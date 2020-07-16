The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В состав Glibc включено исправление уязвимости в memcpy, подготовленное разработчиками ОС Аврора

16.07.2020 08:50

Разработчики мобильной операционной системы "Аврора" (форк ОС Sailfish, развиваемый компанией "Открытая мобильная платформа") поделились показательной историей об устранении критической уязвимости (CVE-2020-6096) в Glibc, проявляющейся только на платформе ARMv7. Сведения об уязвимости были раскрыты ещё в мае, но до последних дней исправления не были доступны, несмотря на то, что уязвимости присвоен высокий уровень опасности и имеется рабочий прототип эксплоита, позволяющий организовать выполнение кода при обработке в функциях memcpy() и memmove() определённым образом оформленных данных. Исправления пакетов для Debian и Ubuntu не выпущены до сих пор и уязвимость остаётся неисправленной почти два месяцев с момента публичного раскрытия и пять месяцев с момента уведомления разработчиков Glibc.

Уязвимость проявлялась в реализации memcpy() и memmove() на языке ассемблера для ARMv7 и была вызвана некорректной обработкой отрицательных значений параметра, определяющего размер копируемой области. Проблемы с разработкой патчей начались с того, что компании SUSE и Red Hat объявили, что их платформы проблеме не подвержены, так как они не формируют сборки для 32-разрядных систем ARMv7, и не стали участвовать в создании исправления. Разработчики многих встраиваемых дистрибутивов, видимо, положились на команду Glibc, и также не проявили активного участия в подготовке исправления.

Вариант патча для блокирования проблемы почти сразу предложила компания Huawei, которая попыталась заменить ассемблерные инструкции, оперирующие знаковыми операндами (bge и blt), на беззнаковые аналоги (blo и bhs). Мэйнтенеры Glibc разработали набор тестов для проверки разных условий возникновения ошибки, после чего выяснилось, что патч от Huawei не подходит и не обрабатывает все возможные комбинации входных данных.

Так как ОС Аврора имеет 32-битную сборку для ARM, её разработчики решили закрыть уязвимость своими силами и предложить решение сообществу. Сложность заключалась в том, что нужно было написать эффективную ассемблерную реализацию функции и учесть при этом различные варианты входных аргументов. Реализация была переписана с использованием беззнаковых инструкций. Патч получился небольшой, но основная проблема состояла в сохранении скорости выполнения и исключении снижения производительности функций memcpy и memmove, сохраняя при этом совместимость со всеми комбинациями входных значений.

В начале июня было подготовлено два варианта исправления, проходящие тестовый фреймворк мэйнтейнеров Glibc и внутренний тестовый набор Авроры. 3 июня был выбран один из вариантов и отправлен в список рассылки Glibc. Через неделю был предложен ещё один аналогичный по подходу патч, который исправлял проблему в multiarch-реализации, которую ранее пытались исправить в Huawei. Месяц заняло тестирование и юридическое оформление в виду важности патча. 8 июля исправления были приняты в основную ветку готовящегося релиза glibc 2.32. Реализация включает два патча - первый для multiarch-реализации memcpy для ARMv7, а второй для общей ассемблерной реализации memcpy() и memmove() для ARM.

Проблема затрагивает миллионы ARMv7-устройств с Linux и без соответствующего обновления владельцы рискуют, подключая их к сети (атакованы могут быть доступные по сети сервисы и приложения, принимающие входные данные без ограничения размера). Например, в эксплоите, подготовленном выявившими уязвимость исследователями, показано как совершить атаку на встроенный в автомобильную информационную систему http-сервер через передачу GET-запроса очень большого размера и получить root-доступ к системе.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/bugzill...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.3
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.31
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в реализации функции memcpy для ARMv7 из состава Glibc
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53371-glibc
Ключевые слова: glibc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:13, 16/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –17 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:20, 16/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –14 +/
     
  • 1.4, Соня Мармеладова (?), 09:23, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эх, не успел ответить, но кто-то уже поторопился написать в каменты про очередное сишное отверстие, хотя весь текст новости про голый ассемблер. В этом весь опеннет.

    Кстати,че там с memcpy на чистом, божественном русте?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Фрактал, он такой. Видит букву С - начинает издавать звуки курятника. Никак не научатся некоторые простой истине: язык - это инструмент. Ни больше, ни меньше. А то, что он даже не понял, а чём суть проблемы, достаточно характерно для "агрессивно-прогрессивных" комментаторов.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 10:47, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрактал просто троллит C-фанатиков, те тоже "агрессивно-прогрессивные" комментаторы, только С-фанатики несут бред, серьезно в него веря. Клиника.
     
