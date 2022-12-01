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В ядро Linux 6.2 войдёт подсистема для ускорителей вычислений

01.12.2022 22:26

В ветку DRM-Next, которая намечена для включения в ядро Linux 6.2, принят код новой подсистемы "accel" с реализацией фреймворка для ускорителей вычислений. Данная подсистема построена на основе DRM/KMS, поскольку разработчиками уже было произведено расщепление представления GPU на составные части, включающие в себя достаточно независимые аспекты "вывод графики" и "вычисления", так что подсистема уже могла работать с контроллерами дисплея не имеющими блока вычислений, равно как и с блоками вычислений не имеющими своего контроллера дисплея, как, например, GPU ARM Mali, который является по сути акселератором.

Эти абстракции оказались достаточно близки к тому что нужно для более общей реализации поддержки ускорителей вычислений, поэтому было решено дополнить подсистему вычислений и переименовать её в "accel", так как некоторые поддерживаемые устройства не являются GPU. Например, фирма Intel, купившая компанию Habana Labs, заинтересована в использовании этой подсистемы для акселераторов машинного обучения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58236-accel
Ключевые слова: accel, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:29, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть для поддержки TPU в вёдрах больше не понадобятся гуглаговская версия ядра?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:02, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Постепенно, вероятно, дрова желеща будут уходить на это и майнлайниться. Это назревало давно, поскольку многие GPU на самом деле давно уже стали акселераторами вычислений и даже видеовыход не у всех уже есть, датацентровым числодроиблкам на основе амд и нвидий выход на экран не очень то и нужен был уже давно. А тут доразвили немного идею, давно напрашивалось и вот наконец сделали.
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:14, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделают всё в лучших традициях: ещё как понадобится.
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:36, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугловские ускорители вообще через обычные riscv инструкции доступны без вот этого вот всего https://servernews.ru/1074746
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 01:01, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чудак, чтобы RISCV инструкции как-то попали в тот блок, который где-то сбоку от основного системного проца, кто-то должен туда этот код послать.

    Более того, кто-то должен отправить входные данные и забрать результат счета. И вот это вот - примерно то как современные GPU работают. По части вычислений. И там есть всякие интересные моменты, типа пересылки данных, синхронизации, очередей, статусов выполнения, все такое.

    И тут оказалось что 90% этого уже было из-за современных GPU, работают они так.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:43, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Получается что можно будет обойтись без OpenCL?
    Или OpenCL будет задействовать данный механизм?
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 23:53, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Будет всё просто по-другому, чтобы было что постоянно переписывать.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:13, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом компилять! Ждём ebuild'ы...
     
  • 2.7, Аноним (8), 00:32, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только-только ржавый опенцл в мезу втащили, а уже выкидывать пора😁
     
  • 2.11, Аноним (-), 01:03, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это более низкий уровень, некий базовый обмен с акселераторами и налажывание выполнения джобов на них. Откуда эти джобы берутся, какое апи вывешивается для их генерации и прочее - вне этого контекста.

    GPU может озадачивать вулкан, может opengl, может compute-нагрузка при том из нескольких источников, что opencl что compute шейдеры в вулкане или opengl. Это другой аспект и реализуется другим уровнем софта.

     
  • 2.17, pfg21 (ok), 01:30, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без опенцл не обойтись. это описание того чего надо вычислить.  
    а тут просто правильное представление ядром аппаратных ресурсов для програмулин, которые и будут пихать опенцл в вычислительные ресурсы.
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:44, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только бы эти аутисто ускорители желательно не затрагивали версию 20.04 и 21.04 потому что лучше сделать не могут.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:31, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узбагойтесь, ваш домашний селерончик как работал, так работать и будет.
     

  • 1.12, Аноним (12), 01:04, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в итоге все эти дрова и обвязки для _ускорителей_ по факту будут только тормозить ядро
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 01:09, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как? Вот прям ща opencl на моем GPU долбит в 30 раз больше хешей чем CPU в принципе мог изобразить. Можете попробовать порвать такой результат без аскселерации, удачи.
     

  • 1.15, username hidden (?), 01:13, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    автор, разбивай предложения на куски. 5 раз за коротенькую новость написать "подсистема" -- это жесть полная.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 01:26, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > автор, разбивай предложения на куски. 5 раз за коротенькую новость написать "подсистема"
    > -- это жесть полная.

    Там под новостью кнопка "исправить" есть. Жми смело и правь как душе угодно. Как модератор апрувнет так и будет по твоему. Если апрувнет, конечно, так что сильно придуряться не стоит.

     

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