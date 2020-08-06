Выпуск системной библиотеки Glibc 2.32

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.32, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 67 разработчиков. Из реализованных в Glibc 2.32 улучшений можно отметить: Добавлена поддержка процессоров Synopsys ARC HS (ARCv2 ISA). Для работы порта требуется как минимум binutils 2.32, gcc 8.3 и ядро Linux 5.1. Поддерживается три варианта ABI arc-linux-gnu, arc-linux-gnuhf и arceb-linux-gnu (big-endian);

Реализована загрузка модулей аудита, указанных в секциях DT_AUDIT и DT_DEPAUDIT исполняемого файла.

Для архитектуры powerpc64le реализована поддержка типа IEEE128 long double, включаемая при сборке с опцией "-mabi=ieeelongdouble".

Некоторые API аннотированы с использованием GCC-атрибута 'access', позволяющего при компиляции в GCC 10 генерировать более качественные предупреждения при определении возможных переполнений буферов и других вариантов выхода за допустимые границы.

Для Linux-систем реализованы функции pthread_attr_setsigmask_np и pthread_attr_getsigmask_np, дающие приложению возможность указать маску сигнала для потоков, созданных при помощи pthread_create.

Данные кодировок, информация о типах символов и таблицы транслитерации обновлены для поддержки спецификации Unicode 13.0.0;

Добавлен новый заголовочный файл <sys/single_threaded.h>, определяющий переменную __libc_single_threaded, которую можно использовать в приложениях для однопоточных оптимизаций.

Добавлены функции sigabbrev_np и sigdescr_np, возвращающие сокращённое название и описание сигнала (например, "HUP" и Hangup" для SIGHUP).

Добавлены функции strerrorname_np и strerrordesc_np, возвращающие имя и описание ошибки (например, "EINVAL" и "Invalid argument" для EINVAL).

Для платформы ARM64 добавлен флаг "--enable-standard-branch-protection" (или -mbranch-protection=standard в GCC), задействующий механизм ARMv8.5-BTI (Branch Target Indicator) для защиты выполнения наборов инструкций, на которые не должны выполняться переходы при ветвлении. Блокирование переходов на произвольные участки кода реализовано для противодействия созданию гаджетов в эксплоитах, использующих приёмы возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming, атакующий не пытается разместить свой код в памяти, а оперирует уже имеющимися кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления, из которых выстраиваются цепочка вызовов для получения нужной функциональности).

Проведена большая чистка устаревших возможностей, в том числе удалены опции "--enable-obsolete-rpc" и "--enable-obsolete-nsl", заголовочный файл <sys/sysctl.h>. Объявлены устаревшими функции sstk, siginterrupt, sigpause, sighold, sigrelse, sigignore и sigset, массивы sys_siglist, _sys_siglist и sys_sigabbrev, символы sys_errlist, _sys_errlist, sys_nerr и _sys_nerr, NSS-модуль hesiod.

ldconfig по умолчанию переведён на использование нового формата ld.so.cache, который поддерживается в glibc уже почти 20 лет.

Устранены уязвимости: CVE-2016-10228 - зацикливание в утилите iconv, проявляющееся при запуске с опцией "-c", в случае обработки некорректных многобайтовых данных. CVE-2020-10029 - повреждение стека при вызове тригонометрических функций с псевдонулевым аргументом. CVE-2020-1752 - обращение к области памяти после её освобождения (use-after-free) в функции glob при раскрытии ссылки на домашний каталог ("~user") в путях. CVE-2020-6096 - некорректная обработка на платформе ARMv7 отрицательных значений параметра в memcpy() и memmove(), определяющего размер копируемой области. Позволяет организовать выполнение кода при обработке в функциях memcpy() и memmove() определённым образом оформленных данных. Показательно, что проблема оставалась неисправленной почти два месяца с момента публичного раскрытия информации и пять месяцев с момента уведомления разработчиков Glibc.