  • 3.55, Fracta1L (ok), 12:05, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > язык - это инструмент

    И после этой глубокомысленной сентенции мамкиного мудреца сишные дыры мгновенно исчезли

     
  • 2.15, Аноним (15), 09:41, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сишное
    > ассемблер

    Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. В your_favorite_lang тоже есть подобные уязвимости, но ввиду того, что сообществе считает your_favorite_lang неуязвимым, их никто не ищет.

     
  • 2.27, Fracta1L (ok), 10:17, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > была вызвана некорректной обработкой отрицательных значений параметра, определяющего размер копируемой области

    Типичная сишная тема же. Что и неудивительно - сишка такая же тупая поделка, что и язык ассемблера. В 60-70-х деваться было некуда, но сейчас тащить в продакшен эти тупые генераторы дуршлагов - натуральная диверсия.

    Ну ничо, скоро вы все отправитесь на свалку истории, вместе со своими убогими инструментами.

     
     
  • 3.29, zzz (??), 10:27, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Болгарки уже давно все на свалках - пилки для ногтей рулят!
     
  • 3.30, Аноним (30), 10:28, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Действительно, ведь высокоуровневые языки легко и просто получаются сами из себя, безо всяких там машинных кодов и режимов адресации. А вирусы — это когда HTML-письма с вредоносным JavaScript, а не самомодифицирующийся код.
     
  • 3.44, Адекват (ok), 11:05, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да-да, давайте писать драйверы на electron.
     
     
  • 4.51, Fracta1L (ok), 11:53, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая перепись тупиц получилась
     
  • 3.47, Аноним (47), 11:34, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что сказать, если по-твоему ассемблер - тупая поделка? Asm это почти 1:1 машинные инструкции. Ну давай выкинем на свалку истории машинные инструкции. Внезапно, а процессоры-то без них и не могут. Вот незадача-то...
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 11:54, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно это был проосто жирный троллинг.
     

  • 1.5, Корец (?), 09:24, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>пять месяцев с момента уведомления разработчиков Glibc.

    Не ожидал такого от GNU :( Всё время считал их более-менее ответственными ребятами.

     
     
  • 2.7, SunXE (ok), 09:28, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Расслабилось сообщество, привыкли что шапка всё делает.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:30, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    просто нужно время что бы забрать себе права на код. Тут не до каких-то багфиксов.
     
  • 2.8, Аноним (9), 09:30, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    они озабочены только юридической проблемой - как забрать себе права на проект и что бы не дай бог принимаемый патч не нарушил их монополию на код.
    (см ссылку из кода - https://sourceware.org/pipermail/libc-alpha/2020-June/114738.html)

    А ты о каких-то технических проблемах.

     
     
  • 3.18, gogo (?), 09:48, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    С тебе деньги требуют? Они не парковщики подмосковья...
    Эту либу используют миллиарды людей. Таки в их интересах, чтобы комар носа не подточил.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 09:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Эту либу используют миллиарды людей.

    поэтому миллиарды посидят пол-годика с RCE, а мы пока подождем прав на код, тем более что нам самим наш работодатель redhatbm велел забить на эти arm32, и мы знаем, кто и за что нам платит.

    Конечно, конечно, это такая забота о миллиардах.

    А то ж какой-нибудь хуавей (извините за мат) может грязно над ними надругаться, предъявив свои права на код (заметим, под gpl - то есть эти права никак нельзя использовать во вред пользователям)

     
  • 2.10, iPony129412 (?), 09:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, как все.
     
  • 2.48, Аноним (47), 11:38, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может у них просто нет железа, на котором девелопить можно, на ARMv7 или вообще на ARM.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:33, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Казалось бы, элементарнийшая функция, а до сих пор пишут на асме для производительности. ужас!
     
     
  • 2.13, Корец (?), 09:35, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чём надо? На пайтоне?
     
     
  • 3.17, Аноним (12), 09:46, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    смищно про питон, а че, С не смог соптимизировать цикл?
     
     
  • 4.24, Корец (?), 09:59, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего смешного. Критичные куски кода всегда писались на асме.
     
  • 4.31, Аноним (30), 10:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как я понимаю, вы сами про оптимизацию ассемблерного кода только слышали. И актуальность выжимания максимума скорости из memcpy/memmove слабо представляете.
     
