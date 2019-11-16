Доступна стандартная Си-библиотека PicoLibc 1.1

Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, представил выпуск новой стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.1, развиваемой для применения на встраиваемых устройствах с ограниченным размером постоянного хранилища и оперативной памяти. При разработке часть кода заимствована из библиотеки newlib от проекта Сygwin и AVR Libc, развивавшейся для микроконтроллеров Atmel AVR. Код PicoLibc распространяется под лицензией BSD. Поддерживается сборка библиотеки для архитектур ARM (32-bit), i386, RISC-V, x86_64 и PowerPC. Кит Паккард приступил к разработке после того, как не смог найти достойного варианта Libc, который можно было использовать на встраиваемых устройствах с небольшим ОЗУ. Проект развивается с прошлого года. На первом этапе проект представлял собой вариант newlib, функции stdio в котором были заменены на компактный вариант из avrlibc (stdio в newlib не устраивал большим потреблением ресурсов). Так как текущая деятельность Кита связана с постоянной работой с архитектурой RISC-V и развитием инструментария для встраиваемых устройств, недавно он пересмотрел состояние реализаций libc и пришёл к выводу, что при небольшой доработке комбинация newlib и avrlibc может стать хорошим универсальным решением. Изначально проект развивался под именем "newlib-nano", но чтобы избежать путаницы с библиотекой Newlib был переименован в PicoLibc. В текущем виде в Picolibc уже проведена работа по удалению всего кода, поставляемого не под лицензией BSD (данный код не использовался при сборке для встраиваемых устройств), что значительно упростило ситуацию с лицензией на проект. Реализация локальных потоков переведена с 'struct _reent' на механизм TLS (thread-local storage). Активирован по умолчанию компактный вариант stdio, заимствованный из кода библиотеки avrlibc (специфичные для ATmel ассемблерные вставки переписаны на Си). Для сборки задействован инструментарий Meson, что позволило не привязываться к сборочным сценариям newlib и упростить перенос изменений из newlib. Добавлен упрощённый вариант кода инициализации (crt0), прикрепляемого к исполняемому файлу и выполняемого до передачи управления функции main(). В версии Picolibc 1.1: Добавлена вспомогательная библиотека для поддержки технологии "semihosting", позволяющей коду, выполняемому в окружении отладчика или эмулятора, использовать механизмы ввода/вывода хост-системы;

Для систем, поддерживающих системные вызовы open, close, read и write, в tinystdio добавлены стандартизированные POSIX-интерфейсы ввода/вывода stdio, включая функции fopen и fdopen, а также привязку stdin/stdout/stderr к определённым в POSIX файловым дескрипторам;

Перенесены недавние изменения из кодовой базы newlib. В том числе добавлены заглушки libm для fenv.h, которые можно использовать на системах без поддержи вычислений с плавающей точкой;

Добавлен пример сборки приложения "Hello world" с picolibc для систем ARM и RISC-V;

Удалены каталоги newlib, libm и mathfp, в которых содержался неиспользуемый экспериментальный код.



