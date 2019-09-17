Microsoft открыл код стандартной библиотеки С++, поставляемой в Visual Studio

3.31 , Аноним ( 31 ), 04:05, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Кто такой Stuhlmann?

4.42 , A.Stahl ( ok ), 06:50, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – Так проприетарщики, БСДшники, SJWшники и прочие ненавистники свободного ПО, коверкают фамилию Столлмана. Уровень детского сада, но они считают что таким образом демонстрируют крайнее пренебрежение.

5.58 , Аноним ( 58 ), 09:31, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – BDSM-шики? Хотя, я кажется знаю о которых ты, они и правда ребята с фантазией и непростые!

5.74 , Хейтер ( ? ), 10:41, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Так проприетарщики, БСДшники, SJWшники и прочие ненавистники свободного ПО Как ты ловко всех смешал и вымазал. У вас нацистская идеология: свобода - это только GPL. Всех, кто не любит копилефт, отправить в ад. > Уровень детского сада, но они считают что таким образом демонстрируют крайнее пренебрежение. Именно так. У людей с GPL головного мозга, все, кто не любит копилефт являются "проприетарщиками, БСДшниками, SJWшниками и прочими ненавистниками свободного ПО". Это психологическая проекция. Когда ты яростно что-то отрицаешь, то этого "что-то" в тебе самом дофига.

6.76 , Аноним ( 76 ), 10:44, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ещё вы страшные эгоцентрики. Мы не обязаны разбираться в сортах леваков

6.83 , A.Stahl ( ok ), 11:08, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У вас нацистская идеология: свобода - это только GPL. Всех, кто не любит копилефт, отправить в ад. Ты приписываешь мне мысли, которые я не излагал.

Я ничего не имею против BSD, это BSDшники не в восторге от того, что термин свободное ПО используется в смысле GPL, а не в смысле BSD. И они пытаются изменить терминологию.

Я считаю что BSD имеет право на жизнь, но пусть себе придумают своё название. Название СПО уже занято.

За пределами терминологического спора BSD и GPL никак друг другу не мешают и могут сосуществовать.

7.105 , Аноним ( 105 ), 21:40, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – как можно называть ПО свободным - когда его анально огородили всякими GPL ?

8.113 , анним ( ? ), 12:11, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Свобода требует защиты BSD, как я понял, таковой не имеет GPL учитывает возмож... 4.48 , Аноним ( 48 ), 08:05, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Stuhlmann - человек-стул?....

3.55 , Аноним ( 55 ), 08:46, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Штульман наставлил на путь истинный. В смысле, понадобился целый Штульман, чтобы открыть код стандартной библиотеки? Я вот как-то сидя в юниксах, сколько писал на C++, даже не знал, что в VS (потому как не пользовался VS) стд библиотека поставляется в закрытом коде... Чего там закрывать-то было? Хотя при всей закрытости, MS таки купила GitHub...

Не расслабляйтесь! Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много открытого кода - считайте, что это код закрытый, потому как открыт лишь сам код, но не методики и не утилиты для его сопровождения,

особенно если значительная его часть - лишь результат кодогенерации из закрытых сырцов, которые вам даже не показывают. И вообще... просто тупо разобраться в куче корпоративного пусть открытого кода... та еще задача...

4.62 , Аноним ( 31 ), 09:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема не в том, что корпорация сосредотачивает у себя много кода свободного ПО, проблема в том, что зачастую корпорации бывает пофигтна всех, кроме себя, а опенсорсинг кода - просто для галочки, поэтому PR отвергаются а issue wontfixятся, если вообще попросту не игнонятся. Касается не только корпораций, но и индивидуальных разрабов с ФГМ. Особенно C-нутых.

5.114 , Аноним ( 55 ), 14:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – наивная точка зрения смотреть на корпорацию

как на отдельную человеческую личность что там корпорация хочет и на что ей пофиг

как будто это психика одного человека с его желаниями, пороками и страхам рассуждения достойные диванных аналитиков

4.66 , Аноним ( 66 ), 10:12, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чего там закрывать-то было? Реализацию обработчика исключений, typeid и подобное.

4.67 , Аноним ( 67 ), 10:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много открытого кода - считайте, что это код закрытый Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много сахара - считайте, что это соль.

Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много соды - считайте, что это уксус

Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много цемента - считайте, что это гипс.

Когда корпорация сосредотачивает у себя слишком много шерсти - считайте, что это хлопок.

Если не секрет, тебе для чего нужны "методики и утилиты для его сопровождения"?

4.70 , Аноним ( 70 ), 10:29, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >даже не знал, что в VS (потому как не пользовался VS) стд библиотека поставляется в закрытом коде... Чего там закрывать-то было? Например, обработку исключений с отправкой телеметрии и просто отправку телеметрии. Сейчас вот телеметрию вычистили и открыли.

5.92 , adolfus ( ok ), 14:03, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И зачем им телеметрия про исключения? Они же могут генерироваться тысячами в секунду. Никакая сеть не выдержит такой телеметрии.

6.96 , Аноним ( 96 ), 16:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обрабатывать можно хоть каждое исключение, скидывать на диск раз в несколько минут, а отправлять раз в сутки, предварительно сжав.

7.97 , Аноним ( 66 ), 16:54, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – #70 вычитал про обработчик исключений в моём сообщении выше и решил сострить на модную здесь тему. Лучше бы он посмотрел тот обработчик, как и остальные "остряки".

8.109 , Аноним ( 109 ), 09:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Не видел вашего поста про обработчик исключений Это было чисто моё мнение, чест... 9.111 , Аноним ( 66 ), 10:04, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как и сам обработчик исключений Верю-верю Инспирированное ...