     
  • 5.36, alex312 (?), 10:38, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вы сами про оптимизацию ассемблерного кода только слышали.

    ну давай, срывай покровы. Какие такие супер оптимизации нужны в memcpy и почему их до сих пор не научился делать Сишный компилер ?

     
     
  • 6.57, Аноним (57), 12:13, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной адепт секты всемогущего компилятора ?

    В случае x86 это хотя бы использование инструкций rep movs[bwlq].

     

  • 1.14, Аноним (14), 09:39, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, общались ли с изначальным разработчиком memcpy под armv, неким Nicolas Pitre?

    Или ему уже по барабану на код, написанный 14 лет назад: https://github.com/bminor/glibc/commit/0572b91bdb6cf4dda3bb2edbf1078aeb0e8fa99

     
     
  • 2.34, Kroz (??), 10:36, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, общались ли с изначальным разработчиком memcpy под armv, неким Nicolas Pitre?

    И какой вопрос следовало бы ему задать, на твой взгляд?

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 11:00, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На кого он работает. Кто приказал добавить эксплойт в глибс. Какое звание ему присвоили после удачной операции.
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:44, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда есть критическая уязвимость, всем должно быть нaсрать на производительность. Тем более в выделении памяти на куче, которое и так медленное, ибо обычно требует сисколлов.

    Вместо тактодрочерства нужно БЫСТРО выкатить хоть-какой нибудь патч, закрывающий уязвимость, и только потом уже вылизывать скорость.

     
     
  • 2.19, alex312 (?), 09:49, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    компании SUSE и Red Hat объявили, что их платформы проблеме не подвержены ...
     
  • 2.20, gogo (?), 09:49, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Быстро выкатить пачт на андроид? Смешно.
    На большинство телефонов его вообще не выкатят.
     
     
  • 3.22, alex312 (?), 09:54, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где glibc и где Андроид ?
    У них там свой бионик.
     

  • 1.21, Аноним (23), 09:51, 16/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.33, Аноним (30), 10:34, 16/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.25, Пувс3 (?), 10:01, 16/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.28, Аноним (28), 10:19, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Доигрались со своими нанооптимизациями. Казалось бы, что проще - байтики скопировать?

    Помните же, как сломался звук во Флеше? Тогда наивная Линусовская реализация memmove оказалась по тестам ничуть не менее производительной, чем все эти пляски с бубном с копированиями в разные стороны и прочими middle out (tm).

     
     
  • 2.32, zzz (??), 10:33, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Задним умом у нас все крепкие.
     
  • 2.35, Аноним (30), 10:37, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Казалось бы, что проще - байтики скопировать?

    Казалось бы, что проще — комментарий на форуме оставить? А расскажите-ка в деталях этот процесс. Хотя бы до L3 модели OSI, не будем уж совсем зверствовать.

     
     
  • 3.38, alex312 (?), 10:47, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хотя бы до L3 модели OSI

    Охренеть, а когда это в memcpy добавили поддержку сети? или абы ляпнуть ?

     

  • 1.39, Аноним (39), 10:49, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    юридическое оформление патча? в memcpy? мде...
     
  • 1.40, Аноним (37), 10:51, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Месяц заняло тестирование и юридическое оформление

    Мда, и как тут Адама Дугласа не вспомнить с его Вогонами.

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 11:42, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Адама Дугласа

    Типа сумничал?

     
     
  • 3.53, Аноним (37), 11:57, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т9 исправил где не просили
     
  • 3.54, Аноним (54), 12:02, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как не знать Адама Дугласа! Он же ещё написал "Ноты Гуге".
     

  • 1.41, Аноним (43), 10:51, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну конечно все древние Андройд разработчики побегут обновлять свои древние АРМ7 телефоны.
     
     
  • 2.42, Аноним (37), 10:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Откуда в android взялся glibc? Комментаторы на опеннете такие комментаторы.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:22, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Адройд

    Можно было вообще не смотреть этот коммент дальше, и так всё понятно.

     
  • 2.45, Аноним (45), 11:15, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ведроиде в блобах уязвимости, которые вообще невозможно легально пофиксить. Проприетарь, не хочешь такое юзать - сиди совсем без телефона.
     
     
  • 3.50, Аноним (47), 11:50, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сиди совсем без телефона

    Купи кнопкофон "военный".

     

  • 1.56, Аноним (56), 12:06, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фактически патч от Авроры повторяет от Хуявея, только интсрукции заменены дополнительно в 3ех местах.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру