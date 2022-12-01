В ядро Linux 6.2 войдёт подсистема для ускорителей вычислений

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|1.1, Аноним (1), 22:29, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть для поддержки TPU в вёдрах больше не понадобятся гуглаговская версия ядра?
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|2.2, Аноним (2), 23:02, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Постепенно, вероятно, дрова желеща будут уходить на это и майнлайниться. Это назревало давно, поскольку многие GPU на самом деле давно уже стали акселераторами вычислений и даже видеовыход не у всех уже есть, датацентровым числодроиблкам на основе амд и нвидий выход на экран не очень то и нужен был уже давно. А тут доразвили немного идею, давно напрашивалось и вот наконец сделали.
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|3.10, Аноним (-), 01:01, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чудак, чтобы RISCV инструкции как-то попали в тот блок, который где-то сбоку от основного системного проца, кто-то должен туда этот код послать.
Более того, кто-то должен отправить входные данные и забрать результат счета. И вот это вот - примерно то как современные GPU работают. По части вычислений. И там есть всякие интересные моменты, типа пересылки данных, синхронизации, очередей, статусов выполнения, все такое.
И тут оказалось что 90% этого уже было из-за современных GPU, работают они так.
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|1.4, Аноним (4), 23:43, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Получается что можно будет обойтись без OpenCL?
Или OpenCL будет задействовать данный механизм?
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|2.5, Аноним (3), 23:53, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Будет всё просто по-другому, чтобы было что постоянно переписывать.
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|2.7, Аноним (8), 00:32, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только-только ржавый опенцл в мезу втащили, а уже выкидывать пора😁
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|2.11, Аноним (-), 01:03, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это более низкий уровень, некий базовый обмен с акселераторами и налажывание выполнения джобов на них. Откуда эти джобы берутся, какое апи вывешивается для их генерации и прочее - вне этого контекста.
GPU может озадачивать вулкан, может opengl, может compute-нагрузка при том из нескольких источников, что opencl что compute шейдеры в вулкане или opengl. Это другой аспект и реализуется другим уровнем софта.
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|2.17, pfg21 (ok), 01:30, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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без опенцл не обойтись. это описание того чего надо вычислить.
а тут просто правильное представление ядром аппаратных ресурсов для програмулин, которые и будут пихать опенцл в вычислительные ресурсы.
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|1.9, Аноним (9), 00:44, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только бы эти аутисто ускорители желательно не затрагивали версию 20.04 и 21.04 потому что лучше сделать не могут.
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|2.18, Аноним (18), 01:31, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Узбагойтесь, ваш домашний селерончик как работал, так работать и будет.
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|1.12, Аноним (12), 01:04, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в итоге все эти дрова и обвязки для _ускорителей_ по факту будут только тормозить ядро
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|2.14, Аноним (-), 01:09, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как? Вот прям ща opencl на моем GPU долбит в 30 раз больше хешей чем CPU в принципе мог изобразить. Можете попробовать порвать такой результат без аскселерации, удачи.
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|1.15, username hidden (?), 01:13, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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автор, разбивай предложения на куски. 5 раз за коротенькую новость написать "подсистема" -- это жесть полная.
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|2.16, Аноним (-), 01:26, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> автор, разбивай предложения на куски. 5 раз за коротенькую новость написать "подсистема"
> -- это жесть полная.
Там под новостью кнопка "исправить" есть. Жми смело и правь как душе угодно. Как модератор апрувнет так и будет по твоему. Если апрувнет, конечно, так что сильно придуряться не стоит.
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