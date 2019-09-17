Microsoft открыл код стандартной библиотеки С++, поставляемой в Visual Studio

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|1.2, Аноним (2), 22:58, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Мне кажется или в Майкрософт приняли вакцыну от проприеиарщины и она помалу действует ?
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|4.42, A.Stahl (ok), 06:50, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Так проприетарщики, БСДшники, SJWшники и прочие ненавистники свободного ПО, коверкают фамилию Столлмана. Уровень детского сада, но они считают что таким образом демонстрируют крайнее пренебрежение.
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|5.58, Аноним (58), 09:31, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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BDSM-шики? Хотя, я кажется знаю о которых ты, они и правда ребята с фантазией и непростые!
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|5.74, Хейтер (?), 10:41, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Так проприетарщики, БСДшники, SJWшники и прочие ненавистники свободного ПО
Как ты ловко всех смешал и вымазал.
У вас нацистская идеология: свобода - это только GPL. Всех, кто не любит копилефт, отправить в ад.
> Уровень детского сада, но они считают что таким образом демонстрируют крайнее пренебрежение.
Именно так. У людей с GPL головного мозга, все, кто не любит копилефт являются "проприетарщиками, БСДшниками, SJWшниками и прочими ненавистниками свободного ПО".
Это психологическая проекция. Когда ты яростно что-то отрицаешь, то этого "что-то" в тебе самом дофига.
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|6.76, Аноним (76), 10:44, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А ещё вы страшные эгоцентрики. Мы не обязаны разбираться в сортах леваков
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|6.83, A.Stahl (ok), 11:08, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У вас нацистская идеология: свобода - это только GPL. Всех, кто не любит копилефт, отправить в ад.
Ты приписываешь мне мысли, которые я не излагал.
Я ничего не имею против BSD, это BSDшники не в восторге от того, что термин свободное ПО используется в смысле GPL, а не в смысле BSD. И они пытаются изменить терминологию.
Я считаю что BSD имеет право на жизнь, но пусть себе придумают своё название. Название СПО уже занято.
За пределами терминологического спора BSD и GPL никак друг другу не мешают и могут сосуществовать.
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|7.105, Аноним (105), 21:40, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
как можно называть ПО свободным - когда его анально огородили всякими GPL ?
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|8.113, анним (?), 12:11, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Свобода требует защиты BSD, как я понял, таковой не имеет GPL учитывает возмож... текст свёрнут, показать
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|3.55, Аноним (55), 08:46, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Штульман наставлил на путь истинный.
В смысле, понадобился целый Штульман, чтобы открыть код стандартной библиотеки?
Я вот как-то сидя в юниксах, сколько писал на C++, даже не знал, что в VS (потому как не пользовался VS) стд библиотека поставляется в закрытом коде... Чего там закрывать-то было?
Хотя при всей закрытости, MS таки купила GitHub...
Не расслабляйтесь!
Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много открытого кода - считайте, что это код закрытый, потому как открыт лишь сам код, но не методики и не утилиты для его сопровождения,
особенно если значительная его часть - лишь результат кодогенерации из закрытых сырцов, которые вам даже не показывают.
И вообще... просто тупо разобраться в куче корпоративного пусть открытого кода... та еще задача...
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|4.62, Аноним (31), 09:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема не в том, что корпорация сосредотачивает у себя много кода свободного ПО, проблема в том, что зачастую корпорации бывает пофигтна всех, кроме себя, а опенсорсинг кода - просто для галочки, поэтому PR отвергаются а issue wontfixятся, если вообще попросту не игнонятся. Касается не только корпораций, но и индивидуальных разрабов с ФГМ. Особенно C-нутых.
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|5.114, Аноним (55), 14:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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наивная точка зрения смотреть на корпорацию
как на отдельную человеческую личность
что там корпорация хочет и на что ей пофиг
как будто это психика одного человека с его желаниями, пороками и страхам
рассуждения достойные диванных аналитиков
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|4.66, Аноним (66), 10:12, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чего там закрывать-то было?
Реализацию обработчика исключений, typeid и подобное.
|
|4.67, Аноним (67), 10:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много открытого кода - считайте, что это код закрытый
Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много сахара - считайте, что это соль.
Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много соды - считайте, что это уксус
Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много цемента - считайте, что это гипс.
Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много шерсти - считайте, что это хлопок.
Если не секрет, тебе для чего нужны "методики и утилиты для его сопровождения"?
|
|4.70, Аноним (70), 10:29, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>даже не знал, что в VS (потому как не пользовался VS) стд библиотека поставляется в закрытом коде... Чего там закрывать-то было?
