В состав Glibc включено исправление уязвимости в memcpy, подготовленное разработчиками ОС Аврора

Разработчики мобильной операционной системы "Аврора" (форк ОС Sailfish, развиваемый компанией "Открытая мобильная платформа") поделились показательной историей об устранении критической уязвимости (CVE-2020-6096) в Glibc, проявляющейся только на платформе ARMv7. Сведения об уязвимости были раскрыты ещё в мае, но до последних дней исправления не были доступны, несмотря на то, что уязвимости присвоен высокий уровень опасности и имеется рабочий прототип эксплоита, позволяющий организовать выполнение кода при обработке в функциях memcpy() и memmove() определённым образом оформленных данных. Исправления пакетов для Debian и Ubuntu не выпущены до сих пор и уязвимость остаётся неисправленной почти два месяцев с момента публичного раскрытия и пять месяцев с момента уведомления разработчиков Glibc. Уязвимость проявлялась в реализации memcpy() и memmove() на языке ассемблера для ARMv7 и была вызвана некорректной обработкой отрицательных значений параметра, определяющего размер копируемой области. Проблемы с разработкой патчей начались с того, что компании SUSE и Red Hat объявили, что их платформы проблеме не подвержены, так как они не формируют сборки для 32-разрядных систем ARMv7, и не стали участвовать в создании исправления. Разработчики многих встраиваемых дистрибутивов, видимо, положились на команду Glibc, и также не проявили активного участия в подготовке исправления. Вариант патча для блокирования проблемы почти сразу предложила компания Huawei, которая попыталась заменить ассемблерные инструкции, оперирующие знаковыми операндами (bge и blt), на беззнаковые аналоги (blo и bhs). Мэйнтенеры Glibc разработали набор тестов для проверки разных условий возникновения ошибки, после чего выяснилось, что патч от Huawei не подходит и не обрабатывает все возможные комбинации входных данных. Так как ОС Аврора имеет 32-битную сборку для ARM, её разработчики решили закрыть уязвимость своими силами и предложить решение сообществу. Сложность заключалась в том, что нужно было написать эффективную ассемблерную реализацию функции и учесть при этом различные варианты входных аргументов. Реализация была переписана с использованием беззнаковых инструкций. Патч получился небольшой, но основная проблема состояла в сохранении скорости выполнения и исключении снижения производительности функций memcpy и memmove, сохраняя при этом совместимость со всеми комбинациями входных значений. В начале июня было подготовлено два варианта исправления, проходящие тестовый фреймворк мэйнтейнеров Glibc и внутренний тестовый набор Авроры. 3 июня был выбран один из вариантов и отправлен в список рассылки Glibc. Через неделю был предложен ещё один аналогичный по подходу патч, который исправлял проблему в multiarch-реализации, которую ранее пытались исправить в Huawei. Месяц заняло тестирование и юридическое оформление в виду важности патча. 8 июля исправления были приняты в основную ветку готовящегося релиза glibc 2.32. Реализация включает два патча - первый для multiarch-реализации memcpy для ARMv7, а второй для общей ассемблерной реализации memcpy() и memmove() для ARM. Проблема затрагивает миллионы ARMv7-устройств с Linux и без соответствующего обновления владельцы рискуют, подключая их к сети (атакованы могут быть доступные по сети сервисы и приложения, принимающие входные данные без ограничения размера). Например, в эксплоите, подготовленном выявившими уязвимость исследователями, показано как совершить атаку на встроенный в автомобильную информационную систему http-сервер через передачу GET-запроса очень большого размера и получить root-доступ к системе.



