка компилятора Clang.
  • Поведение функции 'gamma' приведено в соответствие с поведением Glibc.
  • В реализации nano-malloc обеспечена обязательная очистка возвращаемой памяти.
  • Повышена производительность nano-realloc, особенно при выполнении операций слияния свободных блоков и раcширения размера кучи.
  • Добавлен набор тестов для проверки корректности работы malloc.
  • Улучшена поддержка платформы Windows и добавлена возможность сборки с использованием инструментария mingw.
  • На системах ARM при наличии задействован аппаратный регистр TLS (Thread-Local Storage).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/picolibc/pi...)
  2. OpenNews: Доступна стандартная Си-библиотека PicoLibc 1.1
  3. OpenNews: Доступен Snek 1.5, Python-подобный язык программирования для встраиваемых систем
  4. OpenNews: Представлена стандартная Си-библиотека Musl 1.0.0, развиваемая в качестве альтернативы Glibc
  5. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  6. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.32
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53962-picolibc
Ключевые слова: picolibc, libc
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, онанимуз (?), 09:42, 26/10/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 2.3, gefest (??), 09:50, 26/10/2020 Скрыто модератором
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  • 3.5, Гугл (?), 10:01, 26/10/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Аноним (2), 09:49, 26/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    А чем лучше musl? Он же тоже для ембедета
     
     
  • 2.4, ИмяХ (?), 09:56, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Масло уже давно очень жирным стало.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:21, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    со сmuslом
     

  • 1.7, Онаним (?), 10:38, 26/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    BokuNoPicoLibc, лицензия BSDM
     

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