Например, обработку исключений с отправкой телеметрии и просто отправку телеметрии. Сейчас вот телеметрию вычистили и открыли.
|
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|5.92, adolfus (ok), 14:03, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И зачем им телеметрия про исключения? Они же могут генерироваться тысячами в секунду. Никакая сеть не выдержит такой телеметрии.
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|6.96, Аноним (96), 16:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обрабатывать можно хоть каждое исключение, скидывать на диск раз в несколько минут, а отправлять раз в сутки, предварительно сжав.
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|7.97, Аноним (66), 16:54, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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#70 вычитал про обработчик исключений в моём сообщении выше и решил сострить на модную здесь тему. Лучше бы он посмотрел тот обработчик, как и остальные "остряки".
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|8.109, Аноним (109), 09:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Не видел вашего поста про обработчик исключений Это было чисто моё мнение, чест... текст свёрнут, показать
|
|2.5, Анон Багоев (?), 23:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Это нынешний гендир майков продвинутый визионер, в отличие от прошлого ретрограда.
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|3.65, хотел спросить (?), 10:07, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
что не отменяет того факта, что с десяткой они знатно обоcpались
и линух будет отвоевывать десктоп постепенно
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|4.118, Аноним (118), 04:09, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Десяточка так-то лучшая десктопная система всех времён (если выкинуть метро с шопом). Только дурчки спермёркофилы (одна из худших систем всех времён бтв) этого не понимают. А насчёт телеметрии... Ваше мнение никому не интересно, телеметрия поезна для бизнеса. Можно продавать данные опять же.
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|5.119, хотел спросить (?), 13:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Десяточка так-то лучшая десктопная система всех времён (если выкинуть метро с шопом).
> Только дурчки спермёркофилы (одна из худших систем всех времён бтв) этого
> не понимают. А насчёт телеметрии... Ваше мнение никому не интересно, телеметрия
> поезна для бизнеса. Можно продавать данные опять же.
нубас детектед
|
|2.6, ааааааа (?), 23:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мне кажется, или даже дичайший троллинг выглядит лучше с запятыми на своих местах?
|
|2.8, Аноним (7), 23:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если учесть, что авторские права принадлежали Dinkumware и им, скорее всего, пришлось забашлять за смену лицензии, выглядит как аттракцион невероятной щедрости
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|2.13, ананим.orig (?), 00:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет. они просто купили житхаб.
сабж для пописчиков всегда был в сырцах. просто их стало больше.
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|3.38, Аноним (38), 05:58, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> нет. они просто купили житхаб.
Да вы батенька антисемит?)))
Знал про гитхаб, теперь знаю про жидхаб)))
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|6.84, ананим.orig (?), 11:21, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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чем больше кричишь, тем больше подают?
зыж
и что плохого в "житхаб"?
или срочно и к нему нужно "холокост" притянуть?
я с поста анонима уходить за толерастию не буду если что. :D
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|2.16, Аноним (16), 00:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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К счастью, в той вакцине не было вируса GPL. Лицензии от Microsoft куда как более приятные. Вот где свобода, а не одно её название.
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|3.28, Аноним (28), 02:56, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, очень приятные для программистов эпл, которые слизывают все что могут и выдают это за невероятные инновации.
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|4.32, M (?), 04:07, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да пусть слизывают, мы не жлобы, нам не жалко.
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|3.52, Аноним (52), 08:11, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё больше свободы будет когда ты подпишешь соглашение о передаче прав на свой код M$ и потеряешь возможность им распоряжаться в этом проекте, свобода для раба она такая
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|4.53, пох. (?), 08:36, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ничего, что большинство впопенсорса делает так же Или, вон - вообще или любая ... текст свёрнут, показать
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|5.64, Аноним (31), 10:01, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>В отличие от гнутых халявщиков, "случайно" запретивших собирать своим гуанокомпилятором не то что коммерческий, а вообще не единственно-верно лицензированный софт.
У вас пруф отклеился.
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|5.73, Аноним (70), 10:40, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>впопенсорса
>впопеннете
Что-то у тебя не так с точки зрения дедушки Фрейда.
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|4.68, Аноним (66), 10:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А ещё больше свободы будет когда ты подпишешь соглашение о передаче прав
> на свой код M$ и потеряешь возможность им распоряжаться в этом
> проекте, свобода для раба она такая
Заметь, что M$ заключает соглашение. В отличии от НТЦ ИТ "РОСА", которые обманом присваивают права на код, начинают его продавать, а потом тут пишут, что автор кода дурак и лох.
