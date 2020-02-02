Выпуск системной библиотеки Glibc 2.31

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.31, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2008. В состав нового выпуска включены исправления от 58 разработчиков. Из реализованных в Glibc 2.30 улучшений можно отметить: Добавлен макрос _ISOC2X_SOURCE для включения возможностей, определённых в черновом варианте будущего стандарта ISO C2X. Данные возможности также включаются при использовании макроса _GNU_SOURCE или при сборке в gcc c флагом "-std=gnu2x";

Для определённых в заголовочном файле "math.h" функций, которые округляют свои результаты до типа меньшего размера, в файле "tgmath.h" предложены соответствующие макросы обобщённого типа, как того требуют спецификации TS 18661-1:2014 и TS 18661-3:2015;

Добавлена функция pthread_clockjoin_np(), которая ожидает завершения потока с учётом таймаута (если таймаут наступит до завершения, то функция вернёт ошибку). В отличие от pthread_timedjoin_np(), в pthread_clockjoin_np() допускается определение типа таймера для расчёта таймаута - CLOCK_MONOTONIC ( учитывает время проведённое системой в спящем режиме) или CLOCK_REALTIME;

В DNS-резолвер добавлена поддержка опции trust-ad в /etc/resolv.conf и флага RES_TRUSTAD в _res.options, при установке которых в DNS-запросах осуществляется передача DNSSEC-флага AD (authenticated data). В данном режиме установленный сервером AD-флаг становится доступен приложениям, вызывающим функции, подобные res_search(). По умолчанию, если предложенные опции не выставлены, glibc не указывает флаг AD в запросах и автоматически очищает его в ответах, что свидетельствует об отсутствии проверки DNSSEC;

Для сборки работающих обвязок системных вызовов для Glibc теперь не требуется установка заголовочных файлов ядра Linux. Исключение составляет 64-разрядная архитектура RISC-V;

Устранена уязвимость CVE-2019-19126, которая позволяет обойти защиту ASLR в программах с флагом setuid и определить раскладку адресов в загружаемых библиотеках через манипуляцию с переменной окружения LD_PREFER_MAP_32BIT_EXEC. Изменения, нарушающие совместимость: В totalorder(), totalordermag() и подобные функции для других типов с плавающей запятой теперь принимают в качестве аргумента указатели для исключения предупреждений о преобразовании значений в состоянии NaN, в соответствии с рекомендациями TS 18661-1, предложенными для будущего стандарта C2X. Существующие исполняемые файлы, в которых аргументы с плавающей запятой передаются напрямую, продолжат работать без изменения;

Давно объявленная устаревшая функция stime теперь недоступна для связываемых с glibc бинарных файлов, а её определение удалено из time.h. Для установки системного времени следует использовать функцию clock_settime. В дальнейшем планируется удалить и помеченную устаревшей функцию ftime, а также заголовочный файл sys/timeb.h (вместо ftime следует использовать gettimeofday или clock_gettime);

Функция gettimeofday отныне не передаёт сведения о общесистемном часовом поясе (данная возможность была актуальна во времена 4.2-BSD и много лет объявлена устаревшей). В аргументе 'tzp' теперь следует передавать нулевой указатель, а для получения сведений о часовом поясе в привязке к текущему времени использовать функцию localtime(). При вызове gettimeofday с ненулевым аргументом 'tzp' будут возвращены пустые поля tz_minuteswest и tz_dsttime в структуре timezone. Сама функция gettimeofday считается устаревшей в POSIX (вместо gettimeofday рекомендуется использовать clock_gettime), но удалять её из glibc не планируется;

В settimeofday прекращена поддержка одновременной передачи параметров для установки времени и корректирующего время смещения. При вызове settimeofday один из аргументов (время или смещение) теперь обязательно должен быть выставлен в значение null, иначе вызов функции будет завершён ошибкой EINVAL. Как и gettimeofday функция settimeofday считается устаревшей в POSIX и вместо неё рекомендуется использовать функцию clock_settime или семейство функций adjtime;

Прекращена поддержка архитектуры SPARC ISA v7 (поддержка v8 пока сохранена, но только для процессоров с поддержкой инструкций CAS, таких как процессоры LEON, но не процессоры SuperSPARC).

В случае сбоя связывания в режиме "lazy", при котором компоновщик не выполняет поиск символов функции до первого вызова этой функции, функция dlopen теперь принудительно завершает выполнение процесса (ранее при сбое возвращался NULL);

Для ABI MIPS hard-float теперь используется исполняемый стек, если при сборке явно не задано ограничение на использование ядра Linux 4.8+ через параметр "--enable-kernel=4.8.0" (с ядрами до 4.8 наблюдаются сбои для некоторых конфигураций MIPS);

Обвязки над системными вызовами, связанными с манипуляцией временем, переведены на применение системного вызова time64, при его наличии (на 32-разрядных системах glibc вначале пытается использовать новые системные вызовы, манипулирующие 64-разрядным типом для времени, а если их нет, откатывается на старые 32-разрядные вызовы).



