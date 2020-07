В состав Glibc включено исправление уязвимости в memcpy, подготовленное разработчиками ОС Аврора

2.11 , Аноним ( 11 ), 09:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Фрактал, он такой. Видит букву С - начинает издавать звуки курятника. Никак не научатся некоторые простой истине: язык - это инструмент. Ни больше, ни меньше. А то, что он даже не понял, а чём суть проблемы, достаточно характерно для "агрессивно-прогрессивных" комментаторов.

3.37 , Аноним ( 37 ), 10:47, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фрактал просто троллит C-фанатиков, те тоже "агрессивно-прогрессивные" комментаторы, только С-фанатики несут бред, серьезно в него веря. Клиника.

3.55 , Fracta1L ( ok ), 12:05, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > язык - это инструмент И после этой глубокомысленной сентенции мамкиного мудреца сишные дыры мгновенно исчезли

2.15 , Аноним ( 15 ), 09:41, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > сишное

> ассемблер Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. В your_favorite_lang тоже есть подобные уязвимости, но ввиду того, что сообществе считает your_favorite_lang неуязвимым, их никто не ищет.

2.27 , Fracta1L ( ok ), 10:17, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > была вызвана некорректной обработкой отрицательных значений параметра, определяющего размер копируемой области Типичная сишная тема же. Что и неудивительно - сишка такая же тупая поделка, что и язык ассемблера. В 60-70-х деваться было некуда, но сейчас тащить в продакшен эти тупые генераторы дуршлагов - натуральная диверсия. Ну ничо, скоро вы все отправитесь на свалку истории, вместе со своими убогими инструментами.

3.29 , zzz ( ?? ), 10:27, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Болгарки уже давно все на свалках - пилки для ногтей рулят!

3.30 , Аноним ( 30 ), 10:28, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Действительно, ведь высокоуровневые языки легко и просто получаются сами из себя, безо всяких там машинных кодов и режимов адресации. А вирусы — это когда HTML-письма с вредоносным JavaScript, а не самомодифицирующийся код.

3.44 , Адекват ( ok ), 11:05, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – да-да, давайте писать драйверы на electron.

4.51 , Fracta1L ( ok ), 11:53, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хорошая перепись тупиц получилась

3.47 , Аноним ( 47 ), 11:34, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну что сказать, если по-твоему ассемблер - тупая поделка? Asm это почти 1:1 машинные инструкции. Ну давай выкинем на свалку истории машинные инструкции. Внезапно, а процессоры-то без них и не могут. Вот незадача-то...

4.52 , Аноним ( 52 ), 11:54, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очевидно это был проосто жирный троллинг.