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|5.86, Аноним (52), 11:36, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Любой договор составляется в пользу его составителя.
Таким образом на НТЦ ИТ "РОСА" (без договора) можно подать в суд и продолжить распоряжаться своим кодом, а в случае M$ (с договором) ты можешь поцеловать их в одно место и пройти в другое.
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|6.90, Аноним (66), 13:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Любой договор составляется в пользу его составителя.
> Таким образом на НТЦ ИТ "РОСА" (без договора) можно подать в суд
> и продолжить распоряжаться своим кодом
К чему ты это написал? Своим я могу распоряжаться и без решения суда.
Если же суд постановит, что упомянутая конторка обязана прекратить использовать мои наработки, что скажут вот прям тут такие апологеты свободы, как ты? Подсказка: сотрудники Росы повторяют мантру "GPL же!"
> в случае M$ (с договором)
> ты можешь поцеловать их в одно место и пройти в другое.
Если абстрагироваться от субъективной оценки через призму того что у тебя болит, ты прав. Вот только там я сам согласился.
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|6.93, Аноним (66), 15:36, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот в том то и фишка, что когда "под эгидой GPL" кто-то свободный от совести начинает извлекать прибыль с присвоенного обманным путём -- вам сказать по существу нечего, включается отрицание. В мантру "за свободу, против M$" ситуация не укладывается.
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|7.95, Аноним (52), 16:31, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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GPL защищает автора приложения от злоупотребления его работой недобросовестными пользователями, соглашение M$ защищает M$ от претензий разработчиков в случае не правомерного использования их работы.
Если приложение лицензировано под GPL, то разработчик может отозвать разрешение на использование своего кода, если разработчик подписывает соглашение с M$ то он отказывается от этого права и прочих прав тоже.
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|8.99, Аноним (66), 17:07, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Был задан вполне конкретный вопрос допустим, отзываю код из Росы Твоя реакция ... текст свёрнут, показать
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|2.46, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:00, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне кажется или в Майкрософт приняли вакцыну от проприеиарщины и она помалу
> действует ?
Нет. Не они, и не приняли, и не действует.
Тебе не кажется. Ты полностью ошибаешься.
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|2.12, IRASoldier_registered (ok), 00:00, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага. Microsoft в своей хитрой злобности и злобной хитрости включила в лицензию тайный невидимый пункт, по которому весь код, написанный тобой с инклюдами их либ будет принадлежать им с момента, как только ты подумаешь об инклюде. А ещё они заберут себе твою бессмертную душу в вечное посмертное рабство.
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|3.15, ананим.orig (?), 00:18, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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слабо протолкнуть в пул-реквест поддержку лину.. да ладно! фрибзди?
не?
ну ладно. что ви там про душу то говорили?
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|4.54, пох. (?), 08:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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во-первых, где твой пулреквест?
Форк, если понадобится - я сделаю, не переживай. Когда и если будет - с чего.
(впрочем, поддержка freebsd появится, как только разработчики на зарплате apple увидят хоть малейший смысл портировать в clang stl. В виде форка, скорее всего. Зачем ms натыкаться в _своем_ проекте на грабли из-за неинтересных ей систем?)
> ну ладно. что ви там про душу то говорили?
аццкий сотона просил передать - ему нужны души, а не душонки. Причем все марксисты и любители gpl и так уже обречены гореть, но его их страдания не интересуют.
|
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|5.56, ананим.orig (?), 08:48, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> аццкий сотона просил передать - ему нужны души, а не душонки. Причем все марксисты и любители gpl и так уже обречены гореть, но его их страдания не интересуют.
инсайдерская инфа то?
|
|4.98, Аноним (98), 17:04, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Написано же в новости: "Среди областей, которые Microsoft не заинтересована развивать, отмечаются портирование на другие платформы"
|
|1.14, Онаним (?), 00:14, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> GitHub: PR system should enforce clang-format rules
Ну вот уже пошли "улучшатели" кода со своей религией в чужой монастырь.
|
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|
|2.77, Аноним (70), 10:48, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не, не так. Надо чётче излагать свои реквесты: "GitHub: PR system should enforce SJW-format rules"
|
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|
|2.20, Аноним (20), 01:43, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Есть кроссплатформенные проекты, которые линкуются с нею для windows.
|
|2.22, Аноним (22), 02:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Те, кто вынужнен поддерживать сборку в VS, теперь смогут самостоятельно исправить мелкомягкие баги, а не ждать ради фиксов новый релиз студии
|
|2.27, Аноним (-), 02:32, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Надо, чтобы развалить линукс изнутри. Как именно - время покажет.
|
|1.21, Аноним (20), 01:57, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Среди областей, которые Microsoft не заинтересована развивать, отмечаются портирование на другие платформы и добавление нестандартных расширений.
