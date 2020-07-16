В состав Glibc включено исправление уязвимости в memcpy, подготовленное разработчиками ОС Аврора

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|1.4, Соня Мармеладова (?), 09:23, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Эх, не успел ответить, но кто-то уже поторопился написать в каменты про очередное сишное отверстие, хотя весь текст новости про голый ассемблер. В этом весь опеннет.
Кстати,че там с memcpy на чистом, божественном русте?
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|2.11, Аноним (11), 09:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Фрактал, он такой. Видит букву С - начинает издавать звуки курятника. Никак не научатся некоторые простой истине: язык - это инструмент. Ни больше, ни меньше. А то, что он даже не понял, а чём суть проблемы, достаточно характерно для "агрессивно-прогрессивных" комментаторов.
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|3.37, Аноним (37), 10:47, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фрактал просто троллит C-фанатиков, те тоже "агрессивно-прогрессивные" комментаторы, только С-фанатики несут бред, серьезно в него веря. Клиника.
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|3.55, Fracta1L (ok), 12:05, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> язык - это инструмент
И после этой глубокомысленной сентенции мамкиного мудреца сишные дыры мгновенно исчезли
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|2.15, Аноним (15), 09:41, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сишное
> ассемблер
Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. В your_favorite_lang тоже есть подобные уязвимости, но ввиду того, что сообществе считает your_favorite_lang неуязвимым, их никто не ищет.
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|2.27, Fracta1L (ok), 10:17, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> была вызвана некорректной обработкой отрицательных значений параметра, определяющего размер копируемой области
Типичная сишная тема же. Что и неудивительно - сишка такая же тупая поделка, что и язык ассемблера. В 60-70-х деваться было некуда, но сейчас тащить в продакшен эти тупые генераторы дуршлагов - натуральная диверсия.
Ну ничо, скоро вы все отправитесь на свалку истории, вместе со своими убогими инструментами.
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|3.29, zzz (??), 10:27, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Болгарки уже давно все на свалках - пилки для ногтей рулят!
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|3.30, Аноним (30), 10:28, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Действительно, ведь высокоуровневые языки легко и просто получаются сами из себя, безо всяких там машинных кодов и режимов адресации. А вирусы — это когда HTML-письма с вредоносным JavaScript, а не самомодифицирующийся код.
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|3.47, Аноним (47), 11:34, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну что сказать, если по-твоему ассемблер - тупая поделка? Asm это почти 1:1 машинные инструкции. Ну давай выкинем на свалку истории машинные инструкции. Внезапно, а процессоры-то без них и не могут. Вот незадача-то...
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|1.5, Корец (?), 09:24, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>пять месяцев с момента уведомления разработчиков Glibc.
Не ожидал такого от GNU :( Всё время считал их более-менее ответственными ребятами.
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|2.7, SunXE (ok), 09:28, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Расслабилось сообщество, привыкли что шапка всё делает.
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|3.9, Аноним (9), 09:30, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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просто нужно время что бы забрать себе права на код. Тут не до каких-то багфиксов.
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|3.18, gogo (?), 09:48, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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С тебе деньги требуют? Они не парковщики подмосковья...
Эту либу используют миллиарды людей. Таки в их интересах, чтобы комар носа не подточил.
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|4.23, Аноним (23), 09:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Эту либу используют миллиарды людей.
поэтому миллиарды посидят пол-годика с RCE, а мы пока подождем прав на код, тем более что нам самим наш работодатель redhatbm велел забить на эти arm32, и мы знаем, кто и за что нам платит.
Конечно, конечно, это такая забота о миллиардах.
А то ж какой-нибудь хуавей (извините за мат) может грязно над ними надругаться, предъявив свои права на код (заметим, под gpl - то есть эти права никак нельзя использовать во вред пользователям)
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|2.48, Аноним (47), 11:38, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может у них просто нет железа, на котором девелопить можно, на ARMv7 или вообще на ARM.
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|1.12, Аноним (12), 09:33, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Казалось бы, элементарнийшая функция, а до сих пор пишут на асме для производительности. ужас!
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|4.24, Корец (?), 09:59, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего смешного. Критичные куски кода всегда писались на асме.
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|4.31, Аноним (30), 10:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как я понимаю, вы сами про оптимизацию ассемблерного кода только слышали. И актуальность выжимания максимума скорости из memcpy/memmove слабо представляете.
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|5.36, alex312 (?), 10:38, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вы сами про оптимизацию ассемблерного кода только слышали.
ну давай, срывай покровы. Какие такие супер оптимизации нужны в memcpy и почему их до сих пор не научился делать Сишный компилер ?
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|6.57, Аноним (57), 12:13, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очередной адепт секты всемогущего компилятора ?
В случае x86 это хотя бы использование инструкций rep movs[bwlq].
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|2.34, Kroz (??), 10:36, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, общались ли с изначальным разработчиком memcpy под armv, неким Nicolas Pitre?
И какой вопрос следовало бы ему задать, на твой взгляд?
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|3.43, Аноним (43), 11:00, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На кого он работает. Кто приказал добавить эксплойт в глибс. Какое звание ему присвоили после удачной операции.
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|1.16, Аноним (16), 09:44, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Когда есть критическая уязвимость, всем должно быть нaсрать на производительность. Тем более в выделении памяти на куче, которое и так медленное, ибо обычно требует сисколлов.
Вместо тактодрочерства нужно БЫСТРО выкатить хоть-какой нибудь патч, закрывающий уязвимость, и только потом уже вылизывать скорость.
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|2.19, alex312 (?), 09:49, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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компании SUSE и Red Hat объявили, что их платформы проблеме не подвержены ...
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|2.20, gogo (?), 09:49, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Быстро выкатить пачт на андроид? Смешно.
На большинство телефонов его вообще не выкатят.
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|1.28, Аноним (28), 10:19, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Доигрались со своими нанооптимизациями. Казалось бы, что проще - байтики скопировать?
Помните же, как сломался звук во Флеше? Тогда наивная Линусовская реализация memmove оказалась по тестам ничуть не менее производительной, чем все эти пляски с бубном с копированиями в разные стороны и прочими middle out (tm).
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|2.35, Аноним (30), 10:37, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Казалось бы, что проще - байтики скопировать?
Казалось бы, что проще — комментарий на форуме оставить? А расскажите-ка в деталях этот процесс. Хотя бы до L3 модели OSI, не будем уж совсем зверствовать.
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|3.38, alex312 (?), 10:47, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Хотя бы до L3 модели OSI
Охренеть, а когда это в memcpy добавили поддержку сети? или абы ляпнуть ?
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|1.40, Аноним (37), 10:51, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Месяц заняло тестирование и юридическое оформление
Мда, и как тут Адама Дугласа не вспомнить с его Вогонами.
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|1.41, Аноним (43), 10:51, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну конечно все древние Андройд разработчики побегут обновлять свои древние АРМ7 телефоны.
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|2.42, Аноним (37), 10:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Откуда в android взялся glibc? Комментаторы на опеннете такие комментаторы.
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|3.46, Аноним (46), 11:22, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Адройд
Можно было вообще не смотреть этот коммент дальше, и так всё понятно.
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|2.45, Аноним (45), 11:15, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ведроиде в блобах уязвимости, которые вообще невозможно легально пофиксить. Проприетарь, не хочешь такое юзать - сиди совсем без телефона.
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|1.56, Аноним (56), 12:06, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фактически патч от Авроры повторяет от Хуявея, только интсрукции заменены дополнительно в 3ех местах.
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