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Доступна стандартная Си-библиотека PicoLibc 1.1

16.11.2019 12:33

Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, представил выпуск новой стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.1, развиваемой для применения на встраиваемых устройствах с ограниченным размером постоянного хранилища и оперативной памяти. При разработке часть кода заимствована из библиотеки newlib от проекта Сygwin и AVR Libc, развивавшейся для микроконтроллеров Atmel AVR. Код PicoLibc распространяется под лицензией BSD. Поддерживается сборка библиотеки для архитектур ARM (32-bit), i386, RISC-V, x86_64 и PowerPC.

Кит Паккард приступил к разработке после того, как не смог найти достойного варианта Libc, который можно было использовать на встраиваемых устройствах с небольшим ОЗУ. Проект развивается с прошлого года. На первом этапе проект представлял собой вариант newlib, функции stdio в котором были заменены на компактный вариант из avrlibc (stdio в newlib не устраивал большим потреблением ресурсов). Так как текущая деятельность Кита связана с постоянной работой с архитектурой RISC-V и развитием инструментария для встраиваемых устройств, недавно он пересмотрел состояние реализаций libc и пришёл к выводу, что при небольшой доработке комбинация newlib и avrlibc может стать хорошим универсальным решением. Изначально проект развивался под именем "newlib-nano", но чтобы избежать путаницы с библиотекой Newlib был переименован в PicoLibc.

В текущем виде в Picolibc уже проведена работа по удалению всего кода, поставляемого не под лицензией BSD (данный код не использовался при сборке для встраиваемых устройств), что значительно упростило ситуацию с лицензией на проект. Реализация локальных потоков переведена с 'struct _reent' на механизм TLS (thread-local storage). Активирован по умолчанию компактный вариант stdio, заимствованный из кода библиотеки avrlibc (специфичные для ATmel ассемблерные вставки переписаны на Си). Для сборки задействован инструментарий Meson, что позволило не привязываться к сборочным сценариям newlib и упростить перенос изменений из newlib. Добавлен упрощённый вариант кода инициализации (crt0), прикрепляемого к исполняемому файлу и выполняемого до передачи управления функции main().

В версии Picolibc 1.1:

  • Добавлена вспомогательная библиотека для поддержки технологии "semihosting", позволяющей коду, выполняемому в окружении отладчика или эмулятора, использовать механизмы ввода/вывода хост-системы;
  • Для систем, поддерживающих системные вызовы open, close, read и write, в tinystdio добавлены стандартизированные POSIX-интерфейсы ввода/вывода stdio, включая функции fopen и fdopen, а также привязку stdin/stdout/stderr к определённым в POSIX файловым дескрипторам;
  • Перенесены недавние изменения из кодовой базы newlib. В том числе добавлены заглушки libm для fenv.h, которые можно использовать на системах без поддержи вычислений с плавающей точкой;
  • Добавлен пример сборки приложения "Hello world" с picolibc для систем ARM и RISC-V;
  • Удалены каталоги newlib, libm и mathfp, в которых содержался неиспользуемый экспериментальный код.


  1. Главная ссылка к новости (https://keithp.com/pipermail/p...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.30
  3. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  4. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
  5. OpenNews: Microsoft открыл код стандартной библиотеки С++, поставляемой в Visual Studio
  6. OpenNews: Представлена стандартная Си-библиотека Musl 1.0.0, развиваемая в качестве альтернативы Glibc
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libc, picolibc
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:11, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >активный разработчик Debian
    >Код PicoLibc распространяется под лицензией BSD

    Не вяжется это с духом Debian.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:19, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дебиан тут причём?
     
  • 2.4, Мяут (ok), 13:20, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему контрибутор Debian должен свои pet-проекты тоже подводить под дух этой организации?
    К тому же библиотека явно целится во встраиваемые системы, там GPL не в почёте.
     
  • 2.11, anonymous (??), 14:04, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Debian не принимает пакеты под BSD лицензией?
     
  • 2.12, Аноним84701 (ok), 15:00, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>активный разработчик Debian
    >>Код PicoLibc распространяется под лицензией BSD
    > Не вяжется это с духом Debian.

    А в Дебиане об этом уже знают?
    https://www.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/

     

  • 1.5, Anonymoustus (ok), 13:38, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее дело. И лицензия в самый раз. :-)
     
     
  • 2.7, JL2001 (ok), 13:48, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Хорошее дело. И лицензия в самый раз. :-)

    чем она вам в самый раз?

     
     
  • 3.8, Anonymoustus (ok), 13:49, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> Хорошее дело. И лицензия в самый раз. :-)
    > чем она вам в самый раз?

    Свободой.

     
     
  • 4.15, JL2001 (ok), 16:09, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Хорошее дело. И лицензия в самый раз. :-)
    >> чем она вам в самый раз?
    > Свободой.

    а если без общих слов?

     
     
  • 5.16, Anonymoustus (ok), 16:28, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>> Хорошее дело. И лицензия в самый раз. :-)
    >>> чем она вам в самый раз?
    >> Свободой.
    > а если без общих слов?

    http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses

     
  • 3.9, Аноним (9), 13:53, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Наверное, позволяет не покупать несвободную лицензию для своих устройств, вот и годится. И пользователям не нужны исходники, и в суд за их непредоставление не позовут. Сплошные достоинства!
     

  • 1.6, siu77 (ok), 13:38, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хоть кто-то занимается оптимизацией. Пусть и в свободное от работы время.
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:57, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что uClibc уже сильно разжирел?
     
  • 1.13, Аноним (-), 15:32, 16/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.14, brzm (ok), 16:00, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно, почему ещё никто не начал кидаться тапками, крича "Зачем ещё одна поделка?! Память копейки стоит!", не в это ли духе опеннета? :\
     

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