MS страстно сокращает расходы...
Глядишь, они со временем целиком откроют рантайм и отделят его от версионирования морды visual studio.
Wine, возможно, заинтересуется, но не более. Это не для Linux.
Очередная новость о том как MS выгодно пиарится и одновременно сокращает расходы через владение гитхабом.
|
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|2.30, Аноним (22), 03:56, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы они не покупали гитхаб и выложили свой код на CodePlex под той же лицензией, это бы мало что изменило
|
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|2.33, Аноним (31), 04:11, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну расскажи, как закрытре навредит. Даже если потом закроют, часть кода и знаний благополучно перманентно перекочует в вайн. И будет полезна, если это не была намеренная дезинформация.
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|2.37, Аноним (34), 05:43, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смотря что понимать под свободой. Если возможность украсть и не открывать исходники, то да, более "свободна".
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|3.117, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:30, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Смотря что понимать под свободой. Если возможность украсть и не открывать исходники, то да, более "свободна".
Ну ГПЛьщики же воруют код из более свободных проектов, и эти проекты не могут взять изменённый код назад, и вас такое воровство устраивает.
|
|1.39, anonimm (?), 05:59, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Напоминает как system 360 предложили СССР. Это делается, чтобы выгнать из области специалистов; потом, когда подарки заканчиваются, остаешься ни с чем.
|
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|2.50, Аноним (48), 08:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
С одной стороны - да, с другой - можно и продолжить разрабатывать чужую кодовую базу. Но нужны бенчмарки, чтобы подтвердить, что её имеет смысл продолжать разрабатывать.
|
|2.91, maximnik0 (?), 14:01, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Напоминает как system 360 предложили СССР.
Где вы эту чушь выкопали ? Про КОРН и эмбарго (по современному санкции) не слышали ?Максимально что разрешили это продать 2 урезанные без дисков эвм.Остальное покупали через фирмы посредники и через Англию ,там была налажена лицензионная сборка.Приняли решение эту эвм скопировать без лицензии,так как софта было по тем временам очень много.С отстаиванием промышленности (электроника) пришлось заниматься реверсом,эпопея затянулась на 10 лет,под названием Ес эвм наладили выпуск.Но к этому времени пошли персоналки и вышел 286 процессор.
|
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|3.110, fooser (?), 09:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
УМ тоже Р, но вы попытайтесь скомпилять gcc или clang чтото вендоспецифичное, например чтото прибитое гвоздями к директикс.
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|2.69, Аноним (66), 10:25, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> интересно вайну и реатам это может помочь?
Кому было надо, те давно сам написали сорцы от закрытой части.
|
|2.88, пох. (?), 12:22, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
теоретически - если напорются на баг, выявляемый запуском именно stl под отладчиками.
практически - маловероятно.
|
|1.80, Аноним (80), 10:56, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Microsoft не заинтересована развивать, отмечаются [...] и добавление нестандартных расширений.
Гы
|
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|2.89, boost (?), 12:24, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ten Boost libraries are included in the C++ Standards Committee's Library Technical Report (TR1) and in the new C++11 Standard. C++11 also includes several more Boost libraries in addition to those from TR1. More Boost libraries are proposed for standardization in C++17.
|
|1.103, Анна Франк (?), 17:48, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Потому что новая проприетарщина - это SaaS.
А сорцы от libc можно и открыть, жалко что ли.
|
|
|
|2.104, Хейтер (?), 19:00, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Потому что новая проприетарщина - это SaaS.
> А сорцы от libc можно и открыть, жалко что ли.
На Оупеннете встретить адекватного человека, также удивительно, как встретить на улице снежного человека.
Вау!
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|1.107, Аноним (107), 07:30, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не можешь победить - возглавь! Когда возглавишь - можно творить, что хочешь. Вот новая стратегия мелкософта.
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|2.115, Аноним (115), 11:39, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Столько лет потрачено зря с Балмером... А сейчас МС пошла по пути экономичности, вместо содержания штата сотрудников будет использовать наработки сообщества, что намного дешевле.
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|1.116, анонимчик (?), 18:07, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Постоянно меняю цветовую схему и шрифты в редакторе. Ubuntu Mono, Fira Code, Iosevka, Inconsolata и т.д
Сидеть под одной схемой - унылый аутизм
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